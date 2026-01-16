Новини
Свят »
Куба »
"Освободете Мадуро" в Хавана! Десетки хиляди кубинци протестираха пред посолството на САЩ в столицата

"Освободете Мадуро" в Хавана! Десетки хиляди кубинци протестираха пред посолството на САЩ в столицата

16 Януари, 2026 18:38, обновена 16 Януари, 2026 19:51 974 31

  • куба-
  • хавана-
  • венецуела-
  • николас мадуро-
  • доналд тръмп-
  • мигел диас-канел

Демонстрацията беше проява на недоволството на населението, след като Доналд Тръмп настоя наскоро Куба да сключи споразумение с него, преди да е твърде късно, без да уточнява точно какво споразумение има предвид

"Освободете Мадуро" в Хавана! Десетки хиляди кубинци протестираха пред посолството на САЩ в столицата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Десетки хиляди кубинци протестираха днес пред посолството на САЩ в столицата Хавана, като заклеймиха убийството на 32 кубински военнослужещи във Венецуела и призоваха САЩ да освободят венецуелския президент Николас Мадуро, когото задържаха при операция в началото на този месец, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.

Демонстрантите се събраха на открития площад "Хосе Марти" срещу американското посолство като част от митинг, организиран от кубинското правителство на фона на нарастващите напрежения между Куба и САЩ след американската атака на 3 януари срещу Венецуела.

Тридесет и двамата кубински военнослужещи бяха част от охранителите на Мадуро. Те бяха убити по време на нападението срещу резиденцията на венецуелския президент в Каракас, при което той бе задържан и отведен в Ню Йорк, където ще бъде съден по обвинения в трафик на наркотици.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел се здрависа с някои от демонстрантите, преди да се обърне към тях с реч. "Настоящата американска администрация въдвори нова епоха на варварство, грабеж и неофашизъм", заяви той. "Никой тук не се предава. Настоящият император на Белия дом и неговият позорен държавен секретар не са спрели да ме заплашват", допълни той.

Демонстрацията беше проява на недоволството на населението, след като Доналд Тръмп настоя наскоро Куба да сключи споразумение с него, преди "да е твърде късно", без да уточнява точно какво споразумение има предвид. Американският президент посочи също, че Куба повече няма да живее благодарение на петрола и парите на Венецуела. Експерти заявяват, че прекъсването на достъпа до горивата за Куба би имал катастрофални последици, тъй като островната държава вече се бори с чести прекъсвания на електроснабдяването.

"Куба не трябва да прави никакви политически отстъпки, а те няма да бъдат на масата за преговори, които ще целят постигането на разбирателство между Куба и САЩ. Важно е те (американците, бел. ред.) да разберат това. Ние винаги ще бъдем склонни към диалог и подобряване на отношенията между нашите две страни, но само на основата на равнопоставеността и взаимното уважение", подчерта президентът Диас-Карнел.

След речта на президента демонстрацията премина в парад, който кубинците наричат "марша на бойците", традиция, датираща от времето на бившия лидер на страната Фидел Кастро. Мнозинството беше водено от хора, държащи портретите на 32 убити военнослужещи.

"Долу империализма! Куба ще победи!", скандира мнозинството.

Демонстрацията беше организирана ден след като десетки хиляди кубинци се събраха пред Министерството на въоръжените сили, за да отдадат почит на убитите военнослужещи.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел потвърди готовността на страната да води диалог със САЩ, но без да прави "никакви политически отстъпки" на фона на засилващите се заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп срещу острова, предаде Франс прес.

"Винаги ще сме склонни на диалог и подобряване на нашите двустранни отношения, но само на основата на равнопоставеността и взаимното уважение", заяви кубинският президент в речта си пред демонстрантите пред посолството на САЩ в Куба, събрали се на протест срещу американското нападение срещу Венецуела.

"Куба обаче не трябва да прави никакви политически отстъпки. Те няма да бъдат на масата за преговорите, които ще целят постигането на разбирателство между Куба и САЩ", подчерта той.

Американският президент засили заплахите си срещу Куба след нападението на 3 януари в Каракас, което доведе до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, който беше основният съюзник на карибската островна държава. Венецуела беше и основен доставчик на нефт за Куба.

След като пое контрола над венецуелската петролна промишленост Тръмп обяви и края на доставките на нефт за Куба.

