Иран обяви, че ще ускори екзекуциите на задържани протестиращи

Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи заяви днес, че съдебните дела по бързото производство и екзекуциите на задържаните по време на общонационалните протести в страната ще бъдат ускорени въпреки предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
„Ако искаме да свършим работа, трябва да го направим сега. Ако искаме да направим нещо, трябва да го направим бързо“, каза Мохсени-Еджеи във видеоизявление, споделено онлайн от иранската държавна телевизия.
„Ако стане прекалено късно, два месеца, три месеца по-късно, няма да има същия ефект. Ако искаме да направим нещо, трябва да го направим бързо“, добави той.
Коментарите му представляват директно предизвикателство срещу Тръмп, който предупреди Иран да не екзекутира хора. Това предупреждение беше отправено в интервю за Си Би Ес, излъчено вчера, отбелязва АП. „Ще предприемем много силни мерки“, предупреди Тръмп. „Ако направят нещо такова, ще предприемем много силни мерки“, допълни той.
Протестите в Иран изглеждат по-широкообхватни от всякога, а репресиите на правителството - все по-жестоки, пише американският в. "Ню Йорк Таймс“.
Изданието цитира експерти и анализатори, според които режимът и 86-годишният върховен лидер аятолах Али Хаменей смятат протестите за екзистенциална заплаха и са отговорили със сила, за да защитят правителството и собствените си институционални интереси.
Макар че мнозина биха искали тези протести да свалят режима, както беше свален шахът на Иран през 1979 г., това трудно би могло да се случи, отбелязва "Ню Йорк Таймс“. Според експертите правителството вероятно ще потуши настоящите безредици, въпреки че може и да не успее да овладее народното недоволство в дългосрочен план.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно отправи заплахи, че може да използва военна сила, ако правителството в Техеран продължи да убива протестиращи, посочва в. "Вашингтон Пост“. Други варианти, обмисляни от американския държавен глава, може да включват засилване на икономическия натиск върху правителството, кибератаки и засилена подкрепа за протестното движение, отбелязва изданието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #9
11:36 14.01.2026
2 Последния Софиянец
11:36 14.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Линда
Коментиран от #18
11:37 14.01.2026
5 сладкопоен чучулиг
11:37 14.01.2026
6 Хохо Бохо
11:40 14.01.2026
7 и у нас се случи такъв протест
Коментиран от #13
11:41 14.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Стенли
До коментар #1 от "честен ционист":Но и това не е решение да избиваш собствения си народ аз не съм на страната на никой но тяхната работа стана тази власт с кръв сме я взели и с кръв ще я дадем убийствата никога не са довели до нищо добро а дали ще живеят по добре след като свалят тази власт няма гаранции пример Ирак Либия и донякъде и Сирия
11:41 14.01.2026
10 Кога бесят
Коментиран от #14
11:41 14.01.2026
11 тука има - тука нема...
11:44 14.01.2026
12 А дали е така?
11:44 14.01.2026
13 А на бас, че...?
До коментар #7 от "и у нас се случи такъв протест":В парламента ще са същите боклуци и промяна няма да има?
11:46 14.01.2026
14 След
До коментар #10 от "Кога бесят":Зеленски
11:47 14.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хахах
До коментар #4 от "Линда":Не си споделете тъжните мечти тука
11:51 14.01.2026
19 съдебните дела в Иран
11:52 14.01.2026
20 Разликата
Евреите си признаха, че "протестите" бъкат от техни агенти !
Иранците пък признават, че в началото протестите са били основателни, но докато ги яхват външните сили !
Казано си е - Мера според мера !
11:57 14.01.2026
21 Опа
11:57 14.01.2026
22 ЕВРАЦИ
Коментиран от #23
12:01 14.01.2026
23 Фалшиви ли бре?
До коментар #22 от "ЕВРАЦИ":Я си дай адреса ? ГДБОП те търси
12:03 14.01.2026