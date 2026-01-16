Новини
Берлин: Разполагането на европейски войски в Гренландия не е военна мисия

16 Януари, 2026 20:08

Междувременно Белият дом заяви, че европейските войски няма да променят позицията на президента Доналд Тръмп относно Гренландия

Разполагането на европейски войски в Гренландия не трябва да се описва като "военна мисия". Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус.

Той уточни, че 13-те войници от Бундесвера, изпратени на острова, са част от съвместни усилия със съюзници, сред които Франция, Великобритания и Норвегия.

"Това не е военна мисия, това не са въоръжени сили", подчерта Писториус и добави, че целта е да се оценят "условията" за подкрепа на бъдещо наблюдение на НАТО, поддържащи операции и "по-големи учения".

Той се съгласи, че Арктика ще бъде "повторно милитаризирана от Русия" и Китай ще бъде по-активен в региона, като поясни, че операцията е за "подсигуряване на това пространство", тъй като "Гренландия вече е зона на НАТО".

По-рано Франция и Германия сигнализираха за разширено разполагане на войски, а Дания отхвърли твърденията за китайска заплаха.

Междувременно Белият дом заяви, че европейските войски няма да променят позицията на президента Доналд Тръмп относно Гренландия.


  • 1 Гончар Романенко

    6 1 Отговор
    Ъхъ!
    ... Нарича се специална военна операция /СВО/! :))

    20:10 16.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хасковски каунь

    17 0 Отговор
    Уверен съм че е профсъюзна мисия

    20:11 16.01.2026

  • 4 ?????

    15 1 Отговор
    Абе най-много са обещали да пратят естонците 20 човека.
    Но както се казва тва че са обещали не значи че ще пратят.
    Щото знае ли се кво ще е в тия северни води.

    20:13 16.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    7 2 Отговор
    След като Крим е наш,то чия е Гренландия?

    Коментиран от #13

    20:15 16.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 така, така

    17 1 Отговор
    Горкия европейски елит! Дори не осъзнават колко са жалки!

    Дончо им взима големия остров, но тия пак виждат заплахата само като руска. Да са живи и здрави! Психопатията не се лекува, поне не и тяхната.

    Иначе, да го погледнем и от добрата страна, полета до САЩ няма да отнема 8 часа.

    20:16 16.01.2026

  • 9 Господин Тръмп ще кацне

    7 1 Отговор
    и ясно ще заяви.....
    Това е мое и урси и розовите понита могат да си го.....
    Дълбоко и твърдо там където им харесва но това си е техен проблем. Гренландия е моя и ако на Европейския съюз не му харесва да си го.....
    Н много дълбоко.

    20:16 16.01.2026

  • 10 А50

    11 3 Отговор
    Сащ ще вземат Гренландия, Русия ще си върне нейната част от Украйна, а Европа ...духа супата

    Коментиран от #15

    20:18 16.01.2026

  • 11 Ами

    10 1 Отговор
    Само 13 ... За 80 милиона Германия!
    Явно Русия сериозно е редуцирала бройката
    на мераклиите да мрът за чуждата свобода :)

    Коментиран от #20

    20:18 16.01.2026

  • 12 Атина Палада

    2 8 Отговор
    Важното е,че руснаците пак ще хванат средния.....

    20:19 16.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пич

    11 2 Отговор
    Превод за тъпаци
    ЕС:
    - Ние пращаме войски срещу САЩ, но Русия е врага! САЩ не е враг, защото има хеликоптери с лоши чичковци! Русия също има хеликоптери с лоши чичковци, но е враг , , защото спазва международните закони !!! Разбрахте ли уважаеми колеги ( докато мисли че микрофона е изключен - да ид Е. М. на Урсула, нищо не разбирам от това, което ме накара да прочета.

    Коментиран от #17

    20:21 16.01.2026

  • 15 Руската пропаганда

    2 10 Отговор

    До коментар #10 от "А50":

    Има за цел глупака.

    20:21 16.01.2026

  • 16 ТЕЗИ ХЕПТЕН ИЗПРОСТЯХА

    10 1 Отговор
    МОЖЕ БИ ВОЕННИТЕ ОБОРУДВАНИ С ОРЪЖИЯ ГО ВОДЯТ ТАМ НА ЕСКУРЗИОННО ЛЕТУВАНЕ.

