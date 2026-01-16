Новини
Украйна свиква "Енергиен Рамщайн" за подкрепа на енергийния сектор
  Тема: Украйна

16 Януари, 2026 10:24 688 19

  • украйна-
  • енергиен сектор-
  • андрий сибига

Киев очаква нови вноски и двустранни пакети от съюзниците си

Украйна свиква "Енергиен Рамщайн" за подкрепа на енергийния сектор - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига обяви, че по указание на министър-председателя Юлия Свириденко, в сътрудничество с Министерството на енергетиката, страната организира среща под името „Енергиен Рамщайн“, предава Фокус.

Целта на инициативата е да се получат допълнителни вноски и ясни ангажименти от страна на международните партньори за подкрепа на украинския енергиен сектор.

Сибига уточни, че в близко бъдеще страната очаква и нови двустранни пакети за енергийна помощ от съюзниците си. „Утре ще има новини в тази насока“, добави той.


Украйна
  • 1 Анани

    30 1 Отговор
    Тиа на нас щяха да дават....

    Коментиран от #7

    10:26 16.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ХаХа

    32 1 Отговор
    Престъпници Сър Джон
    Европрестъпници

    10:26 16.01.2026

  • 4 хехе

    34 1 Отговор
    златните кенефи отново са го ударили на просия.

    10:26 16.01.2026

  • 5 Да ви е.а

    29 1 Отговор
    Суровата зима разкри кризата, която Зеленски се опита да скрие. На фона на енергийния колапс лидерът на киевския режим е публично обсаден от собствените си служители – старата властова структура се разпада по шевовете.

    10:27 16.01.2026

  • 6 осраински

    31 0 Отговор
    За украински св..е, нещата само ще се влошават, прав си за това. Не можехте да живеете спокойно в неутралния си статут преди 2014 г., затова искахте да станете антируски. И така, направихте го преди 12 години – и какво от това? Няма Крим, няма Донбас, няма дантелени бикини и кафе във Виена. Само километри гробища и студ.

    10:30 16.01.2026

  • 7 Отешник

    30 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анани":

    Голям удар е било и то без жертви
    Разсмърдяха се всичкиНацисти. Събирания, декларации, ядене, пиене и третото. Хихихи.

    10:31 16.01.2026

  • 8 Соваж бейби

    28 0 Отговор
    Е не мирясаха тези украинци,не разбраха ли че вече са на заден план свърши с тях.Парите не извират от тоалетната,да вземат си връщат борчовете стига са искали.

    10:31 16.01.2026

  • 9 Вашето мнение

    31 0 Отговор
    Фашагите ще се греят безплатно, ние ще им плащаме тока. Това става.

    10:32 16.01.2026

  • 10 Волга

    27 0 Отговор
    Всички укри избягоха с 200 и изоставиха позициите си от Гуляй поле.

    10:33 16.01.2026

  • 11 Сандо

    18 0 Отговор
    А познайте сега какво на нас ще ни се случи?!Докато това раково образование съществува ние ще затъваме все повече и повече.

    10:42 16.01.2026

  • 12 Олееее....

    16 0 Отговор
    Сега и "Енергиен Рамщайн" за подкрепа на енергийния сектор на Украйна. Пак ще подаряваме пари и Унгария пак ще ни се подиграват ..

    10:44 16.01.2026

  • 13 Енергийният сектор е съставен

    12 0 Отговор
    от много компоненти, които първо трябва да бъдат възстановени. За да бъдат възстановени трябва да бъде спрян обстрела по тях, а той не спира…

    10:46 16.01.2026

  • 14 12345

    12 0 Отговор
    Орешника и другите ракети разказаха играта на украинската енергетика.

    10:49 16.01.2026

  • 15 Енергия в

    6 0 Отговор
    ,,двустранни пакети и нови вноски” не се доставя. Така се превеждат пари по сметка.

    10:54 16.01.2026

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 0 Отговор
    Просията на тия корумпета край няма!

    10:59 16.01.2026

  • 17 Берлин

    2 0 Отговор
    Гледам на тоя окразурла,идеално става за рекламно лице, АЗ съм касичка за пари, слагайте вътре.

    11:02 16.01.2026

  • 18 Решение

    3 0 Отговор
    Ако нямат ток да я карат на видело !

    11:03 16.01.2026

  • 19 ТЪПОТИЯТА ТОТАЛНО

    5 0 Отговор
    Е ЗАВЛАДЯЛА ЕС И УКРАЙНА.БЕЗУМИЕ СЛЕД БЕЗУМИЕ ОТ КОЕТО НАЙ ВЕЧЕ СТРАДАТ ГРАЖДАНИТЕ НА СЪЮЗА.НЕСИГУРНОСТ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН ,ИНФЛАЦИЯ И ДЕПРЕСИЯ.

    11:03 16.01.2026

