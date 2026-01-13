Новини
Москва: Външни сили се опитват да разрушат иранската държава, като прилагат методите на цветните революции

Москва: Външни сили се опитват да разрушат иранската държава, като прилагат методите на цветните революции

13 Януари, 2026 18:38

Мария Захарова заяви, че заплахите на Вашингтон за нови удари срещу Иран са недопустими и осъди външната намеса във вътрешните процеси в страната

Москва: Външни сили се опитват да разрушат иранската държава, като прилагат методите на цветните революции - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия днес осъди „подривната външна намеса“ във вътрешните работи на Иран и заяви, че американските заплахи за нови въздушни удари срещу тази страна „са категорично недопустими“, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Тези, които планират да използват инспирираните отвън безредици като претекст за повтаряне на агресията срещу Иран, извършена през юни 2025 г., трябва да си дават сметка за пагубните последици от подобни действия за ситуацията в Близкия и Средния изток, както и за глобалната международна сигурност“, заяви говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова.

Враждебни на Техеран външни сили се опитват да разрушат иранската държава, като прилагат методите на цветните революции, заяви Захарова.

„Незаконният натиск на Запада чрез санкции, на който в продължение на много години е подложена Ислямската република, затрудняват развитието на страната, създават икономически и социални проблеми, от които страдат най-вече обикновените иранци“, подчерта тя.

Захарова обърна внимание и на това, че „външни сили, враждебни на Иран, се опитват да използват нарастващото обществено напрежение за дестабилизиране и разрушаване на иранската държава“.

„Използват се печално известните методи на цветна революция, при които мирни протести, чрез усилията на специално обучени и въоръжени провокатори, действащи по инструкции от чужбина, се превръщат в жестоки и безсмислени безчинства, погроми, убийства на служители на правоохранителните органи и обикновени граждани, включително деца“, отбеляза говорителката на руското външно министерство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И да сe знае❗❗❗❗

    19 13 Отговор
    SHOT: Московски лекари спасиха БАЩАТА на главнокоманващият на ВСУ Украйна Александър СИРСКИ.
    Според журналисти, през юни 86-годишният Станислав Прокофиевич е бил хоспитализиран с мозъчно заболяване. Болестта му се е влошила поради коронавирусна инфекция.
    „Сирски плаща за лечението - около 2,5 милиона рубли. След новината за тежкото заболяване на баща си, той се е свързал със семейството, въпреки политическите различия и дългата пауза в отношенията“, се казва в статията.
    Станислав Прокофиевич е преминал терапия и в момента се придвижва в инвалидна количка. В същото време мъжът се чувства много по-добре в сравнение с времето, когато за първи път е пристигнал в една от московските болници.
    Както журналисти разбраха, лекарите планират да изпишат бащата на главнокомандващия на ВСУ след няколко дни. Очаква се след това Станислав Прокофиевич и съпругата му да заминат за родния си руски град Владимир.
    Коментирайки ситуацията, братът на Александър Сирски, който живее в Руската федерация, заяви, че „не го интересуват парите“, изпратени от главнокомандващия на украинските въоръжени сили. Олег Сирски призна, че заради брат му семейството му е наричано врагове. Освен това мъжът е загубил работата си, заради грижите по неща си - той е заемал длъжността охранител в завод за производство на автомобилни части.

    Коментиран от #13, #32, #41

    18:40 13.01.2026

  • 2 Гръм и мълнии

    22 16 Отговор
    Тръмп иска да седне на ...няколко стола, но ще падне лошо.

    Коментиран от #30, #33

    18:41 13.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    10 22 Отговор
    Ако Москва беше загрижена за Иран щеше да им продаде водородна бомба.

    Коментиран от #12

    18:41 13.01.2026

  • 5 Копейки, няма да се

    18 13 Отговор
    притеснявате, Путин ща спаси аятолаха, а после ще спаси и Мадуро, няма проблеми.

    Коментиран от #22

    18:42 13.01.2026

  • 6 Абе дайте на яатолаха атома бе

    10 14 Отговор
    Той знае какво да прави след това....русия или китай или северна корея трябва да доставят на аятолаха огромно количество унищожително ядрено оръжие

    Коментиран от #15

    18:42 13.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    15 14 Отговор
    Иранците забравиха мизерията при Шаха.

    18:43 13.01.2026

  • 8 ВВП

    13 14 Отговор
    В Иран се трепят един друг.нещо като мини гражданска война ..Янките да не си врат носа в чуждите дела .Вижте вашия клозет..

    18:43 13.01.2026

  • 9 Много се извинявам, ама...

