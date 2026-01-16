Берлин: Разполагането на европейски войски в Гренландия не е военна мисия

Разполагането на европейски войски в Гренландия не трябва да се описва като "военна мисия". Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус.
Той уточни, че 13-те войници от Бундесвера, изпратени на острова, са част от съвместни усилия със съюзници, сред които Франция, Великобритания и Норвегия.
"Това не е военна мисия, това не са въоръжени сили", подчерта Писториус и добави, че целта е да се оценят "условията" за подкрепа на бъдещо наблюдение на НАТО, поддържащи операции и "по-големи учения".
Той се съгласи, че Арктика ще бъде "повторно милитаризирана от Русия" и Китай ще бъде по-активен в региона, като поясни, че операцията е за "подсигуряване на това пространство", тъй като "Гренландия вече е зона на НАТО".
По-рано Франция и Германия сигнализираха за разширено разполагане на войски, а Дания отхвърли твърденията за китайска заплаха.
Междувременно Белият дом заяви, че европейските войски няма да променят позицията на президента Доналд Тръмп относно Гренландия.
1 Гончар Романенко
... Нарича се специална военна операция /СВО/! :))
20:10 16.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хасковски каунь
20:11 16.01.2026
4 ?????
Но както се казва тва че са обещали не значи че ще пратят.
Щото знае ли се кво ще е в тия северни води.
20:13 16.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
Коментиран от #13
20:15 16.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 така, така
Дончо им взима големия остров, но тия пак виждат заплахата само като руска. Да са живи и здрави! Психопатията не се лекува, поне не и тяхната.
Иначе, да го погледнем и от добрата страна, полета до САЩ няма да отнема 8 часа.
20:16 16.01.2026
9 Господин Тръмп ще кацне
Това е мое и урси и розовите понита могат да си го.....
Дълбоко и твърдо там където им харесва но това си е техен проблем. Гренландия е моя и ако на Европейския съюз не му харесва да си го.....
Н много дълбоко.
20:16 16.01.2026
10 А50
Коментиран от #15
20:18 16.01.2026
11 Ами
Явно Русия сериозно е редуцирала бройката
на мераклиите да мрът за чуждата свобода :)
Коментиран от #20
20:18 16.01.2026
12 Атина Палада
20:19 16.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пич
ЕС:
- Ние пращаме войски срещу САЩ, но Русия е врага! САЩ не е враг, защото има хеликоптери с лоши чичковци! Русия също има хеликоптери с лоши чичковци, но е враг , , защото спазва международните закони !!! Разбрахте ли уважаеми колеги ( докато мисли че микрофона е изключен - да ид Е. М. на Урсула, нищо не разбирам от това, което ме накара да прочета.
Коментиран от #17
20:21 16.01.2026
15 Руската пропаганда
До коментар #10 от "А50":Има за цел глупака.
20:21 16.01.2026
16 ТЕЗИ ХЕПТЕН ИЗПРОСТЯХА
20:22 16.01.2026
17 РУДКАТА ПРОПАГАНДА Е СЪЗДДЕНА
До коментар #14 от "Пич":ДА ОПРОСТАЧВА ГЛУПАЦИТЕ
Коментиран от #18
20:25 16.01.2026
18 4ти КМ
До коментар #17 от "РУДКАТА ПРОПАГАНДА Е СЪЗДДЕНА":Те зове немедленно.кук ку кукуригууу
20:28 16.01.2026
19 az СВО Победа 80
1. Берлин нали вече "победи" Русия, сега ще "сразява" САЩ! 🤣🤣🤣
2. Колкото повече мърдат европейците, толкова по-голям кеф му правят на Тръмп.... 🤣🤣🤣
20:31 16.01.2026
20 Начо Крика
До коментар #11 от "Ами":80 милиона са в Германия, ама колко са германци не се знае
Коментиран от #23
20:33 16.01.2026
21 ОТ КОГА ИМА ТАКОВА НЕЩО
20:34 16.01.2026
22 ...
Коментиран от #25, #30
20:36 16.01.2026
23 Интересно
До коментар #20 от "Начо Крика":Ами ти знаеш! Я кажи.
20:37 16.01.2026
24 Великолепната седморка
Коментиран от #38
20:41 16.01.2026
25 Гаранция
До коментар #22 от "...":Дали не имитира някой? Ще го призная само ако освобождава, провежда референдуми и присъединява.
20:43 16.01.2026
26 Анонимен
20:47 16.01.2026
27 Каяка Лас
20:56 16.01.2026
28 Знаеме това отдавна
21:00 16.01.2026
29 Механик
ама нещо стана БЛАТО.
Членът ПЕТИЙ не важи,
Мене крикът ме боли.
Коментиран от #33, #34
21:04 16.01.2026
30 ???
До коментар #22 от "...":Той Тръмпи го каза,имат два кучешки впряга отбрана,евроГейските пращат трети.
21:07 16.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Баце ЕООД
Коментиран от #36
21:12 16.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Механик
До коментар #34 от "Г.Странски":Да си жив и здрав, приятел!
1020 към ЕДВА 50.
Нали знаеш за какво ти намеквам?
Хахаха!
21:19 16.01.2026
36 Смех с копейки
До коментар #32 от "Баце ЕООД":Путин прати 3 милиона в Украйна.Онзи ден фъфли, че на фронта са 700 000.Останалите къде са?
Коментиран от #39, #40
21:28 16.01.2026
37 Механик
леят се бандерски кърви.
Иде месец февруари-
пък Зеленски е магарИ.
После пък е март наред
(няма да говоря занапред)
21:29 16.01.2026
38 Име
До коментар #24 от "Великолепната седморка":Докога ще чакам!
21:35 16.01.2026
39 Баце ЕООД
До коментар #36 от "Смех с копейки":Не че има нещо общо със статията, но знаеш ли какво е "тил" и каква е функцията му? Не е да те ударят с лопата в него. Въпреки че твоят тил само за това става...
21:42 16.01.2026
40 Мдаааам
До коментар #36 от "Смех с копейки":Украинците искат да мобилизират 30 000 на месец, събират 10 000...къде са другите 20 000?
21:43 16.01.2026