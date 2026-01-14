Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Режимът в Иран действа по най-кървавия начин: САЩ трябва да са готови да изпратят войски

Режимът в Иран действа по най-кървавия начин: САЩ трябва да са готови да изпратят войски

14 Януари, 2026 11:05 1 351 64

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • техеран

Американски и британски издания коментират протестите в Иран и възможността за намеса на САЩ

Режимът в Иран действа по най-кървавия начин: САЩ трябва да са готови да изпратят войски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестите в Иран изглеждат по-широкообхватни от всякога, а репресиите на правителството - все по-жестоки, пише американският в. "Ню Йорк Таймс“, предаде БТА.

Изданието цитира експерти и анализатори, според които режимът и 86-годишният върховен лидер аятолах Али Хаменей смятат протестите за екзистенциална заплаха и са отговорили със сила, за да защитят правителството и собствените си институционални интереси.

Макар че мнозина биха искали тези протести да свалят режима, както беше свален шахът на Иран през 1979 г., това трудно би могло да се случи, отбелязва "Ню Йорк Таймс“. Според експертите правителството вероятно ще потуши настоящите безредици, въпреки че може и да не успее да овладее народното недоволство в дългосрочен план.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно отправи заплахи, че може да използва военна сила, ако правителството в Техеран продължи да убива протестиращи, посочва в. "Вашингтон Пост“. Други варианти, обмисляни от американския държавен глава, може да включват засилване на икономическия натиск върху правителството, кибератаки и засилена подкрепа за протестното движение, отбелязва изданието.

Въпреки публичните заплахи обаче Тръмп е по-резервиран в частни разговори, коментира американският столичен вестник, като се позовава на източници от Белия дом. Според някои от източниците той е по-малко ентусиазиран, отколкото преди бомбардировките в Иран през юни миналата година.

За разлика от първия мандат на Тръмп, когато някои от неговите съветници по националната сигурност изповядваха идеи, близки до външни намеси, по линия на външната политика на републиканците, повечето от настоящите съветници на президента са по-малко склонни страната да се намесва в Близкия изток, обръща внимание "Вашингтон Пост“.

Истината е, че американският президент има доста ограничени възможности за оказване на помощ на на протестиращите в Иран, особено като се има предвид фактът, че историята на американските намеси в региона едва ли може да се нарече успешна, пише британският в. „Гардиън“.

САЩ от октомври нямат разположени самолетоносачи в Близкия изток, след като през лятото прехвърлиха "Джералд Форд“ в Карибско море като част от струпването на военни сили близо до бреговете на Венецуела, а през есента "Нимиц“ се прибра в пристанище на западното крайбрежие на САЩ, посочва изданието.

Това означава, че каквито и да било евентуални въздушни или ракетни удари срещу цели в Иран, или дори може би срещу Хаменей, ще трябва да разчитат на американските и съюзническите военновъздушни бази в Близкия изток, коментира "Гардиън“. Алтернатива би била подобна на юнската мисия срещу подземния ирански ядрен обект във Фордо с бомбардировачи Б-2, отбелязва изданието.

Всъщност каквато и да било бомбардировка трудно би могла да спре репресиите по улиците, пише британският вестник „Телеграф“.

Изданието посочва, че според анализатори, ако искат да помогнат на протестиращите да свалят правителството, САЩ трябва да са готови да изпратят войски в Иран.

Американските стратези вероятно се надяват, че евентуална интервенция или дори заплахата от нея ще убеди режима да промени курса си - да облекчи репресиите срещу протестиращите и да сключи ново ядрено споразумение, коментира вестникът.

Някои експерти обаче предупреждават, че САЩ може би са изчакали прекалено дълго, за да предприемат действия, които биха могли да наклонят везните в полза на протестиращите, отбелязва "Телеграф“. "САЩ може би са пропуснали момента. Ако щяха да реагират, трябваше да го направят преди няколко дни“, казва Санам Вакил, директор на програмата за Близкия изток и Северна Африка в британския мозъчен тръст "Чатъм Хаус“.

"В момента изглежда, че режимът ще оцелее, освен ако не се случи нещо, което не очакваме. Важно е да помним, че нямаме ясна представа за това, което се случва в Иран. Но засега по всичко личи, че те се справят – по най-кървавия начин“, заключава експертът, цитиран от "Телеграф“.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ню Йорк Таймс

    26 2 Отговор
    Едно е да искаш, друго да можеш, а трето и четвърто да го направиш!

