54-годишен шофьор на линейка блъсна 10-годишно дете в Хасково, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 15 януари.
При транспортиране на пострадал, на завой от улица „Стара планина“ към булевард „Съединение“, водачът е отнел предимството на момичето.
Детето е без травми, прегледано и освободено за домашно лечение.
Пробите на мъжа за алкохол и наркотици са отрицателни.
11:59 16.01.2026
В случая най вероятно средството е било само със светлина сигнализация без звукова и затова не я е чуло.
Да е живо и здраво детето.
12:18 16.01.2026