Стармър подчертава провала на Путин и засилване на британско-украинското партньорство

Британският премиер Кийр Стармър публикува статия в украинското издание „Европейская правда“, година след като подписа заедно с президента Володимир Зеленски стогодишно партньорство между Великобритания и Украйна, предава News.bg.

В материала Стармър посочва, че това сътрудничество е „ярко доказателство, че имперските амбиции на Владимир Путин да откъсне Украйна от ключовите ѝ съюзници са се провалили стратегически“. Той отбелязва, че Лондон и Киев непрекъснато търсят нови начини за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на сигурността и за укрепване на връзките за бъдещите поколения.

Премиерът акцентира, че докато Украйна и светът се стремят към справедлив и устойчив мир, Путин продължава да насочва дронове и ракети срещу цивилното население. Стармър го обвини, че се опитва да „потопи милиони хора в студ и тъмнина по време на тежка зима“ при температури до минус 20 градуса, определяйки действията му като „позорни“.

Статията посочва още, че руската страна „измисля истории“ за предполагаеми атаки на украински дронове върху резиденцията на Путин във Валдай, а ракетният удар с „Орешник“ по Лвов е определен като „очевидна ескалация“.

„Путин се опитва да превърне живота ви в ад, но вашата решимост да оказвате съпротива само нараства“, завършва обръщението на Стармър към украинския народ.