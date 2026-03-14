Защо остров Харг е толкова важен за Иран?

14 Март, 2026 12:21

На него живеят много малко хора, но през разположения там петролен терминал преминават 90% от иранския износ на нефт

Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че са унищожени всички военни цели на иранския остров Харг. Но къде се намира той и защо е важен?

Това коментира Би Би Си.

Харг е сравнително малък остров с дължина около 8 км, разположен на около 35 км от иранското крайбрежие.

На него живеят много малко хора, но през разположения там петролен терминал преминават 90% от иранския износ на нефт.

Оттам се товарят танкерите, които изнасят иранския петрол за Китай.

Ако достъпът до острова бъде прекъснат, това ще нанесе сериозен удар по иранската икономика. Китай е основен купувач на иранския петрол и природен фаз

Както съобщава дипломатическият кореспондент на Би-би-си Пол Адамс, напоследък се появиха предположения, че американските войски в даден момент ще се опитат да завземат остров Харг. Това не само би позволило да се спре износът на ирански петрол, но и да се създаде плацдарм за военни действия срещу Иран.

Тези версии получиха допълнителен тласък на фона на съобщенията в медиите, че към Персийския залив се насочват американски военни амфибийни кораби, на борда на които се намират най-малко 2 хиляди морски пехотинци.

Пентагонът отказа да коментира тази информация, но ако тя бъде потвърдена, такава мисия ще даде на американските военни нови възможности.


  • 2 Налудник

    19 4 Отговор
    Една планина неща се правят от петрол. Пари също. Канцерогенни храни също. Затова е битката.

    12:24 14.03.2026

  • 3 Зеленски

    Ще забият знамето на остров Харг и ще си направя селфи.Слава Украине

    12:25 14.03.2026

  • 4 Ако вземат острова

    Нищо ново.Само че петрола на Китай вече ще го продават американци.

    12:25 14.03.2026

  • 5 Ам че

    Островът е изоран вече.

    12:26 14.03.2026

  • 6 Пич

    Остави тъпата английска пропаганда!!! Този остров, както и Ормузкия проток никога няма да бъдат контролирани от САЩ и Израел!!! За да го контролират, трябва да контролират сушата на стотици километри навътре!!! Както и ОСТАВИ тъпотиите, че говедарите минавали с танкери!!! Те горките с Разрушители и Самолетоносачи не смеят да припарят на по близо от няколко хиляди километра!!!

    Коментиран от #12

    12:27 14.03.2026

  • 7 Смешник

    А Китай ще продължават ли да мълчи

    Коментиран от #10, #13

    12:28 14.03.2026

  • 8 Лалалалонг

    Американците отдавна са оценили риска от една война. Развили са различни сценарии, знаят какво ще стане в най-лошия случай и т.н. Щом водят война, значи ще я спечелят. Иранците няма да издържат без хляб още дълго

    12:30 14.03.2026

  • 9 Тц,тц,тц 😂😂😂

    Островът са оказва жизнено важен за копейките😂.Сакрален😅

    12:31 14.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Знаещ

    Бай Митьо - алкохолика от Вършец, коментиращ всеки ден по различни теми, експерт във всички, разбира се, е по-умен от хора занимаващи се с геополитика цял живот.

    12:35 14.03.2026

  • 12 Сила

    До коментар #6 от "Пич":

    На острова на "свободата" (Куба ) вече са започнали да палят централите и сградите на комунистическата партия ...така че и този остров ще замине !!! На 150 километра от Маями е ....

    12:38 14.03.2026

  • 13 Палячо

    До коментар #7 от "Смешник":

    Китай не опази Аятолаха.Китай няма карти.

    12:43 14.03.2026

  • 14 Бум

    Техеран ще унищожи американската петролна инфраструктура в региона в случай на атаки срещу ирански енергийни съоръжения, заяви централният щаб на иранското военно командване Хатам ал-Анбия.

    „В случай на атака... цялата петролна, икономическа и енергийна инфраструктура, принадлежаща на петролни компании в региона, които имат американски дялове или си сътрудничат със Съединените щати, ще бъде незабавно унищожена“, цитира изявлението Фарс .

    „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи преди това, че още пет самолета-цистерни на американските военновъздушни сили са били повредени при ирански ракетен удар по военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия.

    Според изданието, Съединените щати ще изпратят парашутисти и експедиционен отряд на морската пехота в Близкия изток .

    Коментиран от #15

    12:45 14.03.2026

  • 15 Хм...

    До коментар #14 от "Бум":

    Никой не ги атакува, ще им спрат кранчето.

    12:49 14.03.2026

  • 16 Кой къде се насочвал?

    Американският флот е извън Персийския залив. Дори да има някакви американски десанстни кораби с Персийския залив, без поддръжка на ескадрени миноносци (разрушители), фрегати и подводен флот в Залива, десантчиците ще бъдат унищожени преди да десантират.

    12:50 14.03.2026

  • 17 Феникс

    Абе забелязахте ли че на AI сатаняху, са му поникнали шест пръста? Направо си има свещник за ханука , човека! :) Яwно слуховете че е гушнал букета и се е отправил към подземното царство ще се окажат верни!

    12:53 14.03.2026

  • 18 Единадесети

    Балканът шуми, реката бучи радостно!

    13:15 14.03.2026

  • 19 Анонимен

    Явно това е била целта на операцията!

    13:18 14.03.2026

