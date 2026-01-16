Земетресение разтърси щата Гереро в Мексико

Земетресение с магнитуд 4,9 беше регистрирано в мексиканския щат Гереро, съобщава Германският изследователски център по геонауки, цитира Ройтерс, предава БТА.

Трусът е настъпил на дълбочина около 10 километра. Президентката на Мексико, Клаудия Шейнбаум, съобщи, че към момента няма данни за материални щети.

Според публикацията ѝ в социалната мрежа "Екс" епицентърът е бил близо до град Сан Маркос, като магнитудът е отчетен като 5,2. Земетресението е усетено слабо и в столицата Мексико, допълва агенцията Ройтерс, позовавайки се на свои източници.