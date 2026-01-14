Режимът в Иран действа по най-кървавия начин: САЩ трябва да са готови да изпратят войски

Протестите в Иран изглеждат по-широкообхватни от всякога, а репресиите на правителството - все по-жестоки, пише американският в. "Ню Йорк Таймс“, предаде БТА.
Изданието цитира експерти и анализатори, според които режимът и 86-годишният върховен лидер аятолах Али Хаменей смятат протестите за екзистенциална заплаха и са отговорили със сила, за да защитят правителството и собствените си институционални интереси.
Макар че мнозина биха искали тези протести да свалят режима, както беше свален шахът на Иран през 1979 г., това трудно би могло да се случи, отбелязва "Ню Йорк Таймс“. Според експертите правителството вероятно ще потуши настоящите безредици, въпреки че може и да не успее да овладее народното недоволство в дългосрочен план.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно отправи заплахи, че може да използва военна сила, ако правителството в Техеран продължи да убива протестиращи, посочва в. "Вашингтон Пост“. Други варианти, обмисляни от американския държавен глава, може да включват засилване на икономическия натиск върху правителството, кибератаки и засилена подкрепа за протестното движение, отбелязва изданието.
Въпреки публичните заплахи обаче Тръмп е по-резервиран в частни разговори, коментира американският столичен вестник, като се позовава на източници от Белия дом. Според някои от източниците той е по-малко ентусиазиран, отколкото преди бомбардировките в Иран през юни миналата година.
За разлика от първия мандат на Тръмп, когато някои от неговите съветници по националната сигурност изповядваха идеи, близки до външни намеси, по линия на външната политика на републиканците, повечето от настоящите съветници на президента са по-малко склонни страната да се намесва в Близкия изток, обръща внимание "Вашингтон Пост“.
Истината е, че американският президент има доста ограничени възможности за оказване на помощ на на протестиращите в Иран, особено като се има предвид фактът, че историята на американските намеси в региона едва ли може да се нарече успешна, пише британският в. „Гардиън“.
САЩ от октомври нямат разположени самолетоносачи в Близкия изток, след като през лятото прехвърлиха "Джералд Форд“ в Карибско море като част от струпването на военни сили близо до бреговете на Венецуела, а през есента "Нимиц“ се прибра в пристанище на западното крайбрежие на САЩ, посочва изданието.
Това означава, че каквито и да било евентуални въздушни или ракетни удари срещу цели в Иран, или дори може би срещу Хаменей, ще трябва да разчитат на американските и съюзническите военновъздушни бази в Близкия изток, коментира "Гардиън“. Алтернатива би била подобна на юнската мисия срещу подземния ирански ядрен обект във Фордо с бомбардировачи Б-2, отбелязва изданието.
Всъщност каквато и да било бомбардировка трудно би могла да спре репресиите по улиците, пише британският вестник „Телеграф“.
Изданието посочва, че според анализатори, ако искат да помогнат на протестиращите да свалят правителството, САЩ трябва да са готови да изпратят войски в Иран.
Американските стратези вероятно се надяват, че евентуална интервенция или дори заплахата от нея ще убеди режима да промени курса си - да облекчи репресиите срещу протестиращите и да сключи ново ядрено споразумение, коментира вестникът.
Някои експерти обаче предупреждават, че САЩ може би са изчакали прекалено дълго, за да предприемат действия, които биха могли да наклонят везните в полза на протестиращите, отбелязва "Телеграф“. "САЩ може би са пропуснали момента. Ако щяха да реагират, трябваше да го направят преди няколко дни“, казва Санам Вакил, директор на програмата за Близкия изток и Северна Африка в британския мозъчен тръст "Чатъм Хаус“.
"В момента изглежда, че режимът ще оцелее, освен ако не се случи нещо, което не очакваме. Важно е да помним, че нямаме ясна представа за това, което се случва в Иран. Но засега по всичко личи, че те се справят – по най-кървавия начин“, заключава експертът, цитиран от "Телеграф“.
1 Ню Йорк Таймс
Коментиран от #21
11:08 14.01.2026
2 Кви са сащ
Коментиран от #14
11:08 14.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:10 14.01.2026
4 пиночет
Коментиран от #13, #51
11:13 14.01.2026
5 Владимир Путин, президент
Питам где ролята и значението на Русия в новия Многополярен Световен Ред, който аз Владимир Владимирович създадох ? Где и БРИКС, да се не брикна нещо, кат стара спукана тарелка ? 🎅
Коментиран от #18, #24
11:15 14.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ами
11:15 14.01.2026
8 стоян георгиев
11:16 14.01.2026
9 гост
Коментиран от #19
11:16 14.01.2026
10 Чуй чуй
11:16 14.01.2026
11 Някой
11:16 14.01.2026
12 Баба Яга
11:16 14.01.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "пиночет":И как все ръководителите на страни богати на петрол стават "диктатори", и то когато решат да го продават и срещу друга валута освен $ 🤔❗
Каква случаЕност 🤔 ❗
Коментиран от #23
11:17 14.01.2026
14 гост
До коментар #2 от "Кви са сащ":ИЗРАЕЛ НЕ РАЗПОЛАГА С НЕФТЕНИ ЗАЛЕЖИ! За това не изпратиха войски.
Коментиран от #42
11:17 14.01.2026
15 Цък
Коментиран от #20
11:18 14.01.2026
16 Задължително
11:18 14.01.2026
17 пиночет
11:19 14.01.2026
18 Тихо тихо
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Болестта е тежка, знаем…
11:20 14.01.2026
19 Владимир Путин, президент
До коментар #9 от "гост":"...САЩ СА СВЕТОВЕН ЖАНДАРМ..."
Ако САЩ са световен жандарм, то каква е тогава Русия. Лека жена, която обещава на всички, но нищо не дава ?
11:20 14.01.2026
20 Руската пропаганда
До коментар #15 от "Цък":Има за цел глупака.
Коментиран от #61
11:21 14.01.2026
21 Могат могат
До коментар #1 от "Ню Йорк Таймс":На колесника ги видяхме, толкова могат ха ха
11:21 14.01.2026
22 стоян георгиев
11:21 14.01.2026
23 пиночет
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А как,хората от най-богатите на нефт страни живеят най-зле,и който надигне глас бива репресиран или убиеан??
Коментиран от #32, #36, #39, #45
11:22 14.01.2026
24 Глас от бункера
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Подкрепа за Аятолаха с вдигнат 👍палец!👍
11:23 14.01.2026
25 Категорично!
Коментиран от #30
11:23 14.01.2026
26 Аре бре
11:24 14.01.2026
27 Ха ха ха ха
Коментиран от #37
11:24 14.01.2026
28 Линда
Коментиран от #50
11:24 14.01.2026
29 456
Това което става в Иран е дело на ФАЩ и още една държава. Но правителството се справи с протестите които бяха финансирани отвън. И сега искат войска да пращат.. . Ще принудят Иран да отвърне още по-твърдо. Не си научеха урока лятото световните джандари
11:24 14.01.2026
30 Категорично е само че
До коментар #25 от "Категорично!":САЩ са деструктивни и са доказан крадец и агресор
11:26 14.01.2026
31 Българин
11:26 14.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Наритай Бг копейка
Коментиран от #38
11:27 14.01.2026
34 Иран от години
11:27 14.01.2026
35 Анализатор
11:27 14.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Цомчо Плюнката
До коментар #27 от "Ха ха ха ха":Руснаците са неможачи.
11:28 14.01.2026
38 всичко ли е точно
До коментар #33 от "Наритай Бг копейка":в България? А? ...
