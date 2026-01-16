80% от турците смятат, че икономическата ситуация в страната им се е влошила

Над 80 процента от турците смятат, че икономическата ситуация в страната им се е влошила през 2025 г., а едва 17 на сто от тях очакват тя да се подобри през настоящата година, сочи проучване на „Гюндемар Рисърч“ (Gündemar Research), цитирано от сайта „Търкиш минит“, предаде БТА.

Проучването, изследващо обществените нагласи за състоянието на страната през изминалата и настоящата година, е проведено от 20 до 26 декември м.г., като са анкетирани 2 365 граждани в 60 от окръзите на страната.

Според представените данни трима от всеки четирима анкетирани определят изминалата година като „лоша“ в общ план, а 82 процента от участниците смятат, че икономическото положение в страната се е влошило, като посочват повишаването на цените на хранителните продукти, жилищата и наемите като основни причини за това.

Сред анкетираните избиратели на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган 47 процента са заявили, че оценяват икономическото развитие на страната през 2025 г. положително, а 52 – отрицателно. Положителна оценка за развитието на икономиката са дали и 23 процента от анкетираните избиратели на Партията на националистическото действие (ПНД).

Икономическата ситуация в Турция е оценена като положителна и от по 3 процента от анкетираните избиратели на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) и на националистическата опозиционна „Добра партия“ (İyi parti), а над 90 процента от избирателите им са дали негативна оценка по този показател. Сред анкетираните избиратели на турската прокюрдска партия ДЕМ положителна оценка за развитието на икономиката през 2025 г. са дали едва 10 процента.

Проучването сочи още, че едва 12 процента от анкетираните вярват, че турската икономика ще се „подобри" през 2026 година. В същото време 29 процента от участниците не очакват промяна в икономическото състояние на страната през настоящата година, а 56 процента предвиждат влошаване.

Турция се бори със задълбочаваща се криза с разходите за живот, белязана от висока инфлация и обезценяване на турската лира, отбелязва „Търкиш минит“. Въпреки, че инфлацията в страната продължава да спада, след като достигна връх от 85 процента през октомври 2022 г., тя все още остава висока.

По официални данни средната годишна инфлация в Турция за 2025 година възлиза на 34,9 процента, с което се отбелязва значителен спад в този показател спрямо отчетените през 2024 г. 58,5 процента.