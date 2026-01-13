Новини
Северна Македония призова свои граждани да напуснат Иран

13 Януари, 2026 15:35 445 4

Външното министерство препоръчва да се отложат всички пътувания до страната

Северна Македония призова свои граждани да напуснат Иран - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поради влошаващата се обстановка в Иран Министерството на външните работи на Северна Македония отправи призив към своите граждани, които се намират в страната, да я напуснат възможно най-скоро и по безопасен начин, предава БТА.

От ведомството също така препоръчаха отлагане на всички пътувания до Иран и съобщиха, че е открита денонощна гореща телефонна линия за съдействие.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Това са македонци от похода на Александър Македонски в Персийската империя.

    Коментиран от #3

    15:37 13.01.2026

  • 2 Американският Хитлер

    1 1 Отговор
    е дал нареждане да се изготви план за нападение срещу Иран в изпълнение на плана на световната дълбока юдео-ционистка и сатанинска държава за налагане на световно господство и робство над всичките народи.

    Първо Венецуала, сега Иран, следва Гренландия, после Куба, после Мексико, Канада...

    15:45 13.01.2026

  • 3 Тъпо,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    но все пак си пръв (по тъпотия).

    15:46 13.01.2026

  • 4 елше добави още пълнеж

    1 0 Отговор
    кат нацъкаш подобни и за останалите държави
    призовали свои граждани да напуснат Иран

    15:59 13.01.2026

