Самолет се разби в северната част на Сърбия

Малък спортен самолет е катастрофирал вчера близо до летището „Биково“ край град Суботица, Северна Сърбия, съобщи B92, предаде БТА.
Според неофициална информация на борда е имало двама души, от които единият е загинал, а другият е бил ранен.
Загиналият е бил вторият пилот на 30 години, който е бил обявен за мъртъв на мястото на инцидента. Пилотът, мъж на възраст 24 години, е бил откаран в болница в Суботица.
