В условия на строга конфиденциалност! Пентагонът тайно е опитал да получи информация за военните обекти в Гренландия

През 2025 г. САЩ в условия на строга конфиденциалност са се опитвали да получат от своите датски колеги в Гренландия информация за военни обекти, пристанища и авиационни бази на острова, пише датския ежедневник Berlingske, цитиран от Фокус.
Както пише изданието, информацията е получена от документи на въоръжените сили и Министерството на отбраната, които са били значително редактирани от съображения за национална сигурност.
Според публикацията, контактът, по всичко личи, е станал извън обичайните канали, които обикновено са Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и датското военно ръководство.
По-конкретно, през януари 2025 г. американски военен два пъти, с интервал от 6 дни, се е обърнал за информация към датското военно командване в Гренландия.
"Първото запитване за информация е получено на 16 януари 2025 г. На 26 януари защитата отново е била информирана, че същият неназован човек е поискал допълнителна информация“, пише медията.
Става дума, очевидно, за инфраструктурата на Гренландия, включително критично важната военна инфраструктура. Тоест – информация, която би могла да има важно значение за планирането на инвазия на САЩ на острова. Не е ясно обаче дали информацията е била действително предадена на Вашингтон и ако да, то каква.
Медиите отбелязват, че по-рано същия месец синът на Тръмп, Доналд Тръмп-младши, е посетил Гренландия. Това се е случило на 7 януари 2025 г.
Посолството на САЩ в Копенхаген е съобщило на вестника, че "никой не трябва да се учудва, че САЩ водят диалог и поддържат контакти с партньорите си в Гренландия и Дания, тъй като работим заедно за гарантиране на сигурността в рамките на алианса и в Арктика“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Антитрол
Коментиран от #11
18:51 18.01.2026
2 Олеееее....
18:54 18.01.2026
3 китайски балон
18:54 18.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Аз съм Гренландия
18:54 18.01.2026
6 Дааа бе
18:55 18.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Атлантически позор
Коментиран от #25, #27, #28, #36
18:55 18.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 така е тролчо русофоробски
До коментар #1 от "Антитрол":пълно е със смахнати бълнуващи цъкачи на копейки
18:57 18.01.2026
12 Така де
18:57 18.01.2026
13 Атлантически позор
18:57 18.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Обектите
18:57 18.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пентагонът
18:58 18.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Лъв
18:59 18.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Йуан
19:00 18.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Евродебил
19:02 18.01.2026
24 Спецназ
наследника на бандитите избили индианците в Северна и
Южна Америка!
ФАКТ!
Коментиран от #47
19:02 18.01.2026
25 Повече трябва да се говори
До коментар #8 от "Атлантически позор":За престъпленията на Дания в Гренландия. Впрочем Гренландия има население около 55 000 души, а финансова подкрепа от Дания е в размер едва 80 милиона евро годишно и е изключително скромна и символична. Сами може да прецените колко се пада годишно на човек и що за окупация е реално
19:04 18.01.2026
26 Това са някакви
19:05 18.01.2026
27 Факт е впрочем. Проверете го хора
До коментар #8 от "Атлантически позор":Между 1966 и 1991 г. датското правителство въвежда брутална програма за контрацепция на острова, за да намали раждаемостта. ....
Коментиран от #29
19:06 18.01.2026
28 Дай
До коментар #8 от "Атлантически позор":Линк или данни, да не звучи на кухо.
Коментиран от #34
19:07 18.01.2026
29 Копейки,
До коментар #27 от "Факт е впрочем. Проверете го хора":Няма да се притеснявате, сега Тръмп като засели острова с индианци и заедно с местните жители, ще се увеличи раждаемостта
Коментиран от #31
19:09 18.01.2026
30 ВВП
19:09 18.01.2026
31 Ще прати тебе
До коментар #29 от "Копейки,":да разплод, дженди. Ще родиш бяла мечка.
Коментиран от #35
19:11 18.01.2026
32 Урсула от Брюксел
19:12 18.01.2026
33 Историк
19:12 18.01.2026
34 Не можрш ли сам да го откриеш в нета
До коментар #28 от "Дай":Колега? Даже е постигнат и договор за обезщетение на хиляди автохтони жени и момичета в Гренландия поради случаи на доказана принудителна контрацепция, които здравните власти са провеждали от декември 1960 г.още....до края на 1991 година ....
Датското министерство на здравеопазването официално го призна и съобщи дори че жените, които имат данни за извършената контрацепция между 1960 г. и 1991 г., могат да подадат искане за плащания от 300 000 датски крони (около 40 200 евро).....
19:15 18.01.2026
35 Розовото пони Путин
До коментар #31 от "Ще прати тебе":Интересното е дали аз мога да родя нещо от Песков, не го изключвам като възможност 🌈😅🥳
19:19 18.01.2026
36 Има го в нета ...
До коментар #8 от "Атлантически позор":В продължение на четвърт век поне на всяка втора жена, включително и много момичета, е поставено вътрематочно устройство без тяхно знание. Датското правителство не се извини за това престъпление до 2025 г. .... След това призна и започна да плаща обезщетения от 300 000 датски крони или около 40 200 евро. Естествено в атлантически медии няма да го прочетете обаче
19:21 18.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Атлантизма е еманацията на нацизма...
19:25 18.01.2026
41 Миндич
19:28 18.01.2026
42 Тръмп е алчен шоумен
Само че Дания е една от най екологичните страни в Европа и за да не разработи за толкова години природните залежи и ресурси на Гренландия, знае много добре какви опасности и рискове за човечеството и Света ще донесе всяка по засилена индустриализация и милитеризация на острова с разтопяването на вечните ледове, които ще предизвикат катастрофални за човечеството и Света природни катаклизми...!!!
19:38 18.01.2026
43 Безспорен факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
Коментиран от #45, #46
19:39 18.01.2026
44 Ти да видиш
19:41 18.01.2026
45 Безспорен факт е, аре черта
До коментар #43 от "Безспорен факт":Има си медицински персонал на който да го споделиш
19:41 18.01.2026
46 да бе, да
До коментар #43 от "Безспорен факт":Тръмп се ограничи до ареста на Мадуро и жена му и всичко приключи дотам. Венецуела се управлява от приближени до Мадуро и нищо кой знае какво не се е случило. За никакво унижение не може да се говори. Точно защото с Венецуела не му се получи, Тръмп се насочи към Гренландия, защото там Путин разрешава да се пипа. Скоро тихомълком Мадуро ще бъде освободен, а обвиненията срещу него ще бъдат свалени. Разбраха се Путин и Тръмп, не се напъвай чак толкова. Колкото до Украйна - Путин не бърза, защото бавно, но сигурно съсипва Европейския съюз, а натото е на път да се разтури. Защо да бърза след като времето работи за него?
19:46 18.01.2026
47 Има една съществена подробност
До коментар #24 от "Спецназ":Наследникът на бандитите и т.н. не им я иска, той просто си я взема!
19:46 18.01.2026