    20:22 16.01.2026

  • 17 РУДКАТА ПРОПАГАНДА Е СЪЗДДЕНА

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    ДА ОПРОСТАЧВА ГЛУПАЦИТЕ

    Коментиран от #18

    20:25 16.01.2026

  • 18 4ти КМ

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "РУДКАТА ПРОПАГАНДА Е СЪЗДДЕНА":

    Те зове немедленно.кук ку кукуригууу

    20:28 16.01.2026

  • 19 az СВО Победа 80

    7 0 Отговор
    Накратко:

    1. Берлин нали вече "победи" Русия, сега ще "сразява" САЩ! 🤣🤣🤣

    2. Колкото повече мърдат европейците, толкова по-голям кеф му правят на Тръмп.... 🤣🤣🤣

    20:31 16.01.2026

  • 20 Начо Крика

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    80 милиона са в Германия, ама колко са германци не се знае

    Коментиран от #23

    20:33 16.01.2026

  • 21 ОТ КОГА ИМА ТАКОВА НЕЩО

    8 0 Отговор
    Европейски ВОЙСКИ!!?!!?! Кой ги командва, кой участва - ЕХОООО

    20:34 16.01.2026

  • 22 ...

    5 1 Отговор
    Рижият как ще обясни на хората, че американски войски нападат европейски войски?...

    Коментиран от #25, #30

    20:36 16.01.2026

  • 23 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Начо Крика":

    Ами ти знаеш! Я кажи.

    20:37 16.01.2026

  • 24 Великолепната седморка

    1 0 Отговор
    "Ние търгуваме с олово, приятел!" Тези да изпратят, ще се справят.

    Коментиран от #38

    20:41 16.01.2026

  • 25 Гаранция

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "...":

    Дали не имитира някой? Ще го призная само ако освобождава, провежда референдуми и присъединява.

    20:43 16.01.2026

  • 26 Анонимен

    3 0 Отговор
    Дивото зове!

    20:47 16.01.2026

  • 27 Каяка Лас

    1 0 Отговор
    Не е военна мисия мисия, нежно СВО ще го наричаме.

    20:56 16.01.2026

  • 28 Знаеме това отдавна

    1 0 Отговор
    Може да е СВО, сглобка, не коалиция, желаещи и т.н.

    21:00 16.01.2026

  • 29 Механик

    2 2 Отговор
    НАТО срещу НАТО,
    ама нещо стана БЛАТО.
    Членът ПЕТИЙ не важи,
    Мене крикът ме боли.

    Коментиран от #33, #34

    21:04 16.01.2026

  • 30 ???

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "...":

    Той Тръмпи го каза,имат два кучешки впряга отбрана,евроГейските пращат трети.

    21:07 16.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Великобритания е пратила 1 човек, Норвегия 2ма.. Съюзник!

    Коментиран от #36

    21:12 16.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Г.Странски":

    Да си жив и здрав, приятел!
    1020 към ЕДВА 50.
    Нали знаеш за какво ти намеквам?
    Хахаха!

    21:19 16.01.2026

  • 36 Смех с копейки

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Баце ЕООД":

    Путин прати 3 милиона в Украйна.Онзи ден фъфли, че на фронта са 700 000.Останалите къде са?

    Коментиран от #39, #40

    21:28 16.01.2026

  • 37 Механик

    2 0 Отговор
    Януари месец първи-
    леят се бандерски кърви.
    Иде месец февруари-
    пък Зеленски е магарИ.
    После пък е март наред
    (няма да говоря занапред)

    21:29 16.01.2026

  • 38 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Великолепната седморка":

    Докога ще чакам!

    21:35 16.01.2026

  • 39 Баце ЕООД

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Смех с копейки":

    Не че има нещо общо със статията, но знаеш ли какво е "тил" и каква е функцията му? Не е да те ударят с лопата в него. Въпреки че твоят тил само за това става...

    21:42 16.01.2026

  • 40 Мдаааам

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Смех с копейки":

    Украинците искат да мобилизират 30 000 на месец, събират 10 000...къде са другите 20 000?

    21:43 16.01.2026

