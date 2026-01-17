Новини
Wall Street Journal: САЩ предупредиха Сирия за възможно подновяване на санкциите

Wall Street Journal: САЩ предупредиха Сирия за възможно подновяване на санкциите

17 Януари, 2026 04:01, обновена 17 Януари, 2026 07:03

Президентът на Сирия утвърди правата на кюрдите в страната. Кюрдските Сирийски демократични сили се изтеглят от района източно от Алепо

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати предупреждават Сирия за евентуално подновяване на санкции, ако Дамаск засили действията си срещу водените от кюрдите Сирийски демократични сили, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на висши американски служители.

Американските служители са обезпокоени, че нова сирийска офанзива срещу кюрдите може да ескалира в по-широка кампания срещу подкрепяните от САЩ милиции. Това заплашва да дестабилизира ситуацията в Сирия и допълнително да раздели два от най-важните партньори на САЩ в областта на сигурността, борещи се с Ислямска държава.

Американските власти заплашиха да наложат отново санкции по Закона „Цезар“ срещу сирийското правителство, ако Дамаск започне по-широко разпространена офанзива.

Междувременно президентът на Сирия Ахмед аш Шараа издаде указ, с който утвърждава правата на сирийските кюрди, признава официално езика им и възстановява гражданството им, предаде агенция САНА, цитирана от БНР.

Указът на Аш Шараа идва след ожесточените сблъсъци, които избухнаха миналата седмица в град Алепо, като според сирийското Министерство на здравеопазването при боевете са загинали най-малко 23 души, а над 150 000 бяха принудени да напуснат двата кюрдски квартала на града.

По-рано сирийската армия обяви района източно от Алепо за "закрита военна зона" и призова "всички въоръжени групировки да се изтеглят на изток от река Ефрат", която преминава през северната част на Сирия.

Лидерът на кюрдските Сирийски демократични сили командир Мазлум Абди заяви, че групата ще изтекли силите си от района източно от северния град Алепо тази сутрин в 07:00 ч. местно време (06:00 ч. българско) и ще ги преразположи в районите на изток от река Ефрат, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

"По призива на приятелски страни и посредници (...) решихме да изтеглим силите си утре (сутрин) в 07:00 ч. (местно време) от района на изток от Алепо и да се преместим на изток от река Ефрат", написа Абди в публикация в "Екс".

По-рано тази седмица сирийската армия обяви района източно от Алепо за "закрита военна зона" и призова "всички въоръжени групировки да се изтеглят на изток от река Ефрат", която преминава през северната част на Сирия.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
  • 1 Tалибан

    2 0 Отговор
    Вече слушкам. Цреу не ме търси! И най важното! Нося костюм и вратовръзка, нищо ще изр@йл ме бомби понякога!

    05:59 17.01.2026

  • 2 Фен

    3 1 Отговор
    САЩ са слон в стъкларски магазин. Но злонамерен слон.

    07:30 17.01.2026

  • 3 ТОЯ БЕ НАЙ ГОЛЕМИЯТЕРОРИСТ

    0 0 Отговор
    Иубиец. ЗАЩО СЕ КРИЕ ТОВА.СЪБОРИ И ПАЛМИРА И РАЗПРОДАДЕ АРТЕФАКТИ.СИНА ДУМАГАААД.......

    Коментиран от #4

    08:18 17.01.2026

  • 4 Като тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТОЯ БЕ НАЙ ГОЛЕМИЯТЕРОРИСТ":

    Мислите така защото е брадат.

    Погледнете си историята колко ваши брадати по него време ограбиха хазната, отвлекли са мисионерски, отвлекли параход опирайки пистолет на слепоочието на капитана му ....

    Хайде нека да не продължавам вии си знаите до някъде историята.

    08:44 17.01.2026

