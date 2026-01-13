Новини
Синът на последния ирански шах призова САЩ да предприемат бързи действия

Синът на последния ирански шах призова САЩ да предприемат бързи действия

13 Януари, 2026 07:27

Американската армия обмисля възможни удари по Иран, но и други варианти, обяви Тръмп

Синът на последния ирански шах призова САЩ да предприемат бързи действия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реза Пахлави, синът на иранския шах, който беше свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г., призова за спешни действия, в момент когато Иран е обхванат от масови протести. Според него бърза намеса от страна на САЩ би могла да ограничи жертвите и да ускори падането на настоящото ръководство, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Най-добрият начин да се гарантира, че ще има по-малко жертви в Иран, е да се намесим по-скоро, за да може този режим най-накрая да падне", заяви Пахлави снощи в интервю за американската телевизия Си Би Ес.

Президентът Доналд Тръмп "трябва да вземе решение доста скоро", отбеляза той.

Реза Пахлави добави, че е комуникирал с американската администрация, но не предостави подробности

Тръмп вече беше уверил участниците в продължаващите масови протести в Иран, че ги подкрепя, като отбеляза, че американската армия обмисля възможни удари по Иран, но и други варианти, припомня ДПА.

Пахлави обвини иранското ръководство, че се опитва да заблуди международната общност, като дава сигнали за готовност да преговаря за прекратяване на безредиците. Той заяви, че "промяната в играта ще настъпи, когато този режим разбере, че вече не може да разчита на продължителна кампания на репресии, без светът да реагира на това".

На въпроса дали призовава Тръмп да настоява за промяна на режима, Пахлави отговори: "Президентът е ясен, когато казва, че "подкрепя иранския народ".

"Солидарността с иранския народ в крайна сметка означава да ги подкрепим в исканията им, а исканията им са този режим да си отиде", подчерта синът на последния шах.

Пахлави, който беше определен за престолонаследник от баща си, покойния шах на Персия, живее в изгнание в САЩ от десетилетия, припомня ДПА.

По-рано в. "Уолсрийт джърнъл" съобщи, че някои висши сътрудници в администрацията на президента Доналд Тръмп, начело с вицепрезидента Джей Ди Ванс, призовават Тръмп да опита дипломатически подход, преди да предприеме удари срещу Иран. Говорител на Ванс е заявил пред Ройтерс, че информацията на вестника не е точна.

"Вицепрезидентът Ванс и държавният секретар Рубио заедно представят на президента набор от варианти, вариращи от дипломатически подход до военни действия", заяви Уилям Мартин, директор по комуникациите на Ванс. "Те представят тези варианти без пристрастия или предпочитания."


  • 1 ИРАНСКИЯ МАЙДАН

    25 5 Отговор
    И този път се провали.

    07:30 13.01.2026

  • 3 Попето

    21 4 Отговор
    Синът сигурно е много добре заплатена и кой знае какво му е обещано.

    07:30 13.01.2026

  • 4 Омазана ватенка

    7 13 Отговор
    Баш главната Копейка жив ли е?Нали щеше да мре за Лева?

    07:30 13.01.2026

  • 5 Отвратен

    32 6 Отговор
    Много добре са направили Иранците че са изгонили шаха си като гледам сина му какъв предател е сигурно го е наследил от баща си.

    Коментиран от #7

    07:31 13.01.2026

  • 8 Шопо

    22 5 Отговор
    Внука на Симеон Борисов Сакскобургготски призова САЩ да му помогнат да си вземе Българията.

    07:34 13.01.2026

  • 9 Баце

    25 4 Отговор
    Най-лошо е когато извадиш стар вълнен пуловер от нафталина, а той все пак прояден от молци. Хем мирише хем е безполезен.

    07:36 13.01.2026

  • 10 Боруна Лом

    16 5 Отговор
    СИНА НА ШАХ! И НАШИЯ СИМЕОНЧО СИН НА ЦАР И ПОЛЗА НИКАКВА!

    Коментиран от #22

    07:37 13.01.2026

  • 16 Свобода за Персия!

    5 9 Отговор
    Иранските жени си палят цигарите с портрета на Хомейни.

    Коментиран от #28

    07:47 13.01.2026

  • 17 Атлантическа Демокрация

    12 3 Отговор
    Силата на Демонкрацията която атлантистите налагат в световен мащаб е способността й да разделя нацията. Това обезсилва държавта и я прави лесна плячка за Колонизация. Като прибавиш и санкциите държавата е готова за капитулация поради граждански войни

    Коментиран от #20

    07:51 13.01.2026

  • 18 Копейките станаха защитници

    3 11 Отговор
    на аятоласите. Смениха православието с шериата!
    А утре ще кажат,че чалмата е стар български аксесоар.

    Коментиран от #27

    07:55 13.01.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    И на този му се иска да краде. И то много. За това дава зор.

    07:57 13.01.2026

  • 20 Един

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "Атлантическа Демокрация":

    А по времето на шаха да не би Иран да е бил колония? Други страни, които поемат по пътя на свободата и демокрацията да не би да са колонии? Сега при ислямистите много ли е добре в Иран?

    Коментиран от #25, #35

    07:57 13.01.2026

  • 23 ИЗИ, ИЗИ

    10 1 Отговор
    МАЙ И В МИНЕАПОЛИС НЕ Е МНОГО СПОКОЙНО , НО ТАМ .....ДЕМОКРАТИЧНО ГИ БИЯТ И ТРЕПАТ

    07:57 13.01.2026

  • 24 ЧЕСТО , ЧЕСТО

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    ЯЗДИ ЛИ ТЕ КОНЯ....??

