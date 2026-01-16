Новини
Стармър подчертава провала на Путин и засилване на британско-украинското партньорство
  Тема: Украйна

Стармър подчертава провала на Путин и засилване на британско-украинското партньорство

16 Януари, 2026 11:21 1 413 73

Британският премиер критикува руската ескалация и обещава нови инициативи за сигурността и бъдещето на Украйна

Стармър подчертава провала на Путин и засилване на британско-украинското партньорство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Кийр Стармър публикува статия в украинското издание „Европейская правда“, година след като подписа заедно с президента Володимир Зеленски стогодишно партньорство между Великобритания и Украйна, предава News.bg.

В материала Стармър посочва, че това сътрудничество е „ярко доказателство, че имперските амбиции на Владимир Путин да откъсне Украйна от ключовите ѝ съюзници са се провалили стратегически“. Той отбелязва, че Лондон и Киев непрекъснато търсят нови начини за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на сигурността и за укрепване на връзките за бъдещите поколения.

Премиерът акцентира, че докато Украйна и светът се стремят към справедлив и устойчив мир, Путин продължава да насочва дронове и ракети срещу цивилното население. Стармър го обвини, че се опитва да „потопи милиони хора в студ и тъмнина по време на тежка зима“ при температури до минус 20 градуса, определяйки действията му като „позорни“.

Статията посочва още, че руската страна „измисля истории“ за предполагаеми атаки на украински дронове върху резиденцията на Путин във Валдай, а ракетният удар с „Орешник“ по Лвов е определен като „очевидна ескалация“.

„Путин се опитва да превърне живота ви в ад, но вашата решимост да оказвате съпротива само нараства“, завършва обръщението на Стармър към украинския народ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 46 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пламен

    13 99 Отговор
    Русия нападна и загуби тази война още през първите два месеца когато Украйна нямаше нищо

    Коментиран от #20, #65

    11:23 16.01.2026

  • 3 Трол

    66 6 Отговор
    Русия може да бъде победена само ако съпругата на г-н Стармър стане министър-председател вместо него.

    Коментиран от #41

    11:24 16.01.2026

  • 4 Гост

    86 5 Отговор
    Откровенни глупости.

    11:24 16.01.2026

  • 5 Дис ис бритиш хом...

    66 4 Отговор
    ЖеЛаещ😅

    11:24 16.01.2026

  • 6 Макрон

    76 5 Отговор
    "На Европа и трябва нещо като Орешник."
    Що бе нали побеждавате Русия?

    11:25 16.01.2026

  • 7 Дас Хаген

    67 4 Отговор
    Защо още ги надъхвате! Явно наистина до последния украинец!

    Коментиран от #37

    11:25 16.01.2026

  • 8 туман

    83 2 Отговор
    Не мога да повярвам какви глупости ни заливат от окупационните медии, не случайно този смешник е с такъв процент одобрение.

    11:25 16.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Омазана ватенка

    6 68 Отговор
    Който се е изрепчил на англичаните бял ден не е видял.

    Коментиран от #22, #73

    11:26 16.01.2026

  • 11 8888

    63 3 Отговор
    За да се скрие цялата трагедия в Украйна с липсата на ресурси и вече отвличането и на млади хора и студенти за фронта, както и тиранията на щатите които сега са истинските диктатори и правят каквото си искат, Лондон намира начини на очерни Путин.... Горките, нямат полезен ход.

    Коментиран от #69

    11:26 16.01.2026

  • 12 Смешник

    65 3 Отговор
    Тази статия идва да покаже че Великобритания а не САЩ са основните подпалвачи на войната в Украйна и поддръжници на фашиския режим в Киев

    11:26 16.01.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    59 3 Отговор
    Отново познати до втръсване клишета. Путин не очаква да му дадат нещо, а ще си вземе това, което му е бащиния по един или друг начин. Орешник е паднал точно , където трябва и е постигнал целта, да им затреперят мартинките на военолюбците, като тоя на снимката.

    Коментиран от #18

    11:27 16.01.2026

  • 14 Радо

    43 2 Отговор
    Защитника на пед офилите пак сънува розови сънища.

    11:27 16.01.2026

  • 15 ха ха ха

    24 2 Отговор
    вафли.бг

    11:27 16.01.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 20 Отговор
    ще ви е...ле лята на с ра на

    11:27 16.01.2026

  • 17 8888

    52 3 Отговор
    А нещо за признанието на Тръмп че Зелю не иска да спира войната защото иначе е пътник??? Лондон какво викат?

    11:27 16.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 малоумник

    42 1 Отговор
    тези дни всяка новина от Европа е повос за съжаление смях и недоумение...... казва го човек, чиято държава скоро нито ще е бяла, нито велика, нито ще е богата....просто по добрата версия на Бангладеш. Следващите години делегациите на англия ще са като националите на холандия! само гледайте...

