Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Четири държави са лобирали пред САЩ срещу атака по Иран

15 Януари, 2026 21:35 1 557 30

  • иран-
  • сащ-
  • саудитска арабия-
  • доналд тръмп

Четирите държави са предупредили Вашингтон, че всяка атака ще има последствия за целия регион

Четири държави са лобирали пред САЩ срещу атака по Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четири арабски държави са провели тази седмица интензивни дипломатически преговори със САЩ и Иран, за да предотвратят заплахата от американска атака срещу Иран заради употребата на сила от властите в Техеран срещу протестиращите, която според тях би имала последствия за целия регион, заяви представител на страна от Персийския залив, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Саудитска Арабия, Катар, Оман и Египет участваха в дипломатическите усилия в продължение на 48 часа, преди американският президент Доналд Тръмп да обяви днес, че в крайна сметка е решил засега да не напада, като заяви, че убийствата в Иран намаляват.

Четирите държави са предупредили Вашингтон, че всяка атака ще има последствия за целия регион както по отношение на сигурността, така и по отношение на икономиката, което в крайна сметка ще се отрази на самите САЩ, заяви представителят, който пожела да остане анонимен поради деликатността на въпроса.

Те са заявили на Иран, че всяка ответна атака, която той предприеме срещу американски обекти в Персийския залив, ще има последствия за отношенията на Техеран с другите страни в региона, добави представителят.

Международната медийна служба на Саудитска Арабия, външното министерство на Катар, министерството на информацията на Оман и говорителят на външното министерство на Египет не отговориха незабавно на исканията за коментар, посочва Ройтерс.

Ройтерс припомня, че тази седмица "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Саудитска Арабия, Катар и Оман са лобирали пред Вашингтон срещу атака по Иран.

Длъжностното лице заяви, че дипломатическите усилия са се фокусирали върху смекчаване на реториката и избягване на всякакви военни действия, които биха могли да предизвикат по-широка регионална нестабилност, и че тази дипломация в крайна сметка би могла да доведе до преговори по спора за ядрената програма на Иран.

Докато Оман и Катар са посредничили в споровете между Иран и Запада, съюзниците на САЩ Саудитска Арабия и Египет са имали много по-напрегнати отношения с революционната шиитска мюсюлманска сила.

Въпреки това, след десетилетия на ирано-саудитско съперничество, което подхранваше конфликти и политически спорове в целия регион, двете страни се споразумяха за разведряване през 2023 г., като Риад искаше да се фокусира върху своите икономически приоритети.

Страните от Персийския залив се опасяват, че американските военни съоръжения на тяхна територия могат да бъдат засегнати от евентуални ирански ответни мерки заради американски атаки и че енергийните съоръжения, които са в основата на регионалната икономика, също могат да станат мишена, посочва Ройтерс.

Саудитска Арабия и Катар поддържат силни връзки с администрацията на Тръмп. Катар и Египет бяха тясно ангажирани с САЩ в посредничеството по войната между Израел и "Хамас" в Газа.

Също така нивото на тревога в авиационната база "Ал Удейд" на САЩ в Катар е понижено след повишената тревога, обявена в сряда, съобщиха днес пред Ройтерс трима дипломати.

Американските самолети, които бяха изтеглени от "Ал Удейд" вчера, постепенно се връщат в базата, добави един от дипломатите.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    Те ще го отнесат.

    Коментиран от #27

    21:36 15.01.2026

  • 2 Дедо Дони

    10 7 Отговор
    Амиии... спирам временно аферата Иран. Да се готвят Гренландия, Куба и Канада!

    21:41 15.01.2026

  • 3 Някой

    21 2 Отговор
    Четирима са влезли в ролята на психиатри, за да убедят лудия да не подпалва Близкия Изток.

    Коментиран от #5

    21:43 15.01.2026

  • 4 Да,бе

    21 5 Отговор
    Значи сащисаните викат дръжте ма здраво,че ще ги ударя...Цялата планета стана един жалък цирк.Накрая ще дойде руския горски и глобата ще е в юани.

    Коментиран от #11

    21:44 15.01.2026

  • 5 Европеец

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Какво да ти кажа, бай Дончо от обора е не спасяем случай , за него лечение трудно ще се намери (може би доктора Путин, който излекува света от коронавируса-ама аз дали ще се наеме) ... Четири психиатри не са малко, ама за някои луди няма лечение.....

