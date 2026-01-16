Украйна неутрализира 53 дрона при масирана атака от Русия

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна обявиха, че са неутрализирали 53 от общо 76 безпилотни летателни апарата, с които Русия атакува страната, съобщава Укринформ, предава БТА.

От четвъртък вечерта, 18:00 ч. украинско време, до 8:30 ч. на следващата сутрин Русия е провела въздушна атака, използвайки дронове тип „Шахед“, „Гербера“, „Италмас“ и други.

Атака бе отблъсната чрез съвместната работа на авиацията, противовъздушните ракетни сили, подразделенията за електронна война, специалните групи за безпилотни системи и мобилните огневи единици на украинската армия.

Според предварителните данни към 8:30 ч. украинските сили за противовъздушна отбрана са успели да прехванат и неутрализират 53 от атакуващите дронове.