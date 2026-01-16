"Освободете Мадуро" в Хавана! Десетки хиляди кубинци протестираха пред посолството на САЩ в столицата

Десетки хиляди кубинци протестираха днес пред посолството на САЩ в столицата Хавана, като заклеймиха убийството на 32 кубински военнослужещи във Венецуела и призоваха САЩ да освободят венецуелския президент Николас Мадуро, когото задържаха при операция в началото на този месец, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.

Демонстрантите се събраха на открития площад "Хосе Марти" срещу американското посолство като част от митинг, организиран от кубинското правителство на фона на нарастващите напрежения между Куба и САЩ след американската атака на 3 януари срещу Венецуела.

Тридесет и двамата кубински военнослужещи бяха част от охранителите на Мадуро. Те бяха убити по време на нападението срещу резиденцията на венецуелския президент в Каракас, при което той бе задържан и отведен в Ню Йорк, където ще бъде съден по обвинения в трафик на наркотици.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел се здрависа с някои от демонстрантите, преди да се обърне към тях с реч. "Настоящата американска администрация въдвори нова епоха на варварство, грабеж и неофашизъм", заяви той. "Никой тук не се предава. Настоящият император на Белия дом и неговият позорен държавен секретар не са спрели да ме заплашват", допълни той.

Демонстрацията беше проява на недоволството на населението, след като Доналд Тръмп настоя наскоро Куба да сключи споразумение с него, преди "да е твърде късно", без да уточнява точно какво споразумение има предвид. Американският президент посочи също, че Куба повече няма да живее благодарение на петрола и парите на Венецуела. Експерти заявяват, че прекъсването на достъпа до горивата за Куба би имал катастрофални последици, тъй като островната държава вече се бори с чести прекъсвания на електроснабдяването.

"Куба не трябва да прави никакви политически отстъпки, а те няма да бъдат на масата за преговори, които ще целят постигането на разбирателство между Куба и САЩ. Важно е те (американците, бел. ред.) да разберат това. Ние винаги ще бъдем склонни към диалог и подобряване на отношенията между нашите две страни, но само на основата на равнопоставеността и взаимното уважение", подчерта президентът Диас-Карнел.

След речта на президента демонстрацията премина в парад, който кубинците наричат "марша на бойците", традиция, датираща от времето на бившия лидер на страната Фидел Кастро. Мнозинството беше водено от хора, държащи портретите на 32 убити военнослужещи.

"Долу империализма! Куба ще победи!", скандира мнозинството.

Демонстрацията беше организирана ден след като десетки хиляди кубинци се събраха пред Министерството на въоръжените сили, за да отдадат почит на убитите военнослужещи.

Американският президент засили заплахите си срещу Куба след нападението на 3 януари в Каракас, което доведе до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, който беше основният съюзник на карибската островна държава. Венецуела беше и основен доставчик на нефт за Куба.

След като пое контрола над венецуелската петролна промишленост Тръмп обяви и края на доставките на нефт за Куба.

При американската операция във Венециела загинаха 32 кубински военнослужещи, някои от които бяха част от охранителите на Мадуро.

Тръмп призова Хавана да "сключи споразумение", преди да е "твърде късно" и дори намекна, че държавният секретар Марко Рубио е "президент" на Куба.

Марко Рубио, който е дете на кубински имигранти, на няколко пъти спомена необходимостта от промяната на режима в Куба, която се управлява от Кубинската комунистическа партия.

Мигел Диас-Канел отхвърли този понеделник твърдението на Доналд Тръмп, че САЩ и Куба водят преговори, напомня АФП.