При американската операция във Венециела загинаха 32 кубински военнослужещи, някои от които бяха част от охранителите на Мадуро.

Тръмп призова Хавана да "сключи споразумение", преди да е "твърде късно" и дори намекна, че държавният секретар Марко Рубио е "президент" на Куба.

Марко Рубио, който е дете на кубински имигранти, на няколко пъти спомена необходимостта от промяната на режима в Куба, която се управлява от Кубинската комунистическа партия.

Мигел Диас-Канел отхвърли този понеделник твърдението на Доналд Тръмп, че САЩ и Куба водят преговори, напомня АФП.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    24 6 Отговор
    Режима на ФАЩ отвличат хора

    Коментиран от #4

    18:40 16.01.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    9 13 Отговор
    Путин ще спаси кубинците от 70 годишната мизерия!
    Путинеее, памаги! Ехооо!

    18:40 16.01.2026

  • 3 Бесен - Язовец

    21 5 Отговор
    Така нападнаха и Панама 1989, и отлякоха президента и генерала за да заграбят канала

    18:41 16.01.2026

  • 4 Мдаа

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Краварите похищават хора.

    18:43 16.01.2026

  • 5 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    9 15 Отговор
    Почти 10 дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    Коментиран от #7

    18:43 16.01.2026

  • 6 Питам

    7 14 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    18:44 16.01.2026

  • 7 Тръмп

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":

    Такава е уговорката в Аляска.

    18:44 16.01.2026

  • 8 Дон Корлеоне

    6 9 Отговор
    Хаяско щял да пази кубинците.

    Коментиран от #10

    18:45 16.01.2026

  • 9 Много русо де били

    5 10 Отговор
    има в тая територия!

    18:47 16.01.2026

  • 10 Реалист

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дон Корлеоне":

    Орешници в Куба и ФАЩ са на колене пред гроба на Фидел

    Коментиран от #24, #26

    18:47 16.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 аz CВО Победа 80

    5 13 Отговор
    Един детайл!
    В Купянск руснаците са загубили 27 войника срещу един украинец.

    Коментиран от #18

    18:48 16.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ернесто Гевара 🟥

    14 1 Отговор
    Американски международни бандити

    18:50 16.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Куба либре!

    12 3 Отговор
    Българския народ е на страната на кубинците - братя по оръжие!

    18:53 16.01.2026

  • 18 Курд Околянов

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "аz CВО Победа 80":

    Ха-ха-ха, шегаджия си ти !

    18:53 16.01.2026

  • 19 Ицо

    3 7 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #22

    18:54 16.01.2026

  • 20 Истината

    11 1 Отговор
    Външната политика на ФАЩ 🇺🇸 отвличане на висши държавни лица избрани след избори. 2026 година планетата Земя.

    18:54 16.01.2026

  • 21 Българин

    2 7 Отговор
    Жалки комунистически отрепки.

    19:00 16.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Американците помнят добре

    9 2 Отговор
    Залива на прасетата к,дето бяха унищожени до крак

    19:02 16.01.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Има договор след Карибската криза между САЩ и СССР. Русия да ме разполага ракети на Острова на свободата, а американците да не се намесват в политиката в Куба. Сега Тръмп иска да сваля властта в Куба, значи нарушава договора и Русия ще има право да им насади ракети, за да ги бие от гюме. Ще хвърчи краварска перушина.

    19:06 16.01.2026

  • 25 Копейки,

    3 7 Отговор
    няма да се притеснявате, със сигурност Путин ще спаси Мадуро.

    19:22 16.01.2026

  • 26 Морски

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    И докато в Русия раздават купони за хляб, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и великата тридневна победа на руската мечка 🤣🐻🤣🐻🤣

    19:24 16.01.2026

  • 27 Отец Гагарин

    8 3 Отговор
    "Долу империализма! Куба ще победи!",

    19:35 16.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Браво на кубинците

    7 1 Отговор
    Винаги са били смел народ!

    19:53 16.01.2026

  • 30 Гражданин

    1 6 Отговор
    Комунистическата партия е изгубила мнооого време, докато организира някакъв мижав протест. И какво от туй - милиони кубинци ще се възродят, когато комунистите заминат в небитието.

    19:53 16.01.2026

  • 31 ИВАН

    2 0 Отговор
    Браво на кубинците, ние, българите сме мижитурки в сравнение с тях, вижте за 35 год. до къде се докарахме.

    20:01 16.01.2026