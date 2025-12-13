Новини
Свят »
Турция »
Повече от 25 милиона подписа! Солидна подкрепа на кандидатурата на Екрем Имамоглу за президент на Турция

Повече от 25 милиона подписа! Солидна подкрепа на кандидатурата на Екрем Имамоглу за президент на Турция

13 Декември, 2025 21:21 1 078 10

  • екрем имамоглу-
  • турция-
  • истанбул-
  • реджеп ердоган-
  • партия на справедливостта и развитието

Тир, натоварен с 25,1 милиона бюлетини в подкрепа на Имамоглу за кандидат за президент, е пристигнал днес в град Кайсери - деветия по население град в Централна Турция

Повече от 25 милиона подписа! Солидна подкрепа на кандидатурата на Екрем Имамоглу за президент на Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Подписите в подкрепа на кандидатурата за президент на отстранения от кметския пост на Истанбулската голяма община Екрем Имамоглу, който се намира в затвора в Силиври, са достигнали 25,1 милиона, заяви лидерът на основната опозиционна Народнорепубликанска партия Йозгюр Йозел пред телевизионния канал „Йол ТВ“, пише БТА.

Тир, натоварен с 25,1 милиона бюлетини в подкрепа на Имамоглу за кандидат за президент, е пристигнал днес в град Кайсери - деветия по население град в Централна Турция.

Днес в Кайсери се провежда седемдесет и петият пореден митинг от серията митинги, които опозицията започна на 23 март т.г., под наслова „Подкрепяме волята на нацията“ за освобождаване от затвора на Имамоглу и всички задържани кметове на опозицията, съобщи вестник „Джумхуриет“.

Преди митинга, по нареждане на местните власти, са били премахнати знамената, плакатите и другите атрибути на опозиционната НРП, съобщи председателят на областната организация Юмит Йозер.

„Заедно завършихме голяма борба и достигнахме двадесет и пет милиона и сто хиляди подписа. Тези подписи са най-големият вот на недоверие, отправян някога към владетел, към президент, в световната политическа история. Тези подписи са най-силният израз на демократичната реакция на народа“, заяви Йозел пред насъбралото се на площада множество, информира вестник „Джумхуриет“.

В речта си опозиционният лидер обяви, че един от тайните свидетели по делото за корупция срещу Екрем Имамоглу – Ахмет Ташчъ – по своя воля е оттеглил предварително дадените показания срещу Имамоглу и другите кметове, подчертавайки, че „това са методите на правосъдието на ПСР“.

В същото време Йозгюр Йозел, както на предишни митинги, и сега е призовал турския президент Реджеп Тайип Ердоган да насрочи предсрочни президентски избори съгласно волята на народа.

„Говоря от Кайсери. Ние сме тук, нашият кандидат е тук, урната е тук. Предизвиквам те, Ердоган, предизвиквам те. Предизвикваме те от Кайсери. Ще управляваме тази страна по-добре. Ще накараме всички в тази страна да се усмихнат“, каза Йозел, цитиран от „Халк ТВ“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ъхъ

    9 0 Отговор
    Клатят трона на султаня

    Коментиран от #4

    21:35 13.12.2025

  • 3 Българин

    2 1 Отговор
    Е, ще има още 25 млн нови заселници в Диар Бекир! Ама сами са си го избрали, щом са тръгнали срещу родината си!

    21:45 13.12.2025

  • 4 Ради

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъ":

    Султанът затова го е вкарал в затвора, що знае, че ще спечели

    21:45 13.12.2025

  • 5 Доган сарай

    3 2 Отговор
    Не ги мислете съседите/ комшиите /
    Само си помислете каква зима начаса......
    Няма тиквеник със свинско!

    Коментиран от #6

    21:46 13.12.2025

  • 6 Доган сарай

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Доган сарай":

    Каква зима ни чака.
    Аман от редактор.

    21:48 13.12.2025

  • 7 ердоган си отива

    2 1 Отговор
    на тива се казва истинска демокрация !!! виждаш че опонента ти ще те измести от власт и го тикаш в затвора… но народа вижда и знае и се противи

    21:51 13.12.2025

  • 8 Плд, ул Св Климент

    2 0 Отговор
    Ердоган и Ал Малик, все са башибоцуци

    22:03 13.12.2025

  • 9 Еразъм

    3 1 Отговор
    Браво на комшиите!!! Ей това е народ! Не се дава на султана.

    22:11 13.12.2025

  • 10 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Турски сериал без край.Аман от анадолски мурафети.

    22:17 13.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания