Боен дрон над Черно море! Реджеп Ердоган предупреди Русия и Украйна
Боен дрон над Черно море! Реджеп Ердоган предупреди Русия и Украйна

17 Декември, 2025 11:10 2 723 53

Турският лидер се позова на Конвенцията от Монтрьо, сключена през 1936 г., която дава на Анкара пълни права да контролира Босфора и Дарданелите

Боен дрон над Черно море! Реджеп Ердоган предупреди Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предупреди Русия и Украйна да "спрат атаките срещу граждански и търговски кораби“. Изявлението на държавния глава идва ден, след като турските военни свалиха безпилотен дрон над Черно море. Думите на Ердоган са цитирани от вестник Daily Sabah, пише Фокус.

Според него атаките срещу търговски или граждански кораби "не са от полза за нито една от страните в конфликта между Русия и Украйна“.

"Последните взаимни атаки представляват сериозна заплаха за морското корабоплаване в Черно море. Атаките, насочени към търговски и граждански кораби, не са от полза за никого. Дадохме ясни предупреждения по този въпрос и на двете страни“, заяви Ердоган.

Турският лидер се позова на Конвенцията от Монтрьо, сключена през 1936 г., която дава на Турция пълни права да контролира Босфора и проливите Чанаккале или Дарданели. Тя осигурява пълна свобода на корабоплаване за граждански плавателни съдове в мирно време и ограничен достъп за военни кораби.

Турция обаче има право да забрани влизането на военни кораби на воюващи държави, ако не е пряко замесена в този конфликт. Досега конвенцията гарантираше морската сигурност на Турция, но през последните седмици Черно море се превърна във фокус на атаки от Русия и Украйна, които се разпространиха и в турските териториални води, отбелязва изданието.

Припомняме, че вчера, 15 декември, Министерство на отбраната на Турция съобщи, че турски изтребители F-16 са свалили неизвестен дрон над Черно море, който е "излязъл извън контрол“ и се е приближавал към въздушното пространство на страната.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Видьо Видев

    20 66 Отговор
    Нова Година-нов късмет! Мир в Украйна!
    Путлер-обесен!

    Коментиран от #4, #5, #8, #14, #17

    11:12 17.12.2025

  • 2 гръмовержецът

    68 11 Отговор
    Урките правят тия зулуми , за да набедят Русия .От урк освен бабаит , друго нищо не става !

    Коментиран от #16

    11:14 17.12.2025

  • 3 честен ционист

    10 62 Отговор
    Вова и Тайпи накрая ще преговарят у Варна.

    11:14 17.12.2025

  • 4 ха-ха

    49 11 Отговор

    До коментар #1 от "Видьо Видев":

    Нова Година - без зеленият гушер , без Украйна !

    11:15 17.12.2025

  • 5 Някой

    38 7 Отговор

    До коментар #1 от "Видьо Видев":

    Нова година- нов късмет. Евроатлантиците предатели вън от България. И край на колониалното господство и каквото кажат от посолството.

    11:16 17.12.2025

  • 6 Аха де

    45 7 Отговор
    Ние също сме засегнати от укро агресията в Черно море. Но, нашите мишоци мълчат и прибират зелени доларчета.

    11:17 17.12.2025

  • 7 Факт

    26 4 Отговор
    Морето при Резово стана полигон да изпитания.

    Коментиран от #9

    11:17 17.12.2025

  • 9 град КОЗЛОДУЙ

    4 22 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    браво , тъкмо ще гледаме войната от първия ред и ще усещаме мириса на барут

    11:19 17.12.2025

  • 10 !!!?

    4 33 Отговор
    "Укрите" правят това което са научили по време на вековното Московско иго...нали Путлер ги нарича "братски нород" !!!?

    Коментиран от #21

    11:20 17.12.2025

  • 11 Айде бе

    41 4 Отговор
    Неизвестен дрон, пълни глупости. Укро дрон са свалили ама Пашата шикалкави.

