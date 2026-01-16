Въоръжени лица и бунтовници! Около 3000 души са арестувани по време на протестите в Иран

Около 3000 души са били арестувани по време на протестите в Иран, предаде Франс прес, позовавайки се на публикация на иранската новинарска агенция Тасним, пише БТА.
Сред задържаните са „въоръжени лица и бунтовници“, както и „членове на терористични организации“, отбелязва Тасним, позовавайки се на представители на силите за сигурност.
В най-новия си доклад обаче базираната в Норвегия неправителствена организация „Иран Хюман Райтс“ посочва, че по нейни данни задържаните са около 20 000.
1 Българин
17:46 16.01.2026
2 Някой
Отделно, във всяка една държава, повтарям - във всяка една държава, въоръжения опит за смяна на властта се води едно от най-тежките престъпления. В немалко страни това се наказва със смърт.
Та, иранците пипаха много леко даже. А и западните медии (средства за масова дезинформация по същество), и думичка не обелиха за многолюдните митинги в подкрепа на властта в Иран. Ама как да го кажете, като бяха в много пъти по-многолюдни от бунтарите?
Коментиран от #9, #10
17:47 16.01.2026
3 Чиърс
17:50 16.01.2026
4 Руски колхозник
17:52 16.01.2026
5 Георги
Коментиран от #8
17:52 16.01.2026
6 Краварите ги застрелват по улиците
18:02 16.01.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:03 16.01.2026
8 Отдел фалшива самоличност
До коментар #5 от "Георги":Французите защо ги забрави?
18:04 16.01.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Някой":Съгласен съм с коментари ти....." Мирните" протестиращи убиха над 100 полицаи в Иран по времето на тия протести (клипове в Интернет много това), какво да говорим повече, нещата са ясни относно "мирните" протестиращи....
18:05 16.01.2026
10 Европеец
18:06 16.01.2026
11 нннн
Между другото, лошото икономическо състояние и инфлацията в Иран се дължат на хилядите санкции.
Коментиран от #12
18:06 16.01.2026
12 Георги
До коментар #11 от "нннн":санкциите по същество са злоупотреба с господстващо положение и нелоялна конкуренция, целящи фалиране на конкурентна фирмани последващото и изкупуваня на безценица. А защо жълтопаветния планктон, който 6ж е за пазарнаникономика, равенство и либерално настроен е толкова за тях остава неясно.
18:10 16.01.2026
13 Не драматизирайте ко...
18:16 16.01.2026
14 Брилянтен Иран
18:20 16.01.2026
15 Бесен - Язовец
18:38 16.01.2026