Най-продаваните китайски коли в Европа идват и у нас (ВИДЕО)

Легендарната британска марка MG, която обаче вече е собственост на китайците от SAIC официално започва своята нова глава на българския пазар, бележейки един от най-значимите автомобилни дебюти у нас за 2026 година. След години на очакване и стратегическо планиране, емблематичният бранд, който днес съчетава класическото наследство с прагматичността на китайския гигант SAIC Motor, стъпва в България чрез официалния представител „Мобилити Дженерейшънс България“. Дружеството е част от структурата на вносителя на KIA у нас, което подсказва за сериозни амбиции и стабилна сервизна база още от първия ден.

Този конкретен екземпляр на MG Cyberster е вече в България

Официалната премиера на марката у нас, насрочена за 4 февруари, се опитва да бъде нещо повече от представяне на поредния нов играч, но зад лъскавата обвивка се крие агресивната стратегия за налагане на бюджетна мобилност под маската на технологичен прогрес. Историята на MG представлява интересна индустриална трансформация – от създаването на малки, вълнуващи спортни роудстъри в Оксфорд преди повече от век, до превръщането им в масов продукт за глобална консумация. Под шапката на SAIC Motor, марката претърпя пълна метаморфоза, като се опита да съхрани частици от британския си дух в дизайна, докато залага на типично китайската философия за "всичко в едно" на ниска цена.

Това съчетание вече донесе на компанията титлата за най-продаваната китайска марка в Европа, а сега българските потребители ще трябва да преценят дали тези коли са практични и достъпни за родната действителност. Първият шоурум на марката ще бъде позициониран на бул. „Цариградско шосе“ 144, споделяйки пространство с утвърдените азиатски брандове на вносителя, което ясно очертава целта – MG да се превърне в рационалната алтернатива за средностатистическия купувач.

Акцентът на официалното представяне безспорно пада върху MG Cyberster – първият в света изцяло електрически роудстър с ножични врати, който изглежда като обяснение в любов към класическите модели от миналото. Cyberster е впечатляваща витрина с неговите 510 к.с. (във версията GT) и ускорение до 100 км/ч за 3.2 секунди. Естествено, у нас ще се предлагат и далеч по-масовите и достъпни модели на марката, като у нас ще е налична цялата електрическа гама, както и бензинови и хибридни модели ZS, HS, градската MG 3 и други. Повече подробности очаквайте веднага след официалната премиера.