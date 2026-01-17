Кметът на Киев призова жителите му да напуснат града. Експлозии разтърсиха украинската столица и Запорожка област

Киев разполага само с около половината от необходимото електричество, изправен пред най-тежката си енергийна криза от февруари 2022 г. насам, заяви кметът Виталий Кличко в интервю за Ройтерс.
Той призова жителите на Киев да напуснат града, ако могат, за да облекчат напрежението върху инфраструктурата му.
Според него Киев се нуждае от 1 700 мегавата електроенергия, за да обслужва своите 3,6 милиона жители. Настоящата енергийна криза е най-голямото предизвикателство за столицата от февруари 2022 г. насам, смята кметът.
„За първи път в историята на нашия град, по време на такива тежки студове, по-голямата част от града е останала без отопление и с огромен недостиг на електроенергия“, каза Кличко.
Той добави, че някои жители на Киев изпитват прекъсвания на електрозахранването, продължаващи до 18-20 часа на ден. Международните партньори на Украйна са предоставили допълнителни генератори, за да помогнат на Киев. Въпреки това около 100 домове все още остават без отопление, каза Кличко.
В допълнение към ремонтите и генераторите, градът е отворил приблизително 1 300 точки за отопление и работи по инсталирането на мини-когенерационни централи в някои райони, за да децентрализира доставките на електроенергия и отопление.
Първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал обяви в петък въвеждането на извънредно положение в украинския енергиен сектор. Той обясни, че това е необходимо за координиране на действията на всички служби в Киев и регионите. Проведени са срещи на Щаба за реагиране при извънредни ситуации в енергийния сектор и Щаба за реагиране при извънредни ситуации на електроснабдителните системи на Киев и Киевска област, добави той.
Президентът Володимир Зеленски предупреди на 14 януари, че в украинския енергиен сектор ще бъде въведено извънредно положение. Той обяви промени в правилата за движение по време на полицейския час при изключително студено време. Зеленски добави, че Киев работи и за увеличаване на вноса на електроенергия.
Киев беше разтърсен от експлозии за втори път тази нощ, предаде украинския телевизионен канал "Public".
„В Киев се чуват последващи експлозии“, се казва в публикация в Telegram от 3:10 ч. сутринта.
Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирена за въздушна тревога звучи в града от 2:33 ч. сутринта.
Експлозии са станали в контролираната от Киев част на Запорожка област., съобщи Иван Федоров, ръководител на областната администрация, която се отчита пред украинските власти, в своя Telegram канал.
В някои части на Запорожка област е в сила предупреждение за въздушна тревога. Днепропетровска, Киевска, Сумска, Харковска и Черниговска области остават в "червената" зона.
Вчера Русия и Украйна постигнаха споразумение за локално прекратяване на огъня, което ще позволи извършването на ремонти в Запорожката атомна електроцентрала, обяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.
Според него така ще стане възможно да бъде поправен последният останал резервен електропровод в Запорожката атомна електроцентрала.
Отбелязва се, че украински технически специалисти ще започнат ремонти през следващите дни на линията 330 kV, която беше повредена и спряна в резултат на боевете. В резултат на това електропроводите в най-голямата атомна електроцентрала в Европа вече зависят от една-единствена работеща преносна линия 750 kV.
„МААЕ продължава да работи в тясно сътрудничество с двете страни, за да гарантира ядрената безопасност в Запорожката АЕЦ и да предотврати ядрена авария по време на конфликта. Това временно прекратяване на огъня, четвъртото, което постигнахме, демонстрира незаменимата роля, която продължаваме да играем“, добави Гроси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карго 200
Коментиран от #4, #10, #22, #30
04:27 17.01.2026
2 малко са
Коментиран от #3
04:37 17.01.2026
3 бой до дупка
До коментар #2 от "малко са":по рашиткия агресор.
Коментиран от #27, #33
04:47 17.01.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Карго 200":Говори се за запорожката атомна централа ,а Заглавието е подвеждащо.... Експлозиите носят светлина и топлина, по своята същност.... А както знаем в Киев е минус 15 така че не виждам нищо лошо в тия експлозии....
04:50 17.01.2026
5 12343211
05:30 17.01.2026
6 оня с коня
05:31 17.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
05:33 17.01.2026
9 военен
05:35 17.01.2026
10 българин
До коментар #1 от "Карго 200":за украйна ще са нужни 2 трилиона долара да се възстанови, тоест ще са й нужни 100 години докато стигне икономическото ниво отпреди майдана бухахахах ей това е евроатлантизъма!
Коментиран от #18, #24
05:36 17.01.2026
11 слава на русия!
