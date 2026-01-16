Тръмп обяви подкрепата си за преходния "Мирен съвет", който временно ще управлява Ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в „Truth Social“ подкрепата си за преходна технократична Палестинска администрация, която да управлява Ивицата Газа.

Тръмп потвърди прехода към втората фаза на мирния план за Газа. Според американския лидер, „като председател на Съвета за мир, аз подкрепих технократична Палестинска администрация, Национален комитет за управление на Газа“.

„С подкрепата на Египет, Турция и Катар ще постигнем всеобхватно споразумение за демилитаризация с Хамас, което ще включва пълно разоръжаване и унищожаване на всички тунели. Хамас трябва незабавно да изпълни задълженията си, включително връщането на последното тяло на Израел и незабавното преминаване към пълна демилитаризация. Както казах преди, те могат да направят това по лесния или по трудния начин“, каза Тръмп. Преди това той обяви, че е сформиран „Мирен съвет“, който ще управлява ивицата Газа, обяснявайки, че съставът на управителния орган „ще бъде обявен скоро“.

По-рано специалният президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф обяви началото на втората фаза от плана на американския лидер за уреждане на конфликта в ивицата Газа, който предвижда създаването на преходна администрация и стартирането на процес за демилитаризация и възстановяване на анклава. Планът за демилитаризация на Газа, който е в основата на прилагането на втората фаза от мирното споразумение в анклава, предвижда унищожаване на подземни тунели и места за производство на занаятчийски оръжия, предаване на тежки оръжия и създаване на полицейски сили в анклава под ръководството на технократско палестинско правителство без Хамас.

На 9 октомври 2025 г. Израел и Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, Съединените щати и Турция, се споразумяха да приложат първата фаза от мирния план, представен от Тръмп. На следващия ден в ивицата Газа влезе в сила прекратяване на огъня. В съответствие със споразумението, израелските войски се оттеглиха към така наречената Жълта линия, запазвайки контрол над над 50% от територията на анклава.