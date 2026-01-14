Земеделци в Гърция обсъждат протестно шествие с трактори към Атина

Националният комитет на земеделските блокади обсъжда днес възможността фермери да се отправят с трактори към Атина, съобщава държавната телевизия ЕРТ. Заседанието се провежда в Палама, област Кардица, в Централна Гърция, предава БТА.

Предложението предвижда част от протестиращите да останат по ключови пътни артерии, докато други да се придвижат към гръцката столица с трактори, леки автомобили и автобуси, за да проведат масов протест на площад „Синтагма“.

Обсъжданията се провеждат на фона на продължаващите блокади в Северна Гърция и след срещата на земеделските организации с премиера Кириакос Мицотакис. Днес представители на 14 блокади ще разговарят отново с правителствена делегация в офиса на вицепремиера, за да обсъдят нерешени въпроси, свързани с изплащането на субсидии и административни изисквания, които според фермерите оставят хиляди производители без дължимите плащания.

В. „Катимерини“ цитира премиера Мицотакис, който предупреди, че пътните блокади трябва да приключат в рамките на 48 часа. В противен случай властите ще прилагат закона, включително с полицейска намеса. По думите му правителството е изчерпало търпението си след повече от 45 дни протести, които създават сериозни затруднения за обществото и икономиката.

Фермерите сигнализират за проблеми при кръстосаните проверки в системите за контрол, особено в Северна Гърция, включително областите Серес и Драма. Там много производители не могат да получат субсидиите си заради незавършени прехвърляния на земи, които обработват под наем.

След срещата днес земеделците се очаква да се върнат по блокадите, за да информират колегите си за резултатите и да вземат решения за по-нататъшни действия. Представители на протестиращите посочиха, че евентуални промени в стратегията се очакват от четвъртък.

От страна на правителството бе обявено, че са договорени подобрения по три мерки за подкрепа на сектора, съобразени с фискалните възможности и европейското законодателство. Те включват частично възстановяване на акциза върху дизеловото гориво, включване на определени категории производители в намалена тарифа за електроенергия и предоставяне на помощи de minimis за производители на люцерна, засегнати от кризата с шапа в животновъдството.

Въпреки тези мерки фермерите подчертават, че проблемите остават сериозни. Много производители не могат да обработват земите си, а животновъдите са понесли значителни загуби. Те настояват за конкретни и „смели решения“, които да позволят отваряне на пътищата и нормализиране на дейността в сектора.