От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Русия създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
2. Граф Игнатиев освобождава Варненска област през 1878 без бой, като отива при султана и му казва «Ако несе изтеглите от Варна, 60 хиляден корпус идва от Одеса ». Султана се изтегля, а това било блъф.
3. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
4. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
5. По настояване на СССР на парижката конференция 1946 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп. Блокиране на исканията на Англия да се отнеме територията на България до Пловдив.
6
05:38 17.01.2026
12 оня с коня
10. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма. Сега някои от тези достиженя на соца все още се използват и днес икономиката ни с определящо значение за страната ни.
11. Без по-горе посочените достижения от преди 36 г днешна икономика на «демократична България»» намаше да съществува. (Напишете нещо важно построено през последните 36 г.)
12. Действаше космическта програма с помощта на СССР.
13. Още история Преди Обединението англичаните искали в Источна Ромелия да се въведе само гръцки език. Лошата Русия не позволила.
14. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основание, че е заета в района на Суецкия канал. Казала нека «Турция да ви окупира«. Възниква опасност БГ да загуби територия до Пловдив и на 80 км от София. Руснаците ни спасяват на 9 септември 1944 г.
05:38 17.01.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
05:39 17.01.2026
14 оня с коня
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
05:47 17.01.2026
15 Българин
05:47 17.01.2026
16 оня с коня
05:49 17.01.2026
17 оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #35
05:51 17.01.2026
18 само питам
До коментар #10 от "българин":всеки месец откакто е казал тагаренко дарявам по една заплата на усррайна
още колко пари са нужни?
Коментиран от #23
05:52 17.01.2026
19 киевчанин до оня дето го бъхта кобрата
05:58 17.01.2026
20 кобрата тоя тъпКмет ли наби на ринга?
Коментиран от #26
05:59 17.01.2026
21 Георги
05:59 17.01.2026
22 Важното е контранаступа да върви
До коментар #1 от "Карго 200":и че в Киев с а добре, руснаците да му мислят.
06:01 17.01.2026
23 Аз започнах трета работа,
До коментар #18 от "само питам":за да мога да а изпращам по три заплати месечно за Украйна!
06:02 17.01.2026
24 Георги
До коментар #10 от "българин":първите 20 ги отпиши, американците взеха украинската икономика на концесия за този период, а после... после ще видим.
06:02 17.01.2026
25 Домашен любимец
Коментиран от #29
06:03 17.01.2026
26 Да и
До коментар #20 от "кобрата тоя тъпКмет ли наби на ринга?":продължи напред.
06:04 17.01.2026
27 В Киев няма ток и е
До коментар #3 от "бой до дупка":хуманитарна катастрофа, не в Москва.😃
06:04 17.01.2026
28 Мишел
Коментиран от #31
06:06 17.01.2026
29 Георги
До коментар #25 от "Домашен любимец":ами айде де, нека го направят и в други държави. Вече 4та година чакаме.
06:08 17.01.2026
30 Витанов
До коментар #1 от "Карго 200":Руските дърти лъжи и нелепи съчинения си имат своята аудитория...😂😂😂
06:09 17.01.2026
31 Васко малкото ДС
До коментар #28 от "Мишел":а сметоизвозване имат ли?
06:10 17.01.2026
32 Механик
Кво стана с мира чрез сила и розАвото фламинго, дето щеше да развали рахатлъка на Путин?
06:12 17.01.2026
33 Европеец
До коментар #3 от "бой до дупка":Гледам обнови ли статиката...... Ама теб да те попитам как е без парно и ток на минус 15....хак да им е на украинците, които тръгнаха срещу руските си братя да воюват..... Та въобще не съжалявам тия без ток и мръзнещите.... Но Путин гледам пак е милостив като им праща светлина и топлина от небето....
06:12 17.01.2026
34 Витанов
Коментиран от #36
06:15 17.01.2026
35 Ти „ас“е
До коментар #17 от "оня с коня":иди първо изкарай отделенията, да се научиш да пишеш. А после посрещай, ако щеш и Ким Ир Сен.
06:20 17.01.2026
36 Механик
До коментар #34 от "Витанов":Тоя път си си избрал страхотен ник - фамилията на един телевизионен измамник, който до преди няколко години се правеше на математик и лъгундреше хората.
Точно ти пасва тая фамилия, четейки опитите ти за манипулация. Които от своя страна са жалко некадърни.
06:21 17.01.2026
37 Звездоброец
06:21 17.01.2026
38 ИМАМ ВЪПРОСЧЕ
06:24 17.01.2026
39 Хи хи
06:29 17.01.2026
40 Хи хи
06:34 17.01.2026
41 Другарю Ганев
06:46 17.01.2026