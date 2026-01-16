Новини
Въоръжени лица и бунтовници! Около 3000 души са арестувани по време на протестите в Иран

16 Януари, 2026 17:43 820 15

  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • израел-
  • техеран

В най-новия си доклад обаче базираната в Норвегия неправителствена организация „Иран Хюман Райтс“ посочва, че по нейни данни задържаните са около 20 000

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Около 3000 души са били арестувани по време на протестите в Иран, предаде Франс прес, позовавайки се на публикация на иранската новинарска агенция Тасним, пише БТА.

Сред задържаните са „въоръжени лица и бунтовници“, както и „членове на терористични организации“, отбелязва Тасним, позовавайки се на представители на силите за сигурност.

В най-новия си доклад обаче базираната в Норвегия неправителствена организация „Иран Хюман Райтс“ посочва, че по нейни данни задържаните са около 20 000.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Българин

    4 20 Отговор
    Ф-ките идват-брадите си заминават

    17:46 16.01.2026

  • 2 Някой

    32 3 Отговор
    Гледахме клипов как "мирни" протестиращи вадеха калашници или пистилети и стреляха по цивилни, по полицаи, по движещи се автомобили и т.н. Как да ги наречеш, ако не терористи?
    Отделно, във всяка една държава, повтарям - във всяка една държава, въоръжения опит за смяна на властта се води едно от най-тежките престъпления. В немалко страни това се наказва със смърт.
    Та, иранците пипаха много леко даже. А и западните медии (средства за масова дезинформация по същество), и думичка не обелиха за многолюдните митинги в подкрепа на властта в Иран. Ама как да го кажете, като бяха в много пъти по-многолюдни от бунтарите?

    Коментиран от #9, #10

    17:47 16.01.2026

  • 3 Чиърс

    21 2 Отговор
    А как се бяха надъхали атлантиците да правят цветна революция в Иран а сега ще пият една студена вода!Но така става когато единствения ти капитал е човешката глупост затова Русия и Китай ще надделеят над запада чиято единствена надежда е те да направят някоя глупост.

    17:50 16.01.2026

  • 4 Руски колхозник

    19 1 Отговор
    Пробвад разпад от вътре,ако не стане, терористи оттук оттам, и това ако не стане, започва зарята

    17:52 16.01.2026

  • 5 Георги

    19 2 Отговор
    всички сме наясно, че Иран не е точно еталон за демокрация и човешки права. Това обаче не означава, пе ядем колците с доматите. Американците искат достъп до петрола, а евреите им помагат - то дори не е тайна. Нека сега не се правим, че не знаем кой е финансирал и подстрекава размириците на фона нанпротестите. Същото беше и в други държави, примерно Украйна.

    Коментиран от #8

    17:52 16.01.2026

  • 6 Краварите ги застрелват по улиците

    12 0 Отговор
    Новини и лъжи в едно

    18:02 16.01.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор
    Хубава новина Ще има работа за кранистите Лек товар на голяма височина Малки разходи голяма печалба И те така те

    18:03 16.01.2026

  • 8 Отдел фалшива самоличност

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Французите защо ги забрави?

    18:04 16.01.2026

  • 9 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Съгласен съм с коментари ти....." Мирните" протестиращи убиха над 100 полицаи в Иран по времето на тия протести (клипове в Интернет много това), какво да говорим повече, нещата са ясни относно "мирните" протестиращи....

    18:05 16.01.2026

  • 10 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    18:06 16.01.2026

  • 11 нннн

    10 0 Отговор
    Въоръжена Цветна революция.(?) И пропагандата ни будалка, че били мирни протести ...
    Между другото, лошото икономическо състояние и инфлацията в Иран се дължат на хилядите санкции.

    Коментиран от #12

    18:06 16.01.2026

  • 12 Георги

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "нннн":

    санкциите по същество са злоупотреба с господстващо положение и нелоялна конкуренция, целящи фалиране на конкурентна фирмани последващото и изкупуваня на безценица. А защо жълтопаветния планктон, който 6ж е за пазарнаникономика, равенство и либерално настроен е толкова за тях остава неясно.

    18:10 16.01.2026

  • 13 Не драматизирайте ко...

    7 0 Отговор
    ...зячета. Аятолаха ги помилва да не скачат под стрелата на крана.

    18:16 16.01.2026

  • 14 Брилянтен Иран

    4 0 Отговор
    Спряха старлинк на Мосад агентите и подкупените проксито и демонстрациите приключиха. Интересно! Тези изроди превърнаха една мирна демонстрация в ционистка касапница срещу полицаи (над 100 убити) и мирни, сред които дузина изгоряха живи. Извергите от Мосад се провалиха... Гледайте как рижавият и сатаняху няма да бомбардират Иран, защото имат ракети за 5 дни и аятулахът ще срине малката територия на злото.

    18:20 16.01.2026

  • 15 Бесен - Язовец

    1 0 Отговор
    Бунтовници чичо Сорос нарича терористите които е купил в Иран

    18:38 16.01.2026

