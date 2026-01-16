Новини
ISW: Путин не търси мир само за Украйна, а преустройство на НАТО
  Тема: Украйна

16 Януари, 2026 07:17 938 46

Руският напредък на фронта остава ограничен въпреки твърденията на Кремъл за неизбежна победа

ISW: Путин не търси мир само за Украйна, а преустройство на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин продължава да показва, че не би приел мирно споразумение, ограничено единствено до войната в Украйна, ако то не включва радикални промени в архитектурата на сигурността в Европа и ролята на НАТО. Това посочва Институтът за изследване на войната (ISW) в свой анализ, предава News.bg.

На 15 януари Путин заяви, че войната в Украйна представлява „директен отговор“ на действията на Запада, който според него е пренебрегнал интересите на Русия чрез разширяването на НАТО, въпреки твърденията за дадени по-рано обещания това да не се случва.

В края на 2021 г. Москва отправи ултимативни искания към Алианса, включително настояване НАТО да се върне към границите си от 1997 г. Анализаторите от ISW подчертават, че тези искания надхвърлят както предложения от САЩ 28-точков план, така и всички последвали инициативи за мир.

Според института Путин остава верен на първоначалните си стратегически цели, формулирани още през 2021-2022 г., които не се ограничават до украинската територия, а имат по-широки геополитически измерения.

В същото време Кремъл продължава да поддържа наратива, че украинската отбрана е близо до срив. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 15 януари, че положението за Киев се влошава ежедневно и че „пространството за вземане на решения“ на украинското ръководство се стеснява, намеквайки, че Украйна трябва да приеме руските условия.

Данните за бойната обстановка обаче не подкрепят тази оценка. Украинските сили успяха да предотвратят реализирането на целта на Москва за пълно подчиняване на страната. В пика на руските настъпления през март 2022 г. Русия контролираше 26,16% от територията на Украйна, но след украинската контраофанзива този дял спадна до 20,21% до края на април същата година.

До края на 2022 г., след успешни операции в Харковска и Херсонска област, руският контрол беше сведен до 17,84%. През 2023, 2024 и 2025 г. ситуацията остана относително стабилна, като контролът варираше между 17,9% и 18,52%, достигайки около 19,32% в края на 2025 г.

Това означава, че за последните три години Русия е увеличила контролираната от нея територия с едва около 1,5%. Според ISW тези придобивки са постигнати бавно и с висока цена, основно чрез изтощителни пехотни атаки, без възстановяване на ефективно механизирано настъпление. Анализаторите смятат, че подобни темпове правят малко вероятен бърз срив на украинската фронтова линия.

Въпреки това началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов продължава да представя преувеличени данни за напредъка на руските войски. На 15 януари той заяви, че Русия настъпва по почти всички направления и че опитите на Украйна да спре офанзивата са се провалили.

Герасимов твърди, че през първите две седмици на януари 2026 г. руските сили са завзели над 300 квадратни километра. По наблюдения на ISW обаче реално потвърденото разширяване на руското присъствие в периода 31 декември - 13 януари възлиза на около 73,82 квадратни километра - приблизително една четвърт от обявеното от Москва.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кой му дреме

    12 4 Отговор
    Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.

    Вие какво обещавате ???

    Коментиран от #24, #28, #32, #38, #41, #43, #44, #46

    07:20 16.01.2026

  • 3 Ели ,

    4 0 Отговор
    Ели, колко ти плащат под@ло$го ?

    07:25 16.01.2026

  • 4 Чичо Ади

    15 3 Отговор
    Европейските лидери са отново в паника. Не могат да спрат нито Путин, нито Тръмп, нито китаеца. Защо? Защото от десетилетия Европа се фокусира върху вкарването на имигранти, етническото унищожение на Европа, джендърите, феминистите и всички видове прогресивни идиотщини. Затова сега ще стоят отстрани и гледат как се прави.

    07:26 16.01.2026

  • 5 Тити

    4 8 Отговор
    На Путлер не може да се вярва.

    07:27 16.01.2026

  • 6 дядото

    11 3 Отговор
    това се стратегически цели на РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ,не само на путин. ако не бе той,бог знае какво да е станало до сега и с укрия и със света

    07:27 16.01.2026

  • 7 Янко Виа

    7 1 Отговор
    Абе какво само хвърляте боб и гадаете точно какво бил казал Путин или руснаците ,казаното е ясно още през 2022 и не се е променило от тогава и ще бъде постигнато с военни цели .

    Коментиран от #25

    07:28 16.01.2026

  • 8 ЦЕЛИТЕ СА

    6 3 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и демилитаризация.

    07:29 16.01.2026

  • 9 Полит.коректен расист

    6 4 Отговор
    Време е ес и нато=usa да бъдат наказани за перверзийте и престъпленията си срещу човечеството и силно се надявам някой да ги смъкне на земята по един или друг начин !
    Но така или иначе ес върви бавно ,но сигурно към втора френска революция, но този път далеч не само във Франция !!!

