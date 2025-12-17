Боен дрон над Черно море! Реджеп Ердоган предупреди Русия и Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предупреди Русия и Украйна да "спрат атаките срещу граждански и търговски кораби“. Изявлението на държавния глава идва ден, след като турските военни свалиха безпилотен дрон над Черно море. Думите на Ердоган са цитирани от вестник Daily Sabah, пише Фокус.



Според него атаките срещу търговски или граждански кораби "не са от полза за нито една от страните в конфликта между Русия и Украйна“.



"Последните взаимни атаки представляват сериозна заплаха за морското корабоплаване в Черно море. Атаките, насочени към търговски и граждански кораби, не са от полза за никого. Дадохме ясни предупреждения по този въпрос и на двете страни“, заяви Ердоган.



Турският лидер се позова на Конвенцията от Монтрьо, сключена през 1936 г., която дава на Турция пълни права да контролира Босфора и проливите Чанаккале или Дарданели. Тя осигурява пълна свобода на корабоплаване за граждански плавателни съдове в мирно време и ограничен достъп за военни кораби.



Турция обаче има право да забрани влизането на военни кораби на воюващи държави, ако не е пряко замесена в този конфликт. Досега конвенцията гарантираше морската сигурност на Турция, но през последните седмици Черно море се превърна във фокус на атаки от Русия и Украйна, които се разпространиха и в турските териториални води, отбелязва изданието.



Припомняме, че вчера, 15 декември, Министерство на отбраната на Турция съобщи, че турски изтребители F-16 са свалили неизвестен дрон над Черно море, който е "излязъл извън контрол“ и се е приближавал към въздушното пространство на страната.

Още новини от Украйна