    Коментиран от #21

    11:08 14.01.2026

  • 2 Кви са сащ

    37 2 Отговор
    Че да пращат войски.в езраел що не пратиха

    Коментиран от #14

    11:08 14.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 2 Отговор
    🤠 Типично по САШтински- разпалваш пожар, а после тичаш да го гасиш ... с бензин 🤠

    11:10 14.01.2026

  • 4 пиночет

    10 27 Отговор
    Всички диктатори рано или късно увисват с краката нагоре, защото са педофили или обратни и мъчат народите си до смърт!

    Коментиран от #13, #51

    11:13 14.01.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    13 29 Отговор
    C.A.Щ това, С.А.Щ онова.....
    Питам где ролята и значението на Русия в новия Многополярен Световен Ред, който аз Владимир Владимирович създадох ? Где и БРИКС, да се не брикна нещо, кат стара спукана тарелка ? 🎅

    Коментиран от #18, #24

    11:15 14.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами

    16 2 Отговор
    да изпратят. Ще си купим пуканки.

    11:15 14.01.2026

  • 8 стоян георгиев

    13 6 Отговор
    Рижавата проститутка изтегли частите от афганистан и ирак.сега можеха лесно да приключат в алятоласите.сега докато стигнат самолетоносачите ще мине поне месец яко въобще тртгнат.

    11:16 14.01.2026

  • 9 гост

    30 2 Отговор
    Едно време дето ни учеха, че САЩ СА СВЕТОВЕН ЖАНДАРМ много вярно излезе! Приликата между Иран, Ирак, Венецуела, Либия е, че ВСИЧКИ ТЕ ИМАТ НЕФТЕНИ ЗАЛЕЖИ!

    Коментиран от #19

    11:16 14.01.2026

  • 10 Чуй чуй

    19 2 Отговор
    Амерския Майдан излиза извън контрол. Поредната война на говедарите някъде по света. Закривай.

    11:16 14.01.2026

  • 11 Някой

    17 2 Отговор
    Колкото и да искат, не могат. Иран са прекалено голямо население за контрол. Винаги гледат да хванат местна "опозиции" (банди). Те могат да бомбят, но трудно да контролират после.

    11:16 14.01.2026

  • 12 Баба Яга

    23 3 Отговор
    САЩ да не си приписват ролята на Господ на земята и да въвеждат ред навсякъде. Лудият да си прибира дърмелите отвсякъде. Да се гледа мексиканската граница и и си дреме в Маями. Повече от него не се иска.

    11:16 14.01.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "пиночет":

    И как все ръководителите на страни богати на петрол стават "диктатори", и то когато решат да го продават и срещу друга валута освен $ 🤔❗
    Каква случаЕност 🤔 ❗

    Коментиран от #23

    11:17 14.01.2026

  • 14 гост

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кви са сащ":

    ИЗРАЕЛ НЕ РАЗПОЛАГА С НЕФТЕНИ ЗАЛЕЖИ! За това не изпратиха войски.

    Коментиран от #42

    11:17 14.01.2026

  • 15 Цък

    22 2 Отговор
    Израел си признаха, че има над 500 човека от техните служби сред протестиращите. Много тъпо. И какво се случи, иранския народ излезе на улиците да си защити държавата. Да го виждате това демократичната преса?

    Коментиран от #20

    11:18 14.01.2026

  • 16 Задължително

    8 1 Отговор
    сухопътни сили да изпратят. Ще е много интересно.

    11:18 14.01.2026

  • 17 пиночет

    6 11 Отговор
    Кога товарим нашите копейки за Иран?

    11:19 14.01.2026

  • 18 Тихо тихо

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Болестта е тежка, знаем…

    11:20 14.01.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    4 14 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    "...САЩ СА СВЕТОВЕН ЖАНДАРМ..."

    Ако САЩ са световен жандарм, то каква е тогава Русия. Лека жена, която обещава на всички, но нищо не дава ?

    11:20 14.01.2026

  • 20 Руската пропаганда

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Цък":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #61

    11:21 14.01.2026

  • 21 Могат могат

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ню Йорк Таймс":

    На колесника ги видяхме, толкова могат ха ха

    11:21 14.01.2026

  • 22 стоян георгиев

    10 2 Отговор
    А режима на иСраел как действа?

