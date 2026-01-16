Новини
Украйна неутрализира 53 дрона при масирана атака от Русия
Украйна неутрализира 53 дрона при масирана атака от Русия

16 Януари, 2026 11:50 647 27

Силите за противовъздушна отбрана отблъснаха 76 безпилотни летателни апарата в последната нощна операция

Украйна неутрализира 53 дрона при масирана атака от Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна обявиха, че са неутрализирали 53 от общо 76 безпилотни летателни апарата, с които Русия атакува страната, съобщава Укринформ, предава БТА.

От четвъртък вечерта, 18:00 ч. украинско време, до 8:30 ч. на следващата сутрин Русия е провела въздушна атака, използвайки дронове тип „Шахед“, „Гербера“, „Италмас“ и други.

Атака бе отблъсната чрез съвместната работа на авиацията, противовъздушните ракетни сили, подразделенията за електронна война, специалните групи за безпилотни системи и мобилните огневи единици на украинската армия.

Според предварителните данни към 8:30 ч. украинските сили за противовъздушна отбрана са успели да прехванат и неутрализират 53 от атакуващите дронове.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    18 2 Отговор
    Българските пенсионери от клуба на богатите да се готвят да плащат и за тока на бандерите. Щото герб, ппдб, дпс, бсп и итн са за това.

    Коментиран от #10, #23

    11:52 16.01.2026

  • 2 Точен

    20 3 Отговор
    Точното заглавие на статията е: Руски дронове потрошиха военни и инфраструктурни възлови цели в Киев и Одеска област...

    Коментиран от #14

    11:53 16.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    14 2 Отговор
    Отблъснали са бандерюгите още мозъчни клетки от тиквите на паветните, нищо друго не са отблъснали.

    11:53 16.01.2026

  • 4 Еееееее

    10 1 Отговор
    щом е така, това означава, че осрайна печели войната. Редно е сега Русия да отстъпи и предаде цялата си територия на осрайна.

    11:56 16.01.2026

  • 5 Леля Дрол

    7 2 Отговор
    Пък Зеленски иска още ток от Европа, щото му намалели мощностите. Важното е да се скалъпи стойка.

    11:59 16.01.2026

  • 6 татунчо 🍌

    9 3 Отговор
    Ха-ха ! Урките все отблъсват , и все отблъснати си остават . Ако вярваме на всичко написано за тях - Русия вече не е на картата на Света ....

    Коментиран от #13

    11:59 16.01.2026

  • 7 замислен

    9 3 Отговор
    Така като започнат "свалихме дрон", руснаците от много време произвеждат малките "гербер" точно за тази цел. Произведен от стиропор, понякога облепен с домакинско фолио, понякога със една призма вътре и без бойна част. На великата цена от 1-2000$ го пускат да лети където искат да разберат дали има ПВО, насреща украинците стрелят с ракети по 500 000 $ за да ги свалят. Въпроса е, че просто в момента изтощават ПВО на украинците с евтини хвърчила.

    12:00 16.01.2026

  • 8 Ало, сайта?

    11 0 Отговор
    Няма нужда от тази новина.Ние знаем,че украинското ПВО, сваля всичко.🤣

    12:02 16.01.2026

  • 9 Кличко-олимпийски и св.шампион.

    1 14 Отговор
    Украинци,положението е тежко,но изход има.А той е:Убивайте руски нашественици не само на
    фронта,а навсякаде по света.Путиновите руснаци трябва да знаят,че където и да се крият ще
    бъдат унищожени.Аз правех,а и сега правя точно това.Затова няма руснак който да смее да излезе
    срещу мен.Пребих на ринга най силния руснак-световен и олимпийски шампион насред Москва
    пред очите на убиеца-терорист Путин.И той избяга преди края да не види украинската победа
    над руския колос.Украинци посследвайте примера ми.Унищожавайте дивите руски орди.

    Коментиран от #12

    12:02 16.01.2026

  • 10 Лука

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    По добре да плащаме отколкото рашистко управление !!!

    Коментиран от #24

    12:03 16.01.2026

  • 12 овч, 🐑

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кличко-олимпийски и св.шампион.":

    Това правят и руснаците в момента - бият урките до посиняване или както е казал народът ни - както циганин не си бие кучето !

    12:04 16.01.2026

  • 13 Кличко-олимпийски и св.шампион.

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "татунчо 🍌":

    За три дня в Киев

    Коментиран от #15, #16, #19

    12:05 16.01.2026

  • 14 Лука

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Точен":

    Своя държава нямаш ли ,та хвалиш вражеската рашистка държава ?

    Коментиран от #18

    12:05 16.01.2026

  • 15 татунчо 🍌

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кличко-олимпийски и св.шампион.":

    Няма защо да е за 3 дни , на бавен огън е най-вкусно сготвеното ! Може и 33 години да продължи , ако Путин е решил така да стане .

    12:07 16.01.2026

  • 16 джудж ,😡

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кличко-олимпийски и св.шампион.":

    Как дела сегодня ? Студ и голод ?! Нет денги ?!

    12:08 16.01.2026

  • 17 Ахах

    0 0 Отговор
    И върху колко училища, болници и жилищни сгради паднаха дроните този път?

    12:13 16.01.2026

  • 18 Е ти

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лука":

    Кво хвалиш уе калтак? Си измиеш питката и да се махаш, че всичко вмириса

    12:14 16.01.2026

  • 20 Българин

    1 0 Отговор
    За всички е ясно, че мир ще има, когато Русия унищожи всички окраинци и терористичната им окраина!
    Това е свещенната роля на Руската Империя! Да налага волята си безкомпромисно и да налага Православието!
    За това българите я обиаме и тачим!

    12:24 16.01.2026

  • 21 Мишел

    0 0 Отговор
    Какво пише Berliner Zeitung:: Руските удари унищожават все по ефикасно украинската енергетика. Украинската ПВО/ПРО се справя все по зле. Русия атакува с модернизирани ракети и дронове, срещу които защитата на Украйна е безпомощна.

    Коментиран от #27

    12:27 16.01.2026

  • 22 име

    0 0 Отговор
    Нищо работа, само със 76 дрона да ги атакуват, че и само 50 да са наутралиизирано от сгради. Значи трупат руснаците и скопо ще ги почват със стотици по няколко пъти на ден.

    Коментиран от #25

    12:28 16.01.2026

  • 24 т-п тpoл соpocoиден

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лука":

    От кога козяците на НПО хранилка плащате за нещо, различно от ДСС?! Даже осигуровки не ви внасят на някои от вас!

    Коментиран от #26

    12:30 16.01.2026

  • 25 Четвъртия райх бил трупал

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    име
    00ОТГОВОР
    Нищо работа, само със 76 дрона да ги атакуват, че и само 50 да са наутралиизирано от сгради. Значи трупат руснаците и скопо ще ги почват със стотици по няколко пъти на ден.
    -;-
    Значи русофилите си се надяват путлеристите с импортозамещението да станели 3-ия полюс?!

    12:31 16.01.2026

  • 26 Ало острите русофили

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "т-п тpoл соpocoиден":

    т-п тpoл соpocoиден
    00ОТГОВОР
    До коментар 10 от "Лука":

    От кога козяците на НПО хранилка плащате за нещо, различно от ДСС?! Даже осигуровки не ви внасят на някои от вас!
    -;-
    Какво си се загрижил за соросоидите и техните здравни и осигурителни вноски.
    Нека русофилите да си плащат вноските и да си спазват лекарствата.
    Голяма лудост е обхванала русофилите ни скапани!
    Какво ли ще изпитат пропутлеристите като Аллах си прибере дивака от Ленинград?!

    12:34 16.01.2026

