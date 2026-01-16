DeepState: Русия разширява „сивата зона“ по границата на Сумска област

В района на Комаровка в Сумска област се наблюдава увеличаване на така наречената „сива зона“, съобщава аналитичният проект DeepState, предава Фокус.
Според анализа, в последно време руските сили повишават активността си по държавната граница на Украйна, като навлизат в гранични села и се опитват да утвърдят контрол, създавайки дестабилизираща обстановка. Експертите посочват, че Русия наблюдава възможността да разшири тези контролирани зони, както вече се е случило в Комаровка и Грабово.
Анализаторите отбелязват, че украинските Сили за отбрана предприемат мерки за противодействие, включително унищожаване на проникналите в пехотата руски групи. Въпреки това, в някои райони, като Грабово, действията не винаги са ефективни, което позволява на „сивите зони“ постепенно да се разрастват.