    11:21 14.01.2026

  • 23 пиночет

    3 9 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А как,хората от най-богатите на нефт страни живеят най-зле,и който надигне глас бива репресиран или убиеан??

    Коментиран от #32, #36, #39, #45

    11:22 14.01.2026

  • 24 Глас от бункера

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Подкрепа за Аятолаха с вдигнат 👍палец!👍

    11:23 14.01.2026

  • 25 Категорично!

    5 14 Отговор
    САЩ са единствените които вършат някаква реална работа по заличаването на опасно повярвали си ентусиасти на държавно ниво. Следователно заслужават лъвския пай. Точка.

    Коментиран от #30

    11:23 14.01.2026

  • 26 Аре бре

    2 1 Отговор
    САЩ трябва ли да са готови да изпратят войски ?

    11:24 14.01.2026

  • 27 Ха ха ха ха

    5 5 Отговор
    Смешници. Силни са пред слабите ама пред Русия навеждат глава ха ха ха

    Коментиран от #37

    11:24 14.01.2026

  • 28 Линда

    3 3 Отговор
    Жалко ,че Северна Корея няма нефт . Еххххх

    Коментиран от #50

    11:24 14.01.2026

  • 29 456

    7 2 Отговор
    От къде на къде ФАЩ или който и да е ще идпраща войска в чужда държава ,та било то Иран или Пакистан?
    Това което става в Иран е дело на ФАЩ и още една държава. Но правителството се справи с протестите които бяха финансирани отвън. И сега искат войска да пращат.. . Ще принудят Иран да отвърне още по-твърдо. Не си научеха урока лятото световните джандари

    11:24 14.01.2026

  • 30 Категорично е само че

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "Категорично!":

    САЩ са деструктивни и са доказан крадец и агресор

    11:26 14.01.2026

  • 31 Българин

    3 5 Отговор
    На нас българите изобщо не ни пука за миризливите аятоласи!

    11:26 14.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Наритай Бг копейка

    6 5 Отговор
    Щом нашите копейки са наритани, всичко е точно!

    Коментиран от #38

    11:27 14.01.2026

  • 34 Иран от години

    7 1 Отговор
    Е поставен под санкции и точно това е причината иранците да не са богати

    11:27 14.01.2026

  • 35 Анализатор

    5 0 Отговор
    Без Иран, ционите ще станат пълновластен господар на Близкия Изток - дълго, но упорито преследвана цел - след което ще има превантивни бомбения за послушание на раята

    11:27 14.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Цомчо Плюнката

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха ха ха":

    Руснаците са неможачи.

    11:28 14.01.2026

  • 38 всичко ли е точно

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Наритай Бг копейка":

    в България? А? ...

    11:28 14.01.2026

  • 39 456

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "пиночет":

    Да си учувал за блокади на пари ,санкции и тем подобните? ФАЩ години наред унищожаваше Венецуела. А сега огромният проблем е ,че ВСИЧКИ банки в света масово ,ама масово се освобождават от долара. Големият ктрах е ,че е да те го направят изцяло. А валутата на БРИКС е последният пирон.
    Прочети и друга информация....

    11:29 14.01.2026

  • 40 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА

    4 6 Отговор
    ЕВРАЦИ, ЕВРАЦИ пълен съм с ЕВРАЦИ. Евроберекет за всеки. Пълен съм с ЕВРАЦИ. Най после свободни от червената чума. ЕВРАЦИ, ЕВРАЦИ. 4886

    11:31 14.01.2026

  • 41 евентуална интервенция

    5 2 Отговор
    Нищо добро няма да донесе на региона ! Абсолютно нищо

    11:31 14.01.2026

  • 42 Да ама Не

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Евреите са на върха на хранителната верига, САЩ са тяхния гарант за сигурност и изпълняват поръчките им. Ционистите са в Сената, Изпълнителната власт, Капитала, банките, всеки един долар е техен.

    11:31 14.01.2026

  • 43 Пепи Волгата

    4 7 Отговор
    Изобщо не ми дреме за Русия, Украйна и Аятоласите, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 20000 еврака на месец в топлото джобче!

    11:32 14.01.2026

  • 44 Атлантик стана синоним на фекален

    7 3 Отговор
    отпадък. Това е истината колеги. В пряк и косвен смисъл. Това е реалността. Но е хубаво хората да го видят и да осъзнаят що за смет са тези в НАТО ..

    11:32 14.01.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "пиночет":

    Отвори снимки от столиците на Либия, Сирия, Ирак....преди да ги РАЗБОМБЯТ със САШтинска демокрация и след това ❗
    Отвори да видиш и как е дошъл на власт твоят идол и колко мил и демократичен е бил Пиночет‼️

    11:33 14.01.2026

  • 46 ООН е тази която дава

    5 2 Отговор
    Легитимност на държавите. В момента САЩ не е легитимна и НЕ е държава! Нужно и правилно е ООН да я лиши от правото на всякакви държавни атрибути и символи! Посолства, търговски представителства и право на собствена международно призната валута! Това би трябвало да се направи! Законите и устава на ООН го налагат

    Коментиран от #54

    11:33 14.01.2026

  • 47 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    5 2 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    Коментиран от #53

    11:34 14.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 В Скопие трошат посолството

    5 1 Отговор
    А тук във България, ние направо искаме да ви натрошим кратуните нацистки и ционистки!

    11:36 14.01.2026

  • 50 Голяма хапка

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Линда":

    Нефт нямат, но имат онова лошо момче Кимчо дето не си поплюва много много. Има си войски, ракети, атом на америте свят да им се завие…

    Коментиран от #56

    11:36 14.01.2026

  • 51 Хохо Бохо

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "пиночет":

    Така е. Досиетата Епстийн го доказват. Очаквам краварските диктатори да увиснат. Не ли?

    11:37 14.01.2026

  • 52 Щом е написано че

    5 1 Отговор
    нямаме ясна представа за това, което се случва в Иран защо кардинални изводи правим? А?

    11:37 14.01.2026

  • 53 Руската пропаганда

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":

    Има за цел глупака.

    11:38 14.01.2026

  • 54 гост

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "ООН е тази която дава":

    Преди години ме впечатли финалната фраза на един американски филм: АМЕРИКА НЕ Е ДЪРЖАВА, АМЕРИКА Е ПРОСТО БИЗНЕС!

    Коментиран от #60

    11:38 14.01.2026

  • 55 стоян георгиев

    5 3 Отговор
    Марооууу,еврейска и шорошка ×××××× айде тръгвай към Иран да (сваляш )с протести аятоласите...
    След като (свали)Путин и (разгроми)руснаците ,сега ч@×××футска 🐑 дойде ред да подхваниш и Иран😃

    11:39 14.01.2026

  • 56 Линда

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Голяма хапка":

    Да да да .... Хаххха спукаха се вече въображаемите ви балони за силата на Иран , На Раша .

    Коментиран от #59

    11:39 14.01.2026

  • 57 Кой закон в САЩ или в ООН

    3 1 Отговор
    Позволява евентуална ворнна интервенция в чужда държава и кога? А? САЩ държава ли е вече впрочем? Кое я прави държава извън ООН? ... Ами не е държава дефакто а диво племе

    11:46 14.01.2026

  • 58 Някой

    4 1 Отговор
    Срещу въоръжени терористи се действа твърдо - с оръжие. Както го правят американците - кърваво. Не виждам защо САЩ трябв да се месят във вътрешните работи на независима държава, намираща се на 15 000 км от тях.
    Ако не е жадна за кръв и петрол, де.

    11:47 14.01.2026

  • 59 Аз пък се чудя на

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Линда":

    американските военни как са мотивирани да изпълняват заповеди за нападение на държави на друг континент , които по никакъв начин не засягат сигурността на САЩ.Ти знаеш ли?

    11:48 14.01.2026

  • 60 Факт е ! Истина е

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "гост":

    АМЕРИКА НЕ Е ДЪРЖАВА

    11:48 14.01.2026

  • 61 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Руската пропаганда":

    Щото американската цензура няма за цел тъпия човек, който чака за центове?
    Не си гледа лклипчетата от иранските градове от вчера - море от хора, излезли да подкрепят правителството си.
    Но такива неща са пропаганда, да! При това руска. Нали?

    11:50 14.01.2026

  • 62 Мара

    2 0 Отговор
    Пак Мара

    11:58 14.01.2026

  • 63 Пламен

    0 2 Отговор
    Най добре е да ги оставят да агонизират.
    Свалиха Шаха, искаха сегашните. Да им сърбат попарата. Да се самоизбиват. Всеки народ си заслужава управниците

    12:02 14.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания