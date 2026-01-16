Володимир Зеленски и Дейвид Лами обсъдиха енергийната подкрепа за Украйна

В петък, 16 януари, украинският президент Володимир Зеленски проведе среща с вицепремиера на Обединеното кралство Дейвид Лами, който е на посещение в Киев.
Това съобщи пресслужбата на държавния глава.
Помощ от Великобритания
Зеленски благодари на Обединеното кралство за решението да отпусне пакет за енергийна подкрепа.
"Това е много важно. Сега има много ежедневни ракетни атаки срещу нашия енергиен сектор и всяка подкрепа е голяма подкрепа. Имаме нужда от това всеки ден - за да укрепим енергийната си инфраструктура, и сме много благодарни за това“, заяви президентът.
Той отбеляза и важността на декларацията, която Украйна, Обединеното кралство и Франция подписаха в Париж.
"Много сме благодарни, че имаме тези, които подкрепят толкова много целия ни народ - целия ви народ. Последната среща с вашия министър-председател, Дейвид, беше ключова за нас. Много съм благодарен за подобни стъпки към мир. И съм много благодарен, че ние, Обединеното кралство и Франция, подписахме тази първа стъпка от ''Коалицията на желаещите''. Тази декларация е първата голяма стъпка“, подчерава Зеленски.
Дипломация и натиск върху Руската федерация
По време на срещата страните говориха и за продължаване на съвместните усилия и дипломатическата работа за постигане на достоен мир за Украйна.
Зеленски и Лами обърнаха специално внимание на политиката на санкции срещу Русия. Президентът подчерта, че Путин не демонстрира желание за прекратяване на войната и следователно партньорите трябва да увеличат натиска от санкциите.
Ситуация на бойното поле
Държавният глава също така информира подробно Лами за ситуацията на бойното поле и подчерта, че Русия губи 30 хиляди свои войници на фронта всеки месец.
1 стоян георгиев
13:49 16.01.2026
2 Британец
До коментар #1 от "стоян георгиев":от Африканска Британия.
Британските острови са се преместили от Европа в Африка.
13:54 16.01.2026
3 ха ха ха
До коментар #1 от "стоян георгиев":чист натурален англосаксонец
13:56 16.01.2026
4 Роден в НРБ
14:01 16.01.2026
5 Механик
Министри, адвокати, съдии, полицаи, кметове, доктори... всичкото от боята.
Само Борката Джонсън дето беше бял, ама той па е кюрд. А де!?
14:04 16.01.2026
6 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
14:06 16.01.2026
7 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:06 16.01.2026
8 Княз Вандал Новгородски
14:06 16.01.2026
9 Доротея
14:10 16.01.2026
10 Майапчии
14:17 16.01.2026
11 Замислен
14:17 16.01.2026
12 Факт
14:19 16.01.2026
13 Камелия
14:37 16.01.2026
14 а бе..
14:49 16.01.2026
16 Лука
До коментар #4 от "Роден в НРБ":Ми запали лампата !
14:51 16.01.2026
17 Абе вече и Африка ли
Къде я видяхте тази "Британия"? Май са вече в канала?
14:52 16.01.2026
18 Лука
До коментар #5 от "Механик":Не вярвах че като плюете запада ви плащат !(това е единственното обяснение)
14:57 16.01.2026
19 женската..
14:59 16.01.2026
20 "плюете запада и ви
До коментар #18 от "Лука":плащат !"? НЕ, никой не ни плаща, но причините са много!
Тези ни унищожиха мечтата за свобода, нормално общество, които имахме по време на нашия соц. Провалиха и нашата страна, ограбиха ни, мълчаха си, когато мафията взе властта в България и ни тормозеше през целият "преход". И днес още са на власт мафиоти. Западналите знаят, но и при тях е същото, за това ги "обичаме"! Излъгаха ни с армията и Натото. Излъгаха ни със самолетите. Излъгаха ни със златото. Излгаха ни с АЕЦа, да си затваряме блокове. Сега искат и усилено работят да ни затворят в цифров концлагер. За това ни вкараха насила и в еврозоната. Усилено искат да направят глобална, атомна война... Е и за това НЕ ни трябва плащане. Ние просто вече не им вярваме нищо и ги презираме, тези креатури. Даже Тодор Живков днес си е направо голям демократ, в сравнание с днешните "западнали демократи"! Техните лъжи и демокрация ни унищожават с всеки изминат ден... Е, да се бориш за себе си, за децата си... не ти трябва изобщо плащане! А ти, искаш ли да станеш жертва на тези или в тяхната атомна война или в техният концлагер? А може и при следващите им грипове? Скоро ще се усетиш и ти, ама сега все още си за тях!
15:11 16.01.2026
22 Урсул фон дер Бандер
15:48 16.01.2026
23 Карго 200
16:01 16.01.2026
24 Карго 200
До коментар #22 от "Урсул фон дер Бандер":Банановия,още три живота да живееш,не ще си му на образованието на Лами! Същото важи за стандарта ти и големината на "пакета"
16:05 16.01.2026
25 Лука
До коментар #20 от ""плюете запада и ви":Др живков преди да го детронират заяви :социализъма е едно недоносче
16:35 16.01.2026
27 От снимката личи
17:03 16.01.2026
28 Розов пудел с бустер
До коментар #24 от "Карго 200":най се гордее с "големината на "пакета" му", разбира се, но не осъзнава, че е в съотношение с големината на тезгясите, върху които работи...
17:09 16.01.2026
30 Националното бюро за борба
19:10 16.01.2026
31 В Днепропетровска област Службата
19:11 16.01.2026
32 теню
19:56 16.01.2026
33 Нгомбо
06:47 17.01.2026
34 Факт
До коментар #1 от "стоян георгиев":Катастрофата за Путлер и за Русия от тази война е чудовищна. Тотална трагедия!!!
06:50 17.01.2026
35 Лами
06:51 17.01.2026
36 Обективни истини
До коментар #31 от "В Днепропетровска област Службата":Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж, както и на всеки предал се в плен. Никой няма право против волята ти да те задържа и насилствено да те кара да умреш заради няккава скапана територия.
06:52 17.01.2026
38 извинете , грешка
06:57 17.01.2026
39 Механик
Не заради друго, а от научна гледна точка ме интересува.
06:58 17.01.2026
40 ИНТЕРЕСНО
07:16 17.01.2026
41 Урсул фон дер Бандер
До коментар #34 от "Факт":На урсулките, чавка ви е изпила мозъка..и жадна останала. Факт.
07:17 17.01.2026
42 Евроасматик с нервен тик
07:25 17.01.2026
43 Замислен
07:27 17.01.2026
44 Бъзиктар
07:30 17.01.2026
45 Георгиев
07:39 17.01.2026
46 Евреина КАБЗОН
СИНЪТ НА КАДИРОВ
АДАМ
е претърпял в Грозни автомобилна катастрофа
И е в много тежко състояние.
Господ си знае работата
Ще накаже по един или друг начин
Всички Руски Терористи.
По непотвърдена информация
Шампионът на UFC
Хамзат Чимаев
Също е бил в автомобила на Адам .
Може дори да е починал в катастрофата .
08:14 17.01.2026