ISW: Путин не търси мир само за Украйна, а преустройство на НАТО

Руският президент Владимир Путин продължава да показва, че не би приел мирно споразумение, ограничено единствено до войната в Украйна, ако то не включва радикални промени в архитектурата на сигурността в Европа и ролята на НАТО. Това посочва Институтът за изследване на войната (ISW) в свой анализ, предава News.bg.
На 15 януари Путин заяви, че войната в Украйна представлява „директен отговор“ на действията на Запада, който според него е пренебрегнал интересите на Русия чрез разширяването на НАТО, въпреки твърденията за дадени по-рано обещания това да не се случва.
В края на 2021 г. Москва отправи ултимативни искания към Алианса, включително настояване НАТО да се върне към границите си от 1997 г. Анализаторите от ISW подчертават, че тези искания надхвърлят както предложения от САЩ 28-точков план, така и всички последвали инициативи за мир.
Според института Путин остава верен на първоначалните си стратегически цели, формулирани още през 2021-2022 г., които не се ограничават до украинската територия, а имат по-широки геополитически измерения.
В същото време Кремъл продължава да поддържа наратива, че украинската отбрана е близо до срив. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 15 януари, че положението за Киев се влошава ежедневно и че „пространството за вземане на решения“ на украинското ръководство се стеснява, намеквайки, че Украйна трябва да приеме руските условия.
Данните за бойната обстановка обаче не подкрепят тази оценка. Украинските сили успяха да предотвратят реализирането на целта на Москва за пълно подчиняване на страната. В пика на руските настъпления през март 2022 г. Русия контролираше 26,16% от територията на Украйна, но след украинската контраофанзива този дял спадна до 20,21% до края на април същата година.
До края на 2022 г., след успешни операции в Харковска и Херсонска област, руският контрол беше сведен до 17,84%. През 2023, 2024 и 2025 г. ситуацията остана относително стабилна, като контролът варираше между 17,9% и 18,52%, достигайки около 19,32% в края на 2025 г.
Това означава, че за последните три години Русия е увеличила контролираната от нея територия с едва около 1,5%. Според ISW тези придобивки са постигнати бавно и с висока цена, основно чрез изтощителни пехотни атаки, без възстановяване на ефективно механизирано настъпление. Анализаторите смятат, че подобни темпове правят малко вероятен бърз срив на украинската фронтова линия.
Въпреки това началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов продължава да представя преувеличени данни за напредъка на руските войски. На 15 януари той заяви, че Русия настъпва по почти всички направления и че опитите на Украйна да спре офанзивата са се провалили.
Герасимов твърди, че през първите две седмици на януари 2026 г. руските сили са завзели над 300 квадратни километра. По наблюдения на ISW обаче реално потвърденото разширяване на руското присъствие в периода 31 декември - 13 януари възлиза на около 73,82 квадратни километра - приблизително една четвърт от обявеното от Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 кой му дреме
Вие какво обещавате ???
Коментиран от #24, #28, #32, #38, #41, #43, #44, #46
07:20 16.01.2026
3 Ели ,
07:25 16.01.2026
4 Чичо Ади
07:26 16.01.2026
5 Тити
07:27 16.01.2026
6 дядото
07:27 16.01.2026
7 Янко Виа
Коментиран от #25
07:28 16.01.2026
8 ЦЕЛИТЕ СА
07:29 16.01.2026
9 Полит.коректен расист
Но така или иначе ес върви бавно ,но сигурно към втора френска революция, но този път далеч не само във Франция !!!
Коментиран от #26
07:32 16.01.2026
10 Аз само да попитам....
07:33 16.01.2026
11 Шопо
Нормално е и НАТО да направи същото, иначе ще има нов договор.
07:34 16.01.2026
12 Хм...
За инфантилния идиот тръмп по добре изобщо да не отварям дума.
А руснаците дори още не са запрегнали!
Коментиран от #40
07:34 16.01.2026
13 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #29
07:36 16.01.2026
14 Космос
С най-много жертви
Убила най-много руски/съветски граждани
С най-много дезертьори
С най-некадърните и крадливи генерали и офицери
Руската армия от алкохолици не е никаква мечка, с рошава гарга.
07:36 16.01.2026
15 Путин
Кочината му гори той на силен се прави
07:37 16.01.2026
16 ДА НЕ СТАНЕ СЛЕД 10 ГОДИНИ
07:37 16.01.2026
17 Владимир Путин, президент
07:38 16.01.2026
18 Евала на Инситута!
Туй за разширението на НАТО, Русия ги предупреждава от десетиления!
А след обединението на Германия, обещаха - "Нито инч"? А дори народите не питат вече!
