Ердоган посъветва Мелони да спре цигарите

14 Октомври, 2025 12:35 1 062 24

Забележката на турския лидер развесели както самата Мелони, така и френския президент Еманюел Макрон

Ердоган посъветва Мелони да спре цигарите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган посъветва министър-председателката на Италия Джорджа Мелони да откаже цигарите в шеговит разговор между двамата в кулоарите на вчерашната среща на върха в Египет за Газа, съобщава турският в. "Хюрийет", цитиран от БТА.

В закачлив диалог между двамата, заснет на видео, Ердоган, който е добре известен с неприязънта си към тютюнопушенето и алкохола, казва на Мелони, че изглежда чудесно, но трябва "да я накара да спре да пуши".

"Знам, знам", отговоря през смях министър-председателката на Италия.

Забележката на турския лидер развесели както самата Мелони, така и френския президент Еманюел Макрон, който стоеше наблизо и дочу разговора. "Невъзможно е", намеси се развеселен Макрон.

Шеговитата размяна на реплики в кулоарите не остана незабелязана от журналистите - за разговора съобщиха редица италиански и световни медии, сред които "Кориере дела сера", "Джорнале", "Република", "Политико", руската агенция ТАСС, турските вестници "Миллийет", "Йени шафак" и редица други.

Диалогът се състоя, докато световните лидери очакваха американския президент Доналд Тръмп, чието късно отпътуване от посещението му в Израел доведе до тричасово закъснение на мирната среща за Газа, проведена в египетския курорт Шарм Ел Шейх, уточнява "Хюрийет".


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 16 Отговор
    пазете се от хора , които не пият и пушат-справка 1 джудже под Кремъл , катакомбите , дето изби , осакати милиони

    Коментиран от #6, #9

    12:38 14.10.2025

  • 3 Нека !

    8 0 Отговор
    Ще открие кефа при пурите.....

    12:42 14.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мелония

    10 7 Отговор
    Препоръчвам на Ердо , да спрат си режат пишките ..

    12:43 14.10.2025

  • 6 Хахаха

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    пазете се от хора , които низползват наркотици справка 1 джудже под Киев , катакомбите , дето изби , осакати милиони укри.

    12:43 14.10.2025

  • 7 Бащата на някаква Саяна

    2 8 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #12

    12:44 14.10.2025

  • 8 Копейко

    2 9 Отговор
    Ние не пушим щот няма пари ,тьотя намали рублите.Скоро няма и за ядене да стигат ,ще ходим пак по кофите

    12:44 14.10.2025

  • 9 Брачед

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Спирай коментарите, че тази Русия ти е взела акъла

    12:45 14.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Джо

    3 1 Отговор
    Мелони, от своя страна може да му предложи да спре мюсулмански братя и да позволи на кюрдите да си основат държава.

    Коментиран от #19

    12:47 14.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хи хи

    1 2 Отговор
    Поредна гавра с една от евро-мажоретките.

    12:54 14.10.2025

  • 14 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    5 2 Отговор
    Колко са жалки с Мелони.Забелязвате ли, че Ердоган при всяка среща с Макрон, го унижава? Лидер на уж топ икономика и ядрена държава, иска да е фактор, но на всички срещи, на които не е домакин, стои като мишка в ъгъла,ни в клин,ни в ръкав...а и като се сетя Путин къде беше го сложил в Кремъл, Тръмп го остави да се шляе пеш из кварталите , Ердоган тотално го унижи със средният пръст ,ако си спомняте, оня дядо го ошамари в самолета,ужас.Най-жалкият президент на Франция.

    12:55 14.10.2025

  • 15 Бyлгapтa6ak

    2 1 Отговор
    Cnupaй цигарите, ga не лanaш nypaтa

    12:57 14.10.2025

  • 16 Един

    1 0 Отговор
    Ердо да спре наргилетата.

    12:58 14.10.2025

  • 17 Ахмед Манафов

    1 0 Отговор
    На кого не му е ясно? Дъртият коцкар Ердоган иска да го отпере на красивата Мелони.

    Коментиран от #21

    13:01 14.10.2025

  • 18 ...6eлoтo uм nokaзa, тъмнатa cтpaнa"

    1 0 Отговор
    Мелони е в силна конкуренция на Зеленски по използване на пудра захар

    13:02 14.10.2025

  • 19 Граматиков

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Джо":

    Не е мюсулмански,а е мюсюлмански. Защо не си научил граматиката както трябва?

    13:03 14.10.2025

  • 20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 21 Рон Джереми

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ахмед Манафов":

    По-скоро иска на Макрон да го отпере

    13:05 14.10.2025

  • 22 Карлос Друсар друсаното Карли

    0 0 Отговор
    Султанът е номер 1, казва много истини право куме в очи, както казвате тук в България. Ние в Ливан казваме нещо подобно.

    13:05 14.10.2025

  • 23 ПРИЗНАНИЕ

    0 0 Отговор
    Бъдете искрени! Признайте си,че на всеки от коментиращите в този форум му се иска да удари една патка на Мелони. Или в краен случай тя да му направи свирка.

    13:06 14.10.2025

  • 24 нИграмотен

    1 0 Отговор
    Макарон па низнай де са намира

    13:07 14.10.2025