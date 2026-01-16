Украйна свиква "Енергиен Рамщайн" за подкрепа на енергийния сектор

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига обяви, че по указание на министър-председателя Юлия Свириденко, в сътрудничество с Министерството на енергетиката, страната организира среща под името „Енергиен Рамщайн“, предава Фокус.

Целта на инициативата е да се получат допълнителни вноски и ясни ангажименти от страна на международните партньори за подкрепа на украинския енергиен сектор.

Сибига уточни, че в близко бъдеще страната очаква и нови двустранни пакети за енергийна помощ от съюзниците си. „Утре ще има новини в тази насока“, добави той.