Иран потвърждава увеличаване на ракетния си арсенал след летния конфликт с Израел

Иран е увеличил запасите си от ракети след 12-дневната война с Израел миналата година, съобщава генерал Маджид Мусави, командир на аерокосмическите сили на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), цитиран от ирански държавни медии, предава News.bg.

По думите на Мусави страната се намира „в пика на своята готовност“. Щетите, нанесени по време на конфликта, са били възстановени, а производственият капацитет на аерокосмическите сили на КСИР в редица направления вече надхвърля нивата преди юни 2025 г.

Изявлението идва на фона на засиленото международно напрежение около Иран, включително масовите антиправителствени протести и предупреждения от бившия президент на САЩ Доналд Тръмп за възможна американска намеса.

От Техеран представят нарастването на ракетния арсенал като доказателство за устойчивостта на военната индустрия и способността на Корпуса на стражите на ислямската революция бързо да компенсира загубите от конфликти, въпреки санкциите и външния натиск. Целта на изявленията е да подчертаят, че военните способности на страната не са били отслабени нито от войната с Израел, нито от вътрешната нестабилност.