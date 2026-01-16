Жана Бергендорф ще се жени за партньорката си

Жана Бергендорф отново е на гребена на любовта – и този път историята е по-гореща от всякога. Певицата е безумно влюбена в половинката си Светослава Петкова и вече открито говори за сватба, пише marica.bg.
Изпълнителката на „Самурай“ не крие, че най-после е открила истинската хармония, а според нея причината е повече от ясна – и двете са жени. Жана е категорична, че е приключила окончателно с мъжете и дори признава, че разочарованията ѝ са я накарали да погледне към собствения си пол по съвсем нов начин – като любовен и сексуален партньор.
Двете със Светослава вече живеят заедно в Слънчев бряг, където са се установили трайно от около половин година. Първоначално Жана заминала на морето по работа, но мястото – и любовта – я задържали. Днес няма никакво намерение да се връща назад.
Сватбата обаче няма как да се случи в България. Планът е ясен – церемонията ще бъде в чужбина, най-вероятно в Дания. Иронията е пълна, защото именно там преди 20 години Жана каза „да“ за първи път – на датчанина Стефан Бергендорф, от когото има син.
Миналото на певицата е белязано от тежки скандали, зависимости и проблеми със закона, но днес 40-годишната Жана твърди, че всичко това е зад гърба ѝ. А най-голямата ѝ опора в новия живот се оказва именно Светослава. Двете се запознали в бар в Слънчев бряг, където Жана работела – и още същата вечер си тръгнали заедно.
Макар това да не е първата лесбийска връзка на Бергендорф, близки твърдят, че е първата наистина сериозна. И ако съдим по плановете за венчило – този път Жана изглежда по-убедена от всякога.
