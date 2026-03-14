Защо остров Харг е толкова важен за Иран?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че са унищожени всички военни цели на иранския остров Харг. Но къде се намира той и защо е важен?
Това коментира Би Би Си.
Харг е сравнително малък остров с дължина около 8 км, разположен на около 35 км от иранското крайбрежие.
На него живеят много малко хора, но през разположения там петролен терминал преминават 90% от иранския износ на нефт.
Оттам се товарят танкерите, които изнасят иранския петрол за Китай.
Ако достъпът до острова бъде прекъснат, това ще нанесе сериозен удар по иранската икономика. Китай е основен купувач на иранския петрол и природен фаз
Както съобщава дипломатическият кореспондент на Би-би-си Пол Адамс, напоследък се появиха предположения, че американските войски в даден момент ще се опитат да завземат остров Харг. Това не само би позволило да се спре износът на ирански петрол, но и да се създаде плацдарм за военни действия срещу Иран.
Тези версии получиха допълнителен тласък на фона на съобщенията в медиите, че към Персийския залив се насочват американски военни амфибийни кораби, на борда на които се намират най-малко 2 хиляди морски пехотинци.
Пентагонът отказа да коментира тази информация, но ако тя бъде потвърдена, такава мисия ще даде на американските военни нови възможности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
12 Сила
До коментар #6 от "Пич":На острова на "свободата" (Куба ) вече са започнали да палят централите и сградите на комунистическата партия ...така че и този остров ще замине !!! На 150 километра от Маями е ....
12:38 14.03.2026
13 Палячо
До коментар #7 от "Смешник":Китай не опази Аятолаха.Китай няма карти.
12:43 14.03.2026
14 Бум
„В случай на атака... цялата петролна, икономическа и енергийна инфраструктура, принадлежаща на петролни компании в региона, които имат американски дялове или си сътрудничат със Съединените щати, ще бъде незабавно унищожена“, цитира изявлението Фарс .
„Уолстрийт Джърнъл“ съобщи преди това, че още пет самолета-цистерни на американските военновъздушни сили са били повредени при ирански ракетен удар по военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия.
Според изданието, Съединените щати ще изпратят парашутисти и експедиционен отряд на морската пехота в Близкия изток .
Коментиран от #15
12:45 14.03.2026
15 Хм...
До коментар #14 от "Бум":Никой не ги атакува, ще им спрат кранчето.
12:49 14.03.2026
