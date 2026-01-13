Елитите на Европейския съюз и Великобритания възприемат възможността за уреждане на конфликта в Украйна като заплаха за своите интереси, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.

„Великобритания и ЕС умишлено блокират политическите и дипломатическите усилия за разрешаване на украинската криза. Управляващите елити и бюрокрациите в тези държави смятат дори потенциалния мир за риск за намаляващото им глобално влияние“, обясни тя.

Захарова припомни, че през 2022 г. тогавашният британски премиер Борис Джонсън е инструктирал Володимир Зеленски да не подписва вече подготвеното и дори парафирано мирно споразумение.

„Това споразумение можеше да сложи край на конфликта по време на преговорите в Истанбул, да спаси хиляди животи и да осигури сигурност на двете страни за години напред“, подчерта говорителят.