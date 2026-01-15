Новини
Свят »
Франция »
Еманюел Макрон свиква извънредно заседание и праща войски в Гренландия

Еманюел Макрон свиква извънредно заседание и праща войски в Гренландия

15 Януари, 2026 10:43 962 33

  • еманюел макрон-
  • доналд тръмп-
  • гренландия-
  • нато-
  • дания

Съюзнически държави, сред които Германия, Норвегия и Швеция, започнаха да разполагат войски в Гренландия в знак на подкрепа за Копенхаген и Нуук

Еманюел Макрон свиква извънредно заседание и праща войски в Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът Еманюел Макрон свика извънредно заседание на кабинета по отбрана в Париж, за да бъдат обсъдени заявеното намерение на американския лидер Доналд Тръмп да придобие Гренландия и тежките репресии срещу националните протести в Иран, съобщава "Ройтерс".

През нощта Макрон написа в социалната мрежа Х, че първа група френски военнослужещи вече са се отправили към Гренландия, за да се включат в учение, организирано от Дания и Гренландия - отвъдморска датска територия.

Кризисната среща, потвърдена от френски служител, е насрочена за тази сутрин.

Съюзнически държави, сред които Германия, Норвегия и Швеция, започнаха да разполагат войски в Гренландия в знак на подкрепа за Копенхаген и Нуук.

Разполагането е резултат от среща с висок залог между представители на САЩ, Дания и Гренландия, която показа, че все още има фундаментални, ако не и неразрешими, различия между това как Вашингтон, Копенхаген и Нуук виждат бъдещето на острова.

"По искане на Дания реших Франция да участва в съвместните учения, организирани от Дания в Гренландия", заяви Макрон. "Първите френски военни части вече са на път. Други ще ги последват".

Разположените сили в Гренландия са специалисти по планинските дейности, поясни Оливие Поавр д'Арвор, посланикът на Франция в Полша. Първата група е била около 15 души и е помагала за подготовката на учението, наречено "Операция Арктическа издръжливост", посочи той.

Очаква се Макрон да произнесе новогодишно обръщение към въоръжените сили по-късно днес.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ихааааа

    18 3 Отговор
    НАТО ще се самоизбият.

    Коментиран от #4

    10:44 15.01.2026

  • 2 БАЙ Ганьо

    11 2 Отговор
    Айде отиде нату еб..алосие майката

    10:45 15.01.2026

  • 3 az СВО Победа 80

    11 1 Отговор
    Суз бе, нали аскера щеше ходи в Украйна??? 🤣🤣🤣

    Палячо!

    10:45 15.01.2026

  • 4 Красимир

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ихааааа":

    Да им пожелаем успех

    10:45 15.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    Онези битите в Коиловци ли😀😀😀❓

    Коментиран от #17

    10:46 15.01.2026

  • 6 вашето мнение

    6 0 Отговор
    Паветния на луд го направиха

    10:46 15.01.2026

  • 7 хъхъ

    13 2 Отговор
    "Първата група е била около 15 души" - ще изпратите още 2 пъти по 15 и ще уплашите Тръмп. Ха ха. Колко е жалка Европа...

    Коментиран от #13, #16

    10:46 15.01.2026

  • 8 Княз Вандал Новгородски

    7 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    10:47 15.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор
    😀😀😀
    НАТО се НАТОпорчи срещу НАТО🤠
    😀😀😀

    10:47 15.01.2026

  • 10 Княз Вандал Новгородски

    4 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    10:47 15.01.2026

  • 11 Княз Вандал Новгородски

    3 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    10:47 15.01.2026

  • 12 клуб атлантик

    12 2 Отговор
    Трябва и ние да участваме в мисията "Гренландски щит". Да изпратим 5 войника и един ФЪ16, който не лети.

    10:48 15.01.2026

  • 13 Тия са само да пробват

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "хъхъ":

    бяло знаме как ще изглежда в Гренландия, дали ще се вижда отдалече.

    10:48 15.01.2026

  • 14 Механик

    6 2 Отговор
    НАТО протива НАТО...
    Да живее НАТО.
    Кой разбрал, разбрал!

    10:49 15.01.2026

  • 15 Тома

    9 2 Отговор
    Споко, всички защитници на Гренландия ще се ометат пет минути след като разберат, че американски десантни кораби са се насочили срещу новата придобивка на САЩ.
    И французите ще бъдат първите!

    10:51 15.01.2026

  • 16 Ами

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "хъхъ":

    Като е жалка Европа хващай чемодана и марш във великия Сибир.

    10:52 15.01.2026

  • 17 Христо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Битите Ив Коиловци загинаха геройски на мисия отпреди няколко години.

    10:52 15.01.2026

  • 18 незавсим

    3 7 Отговор
    Наистина стига, време е и ЕС да покаже какво може на дело, а не само на думи.
    Един руски лумпен си прави каквото си иска, а друг американски лумпен го надмина по лудост.
    СТИГА !!!!!!!!!!!!!

    10:52 15.01.2026

  • 19 незавсим

    3 8 Отговор
    Наистина стига, време е и ЕС да покаже какво може на дело, а не само на думи.
    Един руски лумпен си прави каквото си иска, а друг американски лумпен го надмина по лудост.
    СТИГА !!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #22

    10:53 15.01.2026

  • 20 Хи хи

    5 1 Отговор
    А наште атлантици- натовци на коя страна ще се бият и ще дават живота си ? За благото на Дания или благото на Америка ??

    Коментиран от #31

    10:54 15.01.2026

  • 21 Престанете с лъжите,

    2 1 Отговор
    не уточнявате кога ще праща войските, след като Гренландия стане щат на САЩ ли? Защото той така ще ги прати в Украйна. Този Макрон е по смешен и от Плевнелиев, същият ку-ку е!?

    10:57 15.01.2026

  • 22 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "незавсим":

    Обаче руския лумпен лато те удари от изток, а американския от Запад, ти къде ще идеш ????

    Коментиран от #27

    10:58 15.01.2026

  • 23 Край на омразното нато

    3 2 Отговор
    А дано се избият помежду си евроатлантиците и да видим края на терористичното нато!

    Коментиран от #33

    10:58 15.01.2026

  • 24 Бравооо, цялото НАТЮ в Грнландия

    0 2 Отговор
    Да нахраните белите мечки как си требе

    10:59 15.01.2026

  • 25 Разбира се,

    1 0 Отговор
    че Европа няма да остави Тръмп да си разиграва коня на европейска земя.

    Арктика е зона на засилен световен интерес и напълно резонно е и Европа да участва там със своя капацитет!

    11:00 15.01.2026

  • 26 хихи

    1 1 Отговор
    България няма ли да участва в Коалицията на желаещите с един взвод теляци...?

    11:00 15.01.2026

  • 27 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хи хи":

    Не те слуша главата

    11:00 15.01.2026

  • 28 УРСУЛА ГИ РАЗПОРИ

    1 2 Отговор
    Пори ги кат ярки пълни ги кът багънца

    11:00 15.01.2026

  • 29 Знае се

    0 0 Отговор
    Въпреки че има и черни на цвят,тези държави са бели хора и няма да се бият.

    11:01 15.01.2026

  • 30 Цънцарова

    1 0 Отговор
    Чия е Гренландия?!!

    11:01 15.01.2026

  • 31 Все тая ... важното е да умрат!

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи":

    Няма значение на коя страна

    11:01 15.01.2026

  • 32 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    1 1 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    11:01 15.01.2026

  • 33 Дано, дано,

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Край на омразното нато":

    ама надали, казала булката на свекървата !

    11:01 15.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания