Гренландия vs. Тръмп! Правителството на острова иска защита от НАТО

Правителството на Гренландия обяви, че ще увеличи усилията си, за да гарантира, че защитата на арктическата територия ще се осъществява под егидата на НАТО и отново отхвърли амбицията на президента на САЩ Доналд Тръмп да завземе острова, съобщава "Ройтерс".
Тръмп заяви, че Съединените щати трябва да притежават Гренландия - автономна част от Кралство Дания, за да предотвратят окупацията на стратегически разположената и богата на минерали територия от Русия или Китай в бъдеще.
"Всички държави членки на НАТО, включително Съединените щати, имат общ интерес от защитата на Гренландия", подчерта коалиционното правителство на острова.
По-рано днес еврокомисарят по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс предупреди, че военно завземане на Гренландия от САЩ би било краят на НАТО.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Пожелавам им късмет на завалиите! Тепърва ще се разбира ква гнусна клоака е НАТО и самото ЕС!
Коментиран от #10, #12, #17
20:20 12.01.2026
2 Последния Софиянец
20:22 12.01.2026
3 Недейте
20:22 12.01.2026
4 Урсула 1984
Коментиран от #25
20:24 12.01.2026
5 РЕАЛИСТ
20:25 12.01.2026
6 604
20:26 12.01.2026
7 Петър
Това е някакъв Праграф-22, държава която е член на НАТО, иска помощ от НАТО защото друга държава която също е член на НАТО, има опасност да я нападне.
20:26 12.01.2026
8 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #14, #15, #21, #24, #26, #28
20:27 12.01.2026
9 Това защо го искат?
20:27 12.01.2026
10 Петър
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Евала за коментара.
20:28 12.01.2026
11 Атидже
20:28 12.01.2026
12 Шопо
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":САЩ са миротворци, ще направят резервати за ескимосите също като тези за индианците в Америка.
20:29 12.01.2026
13 Рюте
20:29 12.01.2026
14 Моше Шекелщайн
До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":Абе скоро няма изобщо да можеш да публикуваш ,покойниците не могат .
20:30 12.01.2026
15 оня с кола
До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":Само един як сап зад врата ти е достатъчен нео фашистка массс Тийоо .
20:32 12.01.2026
16 Онзи
20:32 12.01.2026
17 Европеец
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Тия са много зле, щом не знаят, че Нато е Сащ....коментара ти е точно в десетката, особено клоаката.....
20:33 12.01.2026
18 Уфф
20:33 12.01.2026
19 Истината е,
Коментиран от #29, #33
20:33 12.01.2026
20 оня с питон.я
Коментиран от #30
20:34 12.01.2026
21 НсркоЗеле
До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":Наркомана Хитлер де самоубие от безсилие. С Русия шега не бива.
20:34 12.01.2026
22 хаха 😂
20:35 12.01.2026
23 Онзи
20:35 12.01.2026
24 Файърфлай
До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":Тракия-зона свободна от нацизъм,бандеровщина и урсулизъм-три имена на едно и също нещо.Да живее анасонлийката,карпузите и кауните !
20:35 12.01.2026
25 😂😂😂😂😂
До коментар #4 от "Урсула 1984":Успокой се бе копейка. Хората не са иди.оти като путин да изпращат милиони от народа си да умрат в Донбас за този дето клати гората.
Коментиран от #31
20:36 12.01.2026
26 Европеец
До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":Психиатър скоро, да не стане късно.....
20:36 12.01.2026
27 Мда
20:37 12.01.2026
28 оня с питон.я
До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":Всичко това е горе-долу така с малки корекции. Най-съществената е че не Хитлер, а Сталин е нужен днес на Европа. Ако имахме Сталин, сега Европа щеше да е най-великата сила. Мощен съюз, в който щяха да бъдат и Русия, и Турция.
20:38 12.01.2026
29 К.О.Т.ар.А.К 😼
До коментар #19 от "Истината е,":Коте 😼,твоето Ако става за ароматизиране и лечебни маски ,а в критични моменти може и за маскировъчен крем да го ползваш .
20:38 12.01.2026
30 невъзможно
До коментар #20 от "оня с питон.я":Русия толкова се страхува от САЩ, и правилно, няма абсолютно никакъв шанс срещу толкова могъща и богата държава.
20:38 12.01.2026
31 оня с питон.я
До коментар #25 от "😂😂😂😂😂":Ако европетата откажат да воюват с Русия няма долари от чичо Сам и ще умрат от глад. Факт.
20:39 12.01.2026
32 Безспорен факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
20:39 12.01.2026
33 Файърфлай
До коментар #19 от "Истината е,":Брей,какъв гео-стратег ни пратил Господ в сайта.Утре ,може би и украински дронове над Патагония,та горките руснаци и оттам да бягат.
20:40 12.01.2026