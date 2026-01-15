"Четири държави са лобирали пред САЩ срещу атака по Иран"

Четири арабски държави са провели тази седмица интензивни дипломатически преговори със САЩ и Иран, за да предотвратят заплахата от американска атака срещу Иран заради употребата на сила от властите в Техеран срещу протестиращите, която според тях би имала последствия за целия регион, заяви представител на страна от Персийския залив, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Саудитска Арабия, Катар, Оман и Египет участваха в дипломатическите усилия в продължение на 48 часа, преди американският президент Доналд Тръмп да обяви днес, че в крайна сметка е решил засега да не напада, като заяви, че убийствата в Иран намаляват.
Четирите държави са предупредили Вашингтон, че всяка атака ще има последствия за целия регион както по отношение на сигурността, така и по отношение на икономиката, което в крайна сметка ще се отрази на самите САЩ, заяви представителят, който пожела да остане анонимен поради деликатността на въпроса.
Те са заявили на Иран, че всяка ответна атака, която той предприеме срещу американски обекти в Персийския залив, ще има последствия за отношенията на Техеран с другите страни в региона, добави представителят.
Международната медийна служба на Саудитска Арабия, външното министерство на Катар, министерството на информацията на Оман и говорителят на външното министерство на Египет не отговориха незабавно на исканията за коментар, посочва Ройтерс.
Ройтерс припомня, че тази седмица "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Саудитска Арабия, Катар и Оман са лобирали пред Вашингтон срещу атака по Иран.
Длъжностното лице заяви, че дипломатическите усилия са се фокусирали върху смекчаване на реториката и избягване на всякакви военни действия, които биха могли да предизвикат по-широка регионална нестабилност, и че тази дипломация в крайна сметка би могла да доведе до преговори по спора за ядрената програма на Иран.
Докато Оман и Катар са посредничили в споровете между Иран и Запада, съюзниците на САЩ Саудитска Арабия и Египет са имали много по-напрегнати отношения с революционната шиитска мюсюлманска сила.
Въпреки това, след десетилетия на ирано-саудитско съперничество, което подхранваше конфликти и политически спорове в целия регион, двете страни се споразумяха за разведряване през 2023 г., като Риад искаше да се фокусира върху своите икономически приоритети.
Страните от Персийския залив се опасяват, че американските военни съоръжения на тяхна територия могат да бъдат засегнати от евентуални ирански ответни мерки заради американски атаки и че енергийните съоръжения, които са в основата на регионалната икономика, също могат да станат мишена, посочва Ройтерс.
Саудитска Арабия и Катар поддържат силни връзки с администрацията на Тръмп. Катар и Египет бяха тясно ангажирани с САЩ в посредничеството по войната между Израел и "Хамас" в Газа.
Също така нивото на тревога в авиационната база "Ал Удейд" на САЩ в Катар е понижено след повишената тревога, обявена в сряда, съобщиха днес пред Ройтерс трима дипломати.
Американските самолети, които бяха изтеглени от "Ал Удейд" вчера, постепенно се връщат в базата, добави един от дипломатите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #27
21:36 15.01.2026
2 Дедо Дони
21:41 15.01.2026
3 Някой
Коментиран от #5
21:43 15.01.2026
4 Да,бе
Коментиран от #11
21:44 15.01.2026
5 Европеец
До коментар #3 от "Някой":Какво да ти кажа, бай Дончо от обора е не спасяем случай , за него лечение трудно ще се намери (може би доктора Путин, който излекува света от коронавируса-ама аз дали ще се наеме) ... Четири психиатри не са малко, ама за някои луди няма лечение.....
21:53 15.01.2026
6 Аман от крави и кравари !!!!
Коментиран от #8
21:54 15.01.2026
7 китайски балон
21:54 15.01.2026
8 Запада са пиратите на 21 век
До коментар #6 от "Аман от крави и кравари !!!!":Ама оонетата , червения пръст и всички измислени от тях организации им ръкопляскат !!!!!!!
21:56 15.01.2026
9 Вкарайте тръмпясалия психопат във
21:59 15.01.2026
10 Ами
В медиите излезе информация за особенно
интензивни разговори между Израел и Русия.
Може би защото, не много "удобно" да се споменава Русия :)
22:00 15.01.2026
11 Европеец
До коментар #4 от "Да,бе":Хареса ми за руския горски и глобата в юани.... Ама обора фалирал, печатницата не печата юане, а по-добре ще излезе като "брала мома къпини"-да се сваля фустана и да се почва докато издържат силите, па ако се уморят може да викнат и някой датчанин(ако не е от обратните де)....
Коментиран от #29
22:01 15.01.2026
12 Ъъъъъ
А две държави директно предприеха действия, като едната дори изпрати свои самолети в небето над Иран, а другата пое контрола на иранската ПВО която включва както системи С-400, така и HQ-9.
Коментиран от #24
22:02 15.01.2026
13 Кво ще лобират бе
22:02 15.01.2026
15 Tе евреите
Коментиран от #16
22:06 15.01.2026
16 Израел не е психото дончо
До коментар #15 от "Tе евреите":Израел нанесе масирани удари срещу ядрени съоръжения и военни обекти в Иран в петък.
Иран съобщи за щети по ядрени, военни и цивилни обекти. Убити са началникът на щаба на иранската армия генерал-майор Мохамед Багери, командирът на Революционна гвардия Хосеин Салами и много други военни, съобщиха ирански държавни медии
22:09 15.01.2026
18 Урсулите от европейска европа сме
Коментиран от #23
22:12 15.01.2026
23 Боко (неуловимия) тайния крадец
До коментар #18 от "Урсулите от европейска европа сме":Урсуло аз плащам петнайсет милиона ваксини защото на българския народ увеличих популацията му откакто съм на власт ........ еее и да има за шкафа де !!!!
22:18 15.01.2026
24 Ами
До коментар #12 от "Ъъъъъ":Още както спря интернета на Старлинк в Иран, всички планове отидоха в коша.
Там всичко приключи. САЩ се изнасят. Израел кротува.
22:20 15.01.2026
25 Путине натискай червения бутон
22:21 15.01.2026
27 Ала - Бяла
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кой ти даде писмото?
22:39 15.01.2026
28 Копейка Рубльова
До коментар #26 от "Слава на Иран 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷":Заври си чалмата отзад и после в устата .
22:40 15.01.2026
29 Зевс
До коментар #11 от "Европеец":Не се напрягай да мислиш!
22:42 15.01.2026
30 Соваж бейби
22:44 15.01.2026