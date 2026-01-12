Новини
Гренландия vs. Тръмп! Правителството на острова иска защита от НАТО

12 Януари, 2026 20:18 731 33

Гренландия vs. Тръмп! Правителството на острова иска защита от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Правителството на Гренландия обяви, че ще увеличи усилията си, за да гарантира, че защитата на арктическата територия ще се осъществява под егидата на НАТО и отново отхвърли амбицията на президента на САЩ Доналд Тръмп да завземе острова, съобщава "Ройтерс".

Тръмп заяви, че Съединените щати трябва да притежават Гренландия - автономна част от Кралство Дания, за да предотвратят окупацията на стратегически разположената и богата на минерали територия от Русия или Китай в бъдеще.

"Всички държави членки на НАТО, включително Съединените щати, имат общ интерес от защитата на Гренландия", подчерта коалиционното правителство на острова.

По-рано днес еврокомисарят по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс предупреди, че военно завземане на Гренландия от САЩ би било краят на НАТО.


Дания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    22 1 Отговор
    НАТО е САЩ - а шефа на НАТО каза: "Тръмп прави правилните неща"
    Пожелавам им късмет на завалиите! Тепърва ще се разбира ква гнусна клоака е НАТО и самото ЕС!

    Коментиран от #10, #12, #17

    20:20 12.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    НАТО е САЩ.

    20:22 12.01.2026

  • 3 Недейте

    15 0 Отговор
    Така, другари Гренландци! Направихте атлантиците разокави, и ни знаят за кой да викат, ни знаят на кой да се кланят! А нашите паветници - само незнаят!

    20:22 12.01.2026

  • 4 Урсула 1984

    13 1 Отговор
    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп.

    Коментиран от #25

    20:24 12.01.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор
    Срещнах унгарец , работил в Гренландия. Каза, че заплатите са големи, ама и цените също. Танто за кукуригу.

    20:25 12.01.2026

  • 6 604

    10 0 Отговор
    нато напада нато, пхахахахахахахя нъл нато нъ пази въ, люмпини!

    20:26 12.01.2026

  • 7 Петър

    12 0 Отговор
    Заглавие на публикацията: "Гренландия vs. Тръмп! Правителството на острова иска защита от НАТО".
    Това е някакъв Праграф-22, държава която е член на НАТО, иска помощ от НАТО защото друга държава която също е член на НАТО, има опасност да я нападне.

    20:26 12.01.2026

  • 8 Тракиец 🇺🇦

    3 5 Отговор
    Време е за нов Хитлер и нов ТРЕТИ РАЙХ....ВРЕМЕ Е ЗА ПЪЛНО УНИЩОЖЕНИЕ НА САЩ БРИТАНИЯ ИЗРАЕЛ И РУСИЯ... ВРЕМЕ Е ЕВРОПА ДА СЕ СЪБУДИ ДА ИЗХВЪРЛИ ВСИЧКИ НЕ.ГРИ И АРАБИ ОТ КОНТИНЕНТА СИ И ДА СЕ САМОСЪХРАНИ..АКО ХИТЛЕР БЕШЕ ЖИВ НЯМАШЕ ОНЗИ ПУ.ТЬО ДА УБИВА БЕЗНАКАЗАНО В УКРАЙНА А ОНЗИ ОРАНЖЕВИЯ СОЦИОПАТ ДЪРТ НЯМАШЕ ДА ИЗЛЕЗНЕ ОТ ДУПКАТА СИ...КОЛКОТО ДО НИЩОЖЕСТВАТА КАТО ЗАХАРОВА И ЧЕЧЕНСКИЯ ТЕРОРИСТ КОЙТО ВЗИМА ДАВА С БРАДАТА СИ ОТДАВНА ЩЯХА ДА ВИСЯТ ПО ВЪЖЕТАТА ЗАЕДНО С ОНАЗИ КУ..РВА МЕДВЕДЕВ ........ЗИ ХАЙЛ БРАТЯ И СЕСТРИ .....

    Коментиран от #14, #15, #21, #24, #26, #28

    20:27 12.01.2026

  • 9 Това защо го искат?

    11 0 Отговор
    Нали си имат вече една "натовска" (американска) база като нашите пет.

    20:27 12.01.2026

  • 10 Петър

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Евала за коментара.

    20:28 12.01.2026

  • 11 Атидже

    6 0 Отговор
    Абе то и мойто Асан обещаваше все да ме пази ,ама 7чавета ми напрай .

    20:28 12.01.2026

  • 12 Шопо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    САЩ са миротворци, ще направят резервати за ескимосите също като тези за индианците в Америка.

