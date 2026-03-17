Гърци масово зареждат евтино гориво у нас

Жителите на Северна Гърция масово преминават границата, за да зареждат автомобилите си с по-евтино гориво в България. В същото време се наблюдава и категорична обратна тенденция – все повече българи организират пазарни турове до южната ни съседка, привлечени от по-ниските цени на основните хранителни стоки в местните супермаркети.
Според репортаж на гръцката национална телевизия ЕРТ, излъчен директно от граничните пунктове, разликата в цената на бензина от двете страни на браздата достига до 50 евроцента за литър. Това стимулира сериозен бензинов туризъм, като някои от пътуващите дори рискуват да пълнят допълнителни туби с гориво. Подобна практика е строго забранена, а гръцките митнически власти извършват регулярни проверки на шофьорите веднага след преминаването на границата.
Въпреки промяната в потребителските нагласи за ежедневните покупки, българските месни продукти твърдо запазват позициите си на пазара. "За великденските празници отново ще си пазаруваме месо от България, защото е качествено и по-евтино", споделят редовно пътуващи гръцки граждани пред камерите на телевизията.
Традиционният интерес към облекло, обувки и бяла техника от българските търговски обекти също се запазва на стабилни нива.
Значителен спад обаче се отчита при покупката на хранителни стоки от страна на гърците у нас. Според пазарни експерти цените на голяма част от продуктите в българските магазини вече са се изравнили напълно с тези в Гърция.
Основният катализатор за тази промяна е решението на гръцкото правителство да наложи таван на търговската надценка за ключови хранителни продукти. Тази държавна регулация направи пазаруването в южната ни съседка изключително изгодно за българите, които все по-често пресичат границата специално за седмичните си покупки.
12:08 17.03.2026
2 Ако имате пари в брой и място за съхране
Април май със сигурност
Цена 2+ евро литър
Тази война ще е като украинската ще продължи
Докато не се срине световната търговска система
12:15 17.03.2026
4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
12:19 17.03.2026
пък ганчо и ганка
гарнирани с селфита
12:19 17.03.2026
6 Това въобще не е ново
12:21 17.03.2026
12:25 17.03.2026
12:27 17.03.2026
9 не съм зареждал но не вярвам да е над3лв
12:29 17.03.2026
Тихо Глу пи сла ве
До коментар #2 от "Ако имате пари в брой и място за съхране":Затваряй Чофффф ката.
12:29 17.03.2026
Тихо бе
До коментар #9 от "не съм зареждал но не вярвам да е над3лв":Тъп чо.
12:30 17.03.2026
12:30 17.03.2026
12:31 17.03.2026
14 АГАТ а Кристи
Тъпа тема за дискусия !!!
Ние как ходим в сръбско и турско за по-евтини и качествени най-вече земеделски и промишлени стоки.???
А и отношението на търговците там е с пъти на по-високо ниво от нашите продавачи, на които основното занимание е да си вадят "полезни изкопаеми" от носа
12:32 17.03.2026
15 Ами да
До коментар #13 от "Добре де":Април ще ходим в Турция а лятото в Гърция ще зареждаме какво да се прави. Ще компенсиране от евтина хранителна верига. Демокрация винаги има избор .
12:35 17.03.2026
12:42 17.03.2026
12:42 17.03.2026
18 Сънувах
До коментар #15 от "Ами да":Как никъде няма да ходиш, защото ще си безработен. "Прогресивна България" ще започне още през май месец да съкращава с 50% чиновници, полицаии, прокурори ...
Ще има яко прочистване на държавата от всички некадърни, всички излишни, от всеки "наш човек" /на ГЕРБ, на БСП.../ ...
12:48 17.03.2026
19 събудих се
До коментар #18 от "Сънувах":Уволнените полицаи станали бандюги и си шетат на воля. Уволнените прокурори станали адвокати. Делата се бавят не по две, а по 4 години. Прогрес стърчи отвсякъде.
13:01 17.03.2026