Еманюел Макрон свиква извънредно заседание и праща войски в Гренландия

Президентът Еманюел Макрон свика извънредно заседание на кабинета по отбрана в Париж, за да бъдат обсъдени заявеното намерение на американския лидер Доналд Тръмп да придобие Гренландия и тежките репресии срещу националните протести в Иран, съобщава "Ройтерс".

През нощта Макрон написа в социалната мрежа Х, че първа група френски военнослужещи вече са се отправили към Гренландия, за да се включат в учение, организирано от Дания и Гренландия - отвъдморска датска територия.

Кризисната среща, потвърдена от френски служител, е насрочена за тази сутрин.

Съюзнически държави, сред които Германия, Норвегия и Швеция, започнаха да разполагат войски в Гренландия в знак на подкрепа за Копенхаген и Нуук.

Разполагането е резултат от среща с висок залог между представители на САЩ, Дания и Гренландия, която показа, че все още има фундаментални, ако не и неразрешими, различия между това как Вашингтон, Копенхаген и Нуук виждат бъдещето на острова.

"По искане на Дания реших Франция да участва в съвместните учения, организирани от Дания в Гренландия", заяви Макрон. "Първите френски военни части вече са на път. Други ще ги последват".

Разположените сили в Гренландия са специалисти по планинските дейности, поясни Оливие Поавр д'Арвор, посланикът на Франция в Полша. Първата група е била около 15 души и е помагала за подготовката на учението, наречено "Операция Арктическа издръжливост", посочи той.

Очаква се Макрон да произнесе новогодишно обръщение към въоръжените сили по-късно днес.