    9 8 Отговор
    Дирим преден джам за Голф 2-ка до 50 лева. Ако мое с винетката!

    18:44 13.01.2026

  • 10 Тръмп едно не очаква

    15 7 Отговор
    Враговете му готвят гражданска вътре в страната му на 80,% има вече свършена подготовка за началото 2026=ще доведе на хаус в целият свят помнете ми думите и се подгответе ако имате желание да оцелявате в новия световен ред!

    Коментиран от #42

    18:45 13.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И това какво го интересува

    10 12 Отговор

    До коментар #1 от "И да сe знае❗❗❗❗":

    Целокупният български народ!

    18:46 13.01.2026

  • 14 Уеуеее

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":

    Това,от собствен опит ли го споделяш?

    18:47 13.01.2026

  • 15 това ще е

    6 10 Отговор

    До коментар #6 от "Абе дайте на яатолаха атома бе":

    най-голямото унижение за режима на аятолаха, защото използването на ЯО е доказателство за пълната безпомощност на този който го използва. Режима в Иран, ако има претенциите че е голяма военна сила, ще трябва да го докаже с конвеционални удари

    Коментиран от #63

    18:47 13.01.2026

  • 16 Българин

    10 10 Отговор
    Новите братушки на руснаците.Копейките да гледат фотото.

    18:48 13.01.2026

  • 17 Антируснак

    11 12 Отговор
    Познатите глупости на руските мръсници

    18:48 13.01.2026

  • 18 Манол 24

    6 8 Отговор
    За тва спри войната и ходи да им помогнеш….
    Иначе скоро без съюзници.

    18:48 13.01.2026

  • 19 ВВП

    9 1 Отговор
    Имани много бандити ,както във Франция при жилет жаун..Граби се яко ,кражби и мародерство ..Всеки гледа да намаже от хаоса .После го гръмнали ,и всички реват .

    18:48 13.01.2026

  • 20 Българин

    9 8 Отговор
    руснаците не могат да помогнат на никой

    Коментиран от #25

    18:49 13.01.2026

  • 21 Сатана Z

    10 6 Отговор
    ИРАН — бунтът е потушен: организаторите на преврата спешно се нуждаят от „План Б“...

    Продължавам да следя отблизо събитията в Иран и като човек, който разбира протестите на Майдан малко по-добре от повечето, виждам явна липса на инерция сред онези, които са замислили да свалят „режима на аятолах“.

    Блокирането на интернет (без информация за постоянен успех, хората започват да се съмняват в резултата и следователно започват да си представят реакцията на правителството, което веднага потиска пламенността на мнозина), съчетано с грубото потискане и много грубото елиминиране на организаторите (това е аксиома: ако нокаутираш повечето активисти, останалите ще се разпръснат и то доста бързо), оказва влияние. Освен това, вчера властите организираха големи контрамитинги в цялата страна.

    Всъщност Иран действа, използвайки абсолютно същата методология, която през 2020 г. обърна хода на събитията в полза на Лукашенко по време на „цветната революция“ в Беларус.

    Коментиран от #29, #44

    18:50 13.01.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "Копейки, няма да се":

    Хаяско щял да праща спецнзовци да пленят Тръмп в Белият дом.

    18:50 13.01.2026

  • 23 Сатана Z

    7 8 Отговор
    И всичко това очевидно е потушило „нарастващата вълна на протести“. Без това протестите на Майдана не печелят. И организаторите спешно трябва да измислят нещо, което да върне бунта на тази нарастваща вълна.

    И на този фон, половинчатото блеене на „предполагаемия шах“ Рези Пахлави по американските канали изглежда скучно и неубедително. Бъдещият шах призовава младите иранци да се изправят пред куршуми и да умрат за собственото му благополучие. Честно казано, това е посредствена история. И най-важното е, че това е крещящо осъждане на провалите на протестите от последните дни. И тези нотки са безпогрешни.

    Нещо повече, няма причина за колебание в тези процеси. Протестите винаги се развиват по свои собствени закони и спирането им означава смърт. Режимът на аятоласите, чието единство никога не е било нарушавано (предателства а ла

    18:50 13.01.2026

  • 24 Ха ха ха

    10 9 Отговор
    Скоро и в мацква. ЗАКРИВАЙ!

    Коментиран от #38

    18:50 13.01.2026

  • 25 Това е

    6 6 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Безспорен Факт.

    18:50 13.01.2026

  • 26 ВВП

    3 12 Отговор
    Един ирански седесар гръмнал децата си щото били различни от него .Жената и майкаи ,също..

