Фредериксен: Дания и САЩ имат „фундаментални различия“ относно Гренландия

15 Януари, 2026 14:31 869 18

  • дания-
  • гренландия-
  • сащ-
  • мете фредериксен

Фредериксен подчерта решимостта на Копенхаген да защити автономния остров и засилва военното присъствие

Фредериксен: Дания и САЩ имат „фундаментални различия“ относно Гренландия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Датската министър-председателка Мете Фредериксен потвърди, че Дания и САЩ имат „фундаментални различия“ относно бъдещето на Гренландия, след като президентът Доналд Тръмп изрази намерение да притежава острова, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Вашингтон и Копенхаген се споразумяха да създадат работна група, но според Фредериксен „това не променя факта, че имаме фундаментални различия, тъй като решимостта на САЩ да вземат контрола над Гренландия остава непроменена“. Тя добави: „Разбира се, това е сериозна ситуация, ето защо продължаваме с усилията си да предотвратим този сценарий да се случи“.

Вчера датският външен министър Ларс Льоке Расмусен също съобщи за „фундаментално различие“ и критикува желанието на Тръмп да „завладее“ Гренландия след среща с американски представители в Белия дом.

Фредериксен изрази благодарност към двамата министри - датския и гренландския - за ясното представяне на позицията на Кралството и отговора на американските претенции.

Копенхаген е разположил военни сили в автономната територия и е получил подкрепа от няколко европейски държави за военна мисия. „Има консенсус в НАТО, че засилено присъствие в Арктика е от ключово значение за европейската и северноамериканската сигурност“, заяви тя.

„Дания инвестира значително в нови арктически способности и приветства приноса на редица съюзници в съвместни учения във и около Гренландия“, добави Фредериксен.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    18 3 Отговор
    САЩ искат ресурсите и територията, Дания иска същото. Не виждам различия.

    14:33 15.01.2026

  • 2 Урсула 1984

    18 2 Отговор
    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп.

    Коментиран от #4

    14:33 15.01.2026

  • 3 Имате, нямате...

    14 2 Отговор
    Тръмпоча ще си вземе острова и ресурсите му за един пробит долар.

    14:35 15.01.2026

  • 4 честен ционист

    7 16 Отговор

    До коментар #2 от "Урсула 1984":

    Русия ще пази Норвегия, Финландия, Швеция, и Дания следващите 45 год, както пазеше Ганчо навремето.

    Коментиран от #10

    14:36 15.01.2026

  • 5 Смешник

    10 2 Отговор
    Така като сте се оставили краварите да ви пазят и командват Бащицата Тръмп ще си прибере своето

    14:37 15.01.2026

  • 6 Трътлю

    13 2 Отговор
    Мете Мете, ми те и тюлените в Гренландия го знаеха това още преди да се изкажеш. Ей такива тъпи бичмета като ги спускате с парашута, после не чакайте от тях чудеса.

    14:39 15.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 САЩ ще освободят Гренланзия от гранлан

    7 5 Отговор
    дците, а Русия ще освободи Европа от европейците!

    Коментиран от #9

    14:46 15.01.2026

  • 9 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "САЩ ще освободят Гренланзия от гранлан":

    Урсула е по бърза от Путин и вече освободи Европа от европейците...:)

    14:54 15.01.2026

  • 10 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Много вероятно така да стане...... Европата е видно,че е една фригидна бабичка мераклийка и спасението е само в Русия.....

    Коментиран от #12

    14:56 15.01.2026

  • 11 Руска

    1 0 Отговор
    хибридна операция,да предизвика междусъюзнически конфликт!

    15:02 15.01.2026

  • 12 Да ,при

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    импотентния старец!

    15:02 15.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хаха

    1 1 Отговор
    Приемайте Гренландия в ЕС кухоглави бюрократи!

    15:06 15.01.2026

  • 16 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Краваря утре ще я обяви за собствена територия и кво ще направиш? Какво? Същото, което направи и за отвличането на президент - НИЩО. И това заслужава ЕС. Докато ви баламосва с Русия и Китай краваря ще ви гепи 2.16 милиона квадратни километра ресурси, нефт и полезни изкопаеми. Почвай да обясняваш на ЕСовсете колко полезно за Гренландия е да е американска и как това ще ги опази от Русия, Китай и марсианците. Друго не ти остава

    15:13 15.01.2026

  • 17 Съботян Неделев

    4 1 Отговор
    Бай Дончо ще предизвика нов референдум в Грийнланд , като предварително бонифицира всеки местен с добра сума от порядъка 300-500 000 $ . Ще гласуват с хартиени бюлетини и ще видим резултат от порядъка на 93-95 % за бай Дончо ! Това е все едно Реал Мадрид да иска да купи някой футболист от Лефски и той да каже ааааааааа , аз си обичам тукашния отбор и не ща да ходя в Реал !

    15:16 15.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