    11:28 16.01.2026

  • 20 Пламена кетъринга

    44 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    Имаше американски и английски военни в плен, дори един генерал май. От бг мисирките няма да го чуеш това. Стармър се опитва да стане по-смешен и от фон Мюнхаузен.

    Коментиран от #23

    11:28 16.01.2026

  • 21 Някой

    47 2 Отговор
    Не знам къде вижда провал на Путин този доказан защитник на ислямската педофилия. По всикчо си личи, че англичаните не се стремят към мир в Украйна, а точно обратно. Франзцузи, германци и италиянци вече говоят за преговори с Путин, защото виждат реалното положение, но този сбърканяк - наобратно.
    Нека продължават така- може да се сдобият с орешника на Путин. Доставен на собствен ход.

    11:29 16.01.2026

  • 22 Някой

    35 3 Отговор

    До коментар #10 от "Омазана ватенка":

    Което показва само, че англичаните са вредни за света и трябва да бъдат бити навсякъде.

    Коментиран от #25, #45

    11:30 16.01.2026

  • 23 Руската пропаганда

    1 25 Отговор

    До коментар #20 от "Пламена кетъринга":

    Има за цел да опростачи глупака.

    Коментиран от #57

    11:30 16.01.2026

  • 24 да ама

    22 1 Отговор

    До коментар #18 от "Да де":

    къде е България бе цветче на дъгата

    11:31 16.01.2026

  • 25 Смех с копейки

    2 24 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    Ами отивай да биеш англичаните 😄😁

    Коментиран от #72

    11:31 16.01.2026

  • 26 Боруна Лом

    28 1 Отговор
    ТЕЗИ КОЛОНИЗАТОРИ,А ВЕЧЕ КОЛОНИАЛНИ РОБИ ИСКАТ ДА ИЗЧЕЗНАТ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА?

    11:32 16.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 осраински

    27 2 Отговор
    тия наистина са много загриJени за Покрайна и ще и помогнат да се раздели с Одеса и излаза си на море

    11:32 16.01.2026

  • 29 Той

    26 2 Отговор
    и Чърчил го е мясало на тюфлек, ма поне с някакви качества на измекерин. Тоз е тюфлек с качества на сапунен мехур !

    11:32 16.01.2026

  • 30 9292

    31 2 Отговор
    Когато войната свърши, укрите след Зеленски най-много ще мразят англичаните.

    11:33 16.01.2026

  • 31 истина ти казвам

    21 1 Отговор
    Тоа ше дойде по шашав от Бай Дончо и Тръмпоча взети заедно!

    11:34 16.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 татунчо

    27 2 Отговор
    Тоя Стармър е също толкова противен , колкото и заобикалящата го шайка от гадове - разните там каласи , мерцовци ,зелявци и так далее ........

    11:36 16.01.2026

  • 35 няма нужда от повече

    30 2 Отговор
    Вижте физиономията на този стар мърморко, прочетете за ниското одобрение в ОК за него, чуйти налудничавите му злостни приказки, тикащи ЕС към война и преценете сами.

    11:36 16.01.2026

  • 36 Баба Яга

    24 2 Отговор
    Поредният англосаксонски мурук идиот дърмърлю! Ще ядете бой.

    11:38 16.01.2026

  • 37 ти да видиш

    21 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дас Хаген":

    Ми докато има балъци ше има и тарикати! Подпалиха тая война и сега се явяват спасители на бел кон! Позната ситуация до болка! Ма зеленото не може да излезе от комата!

    11:39 16.01.2026

  • 38 Тази

    16 2 Отговор
    Пеderуга колко вибратори има?

    11:39 16.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Японеца

    13 1 Отговор
    Празнословие!

    11:41 16.01.2026

  • 41 Ало, ало

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Че Стармър има ли съпруга? Той не е ли от "другите"?

    11:41 16.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ами

    19 2 Отговор
    ха ха ха - много е важно украинско британското партньорство, британците нямат друга работа освен да се грижат за благосъстоянието на украина

    11:41 16.01.2026

  • 44 Ахах

    15 2 Отговор
    Англезите къде са тръгнали.. Нотингам, Бирмингам официално са във фалит.. Стагнация, инфраструктурата е на ниво България, но без обхват

    11:41 16.01.2026

  • 45 Никой

    18 3 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    Прав сте,но кратуните зелени не увират лесно.Англето ги нахъса.Колко повече те бият,повече налитай,до последния украинец.

    11:41 16.01.2026

  • 46 Бен Търпин

    17 1 Отговор
    Хахахааа....тоя Стармър порка някакъв първак....хаахахаааа

    Коментиран от #59

    11:41 16.01.2026

  • 47 Мишел

    20 3 Отговор
    Западна Европа много харесва да воюва с Русия чрез кръвта на Украйна.

    11:42 16.01.2026

  • 48 Дориана

    15 3 Отговор
    Точно обратното, Стармър не може и не иска да отчете провала на Великобритания и ЕС. Ще го разбере по трудния начин. А, Путин изобщо не се е провалил, точно той диктува правилата във войната, докато Великобритания и ЕС харчат милиарди за оръжия и помощи на Украйна, която е губеща .

