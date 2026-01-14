Затворено! САЩ ще спрат обработването на визи за 75 държави

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ще спре от 21 януари обработването на визи за 75 държави, предаде Ройтерс, като се позова на "Фокс нюз". Телевизията цитира съобщение от Държавния департамент, пише БТА.
Сомалия, Русия, Афганистан, Иран, Бразилия, Нигерия и Тайланд са сред засегнатите страни, сочи информацията.
Представители на Държавния департамент за момента не са отговорили на молбата за коментар на съобщението, за което "Фокс нюз" заяви, че разпорежда на американските посолства да отказват визи съгласно действащото законодателство, докато ведомството преразглежда процедурите си. Няма информация кога точно ще стане това.
Преустановяването на обработката на визи става на фона на мащабните мерки срещу имиграцията, предприети от президента републиканец Тръмп след встъпването му в длъжност през януари миналата година.
През ноември Тръмп обеща "да спре за постоянно" миграцията от всички "страни от Третия свят" след стрелба близо до Белия дом, извършена от афганистански гражданин, при която беше убит член на Националната гвардия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не че
21:11 14.01.2026
2 Даже и на
Коментиран от #7, #8
21:12 14.01.2026
3 Усс...ран русофил
Коментиран от #23, #29
21:12 14.01.2026
4 Тия пък се
21:12 14.01.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #26
21:20 14.01.2026
6 Бай Тръмпе, пиша от Сан Диего
Сичкото комунис си прати копуеуетата у САЩ да замърсяват въздуха и да проповядват болестотворен путинизъм.
Коментиран от #11
21:22 14.01.2026
7 Русофил
До коментар #2 от "Даже и на":В Чобания при теб идват
21:22 14.01.2026
8 Тръмп
До коментар #2 от "Даже и на":Кравария, кравария ама за Зелена карта сте готови на бика духова музика да свирите.
21:24 14.01.2026
9 Руснакът мечтаел за две неща
Коментиран от #14
21:24 14.01.2026
10 От ООН излязоха
Легитимност на държавите. В момента САЩ не е легитимна и НЕ е държава! Нужно и правилно е ООН да я лиши от правото на всякакви държавни атрибути и символи! Посолства, търговски представителства и право на собствена международно призната валута! Това би трябвало да се направи! Законите и устава на ООН го налагат
21:25 14.01.2026
11 Пишеш ти ама от
До коментар #6 от "Бай Тръмпе, пиша от Сан Диего":Сан Диего край Сливен. Нали се знаем.
21:27 14.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Красимир Петров
21:28 14.01.2026
14 Хи хи
До коментар #9 от "Руснакът мечтаел за две неща":Точно така, първо влиза с зелена карта, после унищожава отвътре.
21:28 14.01.2026
15 Ауууууу 75 държави били
21:28 14.01.2026
16 Ееее ... вече е сигурно че Тръмп
21:30 14.01.2026
17 Хи хи
21:30 14.01.2026
18 604
21:30 14.01.2026
19 Само за така наречената Измет
21:31 14.01.2026
20 Абе вчера не викаше ли
21:32 14.01.2026
21 Вузовете
21:34 14.01.2026
22 Затворено! САЩ е под изолация
21:36 14.01.2026
23 силно възмутен
До коментар #3 от "Усс...ран русофил":ooран русофоборсук от Третият свят.
21:38 14.01.2026
24 Ббс
21:51 14.01.2026
25 Ббс
21:53 14.01.2026
26 Гориил
До коментар #5 от "стоян георгиев":Руските емигранти от Сикорски до Зворикин направиха повече за Америка, отколкото всички български комунисти взети заедно.Днес руснаците са безразлични към Америка и искат да продадат имотите си там възможно най-бързо. Никъде по света няма да намерите по-голям ад за свободната инициатива и търговия. Широко разпространената престъпност и трафик на наркотици са шокиращи. Междувременно, исторически погледнато, руснаците в САЩ са живели в бивши колонии в Калифорния, Аляска и... Хавай. Общо има няколкостотин хиляди американизирани руснаци, които не говорят родния си език, но упорито практикуват православната вяра.
Коментиран от #30
21:53 14.01.2026
27 Сатана Z
21:58 14.01.2026
28 Архимандрисандрит Бибиян
22:00 14.01.2026
29 сивушко
До коментар #3 от "Усс...ран русофил":Сега е от третия свят, но съвсем скоро ще бъде от четвъртия свят.
22:01 14.01.2026
30 Хахахаха
До коментар #26 от "Гориил":Какво пушиш? Яко е, гледам?
22:01 14.01.2026