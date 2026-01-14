Новини
Иран обяви, че ще ускори екзекуциите на задържани протестиращи

Иран обяви, че ще ускори екзекуциите на задържани протестиращи

14 Януари, 2026 11:33

Това представлява директно предизвикателство срещу Тръмп, който предупреди Иран да не екзекутира хора

Иран обяви, че ще ускори екзекуциите на задържани протестиращи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи заяви днес, че съдебните дела по бързото производство и екзекуциите на задържаните по време на общонационалните протести в страната ще бъдат ускорени въпреки предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

„Ако искаме да свършим работа, трябва да го направим сега. Ако искаме да направим нещо, трябва да го направим бързо“, каза Мохсени-Еджеи във видеоизявление, споделено онлайн от иранската държавна телевизия.

„Ако стане прекалено късно, два месеца, три месеца по-късно, няма да има същия ефект. Ако искаме да направим нещо, трябва да го направим бързо“, добави той.

Коментарите му представляват директно предизвикателство срещу Тръмп, който предупреди Иран да не екзекутира хора. Това предупреждение беше отправено в интервю за Си Би Ес, излъчено вчера, отбелязва АП. „Ще предприемем много силни мерки“, предупреди Тръмп. „Ако направят нещо такова, ще предприемем много силни мерки“, допълни той.

Протестите в Иран изглеждат по-широкообхватни от всякога, а репресиите на правителството - все по-жестоки, пише американският в. "Ню Йорк Таймс“.

Изданието цитира експерти и анализатори, според които режимът и 86-годишният върховен лидер аятолах Али Хаменей смятат протестите за екзистенциална заплаха и са отговорили със сила, за да защитят правителството и собствените си институционални интереси.

Макар че мнозина биха искали тези протести да свалят режима, както беше свален шахът на Иран през 1979 г., това трудно би могло да се случи, отбелязва "Ню Йорк Таймс“. Според експертите правителството вероятно ще потуши настоящите безредици, въпреки че може и да не успее да овладее народното недоволство в дългосрочен план.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно отправи заплахи, че може да използва военна сила, ако правителството в Техеран продължи да убива протестиращи, посочва в. "Вашингтон Пост“. Други варианти, обмисляни от американския държавен глава, може да включват засилване на икономическия натиск върху правителството, кибератаки и засилена подкрепа за протестното движение, отбелязва изданието.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 5 Отговор
    Иранското Ген-Зи не го жалят.

    Коментиран от #9

    11:36 14.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Шпиони на Хазарите.

    11:36 14.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Линда

    8 11 Отговор
    Колко мило сами дават повод да изядат боя . А причината е ясна

    Коментиран от #18

    11:37 14.01.2026

  • 5 сладкопоен чучулиг

    14 10 Отговор
    Хората видяха схемата на т.нар. майдан и няма да допуснат подобен инспириран от хамерика и ерзац сценарий.

    11:37 14.01.2026

  • 6 Хохо Бохо

    9 5 Отговор
    Прави са. В кравария една протестираща я екзекутираха 3 секунди след престъплението. При това без съд и присъда. Брадатите кво се мотат? Трябва като в Ю Ес Ей директно и на място. Така е денократично

    11:40 14.01.2026

  • 7 и у нас се случи такъв протест

    0 3 Отговор
    но здадоха властта . няма нито един в затвора . а за Иран така е по добре . тези легали да увиснат на въжето .

    Коментиран от #13

    11:41 14.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стенли

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Но и това не е решение да избиваш собствения си народ аз не съм на страната на никой но тяхната работа стана тази власт с кръв сме я взели и с кръв ще я дадем убийствата никога не са довели до нищо добро а дали ще живеят по добре след като свалят тази власт няма гаранции пример Ирак Либия и донякъде и Сирия

    11:41 14.01.2026

  • 10 Кога бесят

    4 4 Отговор
    Аятолаха?

    Коментиран от #14

    11:41 14.01.2026

  • 11 тука има - тука нема...

    3 2 Отговор
    В Азия всички са изтрещяли за еднолична власт. Едни избиват съседи и свои, а другите само свои.

    11:44 14.01.2026

  • 12 А дали е така?

    2 1 Отговор
    На едните им стиска,но не могат, другите могат,но не им стиска

    11:44 14.01.2026

  • 13 А на бас, че...?

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "и у нас се случи такъв протест":

    В парламента ще са същите боклуци и промяна няма да има?

    11:46 14.01.2026

  • 14 След

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кога бесят":

    Зеленски

    11:47 14.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хахах

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Линда":

    Не си споделете тъжните мечти тука

    11:51 14.01.2026

  • 19 съдебните дела в Иран

    5 1 Отговор
    Дали са по незаконни от тероризма и извън съдебните убийства извършвани и толерирани от САЩ, Израел и Запада? А?

    11:52 14.01.2026

  • 20 Разликата

    1 0 Отговор
    между хора и агенти на Мосад и ЦРУ е доста голяма !
    Евреите си признаха, че "протестите" бъкат от техни агенти !
    Иранците пък признават, че в началото протестите са били основателни, но докато ги яхват външните сили !
    Казано си е - Мера според мера !

    11:57 14.01.2026

  • 21 Опа

    1 1 Отговор
    Режима в Иран избива собствения си народ, а Китай и Русия мълчат и не предприемат нищо.

    11:57 14.01.2026

  • 22 ЕВРАЦИ

    2 1 Отговор
    ЕВРАЦИ, ЕВРАЦИ ПЪЛЕН съм с ЕВРАЦИ. БЪКАМ ОТ ЕВРАЦИ. ДУШАТА МИ ПЕЕ. БЪКАМ ОТ ЕВРАЦИ.

    Коментиран от #23

    12:01 14.01.2026

  • 23 Фалшиви ли бре?

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЕВРАЦИ":

    Я си дай адреса ? ГДБОП те търси

    12:03 14.01.2026

