Заплахата за сигурността на Европа не е Русия, както смятат представители на страните от региона, а по-скоро нейните „вътрешни демони“, каза бившият китайски посланик в Съединените щати Цуй Тианкай (2013-2021).

„Поне значителна част от европейците смятат Русия за най-голямата заплаха за сигурността им. Мисля, че това е погрешно схващане. Китай със сигурност представлява още по-малка“, каза Цуй на международен форум в Пекин на 11 януари, цитиран от South China Morning Post.

Според дипломата истинската заплаха за европейците се крие „в съзнанието им“, тъй като те подхождат към сигурността със "светоглед, остарял от векове“.

Цуй критикува Обединеното кралство, Франция и Германия, без да ги назовава директно, както и някои европейски членки на НАТО в разширяване на влиянието си в Азия, включително чрез „неразумното“ изпращане на кораби в Южнокитайско море и Тайванския проток. „Те трябва да осъзнаят, че от края на Втората световна война техният алианс никога не е печелил в Азия“, добави той.

Според бившия посланик опитите на НАТО биха могли да отбележат „началото на упадъка на Европа“.

На същия форум Ян Сюетонг, декан на Института за международни отношения, също критикува европейските страни, твърдейки, че те не са способни да гарантират сигурността „в дома си“. Той посочи продължаващите боеве в Украйна и въоръжения конфликт в Косово през 1998-1999 г. като примери.