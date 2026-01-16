Украйна неутрализира 53 дрона при масирана атака от Русия

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна обявиха, че са неутрализирали 53 от общо 76 безпилотни летателни апарата, с които Русия атакува страната, съобщава Укринформ, предава БТА.
От четвъртък вечерта, 18:00 ч. украинско време, до 8:30 ч. на следващата сутрин Русия е провела въздушна атака, използвайки дронове тип „Шахед“, „Гербера“, „Италмас“ и други.
Атака бе отблъсната чрез съвместната работа на авиацията, противовъздушните ракетни сили, подразделенията за електронна война, специалните групи за безпилотни системи и мобилните огневи единици на украинската армия.
Според предварителните данни към 8:30 ч. украинските сили за противовъздушна отбрана са успели да прехванат и неутрализират 53 от атакуващите дронове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #10, #23
11:52 16.01.2026
2 Точен
Коментиран от #14
11:53 16.01.2026
3 Вашето мнение
11:53 16.01.2026
4 Еееееее
11:56 16.01.2026
5 Леля Дрол
11:59 16.01.2026
6 татунчо 🍌
Коментиран от #13
11:59 16.01.2026
7 замислен
12:00 16.01.2026
8 Ало, сайта?
12:02 16.01.2026
9 Кличко-олимпийски и св.шампион.
фронта,а навсякаде по света.Путиновите руснаци трябва да знаят,че където и да се крият ще
бъдат унищожени.Аз правех,а и сега правя точно това.Затова няма руснак който да смее да излезе
срещу мен.Пребих на ринга най силния руснак-световен и олимпийски шампион насред Москва
пред очите на убиеца-терорист Путин.И той избяга преди края да не види украинската победа
над руския колос.Украинци посследвайте примера ми.Унищожавайте дивите руски орди.
Коментиран от #12
12:02 16.01.2026
10 Лука
До коментар #1 от "Вашето мнение":По добре да плащаме отколкото рашистко управление !!!
Коментиран от #24
12:03 16.01.2026
12 овч, 🐑
До коментар #9 от "Кличко-олимпийски и св.шампион.":Това правят и руснаците в момента - бият урките до посиняване или както е казал народът ни - както циганин не си бие кучето !
12:04 16.01.2026
13 Кличко-олимпийски и св.шампион.
До коментар #6 от "татунчо 🍌":За три дня в Киев
Коментиран от #15, #16, #19
12:05 16.01.2026
14 Лука
До коментар #2 от "Точен":Своя държава нямаш ли ,та хвалиш вражеската рашистка държава ?
Коментиран от #18
12:05 16.01.2026
15 татунчо 🍌
До коментар #13 от "Кличко-олимпийски и св.шампион.":Няма защо да е за 3 дни , на бавен огън е най-вкусно сготвеното ! Може и 33 години да продължи , ако Путин е решил така да стане .
12:07 16.01.2026
16 джудж ,😡
До коментар #13 от "Кличко-олимпийски и св.шампион.":Как дела сегодня ? Студ и голод ?! Нет денги ?!
12:08 16.01.2026
17 Ахах
12:13 16.01.2026
18 Е ти
До коментар #14 от "Лука":Кво хвалиш уе калтак? Си измиеш питката и да се махаш, че всичко вмириса
12:14 16.01.2026
20 Българин
Това е свещенната роля на Руската Империя! Да налага волята си безкомпромисно и да налага Православието!
За това българите я обиаме и тачим!
12:24 16.01.2026
21 Мишел
Коментиран от #27
12:27 16.01.2026
22 име
Коментиран от #25
12:28 16.01.2026
24 т-п тpoл соpocoиден
До коментар #10 от "Лука":От кога козяците на НПО хранилка плащате за нещо, различно от ДСС?! Даже осигуровки не ви внасят на някои от вас!
Коментиран от #26
12:30 16.01.2026
25 Четвъртия райх бил трупал
До коментар #22 от "име":име
00ОТГОВОР
Нищо работа, само със 76 дрона да ги атакуват, че и само 50 да са наутралиизирано от сгради. Значи трупат руснаците и скопо ще ги почват със стотици по няколко пъти на ден.
-;-
Значи русофилите си се надяват путлеристите с импортозамещението да станели 3-ия полюс?!
12:31 16.01.2026
26 Ало острите русофили
До коментар #24 от "т-п тpoл соpocoиден":т-п тpoл соpocoиден
00ОТГОВОР
До коментар 10 от "Лука":
От кога козяците на НПО хранилка плащате за нещо, различно от ДСС?! Даже осигуровки не ви внасят на някои от вас!
-;-
Какво си се загрижил за соросоидите и техните здравни и осигурителни вноски.
Нека русофилите да си плащат вноските и да си спазват лекарствата.
Голяма лудост е обхванала русофилите ни скапани!
Какво ли ще изпитат пропутлеристите като Аллах си прибере дивака от Ленинград?!
12:34 16.01.2026