    11:20 17.12.2025

  • 12 оня с коня

    34 4 Отговор
    аб защо турски ЕФ-16 е свалил дрона ? наще ефки не могат ли да запалят в студеното време?

    ние защо нищо не сваляме? само някакви статисти ли сме?

    тодор живков нямаше да позволи дронове да летят над БЪЛГАРИЯ!

    11:20 17.12.2025

  • 13 Професор

    8 20 Отговор
    Според неофициални източници от Анкара дронът е бил Шахед - Геран.

    11:21 17.12.2025

  • 14 Ма н аф

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Видьо Видев":

    Мир на праха ѝ на Украйна, мутка ѝ пайна, се казва.

    11:21 17.12.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 16 Отговор
    дано скоро някой укро дрон падне във истамбул

    Коментиран от #20

    11:21 17.12.2025

  • 16 Верно е

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "гръмовержецът":

    То си им е във фашистката кръв.

    11:22 17.12.2025

  • 17 БАРС

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Видьо Видев":

    А КОЙ Е ТОЯ ПУТЛЕР АЗ НЕ СЪМ ЧУВАЛ ТАКОВА ИМЕ.

    Коментиран от #22, #40

    11:24 17.12.2025

  • 18 Швеция е регистрирала присъствието

    4 11 Отговор
    на Руски военни и въоръжени охранители на танкерите от т.нар. "сенчест флот" в Балтийско море. Това е било обявено от представители на Шведския флот на 16 декември, съобщават от SVT. Според Шведското разузнаване, Руската федерация провежда операции за защита на тези кораби, използвани за заобикаляне на санкциите, а Балтийската флотилия всъщност осигурява постоянен морски надзор над тях и до тях не може да се докосне никой. Според Шведското военноморско разузнаване, Руската операция в Балтийско море, чиято цел вероятно е да защити т.нар. сенчест флот, се проявява под формата на постоянното присъствие на много Руски военни кораби в определени райони на Балтика. Освен това има хора в униформи и видимо силни оръжия на борда на някои танкери. Вероятно говорим за служители на частни охранителни структури. Началникът на оперативния отдел на Шведския флот Марко Петкович е заявил, че все още няма заплаха, но властите смятат за важно да информират обществеността за случващото се в морето. По-рано подобни факти бяха съобщени от Датските медии. Пилотите говориха за напрегнати и заплашителни ситуации по време на взаимодействие с корабите от "сенчестия флот". Шведската брегова охрана също посочва засилената активност на Руския военен флот в стратегически важни райони. Според нейните представители това подчертава критичното значение на "сенчестия флот" за Руската икономика.

    Коментиран от #23

    11:26 17.12.2025

  • 19 Дааааа

    27 2 Отговор
    Когато Одеса са върне при майка Русия, няма да има повече такива атаки. Укрите на пастет, всичко точно.

    Коментиран от #38

    11:26 17.12.2025

  • 20 123456

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ша ти падне на тиквата:)).

    11:28 17.12.2025

  • 21 БАРС

    18 3 Отговор

    До коментар #10 от "!!!?":

    АБЕ ПИЧ ПАК ПИШЕШ ПУТЛЕР. КОЙ Е ТОЗИ ЧОВЕК, АЗ И Много ДРУГИ НЕ СА ЧУВАЛИ Такова ИМЕ.

    11:28 17.12.2025

  • 22 Дон Корлеоне

    6 22 Отговор

    До коментар #17 от "БАРС":

    Става дума за миризливия ботоксов педофил с токчетата Путин!

    Коментиран от #24, #30, #44

    11:28 17.12.2025

  • 23 И какво от това?

    17 4 Отговор

    До коментар #18 от "Швеция е регистрирала присъствието":

    Шведите да гледат и плачат. Друго не могат. Русия пази своите кораби без да нарушава международното корабоплаване .

    11:30 17.12.2025

  • 24 Ко речи?

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    Таиш омраза в себе си тц тц тц тц. Руски ботуш е стъпвал в къщата на баба ти, травмиран си за цял живот.

