Турция е против военна операция срещу Иран и ще продължи усилията за разрешаване на проблемите по пътя на преговорите, заяви днес министърът на външните работи Хакан Фидан, предаде БТА.

“Ние като Турция категорично сме за разрешаване на проблема с Иран чрез диалог. Евентуална широкомащабна операция, която би била насочена срещу Иран, смятаме, че ще застраши сигурността на региона. Затова ще продължим да полагаме дипломатически усилия за разрешаване на проблема. Надяваме се, САЩ и Иран, било чрез посредници, било чрез разговори и срещи с другите фактори в региона (...), ще съдействаме за разрешаване на проблема. Ние сме категорично против военна интервенция отвън срещу Иран. Продължаваме да следим отблизо и внимателно ситуацията,” заяви Фидан на пресконференция с чуждестранните кореспонденти, акредитирани в Истанбул.

Първият дипломат на Турция посвети изложението си на въпросите на външната политика през 2025 година и бъдещето ѝ през 2026 година.

Той акцентира на ситуацията в Газа, заявявайки, че "геноцидът, който Израел извършва в Газа", е бил сред основните въпроси на турската външна политика през 2025 година и усилията за спирането му ще продължи да бъде основополагащ момент и през настоящата година.

"Въпреки че процесът напредва бавно, сме доволни, че все пак напредва. Нашият президент е много чувствителен по отношение на хуманитарните помощи. В предстоящите няколко седмици смятаме, че ще има конкретен напредък по плана за Газа. Вероятно ще има трудности по прилагането му, но преговаряме с партньорите и правим всичко възможно за продължаването на процеса. Но налице са и рискове, намеренията на Израел са известни", каза още той.

Хакан Фидан акцентира също така на отношенията на Турция с Европейския съюз.

"Турция ще продължи решителната си политика във връзка с ЕС. В отношенията ни с ЕС ние като Турция поставихме на челно място усилията си за развитие на тези отношения. Задълбочихме посредническите отношения. Отношенията си с ЕС приоритетно посветихме на икономическите въпроси, глобалните и търговските отношения. През 2026 година ни очаква натоварен дневен ред. Ще продължим да предприемаме инициативи и да търсим решение на проблемите. Турция ще продължи решителната си политика в това отношение", заяви Фидан.

Голяма част от изложението си турският външен министър посвети и на ситуацията в Сирия.

"Голямата промяна, която изживява Сирия, е най-важното положително събитие на 2025 година. Но проблемът със Сирийските демократични сили/Сили за защита на народа (СДС/СЗН) продължава да е един от главните проблеми на региона", посочи той. Според Анкара сирийските кюрдски Сили за защита на народа (СЗН) са свързани с Кюрдската работническа партия (ПКК).

"Въпросът за СДС/СЗН продължава да бъде проблем за Сирия, Турция и останалата част от нашия регион. Надяваме се, че този проблем ще бъде решен тази година. Като Турция, ние ще продължим решителната си и ясна политика по този въпрос през 2026 г.", отбеляза първият дипломат на Турция.

"Миналата година станахме свидетели на увеличаване на израелските атаки, насочени към страни като Сирия, Иран и Ливан, и на засилване на дейностите по принципа „разделяй и владей“ в обширна географска област, простираща се от Сомалиленд до Иран. Тази политика се основава на илюзията, че Израел може да гарантира собствената си сигурност, като дестабилизира съседните страни. При всяка възможност обръщаме внимание на факта, че този манталитет се превръща в заплаха не само за страните в региона, но и на световно ниво", подчерта Фидан.

Във връзка с войната между Русия и Украйна турският външен министър заяви: “Като Турция ние положихме много интензивни усилия, предимно чрез нашия президент, да поддържаме дипломатическите канали отворени и да гарантираме, че се предприемат стъпки за установяване на мир".

По думите му усилията през 2026 г. за прекратяване на войната ще се съсредоточат върху "преодоляване на пропастта между идеалните и реалистичните решения".

„Вече е възможно да се предвиди, че дискусиите, които започнаха в контекста на европейската архитектура на сигурност, ще представляват една от основните ни точки от дневния ред за много години напред“, добави той.

Пресконференцията на Хакан Фидан в Истанбул предизвика голям интерес, като на събитието присъстваха близо 200 представители чуждестранните медии, акредитирани в Турция, както и местни медии, коментатори, медийни експерти.