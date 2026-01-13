Москва: Външни сили се опитват да разрушат иранската държава, като прилагат методите на цветните революции

Русия днес осъди „подривната външна намеса“ във вътрешните работи на Иран и заяви, че американските заплахи за нови въздушни удари срещу тази страна „са категорично недопустими“, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Тези, които планират да използват инспирираните отвън безредици като претекст за повтаряне на агресията срещу Иран, извършена през юни 2025 г., трябва да си дават сметка за пагубните последици от подобни действия за ситуацията в Близкия и Средния изток, както и за глобалната международна сигурност“, заяви говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова.

Враждебни на Техеран външни сили се опитват да разрушат иранската държава, като прилагат методите на цветните революции, заяви Захарова.

„Незаконният натиск на Запада чрез санкции, на който в продължение на много години е подложена Ислямската република, затрудняват развитието на страната, създават икономически и социални проблеми, от които страдат най-вече обикновените иранци“, подчерта тя.

Захарова обърна внимание и на това, че „външни сили, враждебни на Иран, се опитват да използват нарастващото обществено напрежение за дестабилизиране и разрушаване на иранската държава“.

„Използват се печално известните методи на цветна революция, при които мирни протести, чрез усилията на специално обучени и въоръжени провокатори, действащи по инструкции от чужбина, се превръщат в жестоки и безсмислени безчинства, погроми, убийства на служители на правоохранителните органи и обикновени граждани, включително деца“, отбеляза говорителката на руското външно министерство.