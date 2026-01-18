Новини
В условия на строга конфиденциалност! Пентагонът тайно е опитал да получи информация за военните обекти в Гренландия

18 Януари, 2026 18:48 1 433 47

  • гренландия-
  • дания-
  • нато-
  • мете фредериксен-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Информацията е получена от документи на въоръжените сили и Министерството на отбраната, които са били значително редактирани от съображения за национална сигурност

В условия на строга конфиденциалност! Пентагонът тайно е опитал да получи информация за военните обекти в Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

През 2025 г. САЩ в условия на строга конфиденциалност са се опитвали да получат от своите датски колеги в Гренландия информация за военни обекти, пристанища и авиационни бази на острова, пише датския ежедневник Berlingske, цитиран от Фокус.

Както пише изданието, информацията е получена от документи на въоръжените сили и Министерството на отбраната, които са били значително редактирани от съображения за национална сигурност.

Според публикацията, контактът, по всичко личи, е станал извън обичайните канали, които обикновено са Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и датското военно ръководство.

По-конкретно, през януари 2025 г. американски военен два пъти, с интервал от 6 дни, се е обърнал за информация към датското военно командване в Гренландия.

"Първото запитване за информация е получено на 16 януари 2025 г. На 26 януари защитата отново е била информирана, че същият неназован човек е поискал допълнителна информация“, пише медията.

Става дума, очевидно, за инфраструктурата на Гренландия, включително критично важната военна инфраструктура. Тоест – информация, която би могла да има важно значение за планирането на инвазия на САЩ на острова. Не е ясно обаче дали информацията е била действително предадена на Вашингтон и ако да, то каква.

Медиите отбелязват, че по-рано същия месец синът на Тръмп, Доналд Тръмп-младши, е посетил Гренландия. Това се е случило на 7 януари 2025 г.

Посолството на САЩ в Копенхаген е съобщило на вестника, че "никой не трябва да се учудва, че САЩ водят диалог и поддържат контакти с партньорите си в Гренландия и Дания, тъй като работим заедно за гарантиране на сигурността в рамките на алианса и в Арктика“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антитрол

    6 22 Отговор
    Тук е пълно със смахнати копейкаджии.

    Коментиран от #11

    18:51 18.01.2026

  • 2 Олеееее....

    14 1 Отговор
    Страшни са военните обекти в Гренландия....

    18:54 18.01.2026

  • 3 китайски балон

    15 1 Отговор
    БайДончо онакова датчаните и му викат "диалог" 🤣

    18:54 18.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аз съм Гренландия

    11 1 Отговор
    Къде да носим мечетата?

    18:54 18.01.2026

  • 6 Дааа бе

    18 0 Отговор
    Понеже изобщо нямат действаща военна база там, сега се сетили да получат информация...

    18:55 18.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Атлантически позор

    8 5 Отговор
    Връзката на Гренландия с Дания, която е експлоатирала острова като колония в продължение на повече от два века, също не е толкова близка, колкото правителството я представя. Между 1966 и 1991 г. датското правителство въвежда брутална програма за контрацепция на острова, за да намали раждаемостта. В продължение на четвърт век на всяка втора жена, включително много момичета, е поставено вътрематочно устройство без тяхно знание. Датското правителство не се извини за това престъпление до 2025 г. - шест години след като Тръмп за първи път предяви претенции към Гренландия.

    Коментиран от #25, #27, #28, #36

    18:55 18.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 така е тролчо русофоробски

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Антитрол":

    пълно е със смахнати бълнуващи цъкачи на копейки

    18:57 18.01.2026

  • 12 Така де

    3 3 Отговор
    Ще ги завземат в полунощ. Спасение нема.

    18:57 18.01.2026

  • 13 Атлантически позор

    11 2 Отговор
    Гренландия също не е, както често се твърди, част от Европейския съюз. През 1973 г. тя става член на Европейската общност (ЕО), предшественикът на ЕС, като част от Дания, въпреки че 70% от гренландците са гласували против това. След като получава вътрешна автономия, Гренландия провежда свой собствен референдум през 1982 г., на който 53% гласуват в полза на оттеглянето, което е завършено през 1985 г. Оттогава Гренландия е асоциирана с ЕС само като отвъдморска държава или територия.

    18:57 18.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Обектите

    10 0 Отговор
    не са ли техни???

    18:57 18.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пентагонът

    9 2 Отговор
    тайно се бил опитал да получи информация за военните обекти в Гренландия. И от кой ? От кой бре ? От Рюте или от кой ?

    18:58 18.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лъв

    10 2 Отговор
    Тръмп като е толкова мераклия за Гренландия, да го сложат под дебел лед там и ще се запази за вечността.

    18:59 18.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Йуан

    2 6 Отговор
    Искам руский мир !

    19:00 18.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Евродебил

    11 2 Отговор
    Бай Дончо велик.Направо завря евроатлантиците в....а да не касвам къде но вие ще се сетиха.

    19:02 18.01.2026

  • 24 Спецназ

    8 2 Отговор
    Последния който може да поиска Гренландия от Европа е

    наследника на бандитите избили индианците в Северна и
    Южна Америка!

    ФАКТ!

    Коментиран от #47

    19:02 18.01.2026

  • 25 Повече трябва да се говори

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Атлантически позор":

    За престъпленията на Дания в Гренландия. Впрочем Гренландия има население около 55 000 души, а финансова подкрепа от Дания е в размер едва 80 милиона евро годишно и е изключително скромна и символична. Сами може да прецените колко се пада годишно на човек и що за окупация е реално

    19:04 18.01.2026

  • 26 Това са някакви

    2 2 Отговор
    фейкове на датски жълт вестник 😆

    19:05 18.01.2026

  • 27 Факт е впрочем. Проверете го хора

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Атлантически позор":

    Между 1966 и 1991 г. датското правителство въвежда брутална програма за контрацепция на острова, за да намали раждаемостта. ....

