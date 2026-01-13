Москва: Външни сили се опитват да разрушат иранската държава, като прилагат методите на цветните революции

Русия днес осъди „подривната външна намеса“ във вътрешните работи на Иран и заяви, че американските заплахи за нови въздушни удари срещу тази страна „са категорично недопустими“, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.
„Тези, които планират да използват инспирираните отвън безредици като претекст за повтаряне на агресията срещу Иран, извършена през юни 2025 г., трябва да си дават сметка за пагубните последици от подобни действия за ситуацията в Близкия и Средния изток, както и за глобалната международна сигурност“, заяви говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова.
Враждебни на Техеран външни сили се опитват да разрушат иранската държава, като прилагат методите на цветните революции, заяви Захарова.
„Незаконният натиск на Запада чрез санкции, на който в продължение на много години е подложена Ислямската република, затрудняват развитието на страната, създават икономически и социални проблеми, от които страдат най-вече обикновените иранци“, подчерта тя.
Захарова обърна внимание и на това, че „външни сили, враждебни на Иран, се опитват да използват нарастващото обществено напрежение за дестабилизиране и разрушаване на иранската държава“.
„Използват се печално известните методи на цветна революция, при които мирни протести, чрез усилията на специално обучени и въоръжени провокатори, действащи по инструкции от чужбина, се превръщат в жестоки и безсмислени безчинства, погроми, убийства на служители на правоохранителните органи и обикновени граждани, включително деца“, отбеляза говорителката на руското външно министерство.
1 И да сe знае❗❗❗❗
2 Гръм и мълнии
4 Шопо
5 Копейки, няма да се
6 Абе дайте на яатолаха атома бе
7 Последния Софиянец
8 ВВП
18:43 13.01.2026
9 Много се извинявам, ама...
18:44 13.01.2026
10 Тръмп едно не очаква
13 И това какво го интересува
До коментар #1 от "И да сe знае❗❗❗❗":Целокупният български народ!
14 Уеуеее
До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":Това,от собствен опит ли го споделяш?
15 това ще е
До коментар #6 от "Абе дайте на яатолаха атома бе":най-голямото унижение за режима на аятолаха, защото използването на ЯО е доказателство за пълната безпомощност на този който го използва. Режима в Иран, ако има претенциите че е голяма военна сила, ще трябва да го докаже с конвеционални удари
16 Българин
18:48 13.01.2026
17 Антируснак
18:48 13.01.2026
18 Манол 24
Иначе скоро без съюзници.
19 ВВП
20 Българин
21 Сатана Z
Продължавам да следя отблизо събитията в Иран и като човек, който разбира протестите на Майдан малко по-добре от повечето, виждам явна липса на инерция сред онези, които са замислили да свалят „режима на аятолах“.
Блокирането на интернет (без информация за постоянен успех, хората започват да се съмняват в резултата и следователно започват да си представят реакцията на правителството, което веднага потиска пламенността на мнозина), съчетано с грубото потискане и много грубото елиминиране на организаторите (това е аксиома: ако нокаутираш повечето активисти, останалите ще се разпръснат и то доста бързо), оказва влияние. Освен това, вчера властите организираха големи контрамитинги в цялата страна.
Всъщност Иран действа, използвайки абсолютно същата методология, която през 2020 г. обърна хода на събитията в полза на Лукашенко по време на „цветната революция“ в Беларус.
22 Дон Корлеоне
До коментар #5 от "Копейки, няма да се":Хаяско щял да праща спецнзовци да пленят Тръмп в Белият дом.
23 Сатана Z
И на този фон, половинчатото блеене на „предполагаемия шах“ Рези Пахлави по американските канали изглежда скучно и неубедително. Бъдещият шах призовава младите иранци да се изправят пред куршуми и да умрат за собственото му благополучие. Честно казано, това е посредствена история. И най-важното е, че това е крещящо осъждане на провалите на протестите от последните дни. И тези нотки са безпогрешни.
