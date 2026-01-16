След скандала от миналата година! Вицепрезидентът Джей Ди Ванс този път пропуска конференцията по сигурността в Мюнхен

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс няма да присъства на конференцията по сигурността в Мюнхен тази година. Вместо това, според организаторите, делегацията на САЩ на срещата през февруари ще бъде водена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщава Фокус.

Както пише Der Spiegel, досега в правителството на Германия предполагаха, че Ванс ще дойде в Мюнхен през февруари, и искаха да използват срещата за преговори на високо равнище. През последните години САЩ обикновено са представлявани на конференцията от своите вицепрезиденти, които изнасяха основния доклад за международната политика на САЩ в областта на сигурността.



Припомня се, че изказването на Венс миналата година предизвика значителен шум. Вместо да обсъди заплахата от Русия, той предупреди европейските съюзници, че свободата на словото е застрашена в техните страни.



"Заплахата, която ме тревожи най-много по отношение на Европа, не е Русия, не е Китай“, а заплахата "отвътре“, заяви Венс.



По време на изказването на Ванс водещи политици, като тогавашния лидер на опозицията Фридрих Мерц, неколкократно губеха самообладание. Мерц категорично отхвърли обвиненията на Венс и осъди опита за намеса на САЩ във вътрешната политика на Германия.



"Защо Ванс няма да дойде в Мюнхен, не е съвсем ясно. Въпреки че вицепрезидентът на САЩ ще бъде в Европа малко преди конференцията, обсъжда се и посещение в Рим. Въпреки това, вероятно ще трябва да се върне в САЩ след това, тъй като президентът на САЩ Тръмп планира пътуване в чужбина. В такъв случай вицепрезидентът ще трябва да изпълни официалните си задължения и да остане на територията на САЩ", отбелязват от изданието.