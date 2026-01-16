Берлин: Разполагането на европейски войски в Гренландия не е военна мисия

Разполагането на европейски войски в Гренландия не трябва да се описва като "военна мисия". Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус.

Той уточни, че 13-те войници от Бундесвера, изпратени на острова, са част от съвместни усилия със съюзници, сред които Франция, Великобритания и Норвегия.

"Това не е военна мисия, това не са въоръжени сили", подчерта Писториус и добави, че целта е да се оценят "условията" за подкрепа на бъдещо наблюдение на НАТО, поддържащи операции и "по-големи учения".

Той се съгласи, че Арктика ще бъде "повторно милитаризирана от Русия" и Китай ще бъде по-активен в региона, като поясни, че операцията е за "подсигуряване на това пространство", тъй като "Гренландия вече е зона на НАТО".

По-рано Франция и Германия сигнализираха за разширено разполагане на войски, а Дания отхвърли твърденията за китайска заплаха.

Междувременно Белият дом заяви, че европейските войски няма да променят позицията на президента Доналд Тръмп относно Гренландия.