Берлин и Париж предупреждават Белия дом: Европа няма да бъде изнудвана

Германският и френският министър на финансите заявиха, че европейските сили няма да бъдат изнудвани и ще има ясен и единен отговор на заплахите за ескалиране на американските мита заради Гренландия, съобщава "Ройтерс".

Президентът Доналд Тръмп в събота се закани да приложи поредица от нарастващи мита върху вноса от европейски съюзници, докато на Съединените щати не бъде позволено да купят Гренландия. Заплахата изостри спора за бъдещето на огромния арктически остров на Дания.

"Германия и Франция са единодушни: няма да позволим да бъдем изнудвани", подчерта германският министър на финансите Ларс Клингбайл в министерството си, където прие френския си колега.

"Изнудването между съюзници от 250 години, изнудването между приятели, очевидно е неприемливо", изтъкна и френският министър на финансите Ролан Лескюр.

Лидерите на ЕС ще обсъдят вариантите на извънредна среща на върха в Брюксел в четвъртък. Една от опциите е пакет от мита върху 93 милиарда евро внос от САЩ, който може автоматично да влезе в сила на 6 февруари след шестмесечно прекъсване.

"Ние, европейците, трябва да заявим ясно: границата е достигната", посочи Клингбайл. "Ръката ни е протегната, но не сме готови да бъдем изнудвани".

Другият вариант е досега неизползваният "Инструмент против принуда", който би могъл да ограничи достъпа до публични търгове, инвестиции или банкова дейност или да ограничи търговията с услуги, в която САЩ имат излишък с блока, включително в цифровите услуги.

Лескюр заяви, че въпреки че инструментът на ЕС против принуда е преди всичко възпиращ фактор, той трябва да се разгледа при настоящите обстоятелства.

"Франция иска да проучим тази възможност, надявайки се, разбира се, че възпирането ще надделее", отбеляза той и изрази надежда трансатлантическите отношения да се върнат към това да бъдат "приятелски и основани на преговори, а не на заплахи и изнудване".

Клингбейл заяви, че няма интерес от ескалация, тъй като това би станало за сметка на икономиките от двете страни на Атлантика.

Американският им колега Скот Бесент вчера подчерта, че европейската "слабост" налага САЩ да поемат контрола над Гренландия за глобална стабилност.

Лескюр посочи, че Европа трябва да приеме реформи, за да повиши технологичното си предимство и производителност, така че да докаже, че е силна, а не слаба.

"Нашата цел през следващите дни, седмици, тримесечия и години е учтиво, но твърдо да убедим Скот Бесент, че греши", изтъкна той.