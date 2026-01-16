"Освободете Мадуро" в Хавана! Десетки хиляди кубинци протестираха пред посолството на САЩ в столицата

Десетки хиляди кубинци протестираха днес пред посолството на САЩ в столицата Хавана, като заклеймиха убийството на 32 кубински военнослужещи във Венецуела и призоваха САЩ да освободят венецуелския президент Николас Мадуро, когото задържаха при операция в началото на този месец, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.
Демонстрантите се събраха на открития площад "Хосе Марти" срещу американското посолство като част от митинг, организиран от кубинското правителство на фона на нарастващите напрежения между Куба и САЩ след американската атака на 3 януари срещу Венецуела.
Тридесет и двамата кубински военнослужещи бяха част от охранителите на Мадуро. Те бяха убити по време на нападението срещу резиденцията на венецуелския президент в Каракас, при което той бе задържан и отведен в Ню Йорк, където ще бъде съден по обвинения в трафик на наркотици.
Кубинският президент Мигел Диас-Канел се здрависа с някои от демонстрантите, преди да се обърне към тях с реч. "Настоящата американска администрация въдвори нова епоха на варварство, грабеж и неофашизъм", заяви той. "Никой тук не се предава. Настоящият император на Белия дом и неговият позорен държавен секретар не са спрели да ме заплашват", допълни той.
Демонстрацията беше проява на недоволството на населението, след като Доналд Тръмп настоя наскоро Куба да сключи споразумение с него, преди "да е твърде късно", без да уточнява точно какво споразумение има предвид. Американският президент посочи също, че Куба повече няма да живее благодарение на петрола и парите на Венецуела. Експерти заявяват, че прекъсването на достъпа до горивата за Куба би имал катастрофални последици, тъй като островната държава вече се бори с чести прекъсвания на електроснабдяването.
"Куба не трябва да прави никакви политически отстъпки, а те няма да бъдат на масата за преговори, които ще целят постигането на разбирателство между Куба и САЩ. Важно е те (американците, бел. ред.) да разберат това. Ние винаги ще бъдем склонни към диалог и подобряване на отношенията между нашите две страни, но само на основата на равнопоставеността и взаимното уважение", подчерта президентът Диас-Карнел.
След речта на президента демонстрацията премина в парад, който кубинците наричат "марша на бойците", традиция, датираща от времето на бившия лидер на страната Фидел Кастро. Мнозинството беше водено от хора, държащи портретите на 32 убити военнослужещи.
"Долу империализма! Куба ще победи!", скандира мнозинството.
Демонстрацията беше организирана ден след като десетки хиляди кубинци се събраха пред Министерството на въоръжените сили, за да отдадат почит на убитите военнослужещи.
Кубинският президент Мигел Диас-Канел потвърди готовността на страната да води диалог със САЩ, но без да прави "никакви политически отстъпки" на фона на засилващите се заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп срещу острова, предаде Франс прес.
"Винаги ще сме склонни на диалог и подобряване на нашите двустранни отношения, но само на основата на равнопоставеността и взаимното уважение", заяви кубинският президент в речта си пред демонстрантите пред посолството на САЩ в Куба, събрали се на протест срещу американското нападение срещу Венецуела.
"Куба обаче не трябва да прави никакви политически отстъпки. Те няма да бъдат на масата за преговорите, които ще целят постигането на разбирателство между Куба и САЩ", подчерта той.
Американският президент засили заплахите си срещу Куба след нападението на 3 януари в Каракас, което доведе до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, който беше основният съюзник на карибската островна държава. Венецуела беше и основен доставчик на нефт за Куба.
След като пое контрола над венецуелската петролна промишленост Тръмп обяви и края на доставките на нефт за Куба.
При американската операция във Венециела загинаха 32 кубински военнослужещи, някои от които бяха част от охранителите на Мадуро.
Тръмп призова Хавана да "сключи споразумение", преди да е "твърде късно" и дори намекна, че държавният секретар Марко Рубио е "президент" на Куба.
Марко Рубио, който е дете на кубински имигранти, на няколко пъти спомена необходимостта от промяната на режима в Куба, която се управлява от Кубинската комунистическа партия.
Мигел Диас-Канел отхвърли този понеделник твърдението на Доналд Тръмп, че САЩ и Куба водят преговори, напомня АФП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен - Язовец
Коментиран от #4
18:40 16.01.2026
2 Ганя Путинофила
Путинеее, памаги! Ехооо!
18:40 16.01.2026
3 Бесен - Язовец
18:41 16.01.2026
4 Мдаа
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Краварите похищават хора.
18:43 16.01.2026
5 Във Венецуела са разочаровани от Русия
Коментиран от #7
18:43 16.01.2026
6 Питам
18:44 16.01.2026
7 Тръмп
До коментар #5 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":Такава е уговорката в Аляска.
18:44 16.01.2026
8 Дон Корлеоне
Коментиран от #10
18:45 16.01.2026
9 Много русо де били
18:47 16.01.2026
10 Реалист
До коментар #8 от "Дон Корлеоне":Орешници в Куба и ФАЩ са на колене пред гроба на Фидел
Коментиран от #24, #26
18:47 16.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 аz CВО Победа 80
В Купянск руснаците са загубили 27 войника срещу един украинец.
Коментиран от #18
18:48 16.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ернесто Гевара 🟥
18:50 16.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Куба либре!
18:53 16.01.2026
18 Курд Околянов
До коментар #12 от "аz CВО Победа 80":Ха-ха-ха, шегаджия си ти !
18:53 16.01.2026
19 Ицо
Коментиран от #22
18:54 16.01.2026
20 Истината
18:54 16.01.2026
21 Българин
19:00 16.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Американците помнят добре
19:02 16.01.2026
24 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Реалист":Има договор след Карибската криза между САЩ и СССР. Русия да ме разполага ракети на Острова на свободата, а американците да не се намесват в политиката в Куба. Сега Тръмп иска да сваля властта в Куба, значи нарушава договора и Русия ще има право да им насади ракети, за да ги бие от гюме. Ще хвърчи краварска перушина.
19:06 16.01.2026
25 Копейки,
19:22 16.01.2026
26 Морски
До коментар #10 от "Реалист":И докато в Русия раздават купони за хляб, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и великата тридневна победа на руската мечка 🤣🐻🤣🐻🤣
19:24 16.01.2026
27 Отец Гагарин
19:35 16.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Браво на кубинците
19:53 16.01.2026
30 Гражданин
19:53 16.01.2026
31 ИВАН
20:01 16.01.2026