Financial Times: Федералния резерв на САЩ се обедини срещу атаките на Тръмп ВИДЕО

13 Януари, 2026 05:12, обновена 13 Януари, 2026 05:20 1 002 7

Чинистерството на правосъдието започна криминално разследване срещу председателя на ведомството Джером Пауъл

Financial Times: Федералния резерв на САЩ се обедини срещу атаките на Тръмп ВИДЕО - 1
Джером Пауъл, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководството на Федералния резерв на САЩ се обедини срещу атаките на президента Доналд Тръмп, след като Министерството на правосъдието започна криминално разследване срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, съобщава Financial Times.

Настоящи и бивши служители на Федералния резерв, включително Джанет Йелън, Бен Бернанке и Алън Грийнспан, осъдиха действията на Министерството на правосъдието, наричайки ги опит за подкопаване на независимостта на регулатора. „Хората, които работят във Федералния резерв, виждат това като наистина тревожно развитие и го виждат като опит на Тръмп да получи контрол върху паричната политика“, каза Йелън.

Източници на вестника предполагат, че натискът на Тръмп може да има обратен ефект и да убеди Пауъл да остане във Федералния резерв до края на мандата си, който изтича през май 2026 г., но той ще бъде член на борда на Федералния резерв до януари 2028 г.

Бившият висш служител на Федералния резерв Дейвид Уилкокс предположи, че разследването срещу Пауъл е обявено сега в опит да се сплаши председателят и колегите му. „Проблемът пред президента е, че Пауъл не се сплашва лесно. Това не е в неговия характер“, каза той.

Уилкокс преди това смяташе, че Пауъл ще напусне Федералния резерв през май, но сега, каза той, вероятността за това „е спаднала до около нула“.

Тръмп отдавна критикува Пауъл за отказа си да понижи значително основния лихвен процент, наричайки го „идиот“ и „инат“. През януари беше започнато разследване срещу председателя на Федералния резерв относно показанията на Пауъл пред Конгреса за ремонта на централата на Федералния резерв за 2,5 милиарда долара. Самият Пауъл смята, че случаят е провокиран от паричната политика на Федералния резерв, която „не се основава на предпочитанията на президента“.

Двама републикански сенатори, Том Тилис и Лиза Мурковски, вече обявиха, че няма да подкрепят номинацията на Тръмп за председател на Федералния резерв, докато тече разследването срещу Пауъл. Министърът на финансите Скот Бесент също изрази недоволство от действията на Министерството на правосъдието, смятайки, че решението ще се отрази негативно на пазарите. Преди това той предупреди Тръмп, че уволнението на Пауъл ще увеличи волатилността на финансовите пазари.


  • 1 УрСульо

    5 0 Отговор
    Тръмп ги натисна и тия сега ще си правят ведомствена стена на плача.

    05:50 13.01.2026

  • 2 Федералния резерв е

    7 0 Отговор
    Съставен от 12 частни иврейски банки които печатат доларите и ги продават на тъпите американци с лихва ... кенеди се опита да се отърве от тях и ...Тръмп да внимава..иначе заради тях САЩ имат трилиони задлъжняване...

    05:58 13.01.2026

  • 3 Кон с пирация

    4 0 Отговор
    Точно федералния резерв е отговорен за убийството на Кенеди и други негови роднини.

    06:20 13.01.2026

  • 4 Пак някой е писал и спал...!

    4 0 Отговор
    ,,Чинистерството на правосъдието започна криминално разследване..."

    06:23 13.01.2026

  • 5 Хахаха

    3 1 Отговор
    Джером Пауъл е обвинен буквално за присвояване на 2,5 милиарда долара, като излъга пред Сонгреса, колко струва ремонта на сградите на ФЕД.
    Тръмп ги хвана в крачка!
    То и Кристин Лагард като фин. мин. на Франция открадна пари и я повишиха за шеф на ЕЦБ!

    Бог да пази САЩ, и да разкости Брюкселската тирания ... наречена ЕС!

    06:26 13.01.2026

  • 6 койдазнай

    0 0 Отговор
    Чини. ми се, че чинистерството е в правото си!

    Коментиран от #7

    06:44 13.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.