Израелски дрон уби член на въоръженото крило на шиитското движение Хизбула в Южен Ливан

16 Януари, 2026 05:14, обновена 16 Януари, 2026 05:20 479 3

Боецът е пътувал с автомобил, по който безпилотният апарат изстрелял две ракети

Израелски дрон уби член на въоръженото крило на шиитското движение Хизбула в Южен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрон на израелските военновъздушни сили уби член на въоръженото крило на шиитското движение Хизбула в Южен Ливан, съобщи телевизия Ал Хадат.

Според телевизионния канал инцидентът е станал на магистралата Зутар-Мейфадун близо до град Набатия. Шиитският боец ​​е бил в превозно средство, по което дронът е изстрелял две ракети.

На 15 януари израелските военновъздушни сили извършиха три въздушни удара в Южен Ливан, атакувайки също така пост на Хизбула в град Машгара в западната част на долината Бекаа и тренировъчна база в Хермел на север.

Няма съобщения за жертви сред цивилното население.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Ееее Перник

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Перник":

    пак сте в епицентъра на простотията а

    05:24 16.01.2026

