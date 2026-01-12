Новини
Свят »
Тайван: Китай използва ИТ и маркетингови компании за мащабна кампания за дезинформация
  Тема: Тайван

Тайван: Китай използва ИТ и маркетингови компании за мащабна кампания за дезинформация

12 Януари, 2026 21:01 483 5

  • тайван-
  • китай-
  • когнитивна война-
  • дезинформация-
  • натиск-
  • фалшива информация-
  • сигурност

Разузнавателната служба отчита над 45 000 фалшиви акаунта и над 2,3 милиона подвеждащи публикации като част от „когнитивната война“ на Пекин

Тайван: Китай използва ИТ и маркетингови компании за мащабна кампания за дезинформация - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Водещата разузнавателна агенция на Тайван заяви в неделя, че нейни изследвания показват как Китай използва китайски ИТ и маркетингови компании за създаване на фалшиви новинарски сайтове, управление на акаунти и събиране и разпространение на дезинформация като част от когнитивната си война срещу Тайван.

Националното бюро за сигурност (NSB) публикува в неделя своите констатации в наскоро завършен анализ на „тактиките на когнитивната война на Китайската народна република срещу Тайван през 2025 г.“

През 2025 г. екипът за национално разузнаване на Тайван е идентифицирал над 45 000 фалшиви акаунта в социалните мрежи и над 2,314 милиона единици дезинформация, разпространявани чрез подобни тактики, се казва в доклада на NSB.

Тази дезинформация е била разпространявана от фалшиви и/или ботови акаунти, наети от китайски ИТ компании, които са изградили бази данни и разработват автоматизирани програми за управлението им по указания на Централния отдел за пропаганда и Министерството на обществената сигурност (MPS) на КНР, според NSB.

Централният отдел за пропаганда и MPS използват също маркетингови компании като Haixunshe, Haimai и Huya за създаване на фалшиви новинарски уебсайтове с цел разпространяване на наративи, съответстващи на официалните позиции на Китай.

Междувременно Пекин е подкрепял китайската маркетингова компания Wubianjie Group в управлението на „ферми за съдържание“ чрез фен страници във Facebook, които публикуват сензационни статии, за да привличат кликове, според NSB.

След като привличат последователи с кликбейт и леко съдържание, публикациите им се насочват към политически теми с цел влияние върху обществените нагласи в Тайван, посочват от службата.

По този начин Китай цели да задълбочи вътрешните разделения в Тайван, да отслаби волята на тайванците за съпротива, да повлияе на готовността на съюзниците да подкрепят Тайван при нужда и да спечели подкрепа сред тайванското население в полза на КНР, добавя NSB.

За да противодейства на когнитивната война на Пекин, NSB заяви, че работи в тясно сътрудничество със съответните държавни институции и засилва усилията за коопериране с организации за проверка на факти и оператори на социални мрежи, като ги призовава да разкриват и премахват фалшива информация.

На международно равнище NSB съобщи, че през последната година е провело над 80 диалога по сигурността и конференции за обмен на разузнавателна информация с международни партньори с цел разширяване на мрежата за сътрудничество в демократичната общност срещу когнитивната война на Китай.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    5 3 Отговор
    Тайван не е държава а територия, китайска територия.

    21:05 12.01.2026

  • 2 китайска украйна

    4 1 Отговор
    поне е на остров

    21:07 12.01.2026

  • 3 Гориил

    3 2 Отговор
    Китай с право използва всички необходими средства, за да постигне лидерство във високите технологии. Русия, с неизчерпаемите си финансови ресурси, сега прави същото. Според най-приблизителните оценки Китай възнамерява да инвестира 100 милиарда долара в пробивни технологии в областта на информационните технологии и изкуствения интелект през следващите пет години.Русия ще инвестира поне 40-45 милиарда и ще изпревари много индустриално развити европейски страни.

    21:13 12.01.2026

  • 4 Анджо

    0 3 Отговор
    По гадно от комунистическа пропаганда няма.

    Коментиран от #5

    21:24 12.01.2026

  • 5 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анджо":

    Не мислите ли, че Европа вече е на колене?В глупавата си надменост Брюксел губи и изостава от Китай и Русия.Във всеки случай Европа създава необходимите условия за това.

    21:36 12.01.2026