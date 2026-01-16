Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп благодари на Мачадо за Нобеловата награда за мир: Забележителна жена, показа уважение ВИДЕО

Тръмп благодари на Мачадо за Нобеловата награда за мир: Забележителна жена, показа уважение ВИДЕО

16 Януари, 2026 03:58, обновена 16 Януари, 2026 04:52 1 205 14

  • мария мачадо-
  • белият дом-
  • доналд тръмп-
  • среща

Опозиционният лидер на Венецуела се срещна с американския президент в Белия дом

Тръмп благодари на Мачадо за Нобеловата награда за мир: Забележителна жена, показа уважение ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече в Truth Social подарената му Нобелова награда за мир от венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо "знак на уважение".

Тръмп каза, че е „голяма чест“ да се срещне с Мачадо, която той описа като „забележителна жена, преживяла толкова много“. „Мария ми даде Нобеловата си награда за мир за работата, която свърших. Какъв прекрасен знак за взаимно уважение. Благодаря ти, Мария“, написа Тръмп.

Мачадо по-рано заяви, че му е връчила Нобеловата си награда за мир по време на среща с Тръмп в четвъртък. По-късно Fox News съобщи, че американският лидер я е приел. Нобеловият комитет по-рано заяви, че решението за присъждане на наградата е окончателно и не подлежи на преразглеждане, както и че наградата „не може да бъде отнета, разделена или прехвърлена“ на други.

Тръмп по-рано заяви, че не иска Мачадо да му предаде Нобеловата си награда за мир. Той многократно е заявявал, че се смята за достоен за Нобеловата награда за мир, но на 10 октомври 2025 г. Нобеловият комитет обяви наградата на Мачадо. В началото на януари „Вашингтон пост“ съобщи, че Тръмп е решил да не оказва политическа подкрепа на Мачадо, тъй като тя не се е отказала от наградата си за 2025 г. в негова полза.

След над двучасова среща при закрити врати с американския президент в Белия дом Мария Мачадо заяви пред свои привърженици: "Разчитаме на президента Тръмп". Мачадо обяви, че е предложила на Тръмп нобеловата си награда за мир, без да уточни дали той я е приел.

Говорителят на Белия дом Кералайн Левит описа опозиционния лидер като "забележителен и смел глас" на венецуелския народ, но припомни, че Тръмп запазва мнението си за нея и поставя под съмнение възможностите ѝ да наложи демократично управление във Венецуела. Според Тръмп Мачадо няма подкрепа сред хората. Говорителят на Белия дом повтори, че Доналд Тръмп подкрепя провеждането на избори в латиноамериканската държава, но когато настъпи подходящият момент..


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор
    ехеее..ако си мислите че Тръмп решава нещо , сте с грешка-той е колелце от ОГРОМНА машина , задействана вече//послепис-дайте кинти на Киро Брейка че имал проблеми нещо...запишете се там в пейтриона му

    03:10 16.01.2026

  • 2 Я стига, бе

    11 2 Отговор
    Тая награда не се ли присъжда за лични заслуги или Мачадо й дойде до гуша от напъните на психопата, че се е решила да му я даде, че да миряса!
    Отвоатена съм!

    03:18 16.01.2026

  • 3 Поредна краварска марионетка

    6 2 Отговор
    Награда краварски пудел

    03:26 16.01.2026

  • 4 Стрино Маpо,

    10 2 Отговор
    дай му го вече тоя твоя Нобел за мир на лyдия оранжев дядка, че белким миряса с опитите си да запали целия свят.

    03:26 16.01.2026

  • 5 Тик- Ток

    7 1 Отговор
    Цион Дон- лудото ционистко прасе

    03:48 16.01.2026

  • 6 Хмм

    7 1 Отговор
    сетих се как борисов водеше класацията за футболист на годината и дори каза, че заслужава титлата какво бил бербатов и освен това бил в чужбината, но ВВС направиха филм как удря с юмрук състезател в гърба, как по три пъти изпълнява дузпа докато я вкара, въпреки че вратарите си прибираха ръцете да не би случайно да избият топката, направихаго за смях и се отказа сам

    Коментиран от #8

    03:49 16.01.2026

  • 7 Ами

    6 0 Отговор
    когато в "Цивилизацията" на Кенет Кларк прочетох, че в портретите на Дюрер в очите им личала типичната за немците лудост се възмутих, сега се питам дали не е прав

    03:53 16.01.2026

  • 8 Този смях

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    Съм го пропуснала!
    Жалко, но сега се посмях на разведиляване!
    Добро утро на всички!

    04:02 16.01.2026

  • 9 Пипи

    3 1 Отговор
    Отврат!

    04:04 16.01.2026

  • 10 Хмм

    4 0 Отговор
    колониалната администрация се самопредлага

    04:21 16.01.2026

  • 11 оня с коня

    0 2 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гръмне АEЦ-а и унищожи тоя коффти ГЕНбългарски

    04:28 16.01.2026

  • 12 Хмм

    4 0 Отговор
    до какви унижения може да доведе властолюбието и алчността

    04:30 16.01.2026

  • 13 Буха ха

    1 0 Отговор
    Май Тръмп е получил наградата съпроводена с церемониален ани лин гус.

    04:30 16.01.2026

  • 14 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гръмне АEЦ-а и унищожи тоя коффти ГЕНбългарски

    04:53 16.01.2026