Новини
България »
Благоевград »
Гърци масово зареждат евтино гориво у нас

17 Март, 2026 12:06 989 19

  • горива-
  • бензин-
  • дизел-
  • гърци-
  • българия

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на Северна Гърция масово преминават границата, за да зареждат автомобилите си с по-евтино гориво в България. В същото време се наблюдава и категорична обратна тенденция – все повече българи организират пазарни турове до южната ни съседка, привлечени от по-ниските цени на основните хранителни стоки в местните супермаркети.

Според репортаж на гръцката национална телевизия ЕРТ, излъчен директно от граничните пунктове, разликата в цената на бензина от двете страни на браздата достига до 50 евроцента за литър. Това стимулира сериозен бензинов туризъм, като някои от пътуващите дори рискуват да пълнят допълнителни туби с гориво. Подобна практика е строго забранена, а гръцките митнически власти извършват регулярни проверки на шофьорите веднага след преминаването на границата.

Въпреки промяната в потребителските нагласи за ежедневните покупки, българските месни продукти твърдо запазват позициите си на пазара. "За великденските празници отново ще си пазаруваме месо от България, защото е качествено и по-евтино", споделят редовно пътуващи гръцки граждани пред камерите на телевизията.

Традиционният интерес към облекло, обувки и бяла техника от българските търговски обекти също се запазва на стабилни нива.

Значителен спад обаче се отчита при покупката на хранителни стоки от страна на гърците у нас. Според пазарни експерти цените на голяма част от продуктите в българските магазини вече са се изравнили напълно с тези в Гърция.

Основният катализатор за тази промяна е решението на гръцкото правителство да наложи таван на търговската надценка за ключови хранителни продукти. Тази държавна регулация направи пазаруването в южната ни съседка изключително изгодно за българите, които все по-често пресичат границата специално за седмичните си покупки.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    2 0 Отговор
    Гируси да ползват.

    12:08 17.03.2026

  • 2 Ако имате пари в брой и място за съхране

    8 1 Отговор
    Това е най добрата инвестиция

    Април май със сигурност

    Цена 2+ евро литър

    Тази война ще е като украинската ще продължи

    Докато не се срине световната търговска система

    Коментиран от #10

    12:15 17.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 3 Отговор
    Гърците клатят младите българки от Атина и ги правят луди комунистки

    12:19 17.03.2026

  • 5 пък ганчо и ганка

    4 1 Отговор
    масово зареждат там в заведенията голяма порция за двама зяпайки менюто и сравнявайки с тук
    гарнирани с селфита

    12:19 17.03.2026

  • 6 Това въобще не е ново

    5 0 Отговор
    Винаги гърците от пограничните райони са идвали да пазаруват у нас. Като разумни хора идват да пазаруват наедро пред празниците. В Ивайловград броят на магазините се удвои и стокооборотът е добър. Това е смисълът на Шенген - минаваш границата без да спираш. Когато Ивайловград и Свиленград са ти по-близо от Дидимотико и Орестиада избираш Ивайловград и Свиленград.

    12:21 17.03.2026

  • 7 боян расате

    1 0 Отговор
    Ние ще ходим в турция да сипваме

    12:25 17.03.2026

  • 8 Браво

    6 0 Отговор
    да купуват. Така се живее добросъседски. Ние купуваме там те тук. Истински съседи. Да са живи и здрави ! Благодарим ви !

    12:27 17.03.2026

  • 9 не съм зареждал но не вярвам да е над3лв

    0 0 Отговор
    германците зареждат в полша ,а гърците в бг.......колко е а95 ви пауер на шел?

    Коментиран от #11

    12:29 17.03.2026

  • 10 Тихо Глу пи сла ве

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ако имате пари в брой и място за съхране":

    Затваряй Чофффф ката.

    12:29 17.03.2026

  • 11 Тихо бе

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "не съм зареждал но не вярвам да е над3лв":

    Тъп чо.

    12:30 17.03.2026

  • 12 добре де

    2 1 Отговор
    при положение, че имаме гориво, което ще стигне до края на март, как така се позволява на чужденци да купуват у нас? Това означава бързо изчерпване на резерва и недостиг на гориво за българите. Иначе Гюров щял да дава по 20 евро, а бе ти измисли как горивата да са само за българите, както направи Орбан - за МПС с чужда регистрация горивата са значително по-скъпи. Ама като си нямаме Орбан, а си имаме Гюров, скоро ще духаме супата.

    12:30 17.03.2026

  • 13 Добре де

    3 0 Отговор
    Как при тях е по евтино??? Млечни продукти и храната по ресторантите са ефтино при разлика на гориво почти от 0.50 евро постоянно. Нещо е объркано при нас май ???

    Коментиран от #15

    12:31 17.03.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Е че как да не пазаруват тук, като доходите им са по-високи ???
    Тъпа тема за дискусия !!!
    Ние как ходим в сръбско и турско за по-евтини и качествени най-вече земеделски и промишлени стоки.???
    А и отношението на търговците там е с пъти на по-високо ниво от нашите продавачи, на които основното занимание е да си вадят "полезни изкопаеми" от носа

    12:32 17.03.2026

  • 15 Ами да

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Добре де":

    Април ще ходим в Турция а лятото в Гърция ще зареждаме какво да се прави. Ще компенсиране от евтина хранителна верига. Демокрация винаги има избор .

    Коментиран от #18

    12:35 17.03.2026

  • 16 Опорка

    2 1 Отговор
    " Подобна практика е строго забранена, а гръцките митнически власти извършват регулярни проверки на шофьорите веднага след преминаването на границата." Това сериозно ли? Нещо шенген, евро, това-онова?

    12:42 17.03.2026

  • 17 Парадоск

    1 1 Отговор
    На бай Ганьо горивото му е скъпо, на барба Ставракис му е евтино.

    12:42 17.03.2026

  • 18 Сънувах

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ами да":

    Как никъде няма да ходиш, защото ще си безработен. "Прогресивна България" ще започне още през май месец да съкращава с 50% чиновници, полицаии, прокурори ...
    Ще има яко прочистване на държавата от всички некадърни, всички излишни, от всеки "наш човек" /на ГЕРБ, на БСП.../ ...

    Коментиран от #19

    12:48 17.03.2026

  • 19 събудих се

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сънувах":

    Уволнените полицаи станали бандюги и си шетат на воля. Уволнените прокурори станали адвокати. Делата се бавят не по две, а по 4 години. Прогрес стърчи отвсякъде.

    13:01 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове