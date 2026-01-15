На тъмно и студено! Аварийни прекъсвания на тока са в сила в няколко области на Украйна

Аварийни прекъсвания на електрозахранването бяха въведени в няколко области на Украйна сутринта на 15 януари заради тежката ситуация в енергийната система след руски обстрели, предава УНИАН.
В Полтавска област аварийните изключвания са в сила от 8:00 ч. и засягат град Полтава и други населени места в региона. От "Полтаваобленерго" посочиха, че мярката е наложена заради последствията от руски атаки срещу енергийни обекти.
От същия час аварийни прекъсвания бяха въведени и в Сумска област. От "Сумиобленерго" уточниха, че решението е взето по нареждане на НЕК "Укренерго", след повреди по енергийната система в резултат на обстрели.
Екстрените изключвания продължават и в Киев, както и в части от Киевска област. От Министерството на енергетиката не посочват дори ориентировъчни срокове за възстановяване на почасовите графици. От ДТЕК "Киевски регионални електросети" съобщиха, че аварийните прекъсвания остават в сила в Броварския и Бориспилския район.
В Одеска област на 15 януари също е възможно въвеждането на т.нар. мрежови ограничения. От ДТЕК "Одески електросети" обясниха, че това са принудителни аварийни изключвания с цел предотвратяване на по-сериозни повреди в системата.
По-късно стана ясно, че аварийни прекъсвания са въведени и в Черниговска област по указание на НЕК "Укренерго", съобщиха от "Черниговобленерго". В Днепропетровска област графиците за планирани изключвания временно не се прилагат, като в Днепър и региона са въведени екстрени прекъсвания по команда на оператора на електропреносната мрежа.
През януари Русия значително засили ударите по енергийната инфраструктура на Украйна. Наскоро бяха атакувани най-големите топлоелектроцентрали в столицата - ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, което временно остави без отопление около половината от Киев в условията на силни студове. По данни на енергийните компании около 400 жилищни сгради в столицата все още са без отопление.
От ДТЕК посочиха, че заради щетите от атаките голяма част от денонощието Киев остава без електрозахранване. В същото време украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че при липса на нови удари по инфраструктурата, още от вечерта на четвъртък в столицата могат да бъдат въведени облекчени графици за подаване на електроенергия.
1 Папата
Коментиран от #7
11:39 15.01.2026
2 Грамофон свири, майка плаче
Коментиран от #6
11:40 15.01.2026
3 Живот из НРБ
Това е от Москва само мрак и мизерия!
Коментиран от #10, #19, #21
11:40 15.01.2026
4 Амчи то нали няма
11:41 15.01.2026
5 А кога убивахте руски деца,от Донбас...
,, Алеята на Ангелите"...,се кефихте,нали...?!
Коментиран от #16
11:41 15.01.2026
6 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Грамофон свири, майка плаче":Губернатор Сладков вчера заговори за евакуация на Белгород заради липса на ток и топлоподаване. Знаеш ли, къде е Белгород? Май и във Воронеж е подобна картинката.
Коментиран от #9
11:42 15.01.2026
7 Борката Джонсънов
До коментар #1 от "Папата":Немаааа!
Последния украинец!
11:42 15.01.2026
8 Андрiй Пiдоренко
11:43 15.01.2026
9 Механик
До коментар #6 от "Ха ха ха ха":Ти пак ли плачеш на чужд гроб?
Кво ти пука за Белгород?
Чети статията и ще видиш за къде говорят хорат и къде няма ток.
Коментиран от #14
11:44 15.01.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Живот из НРБ":Върни ми онова време Нито ток ми трябва нито вода нито асфалт нито банани Само ми върни онова време
11:44 15.01.2026
11 то сега е гръцка зима
11:45 15.01.2026
12 Олеся 🇺🇦
11:46 15.01.2026
13 Факти
Коментиран от #22, #36
11:46 15.01.2026
14 Коуега
До коментар #9 от "Механик":Путин ги ошашави
11:47 15.01.2026
15 не може да бъде
11:47 15.01.2026
16 Нещо да кажеш
До коментар #5 от "А кога убивахте руски деца,от Донбас...":В Донбас децата са украински и ги убиваха разни "отпускари" от руската армия. Нещо да кажеш за Дебалцево? Когато командири от руската и украниската армия се договарят за изтегляне, а това са випускници на едни и същи военни училища от СССР, а когато украинците напускат позиции и руснаците започват да ги обстрелват в гръб?
