Украйна свиква "Енергиен Рамщайн" за подкрепа на енергийния сектор

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига обяви, че по указание на министър-председателя Юлия Свириденко, в сътрудничество с Министерството на енергетиката, страната организира среща под името „Енергиен Рамщайн“, предава Фокус.
Целта на инициативата е да се получат допълнителни вноски и ясни ангажименти от страна на международните партньори за подкрепа на украинския енергиен сектор.
Сибига уточни, че в близко бъдеще страната очаква и нови двустранни пакети за енергийна помощ от съюзниците си. „Утре ще има новини в тази насока“, добави той.
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анани
Коментиран от #7
10:26 16.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ха ХаХа
Европрестъпници
10:26 16.01.2026
4 хехе
10:26 16.01.2026
5 Да ви е.а
10:27 16.01.2026
6 осраински
10:30 16.01.2026
7 Отешник
До коментар #1 от "Анани":Голям удар е било и то без жертви
Разсмърдяха се всичкиНацисти. Събирания, декларации, ядене, пиене и третото. Хихихи.
10:31 16.01.2026
8 Соваж бейби
10:31 16.01.2026
9 Вашето мнение
10:32 16.01.2026
10 Волга
10:33 16.01.2026
11 Сандо
10:42 16.01.2026
12 Олееее....
10:44 16.01.2026
13 Енергийният сектор е съставен
10:46 16.01.2026
14 12345
10:49 16.01.2026
15 Енергия в
10:54 16.01.2026
16 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:59 16.01.2026
17 Берлин
11:02 16.01.2026
18 Решение
11:03 16.01.2026
19 ТЪПОТИЯТА ТОТАЛНО
11:03 16.01.2026