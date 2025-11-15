Новини
Свят »
Сърбия »
Самолет се разби в северната част на Сърбия

Самолет се разби в северната част на Сърбия

15 Ноември, 2025 15:40 850 6

  • самолетна катастрофа-
  • сърбия-
  • самолет

Според неофициална информация на борда е имало двама души, единият от които е загинал

Самолет се разби в северната част на Сърбия - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Малък спортен самолет е катастрофирал вчера близо до летището „Биково“ край град Суботица, Северна Сърбия, съобщи B92, предаде БТА.

Според неофициална информация на борда е имало двама души, от които единият е загинал, а другият е бил ранен.

Загиналият е бил вторият пилот на 30 години, който е бил обявен за мъртъв на мястото на инцидента. Пилотът, мъж на възраст 24 години, е бил откаран в болница в Суботица.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Разберете това

    2 3 Отговор
    Сърбите, които са кошмари на Балканите, ще изчезнат!

    15:53 15.11.2025

  • 5 Ами да, те

    1 0 Отговор
    така правят самолетите...

    16:01 15.11.2025

  • 6 Факти

    0 0 Отговор
    В кой бункер криете Кървавия клоун? Арогантното наркоман че вече трети ден мълчи... Или Азов да му кръцнали дж--ра?!

    16:06 15.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания