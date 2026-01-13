Северна Македония призова свои граждани да напуснат Иран

Поради влошаващата се обстановка в Иран Министерството на външните работи на Северна Македония отправи призив към своите граждани, които се намират в страната, да я напуснат възможно най-скоро и по безопасен начин, предава БТА.
От ведомството също така препоръчаха отлагане на всички пътувания до Иран и съобщиха, че е открита денонощна гореща телефонна линия за съдействие.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
15:37 13.01.2026
2 Американският Хитлер
Първо Венецуала, сега Иран, следва Гренландия, после Куба, после Мексико, Канада...
15:45 13.01.2026
3 Тъпо,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":но все пак си пръв (по тъпотия).
15:46 13.01.2026
4 елше добави още пълнеж
призовали свои граждани да напуснат Иран
15:59 13.01.2026