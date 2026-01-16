Новини
Линейка блъсна 10-годишно дете в Хасково

Линейка блъсна 10-годишно дете в Хасково

16 Януари, 2026 11:56 660 2

  • линейка-
  • блъснато дете-
  • хасково

Детето е без травми, прегледано и освободено за домашно лечение

Линейка блъсна 10-годишно дете в Хасково - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

54-годишен шофьор на линейка блъсна 10-годишно дете в Хасково, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 януари.

При транспортиране на пострадал, на завой от улица „Стара планина“ към булевард „Съединение“, водачът е отнел предимството на момичето.

Детето е без травми, прегледано и освободено за домашно лечение.

Пробите на мъжа за алкохол и наркотици са отрицателни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това

    7 0 Отговор
    дете е родено с късмет, да те блъсне линейка, без травми, без наранявания. Да е живо и здраво детето.

    11:59 16.01.2026

  • 2 ддд

    3 0 Отговор
    Учете ги децата че на превозни средства със специален режим на движение се прави път.
    В случая най вероятно средството е било само със светлина сигнализация без звукова и затова не я е чуло.
    Да е живо и здраво детето.

    12:18 16.01.2026

