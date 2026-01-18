Новини
Свят »
Словакия »
Роберт Фицо: Европейският съюз е в дълбока криза

Роберт Фицо: Европейският съюз е в дълбока криза

18 Януари, 2026 19:48 389 17

  • роберт фицо-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Фицо каза, че преди няколко месеца някои държави членки на ЕС са му забранили да лети над техните територии, докато е пътувал към Русия, за да отпразнува Деня на победата в Москва

Роберт Фицо: Европейският съюз е в дълбока криза - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз е в дълбока криза, заяви днес премиерът на Словакия Роберт Фицо след посещението му в Съединените щати за закрити разговори с американския президент Доналд Тръмп, пише Фокус.

Фицо е обсъждал с Тръмп конкурентоспособността, енергийните и миграционни политики на ЕС. Според Известия, двамата лидери са стигнали до заключението, че ЕС се намира в "кризисна ситуация".

"Не избегнахме да оценим ЕС, неговата конкурентоспособност, енергийна и миграционна политика, докато имаше пълно съгласие, че съюзът е в дълбока криза", каза словашкият премиер.

Фицо каза, че преди няколко месеца някои държави членки на ЕС са му забранили да лети над техните територии, докато е пътувал към Русия, за да отпразнува Деня на победата в Москва, а сега "хиляди хора говорят за необходимостта от провеждане на диалог с Москва и руския президент Владимир Путин".

"Ние не сме брюкселски папагали и отдавна сме изразявали собствено, суверенно мнение за конфликта в Украйна. В контекста на други важни международни събития ясно заявих мирната позиция на Словакия и че дипломацията и взаимното внимание трябва да имат предимство пред военните решения," подчерта премиерът на Словакия.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик- Ток

    12 9 Отговор
    България вече се качи на потъващия кораб в еврозоната,единствения път е надолу към дъното

    19:50 18.01.2026

  • 2 Русия попиля НАТО и ЕС

    12 7 Отговор
    Прочетох това:
    1. САЩ се готвят да атакуват Гренландия, като целта им е самия остров, а не някаква атлантическа солидарност. Арогантните европейци ще бъдат наказани с мита за отбрана в рамките на НАТО.
    2. Френски представители обявиха излизането си от НАТО.
    3. Тимошенко заяви, че Украйна има фашистки режим и че самата страна ще оцелее не повече от пет години.

    4. Президентът и премиерът на Молдова се застъпиха за ликвидацията на страната си.
    5. Тръмп скоро ще обяви контакт с извънземни.
    В началото си помислих, че това е поредната абсурдна прогноза, подобна на тези, които направих през 2022–2024 г.
    Но не! Това са новините от последните дни. Прогнозите се сбъдват...

    Дмитрий Медведев
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #9

    19:50 18.01.2026

  • 3 Пич

    8 6 Отговор
    Няма такива работи !!! Няма и криза , защото няма ЕС !!! Датчаните са оставени сами да берат гайлето със САЩ! Германците се изсулиха еднолично от Гренландия !!! Единствено ОПГ - то за кражби , престъпления и убийства на Урсулианците още функционира !!!

    19:51 18.01.2026

  • 4 Единственият адекватен управник

    5 8 Отговор
    е бачо Роберт

    19:51 18.01.2026

  • 5 Еврококошарник

    6 2 Отговор
    Кризата си има име Урсула!
    Това е не само криза, а и тежка диагноза!

    19:53 18.01.2026

  • 6 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    3 3 Отговор
    НА 1 ФЕВРУАРИ В ЗАЛА 3 НА НДК ВИДНИ БЪЛГАРСКИ ЛИЧНОТСИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ ОРГАНИЗИРАТ ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ЕС-БУЛЕКЗИТ .

    19:54 18.01.2026

  • 7 хаха🤣

    3 2 Отговор
    какви са тези двамата небинарни на снимката🤣 вижте им само квадратните съветски глави 🤣🤣🤣

    19:54 18.01.2026

  • 8 Шопо

    2 2 Отговор
    В криза е Русия, ние сме си добре.
    Има лек проблем с фалшиво евро в маказините, но то цялото евро е такова.

    19:54 18.01.2026

  • 9 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Русия попиля НАТО и ЕС":

    Много грешиш приятел. Русия попиля сама себе си. Превърна се в полумъртъв васал на Китай.

    19:56 18.01.2026

  • 10 Цвете

    4 0 Отговор
    ЖАЛЪК ЛИЦЕМЕР. ПОЧАКАЙ ДА ВИДИШ НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ, ТИ КЪДЕ ЩЕ БЪДЕШ? ДА НЕ СИ ПОТЪРСИШ " УБЕЖИЩЕ " В РУСИЯ?

    19:56 18.01.2026

  • 11 Анджо

    4 0 Отговор
    Какво правят още в европейският съюз, да напускат като не им харесва.

    19:56 18.01.2026

  • 12 ГОТИН СИ УВАЖЕНИЕ

    1 2 Отговор
    На тебе и Орбан но драги хората по Европа говорят пишат това от години. ВИЕ СЕГА ЛИ ГО РАЗБРАХТЕ. АЗ ЗА ТОВА ПИША ОТ ГОДИНА ДВЕ. ЕВРОПА Е ЗАВИСИМА С АЛЧНИ НЕКОМПЕТЕНТНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ВОДЕЩИ НИ КЪМ РОБСТВО. ОТ САЩ РУСИЯ И КИТАЙ ИИИИ. ВСИЧКО ЗАПОЧНА ОТ МЕРКЕЛ А УРСУЛА НИ ДОВЪРШИ. ПАК ОТИДОХМЕ НА НЕПРАВИЛНОТО МЯСТО. А ТУУЛУП ЕДИН НАШ СЕ ГОРДЕЕ С ТОВА.

    19:57 18.01.2026

  • 13 ....

    1 0 Отговор
    Фицка, брато като не те устройва напускаш ЕС и си решаваш проблема

    19:58 18.01.2026

  • 14 Анджо

    0 0 Отговор
    У това факти само русороби пишат.

    19:58 18.01.2026

  • 15 Фицо: Европейският съюз е в дълбока

    0 0 Отговор
    криза а България е на дъното

    19:58 18.01.2026

  • 16 БеГемот

    0 0 Отговор
    Още един полезен идuot

    19:59 18.01.2026

  • 17 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Ами като има криза да изкарват гилотината пред европейският парламент в Брюксел ,народа и фермерите да съдят неудачниците едните за едно ,другите за друго .

    20:00 18.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания