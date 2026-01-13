Новини
Свят »
Турция »
Заради думи в социалните мрежи! Отстраненият кмет на Истанбул е осъден да плати 3000 евро обезщетение на Ердоган

Заради думи в социалните мрежи! Отстраненият кмет на Истанбул е осъден да плати 3000 евро обезщетение на Ердоган

13 Януари, 2026 15:56 507 2

  • екрем имамоглу-
  • турция-
  • истанбул-
  • реджеп ердоган-
  • партия на справедливостта и развитието

При съобщаването на решението съдията заяви, че искът е частично уважен и Имамоглу ще трябва да заплати на Ердоган обезщетението от 150 хил. турски лири при исканите 250 хил. турски лири или близо 5 хил. евро

Заради думи в социалните мрежи! Отстраненият кмет на Истанбул е осъден да плати 3000 евро обезщетение на Ердоган - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Отстраненият от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу е осъден от Съда по гражданско право в Истанбул да заплати 150 хил. турски лири или близо 3 хил. евро обезщетение на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган по дело за клевета, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.

Искът е заведен заради думи, които са използвани в публикация в профила на Екрем Имамоглу в социалните мрежи на 20 март 2025 г., след ареста и отстраняването му от длъжност като кмет на Истанбул, които Ердоган е счел за насочени към личния и професионалния му живот.

На последното заседание по делото страните бяха представлявани пред съда от своите защитници. Адвокатът на Ердоган Ферах Йълдъз заяви, че със своите думи Екрем Имамоглу е взел открито на прицел както турския президент, така и институциите. Според защитника на Ердоган другата страна не е представила никакви доказателства в подкрепа на твърденията си. Адвокатът на Имамоглу на свой ред поиска делото да бъде отложено.

Съдията обаче припомни казаното от него при предишни заседания – че ако страните (Ердоган и Имамоглу – бел. ред.) не се явят в съдебната зала, ще бъде взето решение, без да бъдат изслушани.

При съобщаването на решението съдията заяви, че искът е частично уважен и Имамоглу ще трябва да заплати на Ердоган обезщетението от 150 хил. турски лири при исканите 250 хил. турски лири или близо 5 хил. евро.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Заради писане в социалните мрежи миналата година в Англия са арестувани 12 000 човека.В Германия 4000 човека.Във Франция 1000 човека.

    Коментиран от #2

    15:58 13.01.2026

  • 2 Карай бе

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те са демокрации за тях не важи ама ако е в Турция е голям проблем за демократите!!!!

    16:04 13.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания