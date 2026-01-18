В условия на строга конфиденциалност! Пентагонът тайно е опитал да получи информация за военните обекти в Гренландия

През 2025 г. САЩ в условия на строга конфиденциалност са се опитвали да получат от своите датски колеги в Гренландия информация за военни обекти, пристанища и авиационни бази на острова, пише датския ежедневник Berlingske, цитиран от Фокус.



Както пише изданието, информацията е получена от документи на въоръжените сили и Министерството на отбраната, които са били значително редактирани от съображения за национална сигурност.



Според публикацията, контактът, по всичко личи, е станал извън обичайните канали, които обикновено са Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и датското военно ръководство.



По-конкретно, през януари 2025 г. американски военен два пъти, с интервал от 6 дни, се е обърнал за информация към датското военно командване в Гренландия.



"Първото запитване за информация е получено на 16 януари 2025 г. На 26 януари защитата отново е била информирана, че същият неназован човек е поискал допълнителна информация“, пише медията.



Става дума, очевидно, за инфраструктурата на Гренландия, включително критично важната военна инфраструктура. Тоест – информация, която би могла да има важно значение за планирането на инвазия на САЩ на острова. Не е ясно обаче дали информацията е била действително предадена на Вашингтон и ако да, то каква.



Медиите отбелязват, че по-рано същия месец синът на Тръмп, Доналд Тръмп-младши, е посетил Гренландия. Това се е случило на 7 януари 2025 г.



Посолството на САЩ в Копенхаген е съобщило на вестника, че "никой не трябва да се учудва, че САЩ водят диалог и поддържат контакти с партньорите си в Гренландия и Дания, тъй като работим заедно за гарантиране на сигурността в рамките на алианса и в Арктика“.

