Гренландия vs. Тръмп! Правителството на острова иска защита от НАТО

Правителството на Гренландия обяви, че ще увеличи усилията си, за да гарантира, че защитата на арктическата територия ще се осъществява под егидата на НАТО и отново отхвърли амбицията на президента на САЩ Доналд Тръмп да завземе острова, съобщава "Ройтерс".

Тръмп заяви, че Съединените щати трябва да притежават Гренландия - автономна част от Кралство Дания, за да предотвратят окупацията на стратегически разположената и богата на минерали територия от Русия или Китай в бъдеще.

"Всички държави членки на НАТО, включително Съединените щати, имат общ интерес от защитата на Гренландия", подчерта коалиционното правителство на острова.

По-рано днес еврокомисарят по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс предупреди, че военно завземане на Гренландия от САЩ би било краят на НАТО.