    07:59 13.01.2026

  • 25 Ха Ха

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Един":

    Вместо да питаш прочети защо шахът е бил свален от власт в Иран - точно заради колонизацията

    Коментиран от #32

    08:01 13.01.2026

  • 26 Ъъъъ не!

    8 0 Отговор
    Не е необходимо да му плащат! Навремето баща му отмъкна 3милиарда$ .

    08:04 13.01.2026

  • 27 Не Не

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Копейките станаха защитници":

    Никой не защитава аятоласите, но ако съдим от атлантическите интервенции в Афганистан, Ирак, Либия и Сирия, по-голямото зло е гарантирано. Насиствената демонкратизация води до пълно разрушаване на държавността

    08:05 13.01.2026

  • 28 Ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Свобода за Персия!":

    Ти сигурно си иранска жена и бивш бг мъж, та си наясно!🏳️‍🌈

    08:07 13.01.2026

  • 29 Пенчо

    7 0 Отговор
    Да призоваваш някой друг да оправя собствените ти бакии!? И то сащ!? Джендърска работа!

    08:09 13.01.2026

  • 30 Артилерист

    7 0 Отговор
    САЩ не се нуждаят от много призиви и поощрения, за да се държат като махленски вагабонтин в междудържавните си отношения. Те продължават с утвърдения си от десетилетия хегемонистичен принцип на смачкване на съпротивляващия се, за да не се съпротивляват другите. "Другите" сега може да си премълчават, но това не означава, че забравят и не трупат съпротивителна енергия. Особено Русия, заради нападнатите й приятели и американските държави, чиято незавизимост и суверинитет предстои да бъдат засегнати по актуализираната доктрина "Монро". Не е изключено засегнатите, вкл Дания (заради Гренландия) и прелъстените и изоставени европейци сами да се оправят с Русия в Украйна, да се обединят срещу самозабравилите се и арогантни американци...

    08:11 13.01.2026

  • 31 иван иванов ИИ

    2 0 Отговор
    като малък играех много шах но с годините намаляха хората които знаят как се игаре а тия имали последен шах мога да им пратя моя сигурен съм че го пазя някъде

    08:12 13.01.2026

  • 32 Един

    0 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ха Ха":

    Политиката на т.нар. Бяла революция, даването на права на жените и др. подобни мерки настройват ислямистите срещу Пахлави, няма нищо общо с някаква колонизация. Единствено през Втората световна война САЩ, Великобритания и СССР въвеждат войски в Иран, но те са изтеглени след войната. Впрочем СССР в началото не е искал да изтегли войските си. Дали пък СССР не е искал да колонизира Иран?

    Коментиран от #34

    08:14 13.01.2026

  • 33 Някой

    9 0 Отговор
    Сценарият е познат - идва шаха с помощта на американците. Но помощта не е безвъзмездна - американците получават пълен контрол над петрола на Иран. Подскачащите и стрелящите срещу сегашния режим получават едни банани - за самозодоволяване. Подобно на нашите подлъгани камилчета на митинга на СДС през 1990. После следва разруха на Иран - тотална. През това време американците грабят с пълни ръце и наглеят, а "международната общност" ръкопляска бурно. Шаха поличава трохички от откраднатото и си живурка, без да го интересува народа му (то и сега не го интересува).
    Този филм сме го гледали многократно. Учудвам се, че има още шарани, които да кълват на гола кукичка.

    Коментиран от #36

    08:21 13.01.2026

  • 34 Да Бе

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Един":

    Чети за иранския петрол при шаха и не си измисляй причини. Дори по БНТ го казаха, защо сваленият шах е бил непопулярен. Разбира се, че религиозните аятоласи трябва да си ходят, но не чрез атлантическа интервенция и гражданска война, която съвсем ще разруши държавата, както в Сирия

    08:21 13.01.2026

  • 35 Някой

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Един":

    Да, по времето на шаха Иран е бил колония - англичани и французи са си правели каквото поискат. После идват американците и почват да правят същото, но в по-големи мащаби. Все пак са американци!
    А нима Ирак, в който бе донесена насила демокрация с 1 млн. цивилни жертви, да не е колония? Нима Катар и Кувйт не са колонии? Нима Сирия (вече) не е колония? А Сауситска Арибия не бе ли колония дълги години наред, макар напоследък да пробва неубедително да се отърси от американското иго?

    Коментиран от #39

    08:24 13.01.2026

  • 36 Хо-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Някой":

    Само една забележка, на шаха хич не му се ходи в Иран ама няма избор.

    08:26 13.01.2026

  • 37 Харизан

    2 0 Отговор
    Пахлави сигурно е брат на Зеленски.и той иска САЩ да го сложат на власт.

    08:31 13.01.2026

  • 38 ЗОРО

    2 0 Отговор
    Иранците не са забравили гласа и репресиите по време на баща му, както и колониалния статут на Иран по това време. Никакъв шанс да бъде инсталиран начело на Иран!

    08:41 13.01.2026

  • 39 Колонии са но живеят

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Някой":

    добре щото имат много петрол и малко хора.
    Иранците не са малко.
    От една страна колония с Пахлави начело, от друга страна ходжите.
    И всичко това започна след свалянето на Мосадък миналия век, познайте от кого.

    09:05 13.01.2026