    Коментиран от #68

    11:43 16.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Фон Смолхаузен

    14 3 Отговор
    Напред!!! Скачайте в танка и към Москва. Вземете и белезниците да вържем Путин..... :)

    11:47 16.01.2026

  • 55 Българка 😺-Маца

    10 2 Отговор
    Уудрий яко Вова ,да се пукат коалициите душмански ,а пък те нека да си коментират за провали !

    Коментиран от #70

    11:48 16.01.2026

  • 56 Димитър Георгиев- ДиДи

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "К00ПЕЙКИте":

    А ти свикна ли да ровиш в кофите в опит да се нахраниш 🤣🤣🤣 ?

    11:49 16.01.2026

  • 57 Урсул фон дер Бандер

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Руската пропаганда":

    вярно опростачил си се

    11:52 16.01.2026

  • 58 Предполагам

    13 2 Отговор
    Предполагам, че публикуването на подобни статии позволява на медиите да остават "живи".
    Видяхме днес, че дори Скот Ритер не бе пожален, и му беше спрян достъп до финансовата система само защото казва истината ...
    Неоконсерваторите доказаха, че са бандити скрити като политици ...

    Коментиран от #63

    11:53 16.01.2026

  • 59 Сър ПиЧук

    7 2 Отговор

    До коментар #46 от "Бен Търпин":

    Старр - Мъррр първак не цоца ,а само отлежало шотландско уиски ,проблема е че млади наддарени 00крайнци яко го млллллтятт там където сленце не грее и изпатква от кеффф !

    11:54 16.01.2026

  • 60 Точен

    13 3 Отговор
    Наглосаксонецо, Путин не се ОПИТВА да превърне живота ви в ад, а самите вие и Баба европа превърнахте живота си в ад... Светът има доста грехове да ви връща, особено към България!

    11:55 16.01.2026

  • 61 Динго

    5 2 Отговор
    Дали сам си вярва

    Коментиран от #64

    11:57 16.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ами притеснен е

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Динго":

    100-годишният договор тече без да се консумират ползи и критикува руската ескалация….

    12:01 16.01.2026

  • 65 Чи как!

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    Мий краката,режи вени и си лягай.Продалъжавай да сънуваш, бонгуш

    12:01 16.01.2026

  • 66 Нещастници

    8 2 Отговор
    езависимо дали стискам палци на пакитата или не, история на англия ще приключох с техния възход! следващия кмет на лондон няма да е бял, очертава се египетка мюсюлманка с7 деца... но явно белите на острова са се примирили , че си заминават. Като се знаминват в външни проблеми избягват временно реалнистта.. като с алкохола и наркотиците

    12:04 16.01.2026

  • 67 Кака Нашева

    4 0 Отговор
    Ша ма низвинявати ама този плуу жеккк на снимката изглежда като иммм поттентен сериен уууу биетссс .Вярно не успях да завърша Психология щото един асистент малко ме позабремени , щото си бях доста общителна ,но все пак имам доста познания по въпроса

    12:11 16.01.2026

  • 68 Не съм русофил но

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Дориана":

    Путин още през 2014 предупреди тия,не ни притискайте,дръпнете се от границите ни,ние сме световна ядрена сила и не можете да ни диктувате какво да правим и какво не! Некакъв баланс требва да има. Но баланса беше нарушен и последва отговор. Кво се прават на умрели лисици??? И пак им дадоха 8 години,дано се осъзнаят какво ше последва. Ама не Украинците щели да маршируват по червения площад,щели да им дадът да се разберът на руснаците и подобни безкрайни простотии! А познайте от първият път кой е виновен за настоящата ситуация?

    12:14 16.01.2026

  • 69 Лука

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "8888":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !

    12:15 16.01.2026

  • 70 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Българка 😺-Маца":

    Нямаш ли родина та хвалиш враговете рашистки ?

    12:17 16.01.2026

  • 71 Странно за какъв

    0 0 Отговор
    провал говори този господин? И за какъв договор за стогодишно партньорство? А дори и не споменава, че за да стигнат нещата до това състояние, основна вина има страната, чиито министър-председател е този господин... А да споменавам ли, че основен и най-горещ подръжник за продължаването на войната е самото негово правителство, като не пропускам и един негов предшественик с малоумна прическа. Ингилизите са основните интриганти в цялата тази история и за това ги води патологичната им омраза към Русия и народа ѝ...

    12:25 16.01.2026

  • 72 Злобното Зели

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Смех с копейки":

    Вече са бити. Нямат икономика, нямат и образование (за разлика от преди) страната е пълна с нови "тъмни" англета . Армията наброява 80 000 . Какво друго може да съсипят???

    12:33 16.01.2026

  • 73 Умен атлантик

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Омазана ватенка":

    Индия,Хонг Конг и САЩ са се изрепчили толкова,че англичани вече и не мислят за тях.

    12:36 16.01.2026

