На тъмно и студено! Аварийни прекъсвания на тока са в сила в няколко области на Украйна
На тъмно и студено! Аварийни прекъсвания на тока са в сила в няколко области на Украйна

15 Януари, 2026 11:33 1 134 46

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че при липса на нови удари по инфраструктурата, още от вечерта на четвъртък в столицата могат да бъдат въведени облекчени графици за подаване на електроенергия

На тъмно и студено! Аварийни прекъсвания на тока са в сила в няколко области на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Аварийни прекъсвания на електрозахранването бяха въведени в няколко области на Украйна сутринта на 15 януари заради тежката ситуация в енергийната система след руски обстрели, предава УНИАН.

В Полтавска област аварийните изключвания са в сила от 8:00 ч. и засягат град Полтава и други населени места в региона. От "Полтаваобленерго" посочиха, че мярката е наложена заради последствията от руски атаки срещу енергийни обекти.

От същия час аварийни прекъсвания бяха въведени и в Сумска област. От "Сумиобленерго" уточниха, че решението е взето по нареждане на НЕК "Укренерго", след повреди по енергийната система в резултат на обстрели.

Екстрените изключвания продължават и в Киев, както и в части от Киевска област. От Министерството на енергетиката не посочват дори ориентировъчни срокове за възстановяване на почасовите графици. От ДТЕК "Киевски регионални електросети" съобщиха, че аварийните прекъсвания остават в сила в Броварския и Бориспилския район.

В Одеска област на 15 януари също е възможно въвеждането на т.нар. мрежови ограничения. От ДТЕК "Одески електросети" обясниха, че това са принудителни аварийни изключвания с цел предотвратяване на по-сериозни повреди в системата.

По-късно стана ясно, че аварийни прекъсвания са въведени и в Черниговска област по указание на НЕК "Укренерго", съобщиха от "Черниговобленерго". В Днепропетровска област графиците за планирани изключвания временно не се прилагат, като в Днепър и региона са въведени екстрени прекъсвания по команда на оператора на електропреносната мрежа.

През януари Русия значително засили ударите по енергийната инфраструктура на Украйна. Наскоро бяха атакувани най-големите топлоелектроцентрали в столицата - ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, което временно остави без отопление около половината от Киев в условията на силни студове. По данни на енергийните компании около 400 жилищни сгради в столицата все още са без отопление.

От ДТЕК посочиха, че заради щетите от атаките голяма част от денонощието Киев остава без електрозахранване. В същото време украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че при липса на нови удари по инфраструктурата, още от вечерта на четвъртък в столицата могат да бъдат въведени облекчени графици за подаване на електроенергия.


Украйна
  • 1 Папата

    25 0 Отговор
    Бялото знаме.

    Коментиран от #7

    11:39 15.01.2026

  • 2 Грамофон свири, майка плаче

    26 0 Отговор
    Уж печелят войната, а пък търсят мир и стоят без ток и вода.

    Коментиран от #6

    11:40 15.01.2026

  • 3 Живот из НРБ

    4 32 Отговор
    Когато и ние бяхме нападнати и окупирани от СССР магазините бяха празни, стоките дефицитни, а асфалт и канализация по селата йок, водата лятото ту има, ту няма, тече ако я има тече оранжева, а токът - няколко часа свети, няколко не свети - и съответно топлото също.

    Това е от Москва само мрак и мизерия!

    Коментиран от #10, #19, #21

    11:40 15.01.2026

  • 4 Амчи то нали няма

    21 0 Отговор
    хора, те поизмряха на фронта, така че няма какво да топлите... отопление не ви трябва...

    11:41 15.01.2026

  • 5 А кога убивахте руски деца,от Донбас...

    31 0 Отговор
    ...- ,с изписаните имена на мрамора от
    ,, Алеята на Ангелите"...,се кефихте,нали...?!

    Коментиран от #16

    11:41 15.01.2026

  • 6 Ха ха ха ха

    3 14 Отговор

    До коментар #2 от "Грамофон свири, майка плаче":

    Губернатор Сладков вчера заговори за евакуация на Белгород заради липса на ток и топлоподаване. Знаеш ли, къде е Белгород? Май и във Воронеж е подобна картинката.

    Коментиран от #9

    11:42 15.01.2026

  • 7 Борката Джонсънов

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Папата":

    Немаааа!
    Последния украинец!

    11:42 15.01.2026

  • 8 Андрiй Пiдоренко

    13 0 Отговор
    Кой не скача е замръзнал

    11:43 15.01.2026

  • 9 Механик

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха ха":

    Ти пак ли плачеш на чужд гроб?
    Кво ти пука за Белгород?
    Чети статията и ще видиш за къде говорят хорат и къде няма ток.

    Коментиран от #14

    11:44 15.01.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Живот из НРБ":

    Върни ми онова време Нито ток ми трябва нито вода нито асфалт нито банани Само ми върни онова време

    11:44 15.01.2026

  • 11 то сега е гръцка зима

    6 2 Отговор
    слънце, припек . има грип . разтройство . те спряха тока на руснаците и сега става същото с техния . да карат на батерии . в украйна са малко както ние през 1970 г . липсват някои западни стоки в корекомът . ще разширяваме Козлодуй щото не достига модерния ток .

    11:45 15.01.2026

  • 12 Олеся 🇺🇦

    8 0 Отговор
    Братан ,кой не скача е замръзнал !

    11:46 15.01.2026

  • 13 Факти

    2 16 Отговор
    В Белгородска област в Русия цяла седмица няма ток и вода. Магазините са затворени. Хората топят сняг в кофи и ядат консерви. Губернаторът призова хората първо да си купят генератори, а после да напуснат домовете си, защото не могат да им възстановят тока и водата.

    Коментиран от #22, #36

    11:46 15.01.2026

  • 14 Коуега

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Путин ги ошашави

    11:47 15.01.2026

  • 15 не може да бъде

    7 0 Отговор
    Въпросът все пак е -дойде ли моментът украинците да се питат -а оти ги ручахме жабетата!?...Според мен -не още но моментът наближава!?

    11:47 15.01.2026

  • 16 Нещо да кажеш

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "А кога убивахте руски деца,от Донбас...":

    В Донбас децата са украински и ги убиваха разни "отпускари" от руската армия. Нещо да кажеш за Дебалцево? Когато командири от руската и украниската армия се договарят за изтегляне, а това са випускници на едни и същи военни училища от СССР, а когато украинците напускат позиции и руснаците започват да ги обстрелват в гръб?

    Коментиран от #20, #30, #32, #37

    11:47 15.01.2026

  • 17 Руски колхозник

    11 0 Отговор
    Скоро,ще стоят и гладни,а онези покрай Зеления клоун, ще ядат и 💩 в златните си тоалетни.

    11:48 15.01.2026

  • 18 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    УДРИИИИ КАКО ТАА МАЧКА НЕ Е НАШТА!

    11:48 15.01.2026

  • 19 Ретро спомен

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Живот из НРБ":

    Магазините бяха празни, а тока през 2 часа, заради схемите на нашенските политици.България никога не е била бедна. Всичко си беше схема.

    11:51 15.01.2026

  • 20 Урсул фон дер Бандер

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нещо да кажеш":

    Я, чуй изказването на порошеко от 2015 в Одеса, ве Пройчо.Ще разбереш, колко големи тъпотии каза..но от розово пони толкоз

    11:52 15.01.2026

  • 21 дядо поп

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Живот из НРБ":

    И ти го помниш това време , ха пиши след това какво се построи и колко държави ни дишаха праха. Докато сега построеното тогава не могат да го боядисат дори и с постен киреч и все още не сме стигнали и дъното. Пропадаме бавно и славно размахвайки демократичния флаг , който представлява два на дава уста върху флаг , метър на метър.

    11:53 15.01.2026

  • 22 факти 2..

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    А бгбандерците поне още една петилитка ще зобат 0тгавнатьситье напеефтьски0

    11:53 15.01.2026

  • 23 Стенька Разин

    5 0 Отговор
    Чудно е как този народ ги търпи а не ги помете.Или са фанатици и си го заслужават?

    11:54 15.01.2026

  • 24 Княз Вандал Новгородски

    4 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:54 15.01.2026

  • 25 Княз Вандал Новгородски

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:55 15.01.2026

  • 26 Княз Вандал Новгородски

    2 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #34

    11:55 15.01.2026

  • 27 Трътлю

    6 0 Отговор
    Те само чакат Киев да светне и пак ще го изгасят. Жалко за обикновените хорица.

    11:55 15.01.2026

  • 28 Я пък тоя

    8 1 Отговор
    Можеха да се разминат само с Крим и да си стоят на топло всички, без жертви.

    11:56 15.01.2026

  • 29 Стига

    8 0 Отговор
    ни занимавахте с тия подлоги. Те си го заслужават.А ние в Люлин като сме на тъмно и студено някой отрази ли го? Няма парно и топла вода. Улиците вечер са без осветление. И на всичкото отгоре сме заринати в боклук. Благодарение на дружинкатс, която разсипа държавста. И ся кво?

    11:58 15.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мишел

    4 1 Отговор
    Русия ще ликвидира всички социалистически придобивки в Украйна. Ще я върне в 1917 г., та украинците да си спомнят как е било тогава.

    12:00 15.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нека си останат

    5 0 Отговор
    На тъмно и студено ! Няма да им плащаме тока и парното на тези нацисти

    12:03 15.01.2026

  • 34 факти

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Княз Вандал Новгородски":

    Както всичко руско и това е лъжа.. като са толкова загубите кога ще се презема Киев? Като лъжат поне да е малко по-достоверно. Цялата армия на Украйна 700 000 я има я няма ама те открили два милиона в списъците. Да се чудиш кой стои на фронта и пречи на великата руска армия да превземе Донецка област.

    Коментиран от #42

    12:04 15.01.2026

  • 35 Кво стана с АЕЦ Беляне

    5 0 Отговор
    Подариха ли им го родните ни атлантически предатели ? А?

    12:04 15.01.2026

  • 36 факти 2..

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Преди малко зеления мухал обяви извъредно положение в кieве,заради липсата на тоци и жешко-тази нощ е било минус18,бандерските хирурзи бачкат деннонощно и махат измръзналите чаркоятьци на укронатьцистите..телкаджийте от свитата на зеления мухал са се увеличили главоломно

    12:05 15.01.2026

  • 37 Пропусна нещо...!

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нещо да кажеш":

    Да кажеш за Холивуд-Пичкърс-,,Буча"...!

    12:06 15.01.2026

  • 38 каквото повикало...

    4 0 Отговор
    Да не бяха удряли руски танкери и сега нямаше да се на тоя хал.

    12:07 15.01.2026

  • 39 Лъжат бре

    5 0 Отговор
    Имат си още паркет за горене. 6000 празни блока има в Киев

    12:07 15.01.2026

  • 40 Да ходят у Полша

    4 0 Отговор
    На топличко. Граничарите и без тва са замръзнали

    12:09 15.01.2026

  • 41 Анонимен

    1 1 Отговор
    Изходът е твърдото гориво,но от Брюксел на дълго и на широко обясняват колко електрификация и ток са пътят към светлото бъдеще.Така обрисуват бъднините в розови краски.Ленин също наблягаше в СССР за електрификация .Девизът,,,Всеки електрически стълб куршум в сърцето на световният империализъм,, се помни още.

    12:11 15.01.2026

  • 42 Я пък тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "факти":

    Прочети колко е мобилизационния капацитет на Украйна и тогава пиши мизъчни пръдни!
    Ще ти помогна, към 2015 година е бил към 11 милиона, като 6-7 милиона са били с военен опит.

    Коментиран от #43, #46

    12:22 15.01.2026

  • 43 Той

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Я пък тоя":

    Толкова си (не) може

    12:32 15.01.2026

  • 44 Време е

    3 0 Отговор
    Да се изхвърли ЗЕЛЕТО.
    Иначе ще замирише.

    12:32 15.01.2026

  • 45 Пламен

    1 0 Отговор
    Тука ако падне малко сняг и сме същите

    12:33 15.01.2026

  • 46 Единственото

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Я пък тоя":

    хубаво е, че ще остане много джоджен за мандръс@нье.

    12:37 15.01.2026