Нещо повече, няма причина за колебание в тези процеси. Протестите винаги се развиват по свои собствени закони и спирането им означава смърт. Режимът на аятоласите, чието единство никога не е било нарушавано (предателства а ла
24 Ха ха ха
25 Това е
До коментар #20 от "Българин":Безспорен Факт.
26 ВВП
27 Сатана Z
И повтарям, въстанието изисква нови, ефективни решения. Но те могат да дойдат само отвън сега. Отвътре всички „домашно приготвени“ решения очевидно са се изчерпали. И това не са някакви нищожни „25% тарифи“ срещу „търговските партньори“ на Иран, които САЩ наложиха вчера като форма на подкрепа (вместо въздушни удари, които се очакваха онази нощ).
28 Обаче
30 Значи
До коментар #2 от "Гръм и мълнии":И той като Путин.
31 Сатана Z
Вярвам, че без мощни удари по Техеран вече няма да е възможно да се спасят протестите. Последните 24 часа обаче показаха, че САЩ все още претеглят плюсовете и минусите на подобно решение.
И така чакаме. Чакаме да видим дали Вашингтон ще реши или не. Всъщност, сега всичко зависи от това.
32 Що за и дио ти!
До коментар #1 от "И да сe знае❗❗❗❗":Да не са го спасявали!
33 Европеец
До коментар #2 от "Гръм и мълнии":Заглавието е вярно.... За столовете си прав.... Лошото му падане ще е на междинните избори есента....
34 Интересно
Ким Ченун да не би да е сключил сделка с Тръмп?
И сделката да е: Доналд, внимавай в картинката!
35 Кажете на Тръмп
Само името е такова
37 ВВП
38 да питам
До коментар #24 от "Ха ха ха":Абе какво стана с крайцера Мацква, изплува ли вече ? Може с него руснаците да помогнат на Иран ?
39 Шопо
До коментар #12 от "Ужасен ужас":Иран имат собствена ядрена програма, никой не може да докаже че бомбата не е тяхна.
40 Ха сега де...
41 гру гайтанджиева
До коментар #1 от "И да сe знае❗❗❗❗":Обикновени руски фейкове колега.Давай следващият.
42 Ха дано,
До коментар #10 от "Тръмп едно не очаква":ама надали.
43 Мадуро
До коментар #38 от "да питам":Те руснаците едни помагачи.
44 Сатанаил Даниил
До коментар #21 от "Сатана Z":Пожелавам ти всичко това което го пишеш да го изпиташ на собствена глава
Тоест да изпиташ от първа ръка
Инстантно охлаждане на разгорещената ти глава
45 ВВП
46 Аспарух хан
47 Шопо
48 Сатана Z
До коментар #44 от "Сатанаил Даниил":Внимавай какво си пожелаваш.Тия цветни революции минаха и през БГто в мека розова окраска и 24 часов арест на Борисов
49 Дада
50 Адрес 4000
До коментар #27 от "Сатана Z":Голям си международен анализатор и виждам разбираш геополитиката
Имам един въпрос
Познаваш ли гориил и атина палада ?
51 Асен
19:08 13.01.2026
52 Бийк
Ще пресъхнат танкерчетата с части за шахедите
Така както е пресъхнала твоята сливка
Повтарям се ама все пак
Доньо много обича да му говорят така
53 Не само Иран
До коментар #51 от "Асен":БРИКС потъна.
54 Мдаа
55 малко истински факти
56 Кандидатът за германски канцлер от AfD,
57 хи хи
58 Закърпи си розовия чоапогашник ти,
До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":че прайда наближава .Не си губи времето.
59 МДАМ
60 Путине, Путине...
61 Хахахаха
62 Синчето на Соловьов
До коментар #58 от "Закърпи си розовия чоапогашник ти,":И аз си падам по прайда
63 Глупости
До коментар #15 от "това ще е":Атома трябва да се използва за военни цели...с атома решаваш всичко на мига без протакане
64 Путине, Путине...