    11:33 17.12.2025

  • 27 Луд

    10 0 Отговор
    Нали Борисов щеше да пуска само малки лодки за разходки със чадъри на кока-кола и лъскави мадами по бикини ,Сега изведнъж боен дрон да де ама чичо Ердоган има висок морал и необича неканени гости а и какичките за него са в миналото така че сега се свалят на мига всички и каки и батковци.

    11:40 17.12.2025

  • 28 От Източния фронт

    12 2 Отговор
    Мъка! Голяма мъка на Източния фронт! Красивите натюфски униформи се оказаха безсилни пред руския студ и бяха победени от памуклийките! Руснаците намират пълни окопи със замразени укро трупове!

    11:40 17.12.2025

  • 29 Пламен

    7 12 Отговор
    Турция е гарант че България няма да бъде окупирана от русия

    11:42 17.12.2025

  • 30 БАРС

    11 4 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    АХА ПУТИН АМИ ТОВА КОЕТО СИ ПИСАЛ НЯМА НИЩО ВЯРНО.НИТО Е ПЕДОФИЛ НИТО ХОДИ НА ТОКЧЕТА.ТАКА ЧЕ ТОВА Е ГЛУПАВО ДЕТО СИ НАПИСАЛ .ПУТИН СИ БАШ ПРЕЗИДЕНТ НА МЕСТО ТО СИ.А ЗАЩО МУ Е ДА ХОДИ НА ТОКЧЕТА КАТО СИ Е НОРМАЛНО ВИСОК 1.70.А КАКВО ЩЕ НАПИШЕШ ЗА ЗЕЛИНСКИ КОЙТО Е 1.65 ИНТЕРЕСТНО ПУТИН ГО ГАРИЧАТ ДЖУДЖЕ А ЗЕЛИНСКИ Е ПО НИСЪК ОТ ПУТИН.ИНТЕРЕСТНО АКО МЕЛОНИ СИ МАХНЕ ТОКЧЕТА КАКЛИ ЩЕ НАРЕЧЕТЕ ПРИМЕРМИГИСТЪРА НА ИТАЛИЯ.

    11:45 17.12.2025

  • 31 Фелдмаршал Паулус от оня свят

    10 3 Отговор
    Фюрерът ми заповяда да държа армията до смърт от студ и глад, но аз се предадох и спасих от смърт 300000 войници и офицери. Сталин ми даде вила, където живях комфортно до края на войната. Споминах се в дълбока старост, а инатливите ми колеги бяха разстреляни или обесени.

    11:45 17.12.2025

  • 32 Изпаднал украинец

    6 2 Отговор
    Заприличал съм на германец в Сталинград. Натюфската униформа замръзва и става на шперплат. Тъпча вестници в крачолите, да ме стоплят.

    11:50 17.12.2025

  • 33 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 3 Отговор
    Атаките бяха само от Украйна!
    Какво намесвате Русия??!!

    Коментиран от #35

    11:51 17.12.2025

  • 34 Черкез

    4 8 Отговор
    Еврейчето Шеломо Путин, целуващо Кypана изби славяните. Идва ерата на турците.

    Иншалла! Путинофили вадете чалмите на прадядовците си помаци.

    11:53 17.12.2025

  • 35 Добреееее

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Значи Русию няма. Москва е Украйна.

    11:53 17.12.2025

  • 36 От Източния фронт

    6 0 Отговор
    Жена ми, Оксана, остави децата при майка ми на село и избяга с един натювиц в Германия, а аз тъпча вестници в крачолите и чакам руснаците в окопа да ме освободят. Побързайте моля! Замръзвам!

    11:54 17.12.2025

  • 37 Змията

    9 3 Отговор
    умирайки хапе най лошо! Отиващата си украинска власт подкрепяна всякак от фалиралия запад се стреми да отвори световна война! Тези дронове не са украински а британски и френски и са последната надежда за глобална война!

    Коментиран от #39

    11:54 17.12.2025

  • 38 Хеленики

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от "Дааааа":

    Одесос, Херсонос, Севастополис, Евпатория все гръцки градови от антични времена.

    Коментиран от #45, #52, #53

    11:56 17.12.2025

  • 39 Тихо бре

    2 8 Отговор

    До коментар #37 от "Змията":

    Проруски тъ по пи тек.Питай ка Путин защо не спира войната.Били му малйо териториите искал цял Донбас .Ма ти за 4 г не можа да го превземеш ама искаш.Всичко превзето е сринато до основи.

    11:57 17.12.2025

  • 40 Какво е хитлер

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "БАРС":

    Путлер е хибрид на тойота

    11:58 17.12.2025

  • 41 От Източния фронт

    4 0 Отговор
    Жена ми, Оксана, беше сервитьорка в столовата на натюфцити и там и излезе късмета с един германец от турския етнос. Казват, че я продал в публичен дом, но не вярвам. В Германия няма публични домове.

    12:00 17.12.2025

  • 42 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор
    КАРАБИНА

    12:02 17.12.2025

  • 43 От Източния фронт

    4 0 Отговор
    Отдавна да съм се предал, но наемниците с картечниците и операторите на дронове дебнат в гръб и който се покаже от окопа му отнисат главата. В окопа ядем спим и ходим по нужда. Заприличали сме на изпаднали германци в Сталинград.
    Жена ми, Оксана, се оправи. Разтваря краката в Германия на топло!

    12:05 17.12.2025

  • 44 Полека мале,

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    По полека,че гости всякакви ! Нищо че си нашенец,шапка- невидимка,още не е измислена! Просто не си попаднал под микроскоп,на техните хакери- цяло военизирано поделение,което с това се занимава.Нацелят ли те,ще ти счупят Аипито за минута.Натам ,ако имаш нещо между раменете,сам се сещай! Дузина такива" смелчаци" зад клавишите са отнесли разговор с вежливи гости.В тубата клипове ,колкото искаш.Никой не те спира да коментираш.Твое право! Но каруцарски обиди,и то- брутални,те много бързо неутрализират.С две нации и техните спецслужби не бива никога да се бъзикаш,още повече с авторитета на техните лидери - на руснаци и евреи.Ако решат,ще те намерят и в Антарктида.

    12:08 17.12.2025

  • 45 От Източния фронт

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хеленики":

    Тя цяла Америка беше индианска през античните времена, но нещата коренно се промениха.

    12:10 17.12.2025

  • 46 Гонан

    5 1 Отговор
    Руснаци имат право на това море колкото всички.Всеки може да пусне дрон отвсякде

    Коментиран от #49

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Александър 3

    5 0 Отговор
    Украинците вече са смъртници ! Така че тях закони не ги интересуват !

    12:15 17.12.2025

  • 49 Белгиец

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Гонан":

    В Белгия дроновете са забранени, защото застрашават самолетите и личното пространство на гражданите. Само изпаднала нация от терористи като крайна ги използва навсякъде.

    12:16 17.12.2025

  • 50 Ами сега?

    4 0 Отговор
    А в Конвенцията от Монтрьо има ли клауза Турция да извлича на буксир от свои териториални води повредени корби, неспособни да се движат самостоятелно и да ги изоставя в чужди?

    12:23 17.12.2025

  • 51 Владимир Путин офишъл

    0 0 Отговор
    И6@л съм та

    12:24 17.12.2025

  • 52 Абе те тези територии

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хеленики":

    където се воюва днес са били и български преди години. Гроба на Хан Кубрат е близо до Полтава. Та президента Радев като го питаха чии е Крим трябваше да каже: Как на кого е Крим. Ами Български!
    Трябва да се прави разлика между Гръцки полис и гръцки заселници. Това, че е имало на определено место селище на рибари от гръцки произход не го прави полис или град в общоприетото ни разбиране.

    12:30 17.12.2025

  • 53 Госта.

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хеленики":

    Неграмотен, Одесос е гръцкото име на Варна .

    12:32 17.12.2025

