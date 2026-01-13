Северна Македония призова свои граждани да напуснат Иран

Поради влошаващата се обстановка в Иран Министерството на външните работи на Северна Македония отправи призив към своите граждани, които се намират в страната, да я напуснат възможно най-скоро и по безопасен начин, предава БТА.

От ведомството също така препоръчаха отлагане на всички пътувания до Иран и съобщиха, че е открита денонощна гореща телефонна линия за съдействие.