    Коментиран от #26

    07:32 16.01.2026

  • 10 Аз само да попитам....

    7 5 Отговор
    А фон дер шайсен кога до стената ?

    07:33 16.01.2026

  • 11 Шопо

    7 2 Отговор
    Варшавският договор е военно-политически съюз на социалистическите държави в Европа, подписан през 1955 г. във Варшава като отговор на НАТО, с цел колективна отбрана, но и за гарантиране на съветския контрол над Източния блок, като през 1991 г. той се саморазпуска след края на Студената война
    Нормално е и НАТО да направи същото, иначе ще има нов договор.

    07:34 16.01.2026

  • 12 Хм...

    5 4 Отговор
    Вчера шМерц обяви, че ЕсеС ще трябва да се сдобряват с Русия. Нещо подобно измрънка и мИкрончето на дядо бриджит (изглежда пак е ял бой, едното му око хич не изглежда добре). От Италия мелонката (много харесвам жените с вид на порнозвезди) също иска да се сдобрява с Путин. Бивш финландски министър, доскорошен пръв ястреб, призова Финландия да отмени санкциите и да отвори границите с Русия щото и парите назаем свършват и икономиката им утича в канала. Недореализираната алкохоличка кая е заявила в сравнително тесен кръг, че е най добре всички да се изпонапият. Днес и мЪрсулка е изплещила нещо неадекватно, явно вече е послушала кая. Поради тия и други причини евроатлантическите розАви понита съвсем са истерясали и денонощно са на амбразурата.
    За инфантилния идиот тръмп по добре изобщо да не отварям дума.

    А руснаците дори още не са запрегнали!

    Коментиран от #40

    07:34 16.01.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    ПУТЛЕР ИСКА "ПРЕУСТРОЙСТВО" (ОТСЛАБВАНЕ) И ........................ ПОСТЕПЕННО РАЗРУШАВАНЕ НА (ЕС) ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #29

    07:36 16.01.2026

  • 14 Космос

    7 3 Отговор
    Руската армия е най-битата(след сръбската)
    С най-много жертви
    Убила най-много руски/съветски граждани
    С най-много дезертьори
    С най-некадърните и крадливи генерали и офицери
    Руската армия от алкохолици не е никаква мечка, с рошава гарга.

    07:36 16.01.2026

  • 15 Путин

    4 2 Отговор
    Той неговото мато се разпадна щял да търси за хорското нато
    Кочината му гори той на силен се прави

    07:37 16.01.2026

  • 16 ДА НЕ СТАНЕ СЛЕД 10 ГОДИНИ

    2 4 Отговор
    Българските НАТЮФЦИ да са безработни.

    07:37 16.01.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Хаха...извините, пак нещо се самозабравих. Проклета възраст !!! Реално първо трябва да се оправя още Четири Года с Украйна, пък ако съм жив и Русия не се е разпаднала, тогава да мисля за "преустройството" на НАТО и едно мъничко полюсченце в "Многополярния" американски свят 😁👍

    07:38 16.01.2026

  • 18 Евала на Инситута!

    5 3 Отговор
    Откриха топлата вода!!!
    Туй за разширението на НАТО, Русия ги предупреждава от десетиления!
    А след обединението на Германия, обещаха - "Нито инч"? А дори народите не питат вече!

    /проф, Джефри Сакс/

    Коментиран от #42

    07:38 16.01.2026

  • 19 Ами тогава Бой до последният Руснак

    4 1 Отговор
    Накрая да пуща и жените и децата на фронта

    07:39 16.01.2026

  • 20 оня с коня

    5 5 Отговор
    Тука само Бедни и Гладни Дебили ли Русофилстват с надеждата че дядо Иван вече бил на Дунава и ако влезе у Нас,ще сложи цял Казан с Борш да ги нахрани?Ех Мъка,мъкааа...

    Коментиран от #27

    07:40 16.01.2026

  • 21 Заглавието

    3 1 Отговор
    Не е в час със статията... Пак

    07:42 16.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахаха

    1 1 Отговор
    Путин търсил мир за Украйна!

    07:44 16.01.2026

  • 24 Натюр морт

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Аз обещавам вечен, райски живот. Пари образование, медицина няма да са ви нужни, защото болести няма да има, няма нужда да работите, затова няма да ви трябва и образование.

    Въобще само ще си живеете по цял ден.

    07:45 16.01.2026

  • 25 За Русия

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Янко Виа":

    Който нож вади от нож умира.

    07:47 16.01.2026

  • 26 На училище ходил ли си?

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Полит.коректен расист":

    Руският цар едно време се е намесил в опит да потуши френската революция.

    07:47 16.01.2026

  • 27 Намаляват русофилските подлоги

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    След десетина години няма да ги има по естествени причини.Дс се гаврим с тях докато още ги има.

    07:48 16.01.2026

  • 28 Аоо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Обещават вземане на нови заеми ( за тях комисионните, за вас изплащането), изпращането ви на фронта и подобни.