    Коментиран от #29

    19:06 18.01.2026

  • 28 Дай

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Атлантически позор":

    Линк или данни, да не звучи на кухо.

    Коментиран от #34

    19:07 18.01.2026

  • 29 Копейки,

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Факт е впрочем. Проверете го хора":

    Няма да се притеснявате, сега Тръмп като засели острова с индианци и заедно с местните жители, ще се увеличи раждаемостта

    Коментиран от #31

    19:09 18.01.2026

  • 30 ВВП

    8 1 Отговор
    Военните обекти в Гренландия са на НАТО и САЩ..Там няма други..Не манипулирайте простите подлоги..

    19:09 18.01.2026

  • 31 Ще прати тебе

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Копейки,":

    да разплод, дженди. Ще родиш бяла мечка.

    Коментиран от #35

    19:11 18.01.2026

  • 32 Урсула от Брюксел

    6 1 Отговор
    Шаломов до Берлин да бе стигнал с неговата специална операцив-Z(от зеон),нямаше да причини толко шети на меките китки от ЕСССР,колкото президента Тръмп им причинява ежедневно от както е стъпил в длъжност.Гренландия за сега е капака,но нямам търпение да видя какво още ще сервира на урсулци.

    19:12 18.01.2026

  • 33 Историк

    3 2 Отговор
    Какво падение- агент Краснов и сина му да събира тайно информация срещу съюзник от НАТО. КГБ метод за атака зад гърба, подло и гнусно. Това доказва, че в Аляска оранжевия злодей изцяло е предал не само САЩ, но и съюзниците му в НАТО и ЕС на Путин и двамата злодеи си въобразяват,че ще си поделят задкулисно света.

    19:12 18.01.2026

  • 34 Не можрш ли сам да го откриеш в нета

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дай":

    Колега? Даже е постигнат и договор за обезщетение на хиляди автохтони жени и момичета в Гренландия поради случаи на доказана принудителна контрацепция, които здравните власти са провеждали от декември 1960 г.още....до края на 1991 година ....
    Датското министерство на здравеопазването официално го призна и съобщи дори че жените, които имат данни за извършената контрацепция между 1960 г. и 1991 г., могат да подадат искане за плащания от 300 000 датски крони (около 40 200 евро).....

    19:15 18.01.2026

  • 35 Розовото пони Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ще прати тебе":

    Интересното е дали аз мога да родя нещо от Песков, не го изключвам като възможност 🌈😅🥳

    19:19 18.01.2026

  • 36 Има го в нета ...

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Атлантически позор":

    В продължение на четвърт век поне на всяка втора жена, включително и много момичета, е поставено вътрематочно устройство без тяхно знание. Датското правителство не се извини за това престъпление до 2025 г. .... След това призна и започна да плаща обезщетения от 300 000 датски крони или около 40 200 евро. Естествено в атлантически медии няма да го прочетете обаче

    19:21 18.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    2 0 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    19:25 18.01.2026

  • 41 Миндич

    2 0 Отговор
    Аз като "убеден" евроатлантик се питам, като как ще стане схема сега?Нашите пардон,проевропейски глави и целия ЕСССР без Унгария и Словакия,се насочиха към енергиини продукти от САЩ.Бомбардираха си северен поток,наложиха 20ти пакета санскции на Русия,хлопнахме кепенците на рафинериите и от никъде се появи Тръмп,наложи мита,взе си Венецуела,протегна ръце към Гренландия и дръпне шалтера на меките китки в Брксел.Ами сега бе другари неолиберални троцкисти накъде?

    19:28 18.01.2026

  • 42 Тръмп е алчен шоумен

    2 0 Отговор
    Доналд Тръмп обвини Дания , че не стопанисвала добре Гренландия и не разработвала природните залежи и ресурси на Гренландия...

    Само че Дания е една от най екологичните страни в Европа и за да не разработи за толкова години природните залежи и ресурси на Гренландия, знае много добре какви опасности и рискове за човечеството и Света ще донесе всяка по засилена индустриализация и милитеризация на острова с разтопяването на вечните ледове, които ще предизвикат катастрофални за човечеството и Света природни катаклизми...!!!

    19:38 18.01.2026

  • 43 Безспорен факт

    0 3 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #45, #46

    19:39 18.01.2026

  • 44 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    и всичките военни обекти се оказали техни

    19:41 18.01.2026

  • 45 Безспорен факт е, аре черта

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Безспорен факт":

    Има си медицински персонал на който да го споделиш

    19:41 18.01.2026

  • 46 да бе, да

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Безспорен факт":

    Тръмп се ограничи до ареста на Мадуро и жена му и всичко приключи дотам. Венецуела се управлява от приближени до Мадуро и нищо кой знае какво не се е случило. За никакво унижение не може да се говори. Точно защото с Венецуела не му се получи, Тръмп се насочи към Гренландия, защото там Путин разрешава да се пипа. Скоро тихомълком Мадуро ще бъде освободен, а обвиненията срещу него ще бъдат свалени. Разбраха се Путин и Тръмп, не се напъвай чак толкова. Колкото до Украйна - Путин не бърза, защото бавно, но сигурно съсипва Европейския съюз, а натото е на път да се разтури. Защо да бърза след като времето работи за него?

    19:46 18.01.2026

  • 47 Има една съществена подробност

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Спецназ":

    Наследникът на бандитите и т.н. не им я иска, той просто си я взема!

    19:46 18.01.2026

