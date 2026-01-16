Въоръжени лица и бунтовници! Около 3000 души са арестувани по време на протестите в Иран

Около 3000 души са били арестувани по време на протестите в Иран, предаде Франс прес, позовавайки се на публикация на иранската новинарска агенция Тасним, пише БТА.

Сред задържаните са „въоръжени лица и бунтовници“, както и „членове на терористични организации“, отбелязва Тасним, позовавайки се на представители на силите за сигурност.

В най-новия си доклад обаче базираната в Норвегия неправителствена организация „Иран Хюман Райтс“ посочва, че по нейни данни задържаните са около 20 000.