    18:50 13.01.2026

  • 27 Сатана Z

    5 8 Отговор
    Освен това, няма време за губене в тези процеси. Протестите винаги се развиват по свои собствени закони и спирането им означава смърт. Режимът на аятолахите, чието единство никога не е било нарушено (нямаше предателство по начина, по който го прави Венецуела), убеден в своята цялост и че няма друг избор, започна да потиска протестите с изключителна строгост, както умело правят на Изток. Мисля, че никога няма да разберем всички подробности за тази бруталност, но намекът, че много активисти, задържани от полицията, ще бъдат екзекутирани, мисля, ще охлади още повече разгорещени глави в страната.

    И повтарям, въстанието изисква нови, ефективни решения. Но те могат да дойдат само отвън сега. Отвътре всички „домашно приготвени“ решения очевидно са се изчерпали. И това не са някакви нищожни „25% тарифи“ срещу „търговските партньори“ на Иран, които САЩ наложиха вчера като форма на подкрепа (вместо въздушни удари, които се очакваха онази нощ).

    Коментиран от #36, #50

    18:51 13.01.2026

  • 28 Обаче

    5 10 Отговор
    Шеломата не смее да назове кои са тия външни сили, а именно господарите му от ционистките Израел и САЩ!

    18:51 13.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Значи

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Гръм и мълнии":

    И той като Путин.

    18:51 13.01.2026

  • 31 Сатана Z

    6 9 Отговор
    Само това подсказва, че САЩ все още не са сигурни в следващите си стъпки. Това е явна нерешителност от тяхна страна. Нещо повече, намекът за удари беше ясен, а отстъплението на САЩ по този въпрос, особено след заплахите на иранското правителство действително да удари американски бази в региона с ракети (а не, както преди, по споразумение), е знак за слабост. И въпреки че времето за такъв удар все още не е напълно изгубено, всеки нов ден на забавяне ще има депресиращ ефект върху „бунта“ в Иран.

    Вярвам, че без мощни удари по Техеран вече няма да е възможно да се спасят протестите. Последните 24 часа обаче показаха, че САЩ все още претеглят плюсовете и минусите на подобно решение.

    И така чакаме. Чакаме да видим дали Вашингтон ще реши или не. Всъщност, сега всичко зависи от това.

    18:51 13.01.2026

  • 32 Що за и дио ти!

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "И да сe знае❗❗❗❗":

    Да не са го спасявали!

    18:51 13.01.2026

  • 33 Европеец

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гръм и мълнии":

    Заглавието е вярно.... За столовете си прав.... Лошото му падане ще е на междинните избори есента....

    18:51 13.01.2026

  • 34 Интересно

    12 5 Отговор
    Тръмп защо не се намесва във вътрешните работи на Корейската Народна Демократична Република?

    Ким Ченун да не би да е сключил сделка с Тръмп?

    И сделката да е: Доналд, внимавай в картинката!

    18:52 13.01.2026

  • 35 Кажете на Тръмп

    9 3 Отговор
    Че в сектор Газ, газ няма.
    Само името е такова

    18:53 13.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ВВП

    10 2 Отговор
    Оня рижавия толуп извади армията срещу народа на сащ .Трепат наред ..Иран също извади армията ,срещу бандитите ..Ко става ??

    18:53 13.01.2026

  • 38 да питам

    9 9 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха":

    Абе какво стана с крайцера Мацква, изплува ли вече ? Може с него руснаците да помогнат на Иран ?

    Коментиран от #43

    18:53 13.01.2026

  • 39 Шопо

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ужасен ужас":

    Иран имат собствена ядрена програма, никой не може да докаже че бомбата не е тяхна.

    18:54 13.01.2026

  • 40 Ха сега де...

    8 2 Отговор
    САЩ тръмпинираха един руски нелегален петролен танкер в океана и цял свят пропищя, а Русия путинира три гръцки кораба в Черно море, но всички мълчат като подгръбначни части на гърба.

    18:55 13.01.2026

  • 41 гру гайтанджиева

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "И да сe знае❗❗❗❗":

    Обикновени руски фейкове колега.Давай следващият.

    18:56 13.01.2026

  • 42 Ха дано,

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмп едно не очаква":

    ама надали.

    18:56 13.01.2026

  • 43 Мадуро

    7 7 Отговор

    До коментар #38 от "да питам":

    Те руснаците едни помагачи.

    18:57 13.01.2026

  • 44 Сатанаил Даниил

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Пожелавам ти всичко това което го пишеш да го изпиташ на собствена глава
    Тоест да изпиташ от първа ръка
    Инстантно охлаждане на разгорещената ти глава

    Коментиран от #48

    18:57 13.01.2026

  • 45 ВВП

    7 3 Отговор
    Версията ,че търговците вдигнали бунта срещу правителството издула ,щото магазините са разбити и ограбени...Кой стопанин ле си играби стоката и разбие дюкяна..Тия безредици ги правят безделниците .и бандитите ..Пратете ги на Доналд Тръмп и на женка му..Да им се радват ..На самолетите д еднопосочен билет ..И юесей..

    18:59 13.01.2026

  • 46 Аспарух хан

    5 6 Отговор
    Копейките много загрижени на ислямските им соллтташаци …. Всъщност между комунизма и шериата разликата е нищожна … И двете системи са античовешки и иЗзрродски ……

    19:04 13.01.2026

  • 47 Шопо

    1 4 Отговор
    Ако от Москва са толкова загрижени за Иран да им продадат Цар бонба.

    19:04 13.01.2026

  • 48 Сатана Z

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Сатанаил Даниил":

    Внимавай какво си пожелаваш.Тия цветни революции минаха и през БГто в мека розова окраска и 24 часов арест на Борисов

    19:05 13.01.2026

  • 49 Дада

    3 5 Отговор
    И кво направиха расия по въпроса? Нищо...едно нищо....защо расия не изпратят войски да защитят Иран от евреите и другите евреи от сащ ??? Защото Русия са същите бо.клуци като Сащ и Израел и си играят играта ей тва е

    19:05 13.01.2026

  • 50 Адрес 4000

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Голям си международен анализатор и виждам разбираш геополитиката
    Имам един въпрос
    Познаваш ли гориил и атина палада ?

    19:05 13.01.2026

  • 51 Асен

    4 5 Отговор
    Явно рашистите виждат че са безсилни и вият като кучета че режима си отива а колко обещаваха да помагат на Иран.

    Коментиран от #53

    19:08 13.01.2026

  • 52 Бийк

    5 1 Отговор
    Ех маро маро
    Ще пресъхнат танкерчетата с части за шахедите
    Така както е пресъхнала твоята сливка
    Повтарям се ама все пак
    Доньо много обича да му говорят така

    19:09 13.01.2026

  • 53 Не само Иран

    5 3 Отговор

    До коментар #51 от "Асен":

    БРИКС потъна.

    19:10 13.01.2026

  • 54 Мдаа

    2 2 Отговор
    Това управление в Иран също дойде на власт с въоръжена революция, но за Кремълските мафиоти и другите като тях произлезли от комунистите, единствената оправдана революция е с червен цвят !

    19:14 13.01.2026

  • 55 малко истински факти

    3 1 Отговор
    Жален вой се носи от пияната мацква , но вече е късно , кой се е хванал с мацквата рано или късно гушва карамфила ...

    19:19 13.01.2026

  • 56 Кандидатът за германски канцлер от AfD,

    2 2 Отговор
    Алиса Вайдел, призова за премахване на санкциите срещу Русия и връщане на руския газ. Тя заяви това в интервю за Bild. "Искаме да имаме много добри отношения с великите сили. Включително Русия. Преди две години купихме евтин природен газ от Русия чрез консорциума Северен поток. Искаме да сложим край на политиката на санкциите, която основно вреди на страната ни. Имаме най-високите цени на енергията в света. Вече не сме конкурентни," каза Вайдел. Тя обвини германските власти, че разплитат "спиралата на ескалация" с Руската федерация.

    19:20 13.01.2026

  • 57 хи хи

    3 1 Отговор
    Явно расийский защитници на моллите могат само да пищят като девици при моллите .

    19:21 13.01.2026

  • 58 Закърпи си розовия чоапогашник ти,

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":

    че прайда наближава .Не си губи времето.

    Коментиран от #62

    19:31 13.01.2026

  • 59 МДАМ

    0 0 Отговор
    Едни и същи глупости от кремлинските дрънкала.

    19:33 13.01.2026

  • 60 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    Що не защитиш Аятолаха бре.....страх ли те е от САЩ ?

    19:33 13.01.2026

  • 61 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Сериозно ли? А иранската държава, какво е осигурила на иранския народ до сега?

    19:34 13.01.2026

  • 62 Синчето на Соловьов

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Закърпи си розовия чоапогашник ти,":

    И аз си падам по прайда

    19:34 13.01.2026

  • 63 Глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "това ще е":

    Атома трябва да се използва за военни цели...с атома решаваш всичко на мига без протакане

    19:34 13.01.2026

  • 64 Путине, Путине...

    1 0 Отговор
    Спри тия цветни революции, ако ти стиска де.....

    19:35 13.01.2026

