Новини
Свят »
Берлин и Париж предупреждават Белия дом: Европа няма да бъде изнудвана

19 Януари, 2026 15:15 904 36

  • доналд тръмп-
  • гренландия-
  • нато-
  • дания-
  • арктика

Президентът Доналд Тръмп в събота се закани да приложи поредица от нарастващи мита върху вноса от европейски съюзници, докато на Съединените щати не бъде позволено да купят Гренландия

Берлин и Париж предупреждават Белия дом: Европа няма да бъде изнудвана - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Германският и френският министър на финансите заявиха, че европейските сили няма да бъдат изнудвани и ще има ясен и единен отговор на заплахите за ескалиране на американските мита заради Гренландия, съобщава "Ройтерс".

Президентът Доналд Тръмп в събота се закани да приложи поредица от нарастващи мита върху вноса от европейски съюзници, докато на Съединените щати не бъде позволено да купят Гренландия. Заплахата изостри спора за бъдещето на огромния арктически остров на Дания.

"Германия и Франция са единодушни: няма да позволим да бъдем изнудвани", подчерта германският министър на финансите Ларс Клингбайл в министерството си, където прие френския си колега.

"Изнудването между съюзници от 250 години, изнудването между приятели, очевидно е неприемливо", изтъкна и френският министър на финансите Ролан Лескюр.

Лидерите на ЕС ще обсъдят вариантите на извънредна среща на върха в Брюксел в четвъртък. Една от опциите е пакет от мита върху 93 милиарда евро внос от САЩ, който може автоматично да влезе в сила на 6 февруари след шестмесечно прекъсване.

"Ние, европейците, трябва да заявим ясно: границата е достигната", посочи Клингбайл. "Ръката ни е протегната, но не сме готови да бъдем изнудвани".

Другият вариант е досега неизползваният "Инструмент против принуда", който би могъл да ограничи достъпа до публични търгове, инвестиции или банкова дейност или да ограничи търговията с услуги, в която САЩ имат излишък с блока, включително в цифровите услуги.

Лескюр заяви, че въпреки че инструментът на ЕС против принуда е преди всичко възпиращ фактор, той трябва да се разгледа при настоящите обстоятелства.

"Франция иска да проучим тази възможност, надявайки се, разбира се, че възпирането ще надделее", отбеляза той и изрази надежда трансатлантическите отношения да се върнат към това да бъдат "приятелски и основани на преговори, а не на заплахи и изнудване".

Клингбейл заяви, че няма интерес от ескалация, тъй като това би станало за сметка на икономиките от двете страни на Атлантика.

Американският им колега Скот Бесент вчера подчерта, че европейската "слабост" налага САЩ да поемат контрола над Гренландия за глобална стабилност.

Лескюр посочи, че Европа трябва да приеме реформи, за да повиши технологичното си предимство и производителност, така че да докаже, че е силна, а не слаба.

"Нашата цел през следващите дни, седмици, тримесечия и години е учтиво, но твърдо да убедим Скот Бесент, че греши", изтъкна той.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 18 гласа.
  • 1 честен ционист

    10 19 Отговор
    Немчура за пакет Lucky Strike е правил пълна програма през зимата на 45-та.

    Коментиран от #15, #16

    15:17 19.01.2026

  • 2 Коиловци брадърс

    13 2 Отговор
    Бау, бау

    15:17 19.01.2026

  • 3 Ко каза

    13 2 Отговор
    Ще насъскат "Сибирската Мечка" и накрая ще си разделят Европа както беше през 1994 година. Разликата,: Вече ще се работи по 12 часа.

    15:18 19.01.2026

  • 4 Точен

    11 1 Отговор
    Че кой иска да изнудва Баба европа? Просто ще я пенсионират...

    15:18 19.01.2026

  • 5 мм да

    3 0 Отговор
    всичкото зло в един откос за 3 сек.

    15:18 19.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    14 12 Отговор
    Вермахта избяга от Гренландия.

    15:18 19.01.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 5 Отговор
    И какво ще направи Европа Както казват в Харманли ДЯТЕТО ПАДНА В РЯКАТА И те така те

    15:19 19.01.2026

  • 8 Българин

    8 2 Отговор
    Тръмп-ще ти намажем ските....

    15:19 19.01.2026

  • 9 Факт

    2 11 Отговор
    Само за 4 години САЩ направиха Русия и ЕС за посмешище.

    15:19 19.01.2026

  • 10 БОЛШЕВИК

    13 3 Отговор
    ЕС е пред разпад, НАТО е пред разпад, а България прие еврото и халопиращата инфлация!

    Коментиран от #31

    15:19 19.01.2026

  • 11 Колко тактично господин

    9 0 Отговор
    Тръмп коментира в момента който макрон слизаше от самолет и беше зашлевен от шеф баба.
    Просто заяви че тя го е галила за да му даде смелост.

    15:20 19.01.2026

  • 12 Нещастници

    8 0 Отговор
    чв централата на цру във Франкфурт какво мислите прави последните 40 г? все едно главната в бардака да каже, аз повече няма да го правя...... а какво друго можел да правиш? само гледайте как ще го извъртят като с венецуела..... просто гледат да не изглежда предварително рвшено, а чв в имало борба, но накрая сащ са спечелили за съжаление... точно с компромати и изнудване ще стане

    15:21 19.01.2026

  • 13 Берлин и Париж предупреждават Белия дом

    11 0 Отговор
    а лондон що мълчи
    тея ни тако ни вако
    играят двойна игра и донасят на сащ

    а тръмп пък се стресна та чак се кефи да ги разиграва мишоците

    15:21 19.01.2026

  • 14 Натовците

    8 0 Отговор
    лъжат и мажат, само да не си признаят, че царят е гол.
    Въшшшшкари…

    15:21 19.01.2026

  • 15 Дядо Гъдю

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    За стюардеса ако знаеш само какви чудеса са ми правили в Одеса местните еврейки, ум ще ти зайде.

    15:21 19.01.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Сега ще е за угарка от БОГАТИР

    15:21 19.01.2026

  • 17 Вашето мнение

    6 9 Отговор
    Германската армия съставена от цели 13 смели войни, не си ли тръгна вече от гренландия. Бухахахахахаха, предупредили, декларация са писали, това могат.

    15:23 19.01.2026

  • 18 Пишман

    7 0 Отговор
    В днешният свят няма приятели!Само интереси...

    15:24 19.01.2026

  • 19 Колибата се събори

    7 2 Отговор
    и каруцата се катурна.
    Отиде нато в блато.

    15:25 19.01.2026

  • 20 Евродебил

    5 1 Отговор
    Помня ,че и горбачов така почна.Първо перестройка,после каза на СИВ,че сиренето е с пари.Подложи бананова кора на варшавския пакт,сближи се със САЩ и целия соц се срути. Един Чаушеску се зайнати,но те бързо се справиха с него

    Коментиран от #25

    15:25 19.01.2026

  • 21 Тома

    9 1 Отговор
    И на тези бай Дончо ще им наведе главичките

    15:25 19.01.2026

  • 22 Бялджип

    5 0 Отговор
    Тръмп директно им казва, че иска и ще завладее Гренландия, Европа протестира, че е обидена, че не е морално...За повече не е способна.

    15:26 19.01.2026

  • 23 Тиква

    4 1 Отговор
    Нищо няма да направите, гейропа фалира, няма нормални политици, само нацистите на властта,капут.

    15:26 19.01.2026

  • 24 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    Тиа мощно и безвъзвратно
    продължават да изкукуригват.........

    15:27 19.01.2026

  • 25 Русодебил

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Евродебил":

    Защо в Русия живеят по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    15:28 19.01.2026

  • 26 хахаха

    2 0 Отговор
    ха ха ха - да наложат на сащ пакети със санкции, имат вече опит с русия, направо я съсипаха с 20 пакета за 4 години, жив руснак не остана

    15:30 19.01.2026

  • 27 Миндич

    5 1 Отговор
    Трудно е да се повярва ,но бай Дони е на път да ни спаси от чумата на евроатлантизма и евроинтеграцията.Друг е въпроса, че голи,боси,гладни,съсипани и загробени в дългове от 36 години демонокрация,ние в кой канал оттичаме?

    Коментиран от #35

    15:30 19.01.2026

  • 28 Пич

    2 0 Отговор
    Днес ме е обхванал мисловен мързел , и по добре! Смотаняци не ми се коментират!

    15:31 19.01.2026

  • 29 Коста

    0 0 Отговор
    Берлин и Париж... Той Лондон ще ви натика в дупката не се притеснявайте.

    15:33 19.01.2026

  • 30 Трънчо си прави сметка

    1 0 Отговор
    да глътне и Гренландия, но ще му приседне както венецуелския петрол.
    Скоро ще го водят с оранжев костюм към стаята му с решетки.
    Ако преди това някой не го уцели между ушите…

    Коментиран от #32

    15:34 19.01.2026

  • 31 Ханс

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    Айде у лево......

    15:34 19.01.2026

  • 32 С 2 думи

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Трънчо си прави сметка":

    Чул те господ.....

    15:36 19.01.2026

  • 33 Добрее

    1 0 Отговор
    Но ако бях на мястото, на Бай Дончо,ще ви излекувам тежкарлъка за един ден.Блокирам система Суифт, и ви пращам в будна кома,само за броени минути.После само ще гледам сеира ви,по телевизията.Когато стотици милиони , разглезени европейци,се усетят,че дори едно кафе,не могат да заплатят с пластиката в портфейла,а след няколко часа, буквално ще ви линчуват, включително и полицията.

    15:36 19.01.2026

  • 34 А Ганьо

    2 0 Отговор
    се върти като пумпал , както винаги !

    15:37 19.01.2026

  • 35 Урсула от брюксел

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Миндич":

    Дано пак не ни прекарат разни кръгли маси и национални помирение с метаморфирали евроатлантици,а да се почва с гражданска война и период на терор където да приключим с евроатлантицитте и всичко близко до тях.Правим ги на фураж и подсилваме отрасъла свиневъдство.

    15:37 19.01.2026

  • 36 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Кави времена доживяхме а....?
    Копейкте стват центджиии
    Центаджиите стават копейкаджии...

    15:41 19.01.2026