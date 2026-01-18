Роберт Фицо: Европейският съюз е в дълбока криза

Европейският съюз е в дълбока криза, заяви днес премиерът на Словакия Роберт Фицо след посещението му в Съединените щати за закрити разговори с американския президент Доналд Тръмп, пише Фокус.
Фицо е обсъждал с Тръмп конкурентоспособността, енергийните и миграционни политики на ЕС. Според Известия, двамата лидери са стигнали до заключението, че ЕС се намира в "кризисна ситуация".
"Не избегнахме да оценим ЕС, неговата конкурентоспособност, енергийна и миграционна политика, докато имаше пълно съгласие, че съюзът е в дълбока криза", каза словашкият премиер.
Фицо каза, че преди няколко месеца някои държави членки на ЕС са му забранили да лети над техните територии, докато е пътувал към Русия, за да отпразнува Деня на победата в Москва, а сега "хиляди хора говорят за необходимостта от провеждане на диалог с Москва и руския президент Владимир Путин".
THE TRIP TO THE UNITED STATES AND TALKS WITH PRESIDENT D. TRUMP WERE SOVEREIGN, CONFIDENT, AND EXCEPTIONALLY IMPORTANT FOR SLOVAKIA FROM THE PERSPECTIVE OF ENERGY SECURITY.— Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) January 18, 2026
I understand that anti-Slovak media and the opposition are being torn apart by envy and hatred. I have… pic.twitter.com/7rjoxPWLIR
"Ние не сме брюкселски папагали и отдавна сме изразявали собствено, суверенно мнение за конфликта в Украйна. В контекста на други важни международни събития ясно заявих мирната позиция на Словакия и че дипломацията и взаимното внимание трябва да имат предимство пред военните решения," подчерта премиерът на Словакия.