    21:53 15.01.2026

  • 6 Аман от крави и кравари !!!!

    10 4 Отговор
    Ще разбъркат отново цял свят за да вземат петрол , богатства и всичко ценно от другите държави ....къде е ДЕМОКРАЦИЯ НА дивия западнал запад ?????

    Коментиран от #8

    21:54 15.01.2026

  • 7 китайски балон

    5 4 Отговор
    Казали са на БайДончо, че ще се простреля в крака нищо, че се мисли за куршумонеуловим😉

    21:54 15.01.2026

  • 8 Запада са пиратите на 21 век

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Аман от крави и кравари !!!!":

    Ама оонетата , червения пръст и всички измислени от тях организации им ръкопляскат !!!!!!!

    21:56 15.01.2026

  • 9 Вкарайте тръмпясалия психопат във

    4 2 Отговор
    Затвора и ще кротне цялата планета !!!!!!

    21:59 15.01.2026

  • 10 Ами

    5 1 Отговор
    Интересно защо е пропуснат Израел.
    В медиите излезе информация за особенно
    интензивни разговори между Израел и Русия.
    Може би защото, не много "удобно" да се споменава Русия :)

    22:00 15.01.2026

  • 11 Европеец

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    Хареса ми за руския горски и глобата в юани.... Ама обора фалирал, печатницата не печата юане, а по-добре ще излезе като "брала мома къпини"-да се сваля фустана и да се почва докато издържат силите, па ако се уморят може да викнат и някой датчанин(ако не е от обратните де)....

    Коментиран от #29

    22:01 15.01.2026

  • 12 Ъъъъъ

    5 3 Отговор
    "Четири държави са лобирали пред САЩ срещу атака по Иран"

    А две държави директно предприеха действия, като едната дори изпрати свои самолети в небето над Иран, а другата пое контрола на иранската ПВО която включва както системи С-400, така и HQ-9.

    Коментиран от #24

    22:02 15.01.2026

  • 13 Кво ще лобират бе

    4 3 Отговор
    Шута и да опразват базите ... никаква работа САЩ нямат в региона

    22:02 15.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Tе евреите

    5 1 Отговор
    Преди 4 месеца избиха цялото военно ръководство на иран без да питат никого...

    Коментиран от #16

    22:06 15.01.2026

  • 16 Израел не е психото дончо

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Tе евреите":

    Израел нанесе масирани удари срещу ядрени съоръжения и военни обекти в Иран в петък.

    Иран съобщи за щети по ядрени, военни и цивилни обекти. Убити са началникът на щаба на иранската армия генерал-майор Мохамед Багери, командирът на Революционна гвардия Хосеин Салами и много други военни, съобщиха ирански държавни медии

    22:09 15.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Урсулите от европейска европа сме

    4 3 Отговор
    Етоооо идва голям грип и може да се окаже КОВИДА 19 затуи предварително ще поръчаме милиони ваксини за да запазим европейското здраве и да напълним нашите банкови сметки .....да ви е честита новата година !!!!!

    Коментиран от #23

    22:12 15.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Боко (неуловимия) тайния крадец

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Урсулите от европейска европа сме":

    Урсуло аз плащам петнайсет милиона ваксини защото на българския народ увеличих популацията му откакто съм на власт ........ еее и да има за шкафа де !!!!

    22:18 15.01.2026

  • 24 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъъъ":

    Още както спря интернета на Старлинк в Иран, всички планове отидоха в коша.
    Там всичко приключи. САЩ се изнасят. Израел кротува.

    22:20 15.01.2026

  • 25 Путине натискай червения бутон

    5 3 Отговор
    И да се появяват динозаврите ........

    22:21 15.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ала - Бяла

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кой ти даде писмото?

    22:39 15.01.2026

  • 28 Копейка Рубльова

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Слава на Иран 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷":

    Заври си чалмата отзад и после в устата .

    22:40 15.01.2026

  • 29 Зевс

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Не се напрягай да мислиш!

    22:42 15.01.2026

  • 30 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Дано Дончо се концентрира с Иран и арабухите че Европа малко си отдъхне и край на войната в Украйна не че чи пука ,ми парите които ни скубят може да отиват за полезни неща в Европа не за украинци.

    22:44 15.01.2026

