Фредериксен: Дания и САЩ имат „фундаментални различия“ относно Гренландия

Датската министър-председателка Мете Фредериксен потвърди, че Дания и САЩ имат „фундаментални различия“ относно бъдещето на Гренландия, след като президентът Доналд Тръмп изрази намерение да притежава острова, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Вашингтон и Копенхаген се споразумяха да създадат работна група, но според Фредериксен „това не променя факта, че имаме фундаментални различия, тъй като решимостта на САЩ да вземат контрола над Гренландия остава непроменена“. Тя добави: „Разбира се, това е сериозна ситуация, ето защо продължаваме с усилията си да предотвратим този сценарий да се случи“.
Вчера датският външен министър Ларс Льоке Расмусен също съобщи за „фундаментално различие“ и критикува желанието на Тръмп да „завладее“ Гренландия след среща с американски представители в Белия дом.
Фредериксен изрази благодарност към двамата министри - датския и гренландския - за ясното представяне на позицията на Кралството и отговора на американските претенции.
Копенхаген е разположил военни сили в автономната територия и е получил подкрепа от няколко европейски държави за военна мисия. „Има консенсус в НАТО, че засилено присъствие в Арктика е от ключово значение за европейската и северноамериканската сигурност“, заяви тя.
„Дания инвестира значително в нови арктически способности и приветства приноса на редица съюзници в съвместни учения във и около Гренландия“, добави Фредериксен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
14:33 15.01.2026
2 Урсула 1984
Коментиран от #4
14:33 15.01.2026
3 Имате, нямате...
14:35 15.01.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Урсула 1984":Русия ще пази Норвегия, Финландия, Швеция, и Дания следващите 45 год, както пазеше Ганчо навремето.
Коментиран от #10
14:36 15.01.2026
5 Смешник
14:37 15.01.2026
6 Трътлю
14:39 15.01.2026
8 САЩ ще освободят Гренланзия от гранлан
Коментиран от #9
14:46 15.01.2026
9 Атина Палада
До коментар #8 от "САЩ ще освободят Гренланзия от гранлан":Урсула е по бърза от Путин и вече освободи Европа от европейците...:)
14:54 15.01.2026
10 Европеец
До коментар #4 от "честен ционист":Много вероятно така да стане...... Европата е видно,че е една фригидна бабичка мераклийка и спасението е само в Русия.....
Коментиран от #12
14:56 15.01.2026
11 Руска
15:02 15.01.2026
12 Да ,при
До коментар #10 от "Европеец":импотентния старец!
15:02 15.01.2026
15 хаха
15:06 15.01.2026
16 Хохо Бохо
15:13 15.01.2026
17 Съботян Неделев
15:16 15.01.2026