Коментиран от #20, #30, #32, #37
11:47 15.01.2026
17 Руски колхозник
11:48 15.01.2026
18 Боруна Лом
11:48 15.01.2026
19 Ретро спомен
До коментар #3 от "Живот из НРБ":Магазините бяха празни, а тока през 2 часа, заради схемите на нашенските политици.България никога не е била бедна. Всичко си беше схема.
11:51 15.01.2026
20 Урсул фон дер Бандер
До коментар #16 от "Нещо да кажеш":Я, чуй изказването на порошеко от 2015 в Одеса, ве Пройчо.Ще разбереш, колко големи тъпотии каза..но от розово пони толкоз
11:52 15.01.2026
21 дядо поп
До коментар #3 от "Живот из НРБ":И ти го помниш това време , ха пиши след това какво се построи и колко държави ни дишаха праха. Докато сега построеното тогава не могат да го боядисат дори и с постен киреч и все още не сме стигнали и дъното. Пропадаме бавно и славно размахвайки демократичния флаг , който представлява два на дава уста върху флаг , метър на метър.
11:53 15.01.2026
22 факти 2..
До коментар #13 от "Факти":А бгбандерците поне още една петилитка ще зобат 0тгавнатьситье напеефтьски0
11:53 15.01.2026
23 Стенька Разин
11:54 15.01.2026
24 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
11:54 15.01.2026
25 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:55 15.01.2026
26 Княз Вандал Новгородски
Коментиран от #34
11:55 15.01.2026
27 Трътлю
11:55 15.01.2026
28 Я пък тоя
11:56 15.01.2026
29 Стига
11:58 15.01.2026
31 Мишел
12:00 15.01.2026
33 Нека си останат
12:03 15.01.2026
34 факти
До коментар #26 от "Княз Вандал Новгородски":Както всичко руско и това е лъжа.. като са толкова загубите кога ще се презема Киев? Като лъжат поне да е малко по-достоверно. Цялата армия на Украйна 700 000 я има я няма ама те открили два милиона в списъците. Да се чудиш кой стои на фронта и пречи на великата руска армия да превземе Донецка област.
Коментиран от #42
12:04 15.01.2026
35 Кво стана с АЕЦ Беляне
12:04 15.01.2026
36 факти 2..
До коментар #13 от "Факти":Преди малко зеления мухал обяви извъредно положение в кieве,заради липсата на тоци и жешко-тази нощ е било минус18,бандерските хирурзи бачкат деннонощно и махат измръзналите чаркоятьци на укронатьцистите..телкаджийте от свитата на зеления мухал са се увеличили главоломно
12:05 15.01.2026
37 Пропусна нещо...!
До коментар #16 от "Нещо да кажеш":Да кажеш за Холивуд-Пичкърс-,,Буча"...!
12:06 15.01.2026
38 каквото повикало...
12:07 15.01.2026
39 Лъжат бре
12:07 15.01.2026
40 Да ходят у Полша
12:09 15.01.2026
41 Анонимен
12:11 15.01.2026
42 Я пък тоя
До коментар #34 от "факти":Прочети колко е мобилизационния капацитет на Украйна и тогава пиши мизъчни пръдни!
Ще ти помогна, към 2015 година е бил към 11 милиона, като 6-7 милиона са били с военен опит.
Коментиран от #43, #46
12:22 15.01.2026
43 Той
До коментар #42 от "Я пък тоя":Толкова си (не) може
12:32 15.01.2026
44 Време е
Иначе ще замирише.
12:32 15.01.2026
45 Пламен
12:33 15.01.2026
46 Единственото
До коментар #42 от "Я пък тоя":хубаво е, че ще остане много джоджен за мандръс@нье.
12:37 15.01.2026