Володимир Зеленски и Дейвид Лами обсъдиха енергийната подкрепа за Украйна
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски и Дейвид Лами обсъдиха енергийната подкрепа за Украйна

16 Януари, 2026 13:45, обновена 17 Януари, 2026 06:43

Британският вицепремиер бе на посещение в Украйна за форум по стратегическото партньорство

Володимир Зеленски и Дейвид Лами обсъдиха енергийната подкрепа за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

В петък, 16 януари, украинският президент Володимир Зеленски проведе среща с вицепремиера на Обединеното кралство Дейвид Лами, който е на посещение в Киев.

Това съобщи пресслужбата на държавния глава.

Помощ от Великобритания

Зеленски благодари на Обединеното кралство за решението да отпусне пакет за енергийна подкрепа.

"Това е много важно. Сега има много ежедневни ракетни атаки срещу нашия енергиен сектор и всяка подкрепа е голяма подкрепа. Имаме нужда от това всеки ден - за да укрепим енергийната си инфраструктура, и сме много благодарни за това“, заяви президентът.

Той отбеляза и важността на декларацията, която Украйна, Обединеното кралство и Франция подписаха в Париж.

"Много сме благодарни, че имаме тези, които подкрепят толкова много целия ни народ - целия ви народ. Последната среща с вашия министър-председател, Дейвид, беше ключова за нас. Много съм благодарен за подобни стъпки към мир. И съм много благодарен, че ние, Обединеното кралство и Франция, подписахме тази първа стъпка от ''Коалицията на желаещите''. Тази декларация е първата голяма стъпка“, подчерава Зеленски.

Дипломация и натиск върху Руската федерация

По време на срещата страните говориха и за продължаване на съвместните усилия и дипломатическата работа за постигане на достоен мир за Украйна.

Зеленски и Лами обърнаха специално внимание на политиката на санкции срещу Русия. Президентът подчерта, че Путин не демонстрира желание за прекратяване на войната и следователно партньорите трябва да увеличат натиска от санкциите.

Ситуация на бойното поле

Държавният глава също така информира подробно Лами за ситуацията на бойното поле и подчерта, че Русия губи 30 хиляди свои войници на фронта всеки месец.


Украйна
