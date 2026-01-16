Тръмп благодари на Мачадо за Нобеловата награда за мир: Забележителна жена, показа уважение ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече в Truth Social подарената му Нобелова награда за мир от венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо "знак на уважение".

Тръмп каза, че е „голяма чест“ да се срещне с Мачадо, която той описа като „забележителна жена, преживяла толкова много“. „Мария ми даде Нобеловата си награда за мир за работата, която свърших. Какъв прекрасен знак за взаимно уважение. Благодаря ти, Мария“, написа Тръмп.

Мачадо по-рано заяви, че му е връчила Нобеловата си награда за мир по време на среща с Тръмп в четвъртък. По-късно Fox News съобщи, че американският лидер я е приел. Нобеловият комитет по-рано заяви, че решението за присъждане на наградата е окончателно и не подлежи на преразглеждане, както и че наградата „не може да бъде отнета, разделена или прехвърлена“ на други.

Тръмп по-рано заяви, че не иска Мачадо да му предаде Нобеловата си награда за мир. Той многократно е заявявал, че се смята за достоен за Нобеловата награда за мир, но на 10 октомври 2025 г. Нобеловият комитет обяви наградата на Мачадо. В началото на януари „Вашингтон пост“ съобщи, че Тръмп е решил да не оказва политическа подкрепа на Мачадо, тъй като тя не се е отказала от наградата си за 2025 г. в негова полза.

След над двучасова среща при закрити врати с американския президент в Белия дом Мария Мачадо заяви пред свои привърженици: "Разчитаме на президента Тръмп". Мачадо обяви, че е предложила на Тръмп нобеловата си награда за мир, без да уточни дали той я е приел.

Говорителят на Белия дом Кералайн Левит описа опозиционния лидер като "забележителен и смел глас" на венецуелския народ, но припомни, че Тръмп запазва мнението си за нея и поставя под съмнение възможностите ѝ да наложи демократично управление във Венецуела. Според Тръмп Мачадо няма подкрепа сред хората. Говорителят на Белия дом повтори, че Доналд Тръмп подкрепя провеждането на избори в латиноамериканската държава, но когато настъпи подходящият момент..