/проф, Джефри Сакс/
Коментиран от #42
07:38 16.01.2026
19 Ами тогава Бой до последният Руснак
07:39 16.01.2026
20 оня с коня
Коментиран от #27
07:40 16.01.2026
21 Заглавието
07:42 16.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хахаха
07:44 16.01.2026
24 Натюр морт
До коментар #2 от "кой му дреме":Аз обещавам вечен, райски живот. Пари образование, медицина няма да са ви нужни, защото болести няма да има, няма нужда да работите, затова няма да ви трябва и образование.
Въобще само ще си живеете по цял ден.
07:45 16.01.2026
25 За Русия
До коментар #7 от "Янко Виа":Който нож вади от нож умира.
07:47 16.01.2026
26 На училище ходил ли си?
До коментар #9 от "Полит.коректен расист":Руският цар едно време се е намесил в опит да потуши френската революция.
07:47 16.01.2026
27 Намаляват русофилските подлоги
До коментар #20 от "оня с коня":След десетина години няма да ги има по естествени причини.Дс се гаврим с тях докато още ги има.
07:48 16.01.2026
28 Аоо
До коментар #2 от "кой му дреме":Обещават вземане на нови заеми ( за тях комисионните, за вас изплащането), изпращането ви на фронта и подобни.
Коментиран от #30
07:48 16.01.2026
29 Европеец
До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Аз пък тогава мога да искам разрушаване и разпадане на Руската федерация.
07:49 16.01.2026
30 Алооо
До коментар #28 от "Аоо":Ревлювци, защо не заминахте да живеете в Русия, като там е такъв рай, а се мъчите тук да плащате заемите?
07:50 16.01.2026
31 Всичко
Коментиран от #36
07:50 16.01.2026
32 Циганин
До коментар #2 от "кой му дреме":Бате, пари ми дай и аз ще ти обещая всичко, което поискаш, Бате! Мога повече от Путин да обещавам и от Путин и от Секретар на ЦК на КПСС, Бате! Луна мога да ти обещая! Звезди мога да ти обещая!
07:51 16.01.2026
33 Кирил
07:51 16.01.2026
34 Хм...
07:52 16.01.2026
35 Sветлин Sтефанов
07:53 16.01.2026
36 3828
До коментар #31 от "Всичко":Проблемът е, че руснаците са на приключване. Затворите се изпразниха. Вече връщат ранените от болниците и директно пак в щурмови отряди. Иначе тук всекидневно ни поднасят новини за велики настъпления, как превзели цяло село от 5-6 разрушени къщи. Това, в Африка го правят 5-6 въоръжения с калашници мужики за 20 минути, без самолети и без артилерия.
Виж през Втората Световна като са правели настъпление на ден са минавали по 20-30 км, колкото Путин за 5 години. И това всеки ден ни се представя за велика Пабеда и аха, аха Украйна пада и НАТО се разпада.
Вика му се "Хибридна пропаганда" която се цели в най-глупавите.
07:55 16.01.2026
37 кривоглед калпазанин
07:55 16.01.2026
38 Обещавам
До коментар #2 от "кой му дреме":Всичко обещавам!
07:56 16.01.2026
39 ЕДГАР КЕЙСИ
07:56 16.01.2026
40 Хм...
До коментар #12 от "Хм...":А ти се събуди и видя, че расия се е разпаднала? А руснак е лоша дума и ще бъде така поне още един век.
07:56 16.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Освен това Института се прави
До коментар #18 от "Евала на Инситута!":на разсеян, че първоначалните територии си ги превзеха самите украинци етнически руснаци. Но не можаха да ги задържат сами на север, когато цялата украинска армия се насочи към тях, след като руската танкова колона се изтегли от Киев.
А Путин започна частичната мобилизация чак след това и започна набирането на доброволци!
От Херсон руснаците се изтеглиха сами, заради основателни опасения, че британците ще взривят язовира Каховка! А дори Зеленски не вярваше и твърдеше че изтеглянето било "капан"!
Всичко това е документирано, дори по западните медии!
07:57 16.01.2026
43 дреме ми на
До коментар #2 от "кой му дреме":Лесно е да се обещава. Не е като да се изпълнява. Питай Бойко да ти обещае.
07:58 16.01.2026
44 НДСВ
До коментар #2 от "кой му дреме":Аз, Негово Величество Цар Симеон Втори, тържествено обещавам 800 дни да ви оправям.
07:58 16.01.2026
45 Ами
САЩ разбират това добре и затова се оттеглиха от конфликта. В крайна сметка САЩ нямат жизнени интереси в Украйна.
07:59 16.01.2026
46 Мохамед
До коментар #2 от "кой му дреме":Обещавам 72 девици, ако идеш в Кремъл и се гръмеш.
07:59 16.01.2026