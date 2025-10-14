Ердоган посъветва Мелони да спре цигарите

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган посъветва министър-председателката на Италия Джорджа Мелони да откаже цигарите в шеговит разговор между двамата в кулоарите на вчерашната среща на върха в Египет за Газа, съобщава турският в. "Хюрийет", цитиран от БТА.
В закачлив диалог между двамата, заснет на видео, Ердоган, който е добре известен с неприязънта си към тютюнопушенето и алкохола, казва на Мелони, че изглежда чудесно, но трябва "да я накара да спре да пуши".
"Знам, знам", отговоря през смях министър-председателката на Италия.
Забележката на турския лидер развесели както самата Мелони, така и френския президент Еманюел Макрон, който стоеше наблизо и дочу разговора. "Невъзможно е", намеси се развеселен Макрон.
Шеговитата размяна на реплики в кулоарите не остана незабелязана от журналистите - за разговора съобщиха редица италиански и световни медии, сред които "Кориере дела сера", "Джорнале", "Република", "Политико", руската агенция ТАСС, турските вестници "Миллийет", "Йени шафак" и редица други.
Диалогът се състоя, докато световните лидери очакваха американския президент Доналд Тръмп, чието късно отпътуване от посещението му в Израел доведе до тричасово закъснение на мирната среща за Газа, проведена в египетския курорт Шарм Ел Шейх, уточнява "Хюрийет".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #9
12:38 14.10.2025
3 Нека !
12:42 14.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мелония
12:43 14.10.2025
6 Хахаха
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":пазете се от хора , които низползват наркотици справка 1 джудже под Киев , катакомбите , дето изби , осакати милиони укри.
12:43 14.10.2025
7 Бащата на някаква Саяна
Коментиран от #12
12:44 14.10.2025
8 Копейко
12:44 14.10.2025
9 Брачед
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Спирай коментарите, че тази Русия ти е взела акъла
12:45 14.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Джо
Коментиран от #19
12:47 14.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хи хи
12:54 14.10.2025
14 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев
12:55 14.10.2025
15 Бyлгapтa6ak
12:57 14.10.2025
16 Един
12:58 14.10.2025
17 Ахмед Манафов
Коментиран от #21
13:01 14.10.2025
18 ...6eлoтo uм nokaзa, тъмнатa cтpaнa"
13:02 14.10.2025
19 Граматиков
До коментар #11 от "Джо":Не е мюсулмански,а е мюсюлмански. Защо не си научил граматиката както трябва?
13:03 14.10.2025
20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
21 Рон Джереми
До коментар #17 от "Ахмед Манафов":По-скоро иска на Макрон да го отпере
13:05 14.10.2025
22 Карлос Друсар друсаното Карли
13:05 14.10.2025
23 ПРИЗНАНИЕ
13:06 14.10.2025
24 нИграмотен
13:07 14.10.2025