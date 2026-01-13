Синът на последния ирански шах призова САЩ да предприемат бързи действия

Реза Пахлави, синът на иранския шах, който беше свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г., призова за спешни действия, в момент когато Иран е обхванат от масови протести. Според него бърза намеса от страна на САЩ би могла да ограничи жертвите и да ускори падането на настоящото ръководство, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Най-добрият начин да се гарантира, че ще има по-малко жертви в Иран, е да се намесим по-скоро, за да може този режим най-накрая да падне", заяви Пахлави снощи в интервю за американската телевизия Си Би Ес.
Президентът Доналд Тръмп "трябва да вземе решение доста скоро", отбеляза той.
Реза Пахлави добави, че е комуникирал с американската администрация, но не предостави подробности
Тръмп вече беше уверил участниците в продължаващите масови протести в Иран, че ги подкрепя, като отбеляза, че американската армия обмисля възможни удари по Иран, но и други варианти, припомня ДПА.
Пахлави обвини иранското ръководство, че се опитва да заблуди международната общност, като дава сигнали за готовност да преговаря за прекратяване на безредиците. Той заяви, че "промяната в играта ще настъпи, когато този режим разбере, че вече не може да разчита на продължителна кампания на репресии, без светът да реагира на това".
На въпроса дали призовава Тръмп да настоява за промяна на режима, Пахлави отговори: "Президентът е ясен, когато казва, че "подкрепя иранския народ".
"Солидарността с иранския народ в крайна сметка означава да ги подкрепим в исканията им, а исканията им са този режим да си отиде", подчерта синът на последния шах.
Пахлави, който беше определен за престолонаследник от баща си, покойния шах на Персия, живее в изгнание в САЩ от десетилетия, припомня ДПА.
По-рано в. "Уолсрийт джърнъл" съобщи, че някои висши сътрудници в администрацията на президента Доналд Тръмп, начело с вицепрезидента Джей Ди Ванс, призовават Тръмп да опита дипломатически подход, преди да предприеме удари срещу Иран. Говорител на Ванс е заявил пред Ройтерс, че информацията на вестника не е точна.
"Вицепрезидентът Ванс и държавният секретар Рубио заедно представят на президента набор от варианти, вариращи от дипломатически подход до военни действия", заяви Уилям Мартин, директор по комуникациите на Ванс. "Те представят тези варианти без пристрастия или предпочитания."
А утре ще кажат,че чалмата е стар български аксесоар.
До коментар #17 от "Атлантическа Демокрация":А по времето на шаха да не би Иран да е бил колония? Други страни, които поемат по пътя на свободата и демокрацията да не би да са колонии? Сега при ислямистите много ли е добре в Иран?
До коментар #21 от "оня с коня":ЯЗДИ ЛИ ТЕ КОНЯ....??
До коментар #20 от "Един":Вместо да питаш прочети защо шахът е бил свален от власт в Иран - точно заради колонизацията
До коментар #18 от "Копейките станаха защитници":Никой не защитава аятоласите, но ако съдим от атлантическите интервенции в Афганистан, Ирак, Либия и Сирия, по-голямото зло е гарантирано. Насиствената демонкратизация води до пълно разрушаване на държавността
До коментар #16 от "Свобода за Персия!":Ти сигурно си иранска жена и бивш бг мъж, та си наясно!🏳️🌈
До коментар #25 от "Ха Ха":Политиката на т.нар. Бяла революция, даването на права на жените и др. подобни мерки настройват ислямистите срещу Пахлави, няма нищо общо с някаква колонизация. Единствено през Втората световна война САЩ, Великобритания и СССР въвеждат войски в Иран, но те са изтеглени след войната. Впрочем СССР в началото не е искал да изтегли войските си. Дали пък СССР не е искал да колонизира Иран?
Този филм сме го гледали многократно. Учудвам се, че има още шарани, които да кълват на гола кукичка.
До коментар #32 от "Един":Чети за иранския петрол при шаха и не си измисляй причини. Дори по БНТ го казаха, защо сваленият шах е бил непопулярен. Разбира се, че религиозните аятоласи трябва да си ходят, но не чрез атлантическа интервенция и гражданска война, която съвсем ще разруши държавата, както в Сирия
До коментар #20 от "Един":Да, по времето на шаха Иран е бил колония - англичани и французи са си правели каквото поискат. После идват американците и почват да правят същото, но в по-големи мащаби. Все пак са американци!
А нима Ирак, в който бе донесена насила демокрация с 1 млн. цивилни жертви, да не е колония? Нима Катар и Кувйт не са колонии? Нима Сирия (вече) не е колония? А Сауситска Арибия не бе ли колония дълги години наред, макар напоследък да пробва неубедително да се отърси от американското иго?
До коментар #33 от "Някой":Само една забележка, на шаха хич не му се ходи в Иран ама няма избор.
До коментар #35 от "Някой":добре щото имат много петрол и малко хора.
Иранците не са малко.
От една страна колония с Пахлави начело, от друга страна ходжите.
И всичко това започна след свалянето на Мосадък миналия век, познайте от кого.
