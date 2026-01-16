Израелски дрон уби член на въоръженото крило на шиитското движение Хизбула в Южен Ливан

Дрон на израелските военновъздушни сили уби член на въоръженото крило на шиитското движение Хизбула в Южен Ливан, съобщи телевизия Ал Хадат.
Според телевизионния канал инцидентът е станал на магистралата Зутар-Мейфадун близо до град Набатия. Шиитският боец е бил в превозно средство, по което дронът е изстрелял две ракети.
На 15 януари израелските военновъздушни сили извършиха три въздушни удара в Южен Ливан, атакувайки също така пост на Хизбула в град Машгара в западната част на долината Бекаа и тренировъчна база в Хермел на север.
Няма съобщения за жертви сред цивилното население.
