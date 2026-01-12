Тайван: Китай използва ИТ и маркетингови компании за мащабна кампания за дезинформация

Водещата разузнавателна агенция на Тайван заяви в неделя, че нейни изследвания показват как Китай използва китайски ИТ и маркетингови компании за създаване на фалшиви новинарски сайтове, управление на акаунти и събиране и разпространение на дезинформация като част от когнитивната си война срещу Тайван.

Националното бюро за сигурност (NSB) публикува в неделя своите констатации в наскоро завършен анализ на „тактиките на когнитивната война на Китайската народна република срещу Тайван през 2025 г.“

През 2025 г. екипът за национално разузнаване на Тайван е идентифицирал над 45 000 фалшиви акаунта в социалните мрежи и над 2,314 милиона единици дезинформация, разпространявани чрез подобни тактики, се казва в доклада на NSB.

Тази дезинформация е била разпространявана от фалшиви и/или ботови акаунти, наети от китайски ИТ компании, които са изградили бази данни и разработват автоматизирани програми за управлението им по указания на Централния отдел за пропаганда и Министерството на обществената сигурност (MPS) на КНР, според NSB.

Централният отдел за пропаганда и MPS използват също маркетингови компании като Haixunshe, Haimai и Huya за създаване на фалшиви новинарски уебсайтове с цел разпространяване на наративи, съответстващи на официалните позиции на Китай.

Междувременно Пекин е подкрепял китайската маркетингова компания Wubianjie Group в управлението на „ферми за съдържание“ чрез фен страници във Facebook, които публикуват сензационни статии, за да привличат кликове, според NSB.

След като привличат последователи с кликбейт и леко съдържание, публикациите им се насочват към политически теми с цел влияние върху обществените нагласи в Тайван, посочват от службата.

По този начин Китай цели да задълбочи вътрешните разделения в Тайван, да отслаби волята на тайванците за съпротива, да повлияе на готовността на съюзниците да подкрепят Тайван при нужда и да спечели подкрепа сред тайванското население в полза на КНР, добавя NSB.

За да противодейства на когнитивната война на Пекин, NSB заяви, че работи в тясно сътрудничество със съответните държавни институции и засилва усилията за коопериране с организации за проверка на факти и оператори на социални мрежи, като ги призовава да разкриват и премахват фалшива информация.

На международно равнище NSB съобщи, че през последната година е провело над 80 диалога по сигурността и конференции за обмен на разузнавателна информация с международни партньори с цел разширяване на мрежата за сътрудничество в демократичната общност срещу когнитивната война на Китай.