ISW: Путин не търси мир само за Украйна, а преустройство на НАТО

Руският президент Владимир Путин продължава да показва, че не би приел мирно споразумение, ограничено единствено до войната в Украйна, ако то не включва радикални промени в архитектурата на сигурността в Европа и ролята на НАТО. Това посочва Институтът за изследване на войната (ISW) в свой анализ, предава News.bg.

На 15 януари Путин заяви, че войната в Украйна представлява „директен отговор“ на действията на Запада, който според него е пренебрегнал интересите на Русия чрез разширяването на НАТО, въпреки твърденията за дадени по-рано обещания това да не се случва.

В края на 2021 г. Москва отправи ултимативни искания към Алианса, включително настояване НАТО да се върне към границите си от 1997 г. Анализаторите от ISW подчертават, че тези искания надхвърлят както предложения от САЩ 28-точков план, така и всички последвали инициативи за мир.

Според института Путин остава верен на първоначалните си стратегически цели, формулирани още през 2021-2022 г., които не се ограничават до украинската територия, а имат по-широки геополитически измерения.

В същото време Кремъл продължава да поддържа наратива, че украинската отбрана е близо до срив. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 15 януари, че положението за Киев се влошава ежедневно и че „пространството за вземане на решения“ на украинското ръководство се стеснява, намеквайки, че Украйна трябва да приеме руските условия.

Данните за бойната обстановка обаче не подкрепят тази оценка. Украинските сили успяха да предотвратят реализирането на целта на Москва за пълно подчиняване на страната. В пика на руските настъпления през март 2022 г. Русия контролираше 26,16% от територията на Украйна, но след украинската контраофанзива този дял спадна до 20,21% до края на април същата година.

До края на 2022 г., след успешни операции в Харковска и Херсонска област, руският контрол беше сведен до 17,84%. През 2023, 2024 и 2025 г. ситуацията остана относително стабилна, като контролът варираше между 17,9% и 18,52%, достигайки около 19,32% в края на 2025 г.

Това означава, че за последните три години Русия е увеличила контролираната от нея територия с едва около 1,5%. Според ISW тези придобивки са постигнати бавно и с висока цена, основно чрез изтощителни пехотни атаки, без възстановяване на ефективно механизирано настъпление. Анализаторите смятат, че подобни темпове правят малко вероятен бърз срив на украинската фронтова линия.

Въпреки това началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов продължава да представя преувеличени данни за напредъка на руските войски. На 15 януари той заяви, че Русия настъпва по почти всички направления и че опитите на Украйна да спре офанзивата са се провалили.

Герасимов твърди, че през първите две седмици на януари 2026 г. руските сили са завзели над 300 квадратни километра. По наблюдения на ISW обаче реално потвърденото разширяване на руското присъствие в периода 31 декември - 13 януари възлиза на около 73,82 квадратни километра - приблизително една четвърт от обявеното от Москва.