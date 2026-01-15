Еманюел Макрон свиква извънредно заседание и праща войски в Гренландия

Президентът Еманюел Макрон свика извънредно заседание на кабинета по отбрана в Париж, за да бъдат обсъдени заявеното намерение на американския лидер Доналд Тръмп да придобие Гренландия и тежките репресии срещу националните протести в Иран, съобщава "Ройтерс".
През нощта Макрон написа в социалната мрежа Х, че първа група френски военнослужещи вече са се отправили към Гренландия, за да се включат в учение, организирано от Дания и Гренландия - отвъдморска датска територия.
Кризисната среща, потвърдена от френски служител, е насрочена за тази сутрин.
Съюзнически държави, сред които Германия, Норвегия и Швеция, започнаха да разполагат войски в Гренландия в знак на подкрепа за Копенхаген и Нуук.
Разполагането е резултат от среща с висок залог между представители на САЩ, Дания и Гренландия, която показа, че все още има фундаментални, ако не и неразрешими, различия между това как Вашингтон, Копенхаген и Нуук виждат бъдещето на острова.
"По искане на Дания реших Франция да участва в съвместните учения, организирани от Дания в Гренландия", заяви Макрон. "Първите френски военни части вече са на път. Други ще ги последват".
Разположените сили в Гренландия са специалисти по планинските дейности, поясни Оливие Поавр д'Арвор, посланикът на Франция в Полша. Първата група е била около 15 души и е помагала за подготовката на учението, наречено "Операция Арктическа издръжливост", посочи той.
Очаква се Макрон да произнесе новогодишно обръщение към въоръжените сили по-късно днес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ихааааа
Коментиран от #4
10:44 15.01.2026
2 БАЙ Ганьо
10:45 15.01.2026
3 az СВО Победа 80
Палячо!
10:45 15.01.2026
4 Красимир
До коментар #1 от "Ихааааа":Да им пожелаем успех
10:45 15.01.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #17
10:46 15.01.2026
6 вашето мнение
10:46 15.01.2026
7 хъхъ
Коментиран от #13, #16
10:46 15.01.2026
8 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
10:47 15.01.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НАТО се НАТОпорчи срещу НАТО🤠
😀😀😀
10:47 15.01.2026
10 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
10:47 15.01.2026
11 Княз Вандал Новгородски
10:47 15.01.2026
12 клуб атлантик
10:48 15.01.2026
13 Тия са само да пробват
До коментар #7 от "хъхъ":бяло знаме как ще изглежда в Гренландия, дали ще се вижда отдалече.
10:48 15.01.2026
14 Механик
Да живее НАТО.
Кой разбрал, разбрал!
10:49 15.01.2026
15 Тома
И французите ще бъдат първите!
10:51 15.01.2026
16 Ами
До коментар #7 от "хъхъ":Като е жалка Европа хващай чемодана и марш във великия Сибир.
10:52 15.01.2026
17 Христо
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Битите Ив Коиловци загинаха геройски на мисия отпреди няколко години.
10:52 15.01.2026
18 незавсим
Един руски лумпен си прави каквото си иска, а друг американски лумпен го надмина по лудост.
СТИГА !!!!!!!!!!!!!
10:52 15.01.2026
19 незавсим
Един руски лумпен си прави каквото си иска, а друг американски лумпен го надмина по лудост.
СТИГА !!!!!!!!!!!!!
Коментиран от #22
10:53 15.01.2026
20 Хи хи
Коментиран от #31
10:54 15.01.2026
21 Престанете с лъжите,
10:57 15.01.2026
22 Хи хи
До коментар #19 от "незавсим":Обаче руския лумпен лато те удари от изток, а американския от Запад, ти къде ще идеш ????
Коментиран от #27
10:58 15.01.2026
23 Край на омразното нато
Коментиран от #33
10:58 15.01.2026
24 Бравооо, цялото НАТЮ в Грнландия
10:59 15.01.2026
25 Разбира се,
Арктика е зона на засилен световен интерес и напълно резонно е и Европа да участва там със своя капацитет!
11:00 15.01.2026
26 хихи
11:00 15.01.2026
27 Улав
До коментар #22 от "Хи хи":Не те слуша главата
11:00 15.01.2026
28 УРСУЛА ГИ РАЗПОРИ
11:00 15.01.2026
29 Знае се
11:01 15.01.2026
30 Цънцарова
11:01 15.01.2026
31 Все тая ... важното е да умрат!
До коментар #20 от "Хи хи":Няма значение на коя страна
11:01 15.01.2026
32 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС
11:01 15.01.2026
33 Дано, дано,
До коментар #23 от "Край на омразното нато":ама надали, казала булката на свекървата !
11:01 15.01.2026