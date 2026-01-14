Студът като инструмент във войната! ''Генерал Зима'' помага на руската армия

Русия извършва мащабни атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, опитвайки се да използва зимата като инструмент във войната за натиск върху цивилното население, пише Atlantic Council.



Докато студените арктически ветрове помитат Европа, руския президент Владимир Путин използва зимата отново като оръжие. Според анализаторите, той би искал да види всички европейците, а не само украинците, да треперят в мрака, като разчита, че дългата и студена зима ще сломи решимостта им да подкрепят Киев.



Преди да нападне Украйна, Русия беше основният доставчик на природен газ за Европа. Сега тя е затворила повечето от своите газопроводи, изпълнявайки заплахата на Путин от миналата есен да "замрази“ Европа, освен ако нейните лидери не отменят строгите икономически санкции срещу Москва.



Скокът в цените на енергията вече предизвика улични протести в няколко европейски столици. Възможно е обаче призивът на Путин към "Генерал Зима“ да се окаже поредната грешка в дългата поредица от просчети, които превърнаха "специалната военна операция“ в стратегически кошмар за Русия.



В дългосрочен план това ще навреди на Москва, тъй като европейските страни купуват газ от други места: Норвегия, Холандия, Катар, Нигерия и все повече от Съединените щати. Въпреки недостига на терминали за втечнен природен газ (LNG) в Европа, американските компании успяха да утроят износа на природен газ за континента през тази година, като пренасочиха доставките, предназначени за други части на света. Страните от ЕС пълнят подземните си хранилища, молейки се за кратка и мека зима.



Във всеки случай, трудностите, които Путин иска да наложи на европейците, бледнеят в сравнение с това, което той вече прави на народа на Украйна. От октомври насам руските сили провеждат непрестанни въздушни удари, изстрелват крилати ракети и дронове срещу електропреносната мрежа и електроцентралите на страната, убиват цивилни и оставят милиони украинци без ток и отопление, докато температурите падат.



На 13 януари украинският заместник-министър на енергетиката Микола Колисник потвърди, след поредния масиран обстрел на градове в цялата страна, че Русия е разгърнала пълни сили за унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна.



"Днес Русия започна атаката си само пет дни след предишната бомбардировка, използвайки дронове и балистични ракети. Виждаме, че врагът разполага пълни сили, за да унищожи енергийната инфраструктура на Украйна“, подчертава Колисник.



Киев е бил особено силно засегнат. Според главния изпълнителен директор на "Укренерго“ Виталий Зайченко, около 70% от приблизително 3,5 милиона жители на столицата са останали без електричество във вторник. Значителен брой апартаменти също са нямали отопление на фона на мразовитото време.



"Руснаците се опитват да затворят града и да принудят хората да напуснат Киев“, заяви той в коментар за Kyiv Independent.



Киев се превърна в едно от многото населени места, където са въведени аварийни и планирани прекъсвания на електрозахранването, понякога продължаващи повече от един ден. Енергийни съоръжения, захранващи Одеса, Харков, Днепър, Запорожие, Суми, Чернигов и други големи градове, също са били засегнати.



Анализаторите отбелязват, че това не е първият опит на Кремъл да използва студения сезон като оръжие. Русия започна масирани въздушни удари по цивилната енергетика още през октомври 2022 г., полагайки основите за тактика, която повтаря всяка зима. В същото време настоящото разрушение на енергийната система на Украйна се счита за най-сериозното от началото на пълномащабната война.



"Искат да ни сломят“



В много региони на страната звуците на генератори са се превърнали в познат зимен фон. Украинците инсталират резервни захранвания и използват преносими газови печки, адаптирайки се към дългите прекъсвания на електрозахранването и отоплението.



На фона на тези атаки Киев подчертава спешната нужда от международна подкрепа. Очаква се следващите седмици да бъдат едни от най-трудните за цивилното население от началото на войната, изпитайки устойчивостта на украинците до краен предел.



"Мисля, че руснаците искат да ни сломят. Искат да направят украинците ядосани и нещастни, за да протестираме, но това няма да се случи“, казва жителката на Киев Валентина Вертелецка пред британския вестник The Guardian.



Според нея руският натиск само укрепва обществото, а войната разкрива истинската природа на хората – по-специално готовността им да си помагат взаимно.



Експертите смятат, че масираните удари по гражданската инфраструктура са една от малкото стратегии, на които Владимир Путин в момента разчита, опитвайки се да постигне пробив на фона на липсата на успех на фронта. Смята се, че през 2025 г. Русия е превзела по-малко от 1% от украинската територия, понасяйки огромни загуби, и все още се бори за селища близо до фронтовата линия към февруари 2022 г.



Ситуацията в украинския енергиен сектор



Както съобщи по-рано УНИАН, в резултат на руски ракетен удар по киевската ТЕЦ-5, съоръжението е претърпяло сериозни щети. То е било атакувано от 5 ракети. ТЕЦ-5 е била толкова повредена, че засега е невъзможно да се възобнови подаването на охлаждаща течност през мрежата.



Директорът на Центъра за енергийни изследвания Александър Харченко отбеляза, че Русия е променила тактиката на ударите срещу Украйна от миналата зима, след като е осъзнала, че не може да осъществи национално спиране на електрозахранването. Затова е избрала за интензивни удари трите най-енергийно дефицитни региона в Украйна.