    Коментиран от #30

    07:48 16.01.2026

  • 29 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Аз пък тогава мога да искам разрушаване и разпадане на Руската федерация.

    07:49 16.01.2026

  • 30 Алооо

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Аоо":

    Ревлювци, защо не заминахте да живеете в Русия, като там е такъв рай, а се мъчите тук да плащате заемите?

    07:50 16.01.2026

  • 31 Всичко

    2 2 Отговор
    зависи от два фактора - парите на европейците и готовността на Киев да продължи войната. Ако Германия удържи финансово, войната може да продължи спокойно още 10 години. Украинци ще се намерят. Има още много

    Коментиран от #36

    07:50 16.01.2026

  • 32 Циганин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Бате, пари ми дай и аз ще ти обещая всичко, което поискаш, Бате! Мога повече от Путин да обещавам и от Путин и от Секретар на ЦК на КПСС, Бате! Луна мога да ти обещая! Звезди мога да ти обещая!

    07:51 16.01.2026

  • 33 Кирил

    2 1 Отговор
    Търси, ама е бита карта. русия Беларус и Северна Корея не могат да победят Украйна . Четири години и Киев през крив макарон

    07:51 16.01.2026

  • 34 Хм...

    3 0 Отговор
    Чуди се какво оправдание да си измисли. А НАТО се разшири още след неговата авантюра, при това с държави съседи на расия.

    07:52 16.01.2026

  • 35 Sветлин Sтефанов

    1 0 Отговор
    император путин 1 великийо не е добре с главнийо мозак ако го има

    07:53 16.01.2026

  • 36 3828

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Всичко":

    Проблемът е, че руснаците са на приключване. Затворите се изпразниха. Вече връщат ранените от болниците и директно пак в щурмови отряди. Иначе тук всекидневно ни поднасят новини за велики настъпления, как превзели цяло село от 5-6 разрушени къщи. Това, в Африка го правят 5-6 въоръжения с калашници мужики за 20 минути, без самолети и без артилерия.

    Виж през Втората Световна като са правели настъпление на ден са минавали по 20-30 км, колкото Путин за 5 години. И това всеки ден ни се представя за велика Пабеда и аха, аха Украйна пада и НАТО се разпада.

    Вика му се "Хибридна пропаганда" която се цели в най-глупавите.

    07:55 16.01.2026

  • 37 кривоглед калпазанин

    1 1 Отговор
    тоя ше докара 3 световна война щот с нато шега не требе се заяжда

    07:55 16.01.2026

  • 38 Обещавам

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Всичко обещавам!

    07:56 16.01.2026

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ЗНАЧИ ПУТЛЕР НЕ ТЪРСИ САМО "МИР" В УКРАЙНА ................... АМИ СЕ Е "ZAГРИЖИЛ" И "ПРЕУСТРОЙСТВО" НА НАТО ..................... А СЛЕД ТОВА ЩЕ СЕ "ПОГРИЖИ" И ЗА ЕВРОПА ................... ДОБРЕ ПУТИНЕ , МНОГО СИ УМЕН , ЩЕ ТИ СЕ ХВАНЕМ НА ВЪДИЦАТА ..................

    07:56 16.01.2026

  • 40 Хм...

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хм...":

    А ти се събуди и видя, че расия се е разпаднала? А руснак е лоша дума и ще бъде така поне още един век.

    07:56 16.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Освен това Института се прави

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Евала на Инситута!":

    на разсеян, че първоначалните територии си ги превзеха самите украинци етнически руснаци. Но не можаха да ги задържат сами на север, когато цялата украинска армия се насочи към тях, след като руската танкова колона се изтегли от Киев.
    А Путин започна частичната мобилизация чак след това и започна набирането на доброволци!
    От Херсон руснаците се изтеглиха сами, заради основателни опасения, че британците ще взривят язовира Каховка! А дори Зеленски не вярваше и твърдеше че изтеглянето било "капан"!
    Всичко това е документирано, дори по западните медии!

    07:57 16.01.2026

  • 43 дреме ми на

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Лесно е да се обещава. Не е като да се изпълнява. Питай Бойко да ти обещае.

    07:58 16.01.2026

  • 44 НДСВ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Аз, Негово Величество Цар Симеон Втори, тържествено обещавам 800 дни да ви оправям.

    07:58 16.01.2026

  • 45 Ами

    0 0 Отговор
    европейците изглеждат твърдо решени да финансират още войната. Изглежда, че резултатите до тук ги удовлетворяват - руснаците давали много жертви, а печелели малко територии. Лесно е да се предвиди, че докато съществува и най-малка надежда, че Украина може да надделее в този конфликт, европейците няма да съдействат за неговото прекратяване.
    САЩ разбират това добре и затова се оттеглиха от конфликта. В крайна сметка САЩ нямат жизнени интереси в Украйна.

    07:59 16.01.2026

  • 46 Мохамед

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Обещавам 72 девици, ако идеш в Кремъл и се гръмеш.

    07:59 16.01.2026

Новини по държави:
