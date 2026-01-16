54-годишен шофьор на линейка блъсна 10-годишно дете в Хасково, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 януари.

При транспортиране на пострадал, на завой от улица „Стара планина“ към булевард „Съединение“, водачът е отнел предимството на момичето.

Детето е без травми, прегледано и освободено за домашно лечение.

Пробите на мъжа за алкохол и наркотици са отрицателни.