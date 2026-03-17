Гърци масово зареждат евтино гориво у нас

Жителите на Северна Гърция масово преминават границата, за да зареждат автомобилите си с по-евтино гориво в България. В същото време се наблюдава и категорична обратна тенденция – все повече българи организират пазарни турове до южната ни съседка, привлечени от по-ниските цени на основните хранителни стоки в местните супермаркети.

Според репортаж на гръцката национална телевизия ЕРТ, излъчен директно от граничните пунктове, разликата в цената на бензина от двете страни на браздата достига до 50 евроцента за литър. Това стимулира сериозен бензинов туризъм, като някои от пътуващите дори рискуват да пълнят допълнителни туби с гориво. Подобна практика е строго забранена, а гръцките митнически власти извършват регулярни проверки на шофьорите веднага след преминаването на границата.

Въпреки промяната в потребителските нагласи за ежедневните покупки, българските месни продукти твърдо запазват позициите си на пазара. "За великденските празници отново ще си пазаруваме месо от България, защото е качествено и по-евтино", споделят редовно пътуващи гръцки граждани пред камерите на телевизията.

Традиционният интерес към облекло, обувки и бяла техника от българските търговски обекти също се запазва на стабилни нива.

Значителен спад обаче се отчита при покупката на хранителни стоки от страна на гърците у нас. Според пазарни експерти цените на голяма част от продуктите в българските магазини вече са се изравнили напълно с тези в Гърция.

Основният катализатор за тази промяна е решението на гръцкото правителство да наложи таван на търговската надценка за ключови хранителни продукти. Тази държавна регулация направи пазаруването в южната ни съседка изключително изгодно за българите, които все по-често пресичат границата специално за седмичните си покупки.