Защо остров Харг е толкова важен за Иран?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че са унищожени всички военни цели на иранския остров Харг. Но къде се намира той и защо е важен?

Харг е сравнително малък остров с дължина около 8 км, разположен на около 35 км от иранското крайбрежие.

На него живеят много малко хора, но през разположения там петролен терминал преминават 90% от иранския износ на нефт.

Оттам се товарят танкерите, които изнасят иранския петрол за Китай.

Ако достъпът до острова бъде прекъснат, това ще нанесе сериозен удар по иранската икономика. Китай е основен купувач на иранския петрол и природен фаз

Както съобщава дипломатическият кореспондент на Би-би-си Пол Адамс, напоследък се появиха предположения, че американските войски в даден момент ще се опитат да завземат остров Харг. Това не само би позволило да се спре износът на ирански петрол, но и да се създаде плацдарм за военни действия срещу Иран.

Тези версии получиха допълнителен тласък на фона на съобщенията в медиите, че към Персийския залив се насочват американски военни амфибийни кораби, на борда на които се намират най-малко 2 хиляди морски пехотинци.

Пентагонът отказа да коментира тази информация, но ако тя бъде потвърдена, такава мисия ще даде на американските военни нови възможности.