11:28 14.01.2026
39 456
До коментар #23 от "пиночет":Да си учувал за блокади на пари ,санкции и тем подобните? ФАЩ години наред унищожаваше Венецуела. А сега огромният проблем е ,че ВСИЧКИ банки в света масово ,ама масово се освобождават от долара. Големият ктрах е ,че е да те го направят изцяло. А валутата на БРИКС е последният пирон.
Прочети и друга информация....
11:29 14.01.2026
40 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА
11:31 14.01.2026
41 евентуална интервенция
11:31 14.01.2026
42 Да ама Не
До коментар #14 от "гост":Евреите са на върха на хранителната верига, САЩ са тяхния гарант за сигурност и изпълняват поръчките им. Ционистите са в Сената, Изпълнителната власт, Капитала, банките, всеки един долар е техен.
11:31 14.01.2026
43 Пепи Волгата
11:32 14.01.2026
44 Атлантик стана синоним на фекален
11:32 14.01.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "пиночет":Отвори снимки от столиците на Либия, Сирия, Ирак....преди да ги РАЗБОМБЯТ със САШтинска демокрация и след това ❗
Отвори да видиш и как е дошъл на власт твоят идол и колко мил и демократичен е бил Пиночет‼️
11:33 14.01.2026
46 ООН е тази която дава
Коментиран от #54
11:33 14.01.2026
47 Атлантизма е еманацията на нацизма...
Коментиран от #53
11:34 14.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 В Скопие трошат посолството
11:36 14.01.2026
50 Голяма хапка
До коментар #28 от "Линда":Нефт нямат, но имат онова лошо момче Кимчо дето не си поплюва много много. Има си войски, ракети, атом на америте свят да им се завие…
Коментиран от #56
11:36 14.01.2026
51 Хохо Бохо
До коментар #4 от "пиночет":Така е. Досиетата Епстийн го доказват. Очаквам краварските диктатори да увиснат. Не ли?
11:37 14.01.2026
52 Щом е написано че
11:37 14.01.2026
53 Руската пропаганда
До коментар #47 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":Има за цел глупака.
11:38 14.01.2026
54 гост
До коментар #46 от "ООН е тази която дава":Преди години ме впечатли финалната фраза на един американски филм: АМЕРИКА НЕ Е ДЪРЖАВА, АМЕРИКА Е ПРОСТО БИЗНЕС!
Коментиран от #60
11:38 14.01.2026
55 стоян георгиев
След като (свали)Путин и (разгроми)руснаците ,сега ч@×××футска 🐑 дойде ред да подхваниш и Иран😃
11:39 14.01.2026
56 Линда
До коментар #50 от "Голяма хапка":Да да да .... Хаххха спукаха се вече въображаемите ви балони за силата на Иран , На Раша .
Коментиран от #59
11:39 14.01.2026
57 Кой закон в САЩ или в ООН
11:46 14.01.2026
58 Някой
Ако не е жадна за кръв и петрол, де.
11:47 14.01.2026
59 Аз пък се чудя на
До коментар #56 от "Линда":американските военни как са мотивирани да изпълняват заповеди за нападение на държави на друг континент , които по никакъв начин не засягат сигурността на САЩ.Ти знаеш ли?
11:48 14.01.2026
60 Факт е ! Истина е
До коментар #54 от "гост":АМЕРИКА НЕ Е ДЪРЖАВА
11:48 14.01.2026
61 Някой
До коментар #20 от "Руската пропаганда":Щото американската цензура няма за цел тъпия човек, който чака за центове?
Не си гледа лклипчетата от иранските градове от вчера - море от хора, излезли да подкрепят правителството си.
Но такива неща са пропаганда, да! При това руска. Нали?
11:50 14.01.2026
62 Мара
11:58 14.01.2026
63 Пламен
Свалиха Шаха, искаха сегашните. Да им сърбат попарата. Да се самоизбиват. Всеки народ си заслужава управниците
12:02 14.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.