Новини
Свят »
Украйна »
DeepState: Русия разширява „сивата зона“ по границата на Сумска област
  Тема: Украйна

DeepState: Русия разширява „сивата зона“ по границата на Сумска област

16 Януари, 2026 10:34 657 14

  • русия-
  • сумска област-
  • сива зона-
  • deepstate-
  • украйна

Анализ показва, че руски войски се опитват да се закрепят в гранични села като Комаровка и Грабово, докато украинските сили за отбрана се борят да контролират ситуацията.

DeepState: Русия разширява „сивата зона“ по границата на Сумска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В района на Комаровка в Сумска област се наблюдава увеличаване на така наречената „сива зона“, съобщава аналитичният проект DeepState, предава Фокус.

Според анализа, в последно време руските сили повишават активността си по държавната граница на Украйна, като навлизат в гранични села и се опитват да утвърдят контрол, създавайки дестабилизираща обстановка. Експертите посочват, че Русия наблюдава възможността да разшири тези контролирани зони, както вече се е случило в Комаровка и Грабово.

Анализаторите отбелязват, че украинските Сили за отбрана предприемат мерки за противодействие, включително унищожаване на проникналите в пехотата руски групи. Въпреки това, в някои райони, като Грабово, действията не винаги са ефективни, което позволява на „сивите зони“ постепенно да се разрастват.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 404

    14 4 Отговор
    вече е сива зона

    10:36 16.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    17 5 Отговор
    Русия ви такова фамилиите на натюту, на есъту, на всички, това става. Сиви, зелени, червени, бембяни зони са за изпилените паветни мозъчета.

    10:37 16.01.2026

  • 3 Сумска

    18 5 Отговор
    Запорожието са вече руски. Наред е Одеса.

    10:37 16.01.2026

  • 4 Министър Генов се опитва да прокара

    7 6 Отговор
    път за руски и китайски плоскости на българския пазар, спирайки дейноста на кроношпам

    10:37 16.01.2026

  • 5 оня

    15 3 Отговор
    Не може да ми започне деня без ,,великите ,, зеляви подвизи . Руснаците лека-полека постигат това , което са решили , рамбовците стоят на тъмно и студено и мрат по окопите за тоя , дето духа .

    10:38 16.01.2026

  • 6 Жеко

    14 3 Отговор
    2 милиона украинци се крият от военна служба, а около 200 000 са дезертьорите .
    Абе що така бягат от киевското жудженце,уж фронта не мърда пък Покровск и Купянск заминаха

    Коментиран от #13

    10:44 16.01.2026

  • 7 Напред Русия!

    12 3 Отговор
    Сивата зона ще стигне до полската граница.

    10:44 16.01.2026

  • 8 тагаренко

    12 2 Отговор
    Севереск, Гуляйпуле, Мирноград тоже заминаха...

    10:45 16.01.2026

  • 9 виждаме

    12 3 Отговор
    Каквато отбраната на 404, такъв и министъра й! Млад НПО кадър, силен в усвояването на грантове. Онези на фронта да му мислят! Умират за нищо, вместо да дезертират с хиляди

    10:46 16.01.2026

  • 10 Механик

    7 4 Отговор
    Сивата зона ще е до полската граница. После ще се оцвети и ше стане РОССИА!

    Коментиран от #14

    10:49 16.01.2026

  • 11 !!!?

    4 8 Отговор
    На 9 май 2045 година Путлер ще обяви победата в СВО...!

    10:50 16.01.2026

  • 12 Омазна ватенка

    2 2 Отговор
    Мара Захарова получила разкритие в сивата зона.

    10:59 16.01.2026

  • 13 Братушка

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Жеко":

    Ти кажи защо в България е пълно с руснаци.

    11:00 16.01.2026

  • 14 Пий кафенце

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Няма ли работа в сервиза?

    11:02 16.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания