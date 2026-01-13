Новини
Русия обвини ЕС и Великобритания в спиране на мирното решение за Украйна

Русия обвини ЕС и Великобритания в спиране на мирното решение за Украйна

13 Януари, 2026 16:58, обновена 13 Януари, 2026 16:54 900 19

  • русия-
  • мария захарова-
  • европейски съюз-
  • великобритания-
  • украйна-
  • мирно решение

Говорителят на Руското външно министерство твърди, че елитите възприемат евентуален мир като заплаха за глобалното си влияние

Русия обвини ЕС и Великобритания в спиране на мирното решение за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Елитите на Европейския съюз и Великобритания възприемат възможността за уреждане на конфликта в Украйна като заплаха за своите интереси, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.

„Великобритания и ЕС умишлено блокират политическите и дипломатическите усилия за разрешаване на украинската криза. Управляващите елити и бюрокрациите в тези държави смятат дори потенциалния мир за риск за намаляващото им глобално влияние“, обясни тя.

Захарова припомни, че през 2022 г. тогавашният британски премиер Борис Джонсън е инструктирал Володимир Зеленски да не подписва вече подготвеното и дори парафирано мирно споразумение.

„Това споразумение можеше да сложи край на конфликта по време на преговорите в Истанбул, да спаси хиляди животи и да осигури сигурност на двете страни за години напред“, подчерта говорителят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карл Маркс

    18 7 Отговор
    Войната е последният изход на капитализма.

    16:55 13.01.2026

  • 2 Добри новини

    8 18 Отговор
    - Два танкера в руското пристанище Новоросийск бяха ударени от украински дронове.
    - Губернаторът на руската Белгородска област обясни, че не са в състояние да се справят с последствията от удара на ВСУ по енергийната система. Той призова всички, които могат, да се подготвят за евакуация, тъй като ситуацията е близка до критична. 😬
    - Русия се намира на прага на огромна криза, алармират от руската Дума. Ватенките може да си спомнят с носталгия за мизерията в Русия в началото на 90-те, когато САЩ пак ги спасиха от глад.
    - Силите за безпилотни системи на "Мадяра" унищожиха ел.подстанции и база на руските нашественици в окупираните територии. Видео
    - Поредно фейково "превземане" на руснаците завърши в украински плен. Видео
    - ВСУ удариха руски военен завод. Видео
    - Украинските сили поразиха руски складове с боеприпаси в окупираната Макеевка, Донецка област. Видео

    Коментиран от #4, #5

    16:56 13.01.2026

  • 3 РФ е въздух под налягане !

    9 17 Отговор
    Не се умориха да повтарят едни и същи доказани лъжи, за да оправдаят своята некадърност и безсилието си.

    Коментиран от #12

    16:58 13.01.2026

  • 4 Гост

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "Добри новини":

    Пропускаш, че се бият с лопати и чипове от перални, че всеки ден се събуждаш, щастлив, че не си руснак, че Путин е мъртъв, че Китай вече е превзел Русия!

    16:59 13.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Добри новини":

    Супер! Значи няма нужда да пращаме 90 млрд евро за Украйна?

    16:59 13.01.2026

  • 6 Фитка минус

    12 2 Отговор
    Докато се сочите взаимно оранжевата пръдня зад океана използва това и цепи света. Вземете се у ръце.,😁

    17:00 13.01.2026

  • 7 Бялджип

    11 1 Отговор
    Забавно е, че след като гаданията на западни(и наши) ""Путиноведи"" се провалиха с гръм, виждаме как се обърнаха на другата страна. Но продължават да се наричат експерти...???

    Коментиран от #8

    17:00 13.01.2026

  • 8 Име

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Както винаги всеотдайна, ангажирана и недостъпна!

    17:05 13.01.2026

  • 9 Тракиец 🇺🇦

    5 10 Отговор
    24/7 часа комунистически болшевшка расия нон стоп бомбандира Украйна с ракети бомби касетачни всякакви оръжия,,само през последните 48 часа е убила над 1000 украински граждани - майки деца баби дядовци тинейджъри ученици млади семейства,,,НО РУСИЯ КАЗВА ЧЕ УКРАЙНА СПИРАЛА МИРНИТЕ ПРОЦЕСИ ,,WTF ???ИДВАМ АЗ У ВАС Е ВСЕКИ ДЕН УБИВАМ ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО ВИ И ВСЕКИ ДЕН ОБВИНЯВАМ НЯКОЙ ОТ ВАС ЧЕ НЕ ИСКА МИР...ХИПЕР МЕГА ГИГА НАГЛОСТ ЦИНИЗЪМ БЕЗОЧИЕ.....ТЕЗИ БО.КЛУЦИ ОТ КРЕМЪЛ ЗАСЛУЖАВАТ ХИПЕР РАКЕТИ И ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ВЪРХУ ТИКВИТЕ СИ

    17:07 13.01.2026

  • 10 Дада

    7 9 Отговор
    Докато комунистическа терористична Русия избива всеки ден украинския народ му обяснява как същия тоя народ не искал мир ????? Това ако не е подигравка и наглост то какво е

    Коментиран от #14

    17:09 13.01.2026

  • 11 Кой ви е

    3 4 Отговор
    Мира бе.Ватенки к у х и.

    17:13 13.01.2026

  • 12 си дзън

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "РФ е въздух под налягане !":

    Абе колко пъти превзеха Покровск и Купянск за последните шест месеца,
    че спрях да ги броя.

    Коментиран от #15

    17:17 13.01.2026

  • 13 Аууу

    1 0 Отговор
    На Русия ес е виновен а на ес еРусия.

    17:19 13.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дзънв гъзън

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "си дзън":

    Ами един път!

    17:24 13.01.2026

  • 16 Дада

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "БаБа":

    Ще ти дам аз една секира ако си ми пред очите та тиквата ще ти отсека бо.клук безроден из.род

    17:25 13.01.2026

  • 17 койдазнай

    0 1 Отговор
    ОТ есес и мелкобританците нищо не зависи! Това Маша Захарова трябва да го знае много добре!

    17:38 13.01.2026

  • 18 Варненец

    1 0 Отговор
    Мдааа, на калпавия космонавт, космоса му пречи🙂. Като не успяха да вземат нищо, сега искат да им се даде🤣

    17:46 13.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
