Китай подготвя масиран отговор на Starlink

Китай официално даде заявка за безпрецедентна доминация в околоземна орбита, подготвяйки масиран отговор на Starlink, който може напълно да промени правилата на играта в Космоса. В последните дни на 2025 година Пекин внесе в Международния съюз по телекомуникации (ITU) планове за разполагането на умопомрачителните 200 000 интернет сателита – цифра, която надхвърля близо четири пъти амбициите на Илон Мъск.

Този „орбитален десант“ се оглавява от новосъздадения Институт за радиочестотен спектър и технологични иновации, базиран в провинция Хъбей. Основното ядро на проекта са две гигантски съзвездия – CTC-1 и CTC-2, всяко от които включва точно по 96 714 апарата. Любопитен детайл е, че институтът е официално регистриран на 30 декември 2025 г., само ден след като документацията вече е била подадена в ITU, което подсказва за светкавична държавна координация.

Ходът на Китай не е просто технологичен, а стратегически „заграбване на територия“. Тъй като орбиталните слотове и радиочестотите са краен ресурс, Пекин бърза да резервира позиции под принципа „първият по време е първи по право“. Ако Китай успее да легитимира тези квоти, всеки следващ играч – включително американските компании – ще трябва да доказва, че неговите спътници няма да пречат на китайската мрежа.

Напрежението се засилва и от острата реторика на Пекин срещу SpaceX. Китайските власти директно обвиняват Starlink в създаване на опасни ситуации и „физическа заплаха“ за техните космически апарати, особено след инциденти с непланирано спускане на американски сателити в края на 2025 г. В същото време обаче, планираното струпване на 200 000 нови обекта в ниска орбита предизвиква паника сред астрономите. Според учените, подобна гъстота на изкуствените тела ще сложи практически край на наземните радионаблюдения и ще превърне нощното небе в гигантска светеща решетка.

Въпреки грандиозния мащаб, мнозина експерти остават скептични относно техническото изпълнение. За да реализира този план в рамките на изискваните от ITU 7 години, Китай ще трябва да изстрелва по над 500 сателита всяка седмица – логистично предизвикателство, което не е виждано в историята на човечеството. Въпреки това, посланието е ясно: орбиталната война за 2026 година вече е обявена.