Боен дрон над Черно море! Реджеп Ердоган предупреди Русия и Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предупреди Русия и Украйна да "спрат атаките срещу граждански и търговски кораби“. Изявлението на държавния глава идва ден, след като турските военни свалиха безпилотен дрон над Черно море. Думите на Ердоган са цитирани от вестник Daily Sabah, пише Фокус.
Според него атаките срещу търговски или граждански кораби "не са от полза за нито една от страните в конфликта между Русия и Украйна“.
"Последните взаимни атаки представляват сериозна заплаха за морското корабоплаване в Черно море. Атаките, насочени към търговски и граждански кораби, не са от полза за никого. Дадохме ясни предупреждения по този въпрос и на двете страни“, заяви Ердоган.
Турският лидер се позова на Конвенцията от Монтрьо, сключена през 1936 г., която дава на Турция пълни права да контролира Босфора и проливите Чанаккале или Дарданели. Тя осигурява пълна свобода на корабоплаване за граждански плавателни съдове в мирно време и ограничен достъп за военни кораби.
Турция обаче има право да забрани влизането на военни кораби на воюващи държави, ако не е пряко замесена в този конфликт. Досега конвенцията гарантираше морската сигурност на Турция, но през последните седмици Черно море се превърна във фокус на атаки от Русия и Украйна, които се разпространиха и в турските териториални води, отбелязва изданието.
Припомняме, че вчера, 15 декември, Министерство на отбраната на Турция съобщи, че турски изтребители F-16 са свалили неизвестен дрон над Черно море, който е "излязъл извън контрол“ и се е приближавал към въздушното пространство на страната.
1 Видьо Видев
Путлер-обесен!
Коментиран от #4, #5, #8, #14, #17
11:12 17.12.2025
2 гръмовержецът
Коментиран от #16
11:14 17.12.2025
3 честен ционист
11:14 17.12.2025
4 ха-ха
До коментар #1 от "Видьо Видев":Нова Година - без зеленият гушер , без Украйна !
11:15 17.12.2025
5 Някой
До коментар #1 от "Видьо Видев":Нова година- нов късмет. Евроатлантиците предатели вън от България. И край на колониалното господство и каквото кажат от посолството.
11:16 17.12.2025
6 Аха де
11:17 17.12.2025
7 Факт
Коментиран от #9
11:17 17.12.2025
9 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #7 от "Факт":браво , тъкмо ще гледаме войната от първия ред и ще усещаме мириса на барут
11:19 17.12.2025
10 !!!?
Коментиран от #21
11:20 17.12.2025
11 Айде бе
11:20 17.12.2025
12 оня с коня
ние защо нищо не сваляме? само някакви статисти ли сме?
тодор живков нямаше да позволи дронове да летят над БЪЛГАРИЯ!
11:20 17.12.2025
13 Професор
11:21 17.12.2025
14 Ма н аф
До коментар #1 от "Видьо Видев":Мир на праха ѝ на Украйна, мутка ѝ пайна, се казва.
11:21 17.12.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #20
11:21 17.12.2025
16 Верно е
До коментар #2 от "гръмовержецът":То си им е във фашистката кръв.
11:22 17.12.2025
17 БАРС
До коментар #1 от "Видьо Видев":А КОЙ Е ТОЯ ПУТЛЕР АЗ НЕ СЪМ ЧУВАЛ ТАКОВА ИМЕ.
Коментиран от #22, #40
11:24 17.12.2025
18 Швеция е регистрирала присъствието
Коментиран от #23
11:26 17.12.2025
19 Дааааа
Коментиран от #38
11:26 17.12.2025
20 123456
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ша ти падне на тиквата:)).
11:28 17.12.2025
21 БАРС
До коментар #10 от "!!!?":АБЕ ПИЧ ПАК ПИШЕШ ПУТЛЕР. КОЙ Е ТОЗИ ЧОВЕК, АЗ И Много ДРУГИ НЕ СА ЧУВАЛИ Такова ИМЕ.
11:28 17.12.2025
22 Дон Корлеоне
До коментар #17 от "БАРС":Става дума за миризливия ботоксов педофил с токчетата Путин!
Коментиран от #24, #30, #44
11:28 17.12.2025
23 И какво от това?
До коментар #18 от "Швеция е регистрирала присъствието":Шведите да гледат и плачат. Друго не могат. Русия пази своите кораби без да нарушава международното корабоплаване .
11:30 17.12.2025
24 Ко речи?
До коментар #22 от "Дон Корлеоне":Таиш омраза в себе си тц тц тц тц. Руски ботуш е стъпвал в къщата на баба ти, травмиран си за цял живот.
