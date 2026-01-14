Иран обяви, че ще ускори екзекуциите на задържани протестиращи

Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи заяви днес, че съдебните дела по бързото производство и екзекуциите на задържаните по време на общонационалните протести в страната ще бъдат ускорени въпреки предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

„Ако искаме да свършим работа, трябва да го направим сега. Ако искаме да направим нещо, трябва да го направим бързо“, каза Мохсени-Еджеи във видеоизявление, споделено онлайн от иранската държавна телевизия.

„Ако стане прекалено късно, два месеца, три месеца по-късно, няма да има същия ефект. Ако искаме да направим нещо, трябва да го направим бързо“, добави той.

Коментарите му представляват директно предизвикателство срещу Тръмп, който предупреди Иран да не екзекутира хора. Това предупреждение беше отправено в интервю за Си Би Ес, излъчено вчера, отбелязва АП. „Ще предприемем много силни мерки“, предупреди Тръмп. „Ако направят нещо такова, ще предприемем много силни мерки“, допълни той.

Протестите в Иран изглеждат по-широкообхватни от всякога, а репресиите на правителството - все по-жестоки, пише американският в. "Ню Йорк Таймс“.

Изданието цитира експерти и анализатори, според които режимът и 86-годишният върховен лидер аятолах Али Хаменей смятат протестите за екзистенциална заплаха и са отговорили със сила, за да защитят правителството и собствените си институционални интереси.

Макар че мнозина биха искали тези протести да свалят режима, както беше свален шахът на Иран през 1979 г., това трудно би могло да се случи, отбелязва "Ню Йорк Таймс“. Според експертите правителството вероятно ще потуши настоящите безредици, въпреки че може и да не успее да овладее народното недоволство в дългосрочен план.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно отправи заплахи, че може да използва военна сила, ако правителството в Техеран продължи да убива протестиращи, посочва в. "Вашингтон Пост“. Други варианти, обмисляни от американския държавен глава, може да включват засилване на икономическия натиск върху правителството, кибератаки и засилена подкрепа за протестното движение, отбелязва изданието.