На тъмно и студено! Аварийни прекъсвания на тока са в сила в няколко области на Украйна

Аварийни прекъсвания на електрозахранването бяха въведени в няколко области на Украйна сутринта на 15 януари заради тежката ситуация в енергийната система след руски обстрели, предава УНИАН.

В Полтавска област аварийните изключвания са в сила от 8:00 ч. и засягат град Полтава и други населени места в региона. От "Полтаваобленерго" посочиха, че мярката е наложена заради последствията от руски атаки срещу енергийни обекти.

От същия час аварийни прекъсвания бяха въведени и в Сумска област. От "Сумиобленерго" уточниха, че решението е взето по нареждане на НЕК "Укренерго", след повреди по енергийната система в резултат на обстрели.

Екстрените изключвания продължават и в Киев, както и в части от Киевска област. От Министерството на енергетиката не посочват дори ориентировъчни срокове за възстановяване на почасовите графици. От ДТЕК "Киевски регионални електросети" съобщиха, че аварийните прекъсвания остават в сила в Броварския и Бориспилския район.

В Одеска област на 15 януари също е възможно въвеждането на т.нар. мрежови ограничения. От ДТЕК "Одески електросети" обясниха, че това са принудителни аварийни изключвания с цел предотвратяване на по-сериозни повреди в системата.

По-късно стана ясно, че аварийни прекъсвания са въведени и в Черниговска област по указание на НЕК "Укренерго", съобщиха от "Черниговобленерго". В Днепропетровска област графиците за планирани изключвания временно не се прилагат, като в Днепър и региона са въведени екстрени прекъсвания по команда на оператора на електропреносната мрежа.

През януари Русия значително засили ударите по енергийната инфраструктура на Украйна. Наскоро бяха атакувани най-големите топлоелектроцентрали в столицата - ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, което временно остави без отопление около половината от Киев в условията на силни студове. По данни на енергийните компании около 400 жилищни сгради в столицата все още са без отопление.

От ДТЕК посочиха, че заради щетите от атаките голяма част от денонощието Киев остава без електрозахранване. В същото време украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че при липса на нови удари по инфраструктурата, още от вечерта на четвъртък в столицата могат да бъдат въведени облекчени графици за подаване на електроенергия.