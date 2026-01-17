Новини
Кметът на Киев призова жителите му да напуснат града. Експлозии разтърсиха украинската столица и Запорожка област

17 Януари, 2026 04:20, обновена 17 Януари, 2026 05:45 2 401 41

  • киев-
  • експлозии-
  • аец запорожие-
  • маае

Русия и Украйна постигнаха споразумение за локално прекратяване на огъня, което ще позволи извършването на ремонти в Запорожката атомна електроцентрала

Кметът на Киев призова жителите му да напуснат града. Експлозии разтърсиха украинската столица и Запорожка област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киев разполага само с около половината от необходимото електричество, изправен пред най-тежката си енергийна криза от февруари 2022 г. насам, заяви кметът Виталий Кличко в интервю за Ройтерс.

Той призова жителите на Киев да напуснат града, ако могат, за да облекчат напрежението върху инфраструктурата му.

Според него Киев се нуждае от 1 700 мегавата електроенергия, за да обслужва своите 3,6 милиона жители. Настоящата енергийна криза е най-голямото предизвикателство за столицата от февруари 2022 г. насам, смята кметът.

„За първи път в историята на нашия град, по време на такива тежки студове, по-голямата част от града е останала без отопление и с огромен недостиг на електроенергия“, каза Кличко.

Той добави, че някои жители на Киев изпитват прекъсвания на електрозахранването, продължаващи до 18-20 часа на ден. Международните партньори на Украйна са предоставили допълнителни генератори, за да помогнат на Киев. Въпреки това около 100 домове все още остават без отопление, каза Кличко.

В допълнение към ремонтите и генераторите, градът е отворил приблизително 1 300 точки за отопление и работи по инсталирането на мини-когенерационни централи в някои райони, за да децентрализира доставките на електроенергия и отопление.

Първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал обяви в петък въвеждането на извънредно положение в украинския енергиен сектор. Той обясни, че това е необходимо за координиране на действията на всички служби в Киев и регионите. Проведени са срещи на Щаба за реагиране при извънредни ситуации в енергийния сектор и Щаба за реагиране при извънредни ситуации на електроснабдителните системи на Киев и Киевска област, добави той.

Президентът Володимир Зеленски предупреди на 14 януари, че в украинския енергиен сектор ще бъде въведено извънредно положение. Той обяви промени в правилата за движение по време на полицейския час при изключително студено време. Зеленски добави, че Киев работи и за увеличаване на вноса на електроенергия.

Киев беше разтърсен от експлозии за втори път тази нощ, предаде украинския телевизионен канал "Public".

„В Киев се чуват последващи експлозии“, се казва в публикация в Telegram от 3:10 ч. сутринта.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирена за въздушна тревога звучи в града от 2:33 ч. сутринта.

Експлозии са станали в контролираната от Киев част на Запорожка област., съобщи Иван Федоров, ръководител на областната администрация, която се отчита пред украинските власти, в своя Telegram канал.

В някои части на Запорожка област е в сила предупреждение за въздушна тревога. Днепропетровска, Киевска, Сумска, Харковска и Черниговска области остават в "червената" зона.

Вчера Русия и Украйна постигнаха споразумение за локално прекратяване на огъня, което ще позволи извършването на ремонти в Запорожката атомна електроцентрала, обяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Според него така ще стане възможно да бъде поправен последният останал резервен електропровод в Запорожката атомна електроцентрала.

Отбелязва се, че украински технически специалисти ще започнат ремонти през следващите дни на линията 330 kV, която беше повредена и спряна в резултат на боевете. В резултат на това електропроводите в най-голямата атомна електроцентрала в Европа вече зависят от една-единствена работеща преносна линия 750 kV.

„МААЕ продължава да работи в тясно сътрудничество с двете страни, за да гарантира ядрената безопасност в Запорожката АЕЦ и да предотврати ядрена авария по време на конфликта. Това временно прекратяване на огъня, четвъртото, което постигнахме, демонстрира незаменимата роля, която продължаваме да играем“, добави Гроси.


Украйна
Оценка 2.4 от 7 гласа.
Оценка 2.4 от 7 гласа.
  • 1 Карго 200

    57 37 Отговор
    От известно време наблюдаваме това в Украйна, пукнатините се разпространяват, докато руската пропаганда се е изместила от продажба на успех към управление на провалите. Победата е лесна за рекламиране. Загубата, докато си бомбардиран ежедневно от страната, която си планирал да превземеш за три дни, не е. За Русия положението само се влошава.

