Затворено! САЩ ще спрат обработването на визи за 75 държави

14 Януари, 2026 21:09

Преустановяването на обработката на визи става на фона на мащабните мерки срещу имиграцията, предприети от президента републиканец Тръмп след встъпването му в длъжност през януари миналата година

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ще спре от 21 януари обработването на визи за 75 държави, предаде Ройтерс, като се позова на "Фокс нюз". Телевизията цитира съобщение от Държавния департамент, пише БТА.

Сомалия, Русия, Афганистан, Иран, Бразилия, Нигерия и Тайланд са сред засегнатите страни, сочи информацията.

Представители на Държавния департамент за момента не са отговорили на молбата за коментар на съобщението, за което "Фокс нюз" заяви, че разпорежда на американските посолства да отказват визи съгласно действащото законодателство, докато ведомството преразглежда процедурите си. Няма информация кога точно ще стане това.

Преустановяването на обработката на визи става на фона на мащабните мерки срещу имиграцията, предприети от президента републиканец Тръмп след встъпването му в длъжност през януари миналата година.

През ноември Тръмп обеща "да спре за постоянно" миграцията от всички "страни от Третия свят" след стрелба близо до Белия дом, извършена от афганистански гражданин, при която беше убит член на Националната гвардия.