    20:29 12.01.2026

  • 13 Рюте

    4 0 Отговор
    Каза това е приоритет на САЩ! Така че НАТО , Мато немат дума! Събраха всички държави от СИВ за да им демонстрират как се постъпва с Дания! Дано не се наложи тези държави да търсят помощ! Директно ще ни бомбят, дано НАТО не ни спасява че и макетата ще ни бият!

    20:29 12.01.2026

  • 14 Моше Шекелщайн

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    Абе скоро няма изобщо да можеш да публикуваш ,покойниците не могат .

    20:30 12.01.2026

  • 15 оня с кола

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    Само един як сап зад врата ти е достатъчен нео фашистка массс Тийоо .

    20:32 12.01.2026

  • 16 Онзи

    5 0 Отговор
    Интересно 🤔 сега като се видя че ООН за нищо не става и се почна

    20:32 12.01.2026

  • 17 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Тия са много зле, щом не знаят, че Нато е Сащ....коментара ти е точно в десетката, особено клоаката.....

    20:33 12.01.2026

  • 18 Уфф

    3 0 Отговор
    Краварника е НАТО! Ще получат защита много скоро!

    20:33 12.01.2026

  • 19 Истината е,

    1 5 Отговор
    че САЩ искат да ликвидират тотално присъствието на Русия в Арктика. Всъщност, ако САЩ придобият Гренландия, Русия веднага ще подвие опашка и ще избяга. Лошото за руснаците е, че този регион е единственото място където могат да скрият малкото им останали здрави кораби, навсякъде другаде могат да бъдат задържани и конфискувани, а в Черно море и директно унищожени от украински подводни дронове.

    Коментиран от #29, #33

    20:33 12.01.2026

  • 20 оня с питон.я

    6 0 Отговор
    Намерили от кой да искат защита. Да се обаждат на Путин, само Русия може да ги отърве от крадливите ръчички на янките.

    Коментиран от #30

    20:34 12.01.2026

  • 21 НсркоЗеле

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    Наркомана Хитлер де самоубие от безсилие. С Русия шега не бива.

    20:34 12.01.2026

  • 22 хаха 😂

    1 4 Отговор
    накрая пак Пуся ще бъде прецакания, както винаги 😂😂😂

    20:35 12.01.2026

  • 23 Онзи

    5 1 Отговор
    След като вкараха неофициално в конфликта с Ккфайна САЩ, сега ЕС иска да си измие ръцете , нищо чудно да е панаир само , за да се отклонят от Украйна всички

    20:35 12.01.2026

  • 24 Файърфлай

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    Тракия-зона свободна от нацизъм,бандеровщина и урсулизъм-три имена на едно и също нещо.Да живее анасонлийката,карпузите и кауните !

    20:35 12.01.2026

  • 25 😂😂😂😂😂

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Урсула 1984":

    Успокой се бе копейка. Хората не са иди.оти като путин да изпращат милиони от народа си да умрат в Донбас за този дето клати гората.

    Коментиран от #31

    20:36 12.01.2026

  • 26 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    Психиатър скоро, да не стане късно.....

    20:36 12.01.2026

  • 27 Мда

    3 0 Отговор
    Някой от нато иска защита от нато. Леле мале как сме се уплЕлЕ..

    20:37 12.01.2026

  • 28 оня с питон.я

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    Всичко това е горе-долу така с малки корекции. Най-съществената е че не Хитлер, а Сталин е нужен днес на Европа. Ако имахме Сталин, сега Европа щеше да е най-великата сила. Мощен съюз, в който щяха да бъдат и Русия, и Турция.

    20:38 12.01.2026

  • 29 К.О.Т.ар.А.К 😼

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Истината е,":

    Коте 😼,твоето Ако става за ароматизиране и лечебни маски ,а в критични моменти може и за маскировъчен крем да го ползваш .

    20:38 12.01.2026

  • 30 невъзможно

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "оня с питон.я":

    Русия толкова се страхува от САЩ, и правилно, няма абсолютно никакъв шанс срещу толкова могъща и богата държава.

    20:38 12.01.2026

  • 31 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "😂😂😂😂😂":

    Ако европетата откажат да воюват с Русия няма долари от чичо Сам и ще умрат от глад. Факт.

    20:39 12.01.2026

  • 32 Безспорен факт

    0 0 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    20:39 12.01.2026

  • 33 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Истината е,":

    Брей,какъв гео-стратег ни пратил Господ в сайта.Утре ,може би и украински дронове над Патагония,та горките руснаци и оттам да бягат.

    20:40 12.01.2026