    Коментиран от #4, #10, #22, #30

    04:27 17.01.2026

  • 2 малко са

    25 45 Отговор
    бой до дупка непрекъснато по капацуната !

    Коментиран от #3

    04:37 17.01.2026

  • 3 бой до дупка

    51 28 Отговор

    До коментар #2 от "малко са":

    по рашиткия агресор.

    Коментиран от #27, #33

    04:47 17.01.2026

  • 4 Европеец

    22 35 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Говори се за запорожката атомна централа ,а Заглавието е подвеждащо.... Експлозиите носят светлина и топлина, по своята същност.... А както знаем в Киев е минус 15 така че не виждам нищо лошо в тия експлозии....

    04:50 17.01.2026

  • 5 12343211

    10 28 Отговор
    Положителна статия.

    05:30 17.01.2026

  • 6 оня с коня

    20 28 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    05:31 17.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 26 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    05:33 17.01.2026

  • 9 военен

    12 25 Отговор
    в запорожие така ги гърмят че чак в киев се чува ахахахах

    05:35 17.01.2026

  • 10 българин

    22 28 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    за украйна ще са нужни 2 трилиона долара да се възстанови, тоест ще са й нужни 100 години докато стигне икономическото ниво отпреди майдана бухахахах ей това е евроатлантизъма!

    Коментиран от #18, #24

    05:36 17.01.2026

  • 11 слава на русия!

    19 26 Отговор
    Младите съвсем са смахнаха, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Но те трябва да знаят
    От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Русия създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    2. Граф Игнатиев освобождава Варненска област през 1878 без бой, като отива при султана и му казва «Ако несе изтеглите от Варна, 60 хиляден корпус идва от Одеса ». Султана се изтегля, а това било блъф.
    3. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    4. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    5. По настояване на СССР на парижката конференция 1946 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп. Блокиране на исканията на Англия да се отнеме територията на България до Пловдив.
    6

    05:38 17.01.2026

  • 12 оня с коня

    14 25 Отговор
    6.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България
    10. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма. Сега някои от тези достиженя на соца все още се използват и днес икономиката ни с определящо значение за страната ни.
    11. Без по-горе посочените достижения от преди 36 г днешна икономика на «демократична България»» намаше да съществува. (Напишете нещо важно построено през последните 36 г.)
    12. Действаше космическта програма с помощта на СССР.
    13. Още история Преди Обединението англичаните искали в Источна Ромелия да се въведе само гръцки език. Лошата Русия не позволила.
    14. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основание, че е заета в района на Суецкия канал. Казала нека «Турция да ви окупира«. Възниква опасност БГ да загуби територия до Пловдив и на 80 км от София. Руснаците ни спасяват на 9 септември 1944 г.

    05:38 17.01.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 3 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    05:39 17.01.2026

  • 14 оня с коня

    17 2 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    05:47 17.01.2026

  • 15 Българин

    11 2 Отговор
    Да отваря границите и всички да напускат украйна 😏

    05:47 17.01.2026

  • 16 оня с коня

    18 2 Отговор
    още се чудят от нато-то защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    05:49 17.01.2026

  • 17 оня с коня

    15 4 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Коментиран от #35

    05:51 17.01.2026

  • 18 само питам

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "българин":

    всеки месец откакто е казал тагаренко дарявам по една заплата на усррайна

    още колко пари са нужни?

    Коментиран от #23

    05:52 17.01.2026

  • 19 киевчанин до оня дето го бъхта кобрата

    12 2 Отговор
    ало господин кмете ако напуснем киев къде да идем? полша е близо там ще ни искат ли?

    05:58 17.01.2026

  • 20 кобрата тоя тъпКмет ли наби на ринга?

    2 2 Отговор
    обаче кобрата голям бой бъхта тоя кмет на киев, направо му разби главата

    Коментиран от #26

    05:59 17.01.2026

  • 21 Георги

    6 1 Отговор
    само да попитам, въпреки 4те години война и бомбардировки, в Киев има ли райони с нарушено сметоизвозване?

    05:59 17.01.2026

  • 22 Важното е контранаступа да върви

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    и че в Киев с а добре, руснаците да му мислят.

