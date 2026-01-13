Русия обвини ЕС и Великобритания в спиране на мирното решение за Украйна

Елитите на Европейския съюз и Великобритания възприемат възможността за уреждане на конфликта в Украйна като заплаха за своите интереси, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.
„Великобритания и ЕС умишлено блокират политическите и дипломатическите усилия за разрешаване на украинската криза. Управляващите елити и бюрокрациите в тези държави смятат дори потенциалния мир за риск за намаляващото им глобално влияние“, обясни тя.
Захарова припомни, че през 2022 г. тогавашният британски премиер Борис Джонсън е инструктирал Володимир Зеленски да не подписва вече подготвеното и дори парафирано мирно споразумение.
„Това споразумение можеше да сложи край на конфликта по време на преговорите в Истанбул, да спаси хиляди животи и да осигури сигурност на двете страни за години напред“, подчерта говорителят.
1 Карл Маркс
16:55 13.01.2026
2 Добри новини
- Губернаторът на руската Белгородска област обясни, че не са в състояние да се справят с последствията от удара на ВСУ по енергийната система. Той призова всички, които могат, да се подготвят за евакуация, тъй като ситуацията е близка до критична. 😬
- Русия се намира на прага на огромна криза, алармират от руската Дума. Ватенките може да си спомнят с носталгия за мизерията в Русия в началото на 90-те, когато САЩ пак ги спасиха от глад.
- Силите за безпилотни системи на "Мадяра" унищожиха ел.подстанции и база на руските нашественици в окупираните територии. Видео
- Поредно фейково "превземане" на руснаците завърши в украински плен. Видео
- ВСУ удариха руски военен завод. Видео
- Украинските сили поразиха руски складове с боеприпаси в окупираната Макеевка, Донецка област. Видео
Коментиран от #4, #5
16:56 13.01.2026
3 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #12
16:58 13.01.2026
4 Гост
До коментар #2 от "Добри новини":Пропускаш, че се бият с лопати и чипове от перални, че всеки ден се събуждаш, щастлив, че не си руснак, че Путин е мъртъв, че Китай вече е превзел Русия!
16:59 13.01.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Добри новини":Супер! Значи няма нужда да пращаме 90 млрд евро за Украйна?
16:59 13.01.2026
6 Фитка минус
17:00 13.01.2026
7 Бялджип
Коментиран от #8
17:00 13.01.2026
8 Име
До коментар #7 от "Бялджип":Както винаги всеотдайна, ангажирана и недостъпна!
17:05 13.01.2026
9 Тракиец 🇺🇦
17:07 13.01.2026
10 Дада
Коментиран от #14
17:09 13.01.2026
11 Кой ви е
17:13 13.01.2026
12 си дзън
До коментар #3 от "РФ е въздух под налягане !":Абе колко пъти превзеха Покровск и Купянск за последните шест месеца,
че спрях да ги броя.
Коментиран от #15
17:17 13.01.2026
13 Аууу
17:19 13.01.2026
15 Дзънв гъзън
До коментар #12 от "си дзън":Ами един път!
17:24 13.01.2026
16 Дада
До коментар #14 от "БаБа":Ще ти дам аз една секира ако си ми пред очите та тиквата ще ти отсека бо.клук безроден из.род
17:25 13.01.2026
17 койдазнай
17:38 13.01.2026
18 Варненец
17:46 13.01.2026