11:33 17.12.2025
27 Луд
11:40 17.12.2025
28 От Източния фронт
11:40 17.12.2025
29 Пламен
11:42 17.12.2025
30 БАРС
До коментар #22 от "Дон Корлеоне":АХА ПУТИН АМИ ТОВА КОЕТО СИ ПИСАЛ НЯМА НИЩО ВЯРНО.НИТО Е ПЕДОФИЛ НИТО ХОДИ НА ТОКЧЕТА.ТАКА ЧЕ ТОВА Е ГЛУПАВО ДЕТО СИ НАПИСАЛ .ПУТИН СИ БАШ ПРЕЗИДЕНТ НА МЕСТО ТО СИ.А ЗАЩО МУ Е ДА ХОДИ НА ТОКЧЕТА КАТО СИ Е НОРМАЛНО ВИСОК 1.70.А КАКВО ЩЕ НАПИШЕШ ЗА ЗЕЛИНСКИ КОЙТО Е 1.65 ИНТЕРЕСТНО ПУТИН ГО ГАРИЧАТ ДЖУДЖЕ А ЗЕЛИНСКИ Е ПО НИСЪК ОТ ПУТИН.ИНТЕРЕСТНО АКО МЕЛОНИ СИ МАХНЕ ТОКЧЕТА КАКЛИ ЩЕ НАРЕЧЕТЕ ПРИМЕРМИГИСТЪРА НА ИТАЛИЯ.
11:45 17.12.2025
31 Фелдмаршал Паулус от оня свят
11:45 17.12.2025
32 Изпаднал украинец
11:50 17.12.2025
33 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Какво намесвате Русия??!!
Коментиран от #35
11:51 17.12.2025
34 Черкез
Иншалла! Путинофили вадете чалмите на прадядовците си помаци.
11:53 17.12.2025
35 Добреееее
До коментар #33 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Значи Русию няма. Москва е Украйна.
11:53 17.12.2025
36 От Източния фронт
11:54 17.12.2025
37 Змията
Коментиран от #39
11:54 17.12.2025
38 Хеленики
До коментар #19 от "Дааааа":Одесос, Херсонос, Севастополис, Евпатория все гръцки градови от антични времена.
Коментиран от #45, #52, #53
11:56 17.12.2025
39 Тихо бре
До коментар #37 от "Змията":Проруски тъ по пи тек.Питай ка Путин защо не спира войната.Били му малйо териториите искал цял Донбас .Ма ти за 4 г не можа да го превземеш ама искаш.Всичко превзето е сринато до основи.
11:57 17.12.2025
40 Какво е хитлер
До коментар #17 от "БАРС":Путлер е хибрид на тойота
11:58 17.12.2025
41 От Източния фронт
12:00 17.12.2025
42 СПРАВЕДЛИВ
12:02 17.12.2025
43 От Източния фронт
Жена ми, Оксана, се оправи. Разтваря краката в Германия на топло!
12:05 17.12.2025
44 Полека мале,
До коментар #22 от "Дон Корлеоне":По полека,че гости всякакви ! Нищо че си нашенец,шапка- невидимка,още не е измислена! Просто не си попаднал под микроскоп,на техните хакери- цяло военизирано поделение,което с това се занимава.Нацелят ли те,ще ти счупят Аипито за минута.Натам ,ако имаш нещо между раменете,сам се сещай! Дузина такива" смелчаци" зад клавишите са отнесли разговор с вежливи гости.В тубата клипове ,колкото искаш.Никой не те спира да коментираш.Твое право! Но каруцарски обиди,и то- брутални,те много бързо неутрализират.С две нации и техните спецслужби не бива никога да се бъзикаш,още повече с авторитета на техните лидери - на руснаци и евреи.Ако решат,ще те намерят и в Антарктида.
12:08 17.12.2025
45 От Източния фронт
До коментар #38 от "Хеленики":Тя цяла Америка беше индианска през античните времена, но нещата коренно се промениха.
12:10 17.12.2025
46 Гонан
Коментиран от #49
12:11 17.12.2025
48 Александър 3
12:15 17.12.2025
49 Белгиец
До коментар #46 от "Гонан":В Белгия дроновете са забранени, защото застрашават самолетите и личното пространство на гражданите. Само изпаднала нация от терористи като крайна ги използва навсякъде.
12:16 17.12.2025
50 Ами сега?
12:23 17.12.2025
51 Владимир Путин офишъл
12:24 17.12.2025
52 Абе те тези територии
До коментар #38 от "Хеленики":където се воюва днес са били и български преди години. Гроба на Хан Кубрат е близо до Полтава. Та президента Радев като го питаха чии е Крим трябваше да каже: Как на кого е Крим. Ами Български!
Трябва да се прави разлика между Гръцки полис и гръцки заселници. Това, че е имало на определено место селище на рибари от гръцки произход не го прави полис или град в общоприетото ни разбиране.
12:30 17.12.2025
53 Госта.
До коментар #38 от "Хеленики":Неграмотен, Одесос е гръцкото име на Варна .
12:32 17.12.2025