    06:01 17.01.2026

  • 23 Аз започнах трета работа,

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "само питам":

    за да мога да а изпращам по три заплати месечно за Украйна!

    06:02 17.01.2026

  • 24 Георги

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "българин":

    първите 20 ги отпиши, американците взеха украинската икономика на концесия за този период, а после... после ще видим.

    06:02 17.01.2026

  • 25 Домашен любимец

    2 11 Отговор
    Путен е пародия на Агресор! Аз няма да повлиявам на мислите ви с констатации! Но, вие кажете, ако Доналд Тръмп, чрез ,,Доналд Кук" проведе СВО срещу Киев, колко часа ще продължи това СВО!? Във Венецуела продължи половин час!

    Коментиран от #29

    06:03 17.01.2026

  • 26 Да и

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "кобрата тоя тъпКмет ли наби на ринга?":

    продължи напред.

    06:04 17.01.2026

  • 27 В Киев няма ток и е

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "бой до дупка":

    хуманитарна катастрофа, не в Москва.😃

    06:04 17.01.2026

  • 28 Мишел

    9 1 Отговор
    А един месец , до вчера, Киев беше напуснат от 700 000 жители. Киев е без централно отопление, без редовни водоснабдяване, транспорт, електричество.

    Коментиран от #31

    06:06 17.01.2026

  • 29 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Домашен любимец":

    ами айде де, нека го направят и в други държави. Вече 4та година чакаме.

    06:08 17.01.2026

  • 30 Витанов

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Руските дърти лъжи и нелепи съчинения си имат своята аудитория...😂😂😂

    06:09 17.01.2026

  • 31 Васко малкото ДС

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    а сметоизвозване имат ли?

    06:10 17.01.2026

  • 32 Механик

    10 2 Отговор
    Кво стана бе? Нали бехте ударили Русия в сърцето, бе? Нали на некакъв удар по бункера на Путин се кефехте и за некакви рафинерии подскачахте?
    Кво стана с мира чрез сила и розАвото фламинго, дето щеше да развали рахатлъка на Путин?

    06:12 17.01.2026

  • 33 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "бой до дупка":

    Гледам обнови ли статиката...... Ама теб да те попитам как е без парно и ток на минус 15....хак да им е на украинците, които тръгнаха срещу руските си братя да воюват..... Та въобще не съжалявам тия без ток и мръзнещите.... Но Путин гледам пак е милостив като им праща светлина и топлина от небето....

    06:12 17.01.2026

  • 34 Витанов

    2 11 Отговор
    Прекрасно знаем докъде стига и в кого се цели долнопробната,кремълска пропаганда.

    Коментиран от #36

    06:15 17.01.2026

  • 35 Ти „ас“е

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    иди първо изкарай отделенията, да се научиш да пишеш. А после посрещай, ако щеш и Ким Ир Сен.

    06:20 17.01.2026

  • 36 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Витанов":

    Тоя път си си избрал страхотен ник - фамилията на един телевизионен измамник, който до преди няколко години се правеше на математик и лъгундреше хората.
    Точно ти пасва тая фамилия, четейки опитите ти за манипулация. Които от своя страна са жалко некадърни.

    06:21 17.01.2026

  • 37 Звездоброец

    4 3 Отговор
    Два клоуна, единият зелен, а другият орaнжев преследват нощем путин в кошмарите му!

    06:21 17.01.2026

  • 38 ИМАМ ВЪПРОСЧЕ

    7 1 Отговор
    Дали зеленото наркоман умишлено не е оставил столицата без ПВО и защита, за да се обезлюди и да подлее вода на онзи, дето са му блъскали главата за да стане кмет? Или не е умишлено, ами просто толкова си може натовското ПВО? Или па бандерите са толкова прости, че не мислят за последствията като крадат от ПВО?

    06:24 17.01.2026

  • 39 Хи хи

    4 1 Отговор
    маленкия зеля е укроубиец, загроби украйна !!

    06:29 17.01.2026

  • 40 Хи хи

    0 4 Отговор
    Kийф за три дня, днес е втората нощ, утре ще е третата, и така, раз два три, раз два три...

    06:34 17.01.2026

  • 41 Другарю Ганев

    0 0 Отговор
    Украйна обстрелва с ХАЙМЪРС доста енергийни обекти в РУСИЯ...Стотици хиляди там са без ток и отопление. Що ли за това нищо не пишете

    06:46 17.01.2026

