След скандала от миналата година! Вицепрезидентът Джей Ди Ванс този път пропуска конференцията по сигурността в Мюнхен

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс няма да присъства на конференцията по сигурността в Мюнхен тази година. Вместо това, според организаторите, делегацията на САЩ на срещата през февруари ще бъде водена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщава Фокус.
Както пише Der Spiegel, досега в правителството на Германия предполагаха, че Ванс ще дойде в Мюнхен през февруари, и искаха да използват срещата за преговори на високо равнище. През последните години САЩ обикновено са представлявани на конференцията от своите вицепрезиденти, които изнасяха основния доклад за международната политика на САЩ в областта на сигурността.
Припомня се, че изказването на Венс миналата година предизвика значителен шум. Вместо да обсъди заплахата от Русия, той предупреди европейските съюзници, че свободата на словото е застрашена в техните страни.
"Заплахата, която ме тревожи най-много по отношение на Европа, не е Русия, не е Китай“, а заплахата "отвътре“, заяви Венс.
По време на изказването на Ванс водещи политици, като тогавашния лидер на опозицията Фридрих Мерц, неколкократно губеха самообладание. Мерц категорично отхвърли обвиненията на Венс и осъди опита за намеса на САЩ във вътрешната политика на Германия.
"Защо Ванс няма да дойде в Мюнхен, не е съвсем ясно. Въпреки че вицепрезидентът на САЩ ще бъде в Европа малко преди конференцията, обсъжда се и посещение в Рим. Въпреки това, вероятно ще трябва да се върне в САЩ след това, тъй като президентът на САЩ Тръмп планира пътуване в чужбина. В такъв случай вицепрезидентът ще трябва да изпълни официалните си задължения и да остане на територията на САЩ", отбелязват от изданието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КОЕ Е СКАНАДАЛНОТО
19:41 16.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 абе
Коментиран от #6, #11
19:42 16.01.2026
4 що да си губи времето с калинчовци кухи
Коментиран от #10
19:43 16.01.2026
5 хаха😂
19:44 16.01.2026
6 Америчка
До коментар #3 от "абе":Е Гренландия,ха да видим шо става чл.5 на НАТО. Разбира се нищо,щото европейците са изпята песен,континент със затихващи функции.
Коментиран от #22
19:44 16.01.2026
7 Влюбен в СССР.
Целта-превръщането на русия в суровинен придатък на Цивилизацията.
Коментиран от #12
19:44 16.01.2026
8 Пич
19:44 16.01.2026
9 Тук някой ме изпревари
Браво колега..... те ще го разберат по трудния начин.
Ще разберат и на кой е Крим и още много........ много други неща ще разберат.
19:45 16.01.2026
10 То за Анатоли...
До коментар #4 от "що да си губи времето с калинчовци кухи":за Урдсла може да отсъства, но за ВАНС не може. Лицемерие. Двуличие. Слуга
19:46 16.01.2026
11 4123 дни
До коментар #3 от "абе":рускитеСвине са избивани в Донбас.
19:46 16.01.2026
12 И затова ли урси и нато
До коментар #7 от "Влюбен в СССР.":са по-тих и от водата и по-ниски от тревата.
И слез на земята а не някъде на луната.......
19:47 16.01.2026
13 На тази
19:51 16.01.2026
14 Жоро
Коментиран от #16
19:54 16.01.2026
15 Омазана ватенка
19:58 16.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ?????
20:02 16.01.2026
18 Полека лека
20:06 16.01.2026
19 Архимандрисандрит Бибиян
20:06 16.01.2026
20 Ами
Хем ще се си припомнят от първо лице какво им каза Путин.
Хем може да разберат, защо сега не знаят какво да правят :)
20:08 16.01.2026
21 Артилерист
20:14 16.01.2026
22 Хи хи хи
До коментар #6 от "Америчка":петия, член де, при тоя студ в Гренландия едва ли ша го вдигнат и изкарат, камо пи да го вкарат
20:17 16.01.2026